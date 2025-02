Halep shock a Cluj-Napoca: annuncia il ritiro dopo la sconfitta con Bronzetti (Video dell’annuncio)

Simona Halep ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico immediatamente dopo la sconfitta contro Lucia Bronzetti al WTA di Cluj-Napoca. Una decisione inaspettata che ha colto di sorpresa il mondo del tennis, nonostante alcuni indizi lasciati dalla campionessa rumena nelle dichiarazioni pre-partita.

La carriera della ex numero uno del mondo, vincitrice del Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019, si chiude così a 33 anni dopo una fase finale particolarmente complessa. Dal raggiungimento dei vertici del tennis mondiale nel 2017, culminato con le vittorie Slam contro Sloane Stephens a Parigi e Serena Williams a Londra, la vita professionale di Halep ha subito una brusca interruzione a causa di un caso di doping.

After her match today at the Transylvania Open Simona Halep announced her retirement. pic.twitter.com/pjej7EAgs6 — Romanian Tennis (@WTARomania) February 4, 2025

La positività riscontrata agli US Open 2022 aveva inizialmente portato a una sospensione fino all’ottobre 2026. Dopo diversi ricorsi, il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva ridotto significativamente la sanzione nel 2024, permettendole un ritorno immediato alle competizioni. Tuttavia, il rientro non è stato dei più felici: nei cinque tornei disputati lo scorso anno, Halep ha raccolto una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte.

La partita odierna contro Bronzetti, prima e ultima della stagione 2025, ha segnato la fine di un’era. In un gesto inusuale per una giocatrice sconfitta, Halep si è rivolta al pubblico presente a Cluj-Napoca per annunciare la sua decisione di appendere la racchetta al chiodo, esprimendo il desiderio di esplorare nuovi percorsi nella sua vita.

Una conclusione amara per una delle più grandi campionesse dell’ultimo decennio, che nonostante i tentativi di ritrovare le sensazioni dei giorni migliori, ha scelto di chiudere qui il suo percorso nel tennis professionistico.





Francesco Paolo Villarico