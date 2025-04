Jasmine Paolini ai quarti a Stoccarda: battuta Niemeier in un match combattuto (nel secondo set). Il match dei quarti si giocherà Sabato

Jasmine Paolini prosegue la sua corsa al “Porsche Tennis Grand Prix” di Stoccarda, superando al secondo turno la tedesca Jule Niemeier con il punteggio di 6-1, 7-5 e conquistando così l’accesso ai quarti di finale dove affronterà la vincente del match tra Gauff e Seidel.

L’incontro dei quarti di finale si disputerà Sabato (torneo sospeso a Stoccarda per il venerdì santo).

L’azzurra, attuale numero 6 del mondo, ha disputato un primo set praticamente perfetto, dominando l’avversaria grazie a un tennis vario ed efficace. Paolini è partita subito forte, aggiudicandosi il primo turno di servizio con un efficace schema di servizio slice seguito da dritto lungolinea. La tedesca ha tentato di reagire, ma la maggiore mobilità in campo dell’italiana si è rivelata decisiva, così come la capacità di variare il gioco con smorzate e accelerazioni. Il parziale si è chiuso sul 6-1 in favore di Paolini, grazie anche a numerosi errori della padrona di casa con i break al quarto e sesto gioc o.

Il secondo set, tuttavia, ha raccontato un’altra storia. Niemeier ha alzato il livello del suo tennis, trovando maggiore efficacia con il servizio e mostrando lampi del suo potenziale con alcuni colpi spettacolari, tra cui un sorprendente lob in allungo. Le due giocatrici si sono scambiate break e contro-break in un’altalena di emozioni, con Paolini che è apparsa a tratti più fallosa rispetto al primo parziale annullando anche una palla set sul 4 a 5 e servizio.

Sul 5-5, la tedesca ha commesso un errore cruciale, mandando lungo un dritto in manovra che ha permesso all’italiana di strappare il servizio e portarsi sul 6-5. Nel game decisivo, Paolini ha mostrato grande lucidità, chiudendo l’incontro con un passante di dritto incrociato che ha fatto esplodere la sua gioia.

WTA Stuttgart Jule Niemeier Jule Niemeier 0 1 5 0 Jasmine Paolini [5] • Jasmine Paolini [5] 0 6 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi