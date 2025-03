Federico Cina trionfa a Sharm El Sheikh: Secondo titolo ITF per il tennista italiano

Federico Cina ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito ITF M15 a Sharm El Sheikh, coronando una settimana perfetta in Egitto. Il tennista italiano ha dimostrato grande solidità mentale e tecnica, superando tutti gli avversari in un percorso che lo ha visto protagonista dal primo turno fino alla vittoria finale.

Per l’azzurro si tratta del secondo titolo ITF in carriera, dopo quello conquistato a Buzău lo scorso settembre.

Cinà sarà impegnato anche la prossima settimana nel Challenger di Hersonissos, in Grecia, grazie a una Wild Card e dove sfiderà all’esordio Henry Searle.

Il cammino verso il titolo

Il cammino di Cina è iniziato il 26 febbraio con un convincente successo al primo turno contro il bulgaro Stefan Ivanov, liquidato con un netto 6-3, 6-2. Una prestazione solida che ha messo in mostra le qualità dell’italiano fin dall’esordio nel torneo egiziano.

Nel turno successivo, il 27 febbraio, Cina ha affrontato il greco Ioannis Kountourakis negli ottavi di finale. Anche in questo caso, la vittoria è arrivata in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, confermando l’ottimo stato di forma del tennista italiano.

La vera prova di carattere è arrivata nei quarti di finale del 28 febbraio, quando Cina ha dovuto affrontare l’indiano Aleksandre Bakshi. Dopo aver perso il primo set 5-7, l’italiano ha dimostrato grande determinazione ribaltando completamente la partita e imponendosi nei due set successivi per 7-6, 6-3, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale.

Le fasi decisive del torneo

In semifinale, disputata ieri, Cina ha affrontato il georgiano Saba Purtseladze. Con una prestazione convincente, l’italiano ha conquistato la finale vincendo in due set con il punteggio di 7-6, 6-3, mostrando grande solidità nei momenti cruciali dell’incontro.

La finale, questa mattina, ha visto Cina opposto all’americano Martin Damm. In un match combattuto e caratterizzato da due tie-break, l’italiano è riuscito a imporsi con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (3), dimostrando grande lucidità nei momenti decisivi e conquistando così il suo secondo titolo nel circuito ITF M15.

Il cammino di Federico Cinà

– 02.03. 🇮🇹 F. Cina – 🇺🇸 M. Damm (Finale)

7-6³, 7-6³

Quote: 2.26 / 1.57

– 01.03. 🇮🇹 F. Cina – 🇬🇪 S. Purtseladze (Semifinale)

7-6⁴, 6-3

Quote: 1.60 / 3.08

– 28.02. 🇮🇹 F. Cina – 🇮🇳 A. Bakshi (Quarti)

5-7, 7-6⁰, 6-3

Quote: 1.44 / 2.59

– 27.02. 🇮🇹 F. Cina – 🇬🇷 I. Kountourakis (Ottavi)

6-3, 6-4

Quote: 1.05 / 8.11

– 26.02. 🇮🇹 F. Cina – 🇷🇺 S. Ivanov (Primo turno)

6-3, 6-2

Quote: 1.10 / 5.92





Marco Rossi