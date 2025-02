Doha, Paolini si ferma agli ottavi: Ostapenko domina in due set

Termina agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Doha. L’azzurra è stata sconfitta da Jelena Ostapenko con un netto 6-2 6-2 in una partita dominata dalla lettone, in quello che era il suo terzo match in 24 ore considerando gli impegni di singolare e doppio.

La partita

La numero 47 del mondo ha imposto il suo tennis aggressivo sin dall’inizio, mettendo in grande difficoltà Paolini con le sue risposte profonde e i colpi potenti da fondo campo. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Ostapenko ha piazzato due break decisivi che hanno indirizzato il parziale, chiuso 6-2.

Nel secondo set c’è stato un tentativo di reazione dell’azzurra, che ha ottenuto un break in apertura portandosi sul 2-0. Un vantaggio effimero, con Ostapenko che ha ripreso immediatamente il controllo del match infilando una serie di sei game consecutivi. La lettone ha chiuso con un ace dopo poco più di un’ora di gioco.

Un tour de force

Per Paolini si è trattato del terzo match in 24 ore, un calendario molto intenso che potrebbe aver influito sulla sua prestazione. La toscana ha dovuto gestire le energie tra gli impegni di singolare e il doppio, un fattore che potrebbe spiegare alcune delle difficoltà mostrate contro una Ostapenko in grande spolvero.

I numeri del match

La lettone ha dominato gli scambi grazie a sette ace e numerosi vincenti, mentre l’azzurra ha faticato soprattutto nel fondamentale del servizio, commettendo anche alcuni doppi falli nei momenti chiave. Paolini è apparsa visibilmente contrariata durante tutto l’incontro, non riuscendo mai a trovare contromisure efficaci al gioco potente dell’avversaria.

WTA Doha Jelena Ostapenko • Jelena Ostapenko 0 6 6 0 Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 0 2 2 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jelena Ostapenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico