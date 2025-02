“La terra è la mia superficie preferita”: Fonseca brilla a Buenos Aires (Video)

Joao Fonseca ha scritto una pagina di storia al torneo di Buenos Aires, sconfiggendo il beniamino di casa Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-3 in soli 84 minuti. A 18 anni e 5 mesi, il brasiliano è diventato il terzo giocatore più giovane a vincere un match nel torneo argentino, dopo Richard Gasquet e Jose Acasuso.

Una prestazione dominante quella del campione delle Next Gen ATP Finals, che ha messo a segno 34 vincenti, di cui ben 21 con il colpo preferito, il dritto. Nonostante l’atmosfera calda, con una miscela di tifosi argentini e brasiliani sugli spalti, Fonseca ha mantenuto la calma conquistando la sua prima vittoria ATP sulla terra battuta dal successo contro Michelsen a Madrid lo scorso anno.

“Ovunque giochi ci sono alcuni brasiliani che mi sostengono, anche in Argentina”, ha dichiarato Fonseca. “È bellissimo vedere persone che indossano magliette con il mio nome. Ringrazio anche gli argentini per aver rispettato il match, so che è difficile giocare contro un loro connazionale.”

Per il giovane brasiliano, entrato per la prima volta in top 100 il mese scorso, si tratta di un ritorno a Buenos Aires 12 mesi dopo l’inizio della sua ascesa meteorica, iniziata con i quarti di finale raggiunti al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro nel 2024. “So che sarà dura”, ha ammesso parlando della stagione 2025. “È il mio secondo anno da professionista, devo difendere i punti dell’anno scorso. Ci sarà molta pressione, ma devo concentrarmi sulla mia routine, pensando giorno per giorno.”

Al secondo turno Fonseca affronterà un altro argentino, il lucky loser Federico Coria, in quella che si preannuncia come un’altra sfida interessante per confermare il suo straordinario momento di forma.

L’esordio vincente

“Sapevo che giocare qui contro un argentino sarebbe stato difficile, soprattutto contro Tommy che è molto solido sulla terra”, ha dichiarato Fonseca in conferenza stampa. “Sono contento della vittoria e di come ho affrontato il match mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Ho avuto alti e bassi, ero nervoso in alcuni game, ma sono rimasto forte nei momenti chiave.”

Il ritorno sulla terra

Sul ritorno alla terra rossa dopo sette mesi, il brasiliano ha mostrato grande entusiasmo: “È la mia superficie preferita. L’anno scorso ho giocato molto sul cemento per migliorare la mia esperienza, dato che in Sudamerica non abbiamo molti campi indoor. Qui la palla rimbalza molto e tutto va veloce, ma sono riuscito a essere aggressivo seguendo le indicazioni tattiche del mio allenatore.”

La gestione della pressione

Fonseca deve gestire le alte aspettative in Brasile, dove molti lo paragonano a Gustavo Kuerten: “Sogno di avere una bella storia come Guga, lavoro ogni giorno a Rio per questo. La pressione c’è, ma sono molto giovane, sono appena entrato in top 100. So che la gente mi paragona a Guga e mi vede un grande futuro, ma sono consapevole che ogni giocatore ha i suoi tempi. I risultati e il ranking arriveranno di conseguenza.”

La sfida contro gli argentini

Particolarmente interessante la sua analisi sulla gestione delle partite contro i giocatori di casa: “Contro un argentino è fondamentale restare sempre concentrato, sapendo che anche il pubblico giocherà il suo ruolo, cosa normale. Sapevo che i nervi sarebbero stati presenti, che bisognava lottare game dopo game. Nel secondo set mi ha breakkato, ma sono sempre rimasto lì. Come ho detto, la mentalità è stata la chiave della vittoria di oggi.”

Il giovane talento brasiliano tornerà in campo giovedì contro un altro argentino, Federico Coria, per confermare il suo ottimo momento di forma. Una sfida che lo vedrà ancora una volta confrontarsi con un giocatore esperto sulla terra battuta e con il caloroso pubblico di casa.

Il talento di Fonseca, unito alla sua maturità nel gestire la pressione nonostante la giovane età, sta confermando le grandi aspettative riposte in lui come possibile erede di Kuerten nel tennis brasiliano.





Francesco Paolo Villarico