Trevisan e Bronzetti avanzano a Rabat, derby italiano al secondo turno. Elisabetta Cocciaretto già ai quarti di finale

Martina Trevisan ha ottenuto una vittoria importante in un momento difficile della sua carriera, battendo Nao Hibino con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco. L’attuale numero 88 del ranking WTA affronterà Lucia Bronzetti nel derby italiano di domani al secondo turno del WTA 250 di Rabat.

Il primo set è stato una vera battaglia, con Trevisan che ha chiuso per 7-5 dopo una serie di otto break consecutivi. Nel secondo parziale, Hibino ha reagito portandosi sul 6-4, ma nel terzo set Trevisan ha trovato il break decisivo sul 2-2 e ha chiuso il match per 6-3.

Lucia Bronzetti, invece, ha avuto vita facile all’esordio, travolgendo la diciassettenne marocchina Malak El Allami con un netto 6-1 6-0 in soli 53 minuti.

Nel frattempo, Elisabetta Cocciaretto ha staccato il pass per i quarti di finale battendo la cinese Zhuoxuan Bai per 6-4 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco. La 23enne di Fermo, settima testa di serie del torneo, affronterà nei quarti la vincente del match tra Camilla Rosatello, promossa dalle qualificazioni dopo aver eliminato la prima testa di serie Yuan, e la russa Kamilla Rachimova.

WTA 250 Rabat – terra

1T El Allami – Bronzetti ore 12:00



WTA Rabat Malak El Allami • Malak El Allami 0 1 0 0 Lucia Bronzetti [4] Lucia Bronzetti [4] 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Malak El Allami 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Malak El Allami 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Malak El Allami 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Malak El Allami 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Malak El Allami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Malak El Allami 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Malak El Allami 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Malak El Allami 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2T Bai – Cocciaretto 4 incontro dalle 12:00



WTA Rabat Zhuoxuan Bai Zhuoxuan Bai 0 4 2 0 Elisabetta Cocciaretto [7] • Elisabetta Cocciaretto [7] 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1T Trevisan – Hibino 2 incontro dalle 12:00



WTA Rabat Martina Trevisan Martina Trevisan 7 4 6 Nao Hibino Nao Hibino 5 6 3 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi