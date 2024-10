Itf Forte Village: Pol Martin Tiffon vince il maschile. Finale italiana nel femminile

Pol Martin Tiffon si aggiudica il titolo maschile nel quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). Lo spagnolo, testa di serie numero 4, ha superato 6-2, 7-6(5) in finale il bulgaro Pyotr Nesterov.

Nesterov che si è preso la rivincita in doppio, in coppia con il connazionale Yanaki Milev, conquistando il trofeo con un 6-3, 6-3 ai danni degli italiani Massimo Giunta e Mariano Tammaro.

Nel singolare femminile, la finale sarà un derby tutto italiano, tra la qualificata Federica Urgesi (che ha regolato 6-1, 6-3 Aliona Bolsova, moldava di nascita e spagnola di passaporto, 88 del mondo cinque anni fa) e la testa di serie numero 4 Nicole Fossa Huergo (che ha battuto 6-2, 7-5 l’altra iberica, la numero 2 del seeding Carlota Martinez Cirez).

Anche nel doppio femminile, c’è una coppia italiana sconfitta: Urgesi, con Alessandra Mazzola, hanno perso 6-3, 6-4 contro la finlandese Laura Hietaranta e l’ellenica Sapfo Sakellaridi.

Domani, con il primo turno delle qualificazioni maschili, inizia il sesto e ultimo torneo di questo ciclo autunnale di tornei targati Forte Village Sports Academy.