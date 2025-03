Laslo Djere conquista il titolo a Santiago: Baez sconfitto in una finale intensa. Emma Navarro domina a Merida con una finale perfetta: 6-0, 6-0 contro Arango (Video)

Laslo Djere ha conquistato domenica il suo terzo titolo a livello tour al Movistar Chile Open, impedendo a Sebastian Baez, testa di serie numero 3, di difendere il titolo di Santiago e vincere un trofeo per la seconda settimana consecutiva.

Il serbo ha ottenuto il suo primo titolo dal 2020 con una vittoria per 6-4, 3-6, 7-5, conquistando la sua 150ª vittoria in singolare a livello tour. Lunedì l’ex numero 27 del mondo tornerà nella Top 100 della classifica ATP, salendo di 29 posizioni fino al numero 74. Attualmente al numero 103 del mondo questa settimana, Djere è il primo giocatore fuori dalla Top 100 a vincere un titolo quest’anno.

In una finale intensa, Djere e Baez si sono scambiati quattro break consecutivi dal 3-2 nel set decisivo, con Djere che non è riuscito a servire e chiudere per il match sul 5-3. Dopo che Baez ha tenuto a zero il servizio per il 5-5, Djere però ha vinto otto degli ultimi dieci punti per assicurarsi la vittoria, brekkando a zero nell’ultimo game.

La solida percentuale di punti vinti con la prima di servizio del 70% (37/53) ha aiutato Djere a superare otto doppi falli. Ha salvato sei delle dieci palle break nell’incontro durato due ore e 25 minuti.

Ottenendo la sua prima vittoria in tre tentativi contro Baez, Djere ha raggiunto Viktor Troicki al terzo posto per numero di titoli a livello tour tra i serbi, dietro solo a Novak Djokovic (99) e Janko Tipsarevic (4). Le sue 150 vittorie in singolare a livello tour sono il sesto miglior risultato tra i giocatori serbi.

Djere ha lottato attraverso tre incontri consecutivi al terzo set in altrettanti giorni per conquistare il trofeo, battendo Jaime Faria nei quarti di finale e la prima testa di serie Francisco Cerundolo in semifinale.

Baez, che aveva vinto il titolo di Rio de Janeiro la scorsa settimana, ha visto interrompersi la sua striscia di otto vittorie consecutive in finale. Il leader dell’ATP Tour in vittorie su terra battuta dall’inizio del 2022 (76-37), Baez ha ottenuto la sua 100ª vittoria in singolare a livello tour battendo il connazionale argentino Camilo Ugo Carabelli in semifinale.

Nonostante la sconfitta, l’argentino conferma il suo eccellente stato di forma sulla terra rossa, superficie su cui ha costruito la maggior parte dei suoi successi professionistici. Per Djere, invece, questo titolo rappresenta un importante ritorno ai massimi livelli dopo un periodo di difficoltà che lo aveva visto scivolare fuori dalla Top 100.

Emma Navarro, testa di serie numero 1, ha messo il sigillo finale su una settimana dominante al WTA 500 Merida Open Akron con una vittoria per 6-0, 6-0 sulla qualificata colombiana Emiliana Arango nella finale di domenica.

Prima volta in carriera come prima testa di serie in un torneo WTA, la numero 10 del mondo Navarro è stata quasi impeccabile per tutta la settimana, conquistando il suo secondo e più importante titolo senza perdere un set. La Navarro aveva alzato il suo primo trofeo al WTA 250 di Hobart lo scorso anno.

Navarro diventa la prima giocatrice a vincere una finale WTA 6-0, 6-0 da quando Iga Swiatek ha sconfitto Karolina Pliskova con lo stesso punteggio nella finale di Roma 2021. Le altre finali con questo punteggio dal 2000 sono: Quebec City 2006 (Marion Bartoli b. Olga Puchkova), Sydney 2013 (Agnieszka Radwanska b. Dominika Cibulkova) e Bucharest 2016 (Simona Halep b. Anastasija Sevastova).

Prima di questa settimana, Emma non aveva raggiunto una finale dal suo trionfo a Hobart 2024, più di un anno fa. Ma l’americana ha costantemente consolidato la sua posizione ai vertici, raggiungendo i quarti di finale negli ultimi tre tornei del Grande Slam.

Navarro ha mostrato quella forma eccezionale nella sua vittoria di 55 minuti sulla 133ª classificata Arango, che aveva superato i quarti di finale di un evento WTA per la prima volta nella sua carriera e sarà comunque premiata con un debutto nella Top 100 lunedì.

Arango arrivava alla finale di domenica con una striscia di 11 vittorie consecutive a tutti i livelli, ma era stata spinta al terzo set nelle sue ultime tre partite. Quella brillante forma è stata esaurita dalla Navarro, che è stata impeccabile al servizio e non ha mai permesso alla qualificata di raggiungere una palla break.

La combinazione di colpi da fondo campo penetranti e solida difesa della Navarro ha raggiunto il culmine domenica, specialmente nella risposta al servizio. La prima testa di serie ha vinto il 71 percento dei punti in risposta, portando a un tasso di conversione delle palle break di 6 su 10 nella finale.





Francesco Paolo Villarico