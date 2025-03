Henman: “Lo Slam che Djokovic può ancora vincere è Wimbledon. Sinner su erba è vulnerabile”

Mentre il mondo del tennis aspetta con curiosità il primo Masters 1000 a Indian Wells, l’inglese Tim Henman focalizza l’attenzione sul tema Slam affermando che Novak Djokovic può ambire concretamente ad alzare il 25esimo Major, ma vede il solo Wimbledon come reale possibilità. Un torneo che a suo dire potranno vincere in pochi nel panorama attuale e dove il n.1 Jannik Sinner sarà più “vulnerabile”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal britannico a Sky Sport appena prima dell’avvio del torneo di Indian Wells.

“Penso che a Wimbledon Djokovic avrà la migliore opportunità di vincere il suo 25esimo torneo del Grande Slam”, afferma Henman. “Ricordo ancora cosa è successo l’estate scorsa, quando ha raggiunto la finale con un recentissimo intervento chirurgico e problemi al ginocchio. Penso che se è arrivato fin lì nonostante i problemi sofferti è stato grazie ad una combinazione della fiducia e della comprensione che prova ogni volta che mette piede sull’erba. Sono sicuro che ci siano molti altri giocatori capaci di sentire la sua stabilità su questa superficie”.

Nonostante la alta competizione sul tour ATP, secondo Henman sono pochi i giocatori che realisticamente possono ambire a vincere uno Slam, e meno ancora a Wimbledon vista le peculiarità del tennis sui prati. “Realisticamente chi avrebbe potuto vincere l’ultimo Australian Open? Forse c’erano solo quattro o cinque giocatori, non di più. Se andiamo sull’erba, probabilmente finirà per essere un numero ancora più basso. Il numero uno del mondo Jannik Sinner sa già cosa vuol dire arrivare in semifinale, anche se penso che l’erba possa essere la sua superficie più vulnerabile. E poi ci sono Djokovic e Alcaraz, al di là di questi tre nomi è difficile ipotizzare qualcun altro capace di vincere”.

Il discorso quindi vira sul connazionale Murray, che a sorpresa nella off-season da poco passata ha deciso di sedersi nel team Djokovic per aiutare il suo più grande rivale a ritrovare competitività contro Sinner ed Alcaraz e provare a vincere ancora uno Slam. ““Il mio consiglio ad Andy dopo il suo ritiro fu di prendersi un po’ di tempo, anche se è stato chiaro che non ha affatto ascoltato il mio consiglio!” sorride Tim. “Non credo che nemmeno lui si aspettasse di ricevere questa opportunità, sono sicuro che sia stata più una chiamata inaspettata. Alla fine abbiamo parlato dell’opportunità di lavorare con uno dei grandi del nostro sport, un’offerta troppo bella per essere rifiutata. Per noi è stato affascinante vederli insieme in Australia, vedere Andy così calmo è stato anche divertente. Sono sicuro che Andy ha molto da offrire in questo progetto” conclude Henman

Mario Cecchi