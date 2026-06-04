Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno delle semifinali femminili e della finale del doppio misto con Vavassori-Errani (LIVE)

04/06/2026 08:50 5 commenti
Diana Shnaider RUS, 02-04-2004 - foto Patrick Boren
Diana Shnaider RUS, 02-04-2004 - foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  4 Giugno 2026

🌧
16°C
Pioggia leggera, poi schiarite  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Rovesci al mattino
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Giugno
09:00
🌧
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
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15:00
20°
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20°
17:00
20°
18:00
19°
⚠  Allerta gialla temporali fino a venerdì: attenzione al programma di giornata
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
RG SF
🌧  Pioggia mattutina
⛅  Schiarite
⚠  Allerta temporali
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA vs Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs Mirra Andreeva ---

Il match deve ancora iniziare

Diana Shnaider --- vs Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare





Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN
Il match deve ancora iniziare

Yui Kamiji JPN vs Pauline Deroulede FRA

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Jo-Wilfried Tsonga FRA / John Mcenroe USA vs Mats Wilander SWE / Fabrice Santoro FRA

Il match deve ancora iniziare

Lucie Safarova CZE / Martina Hingis SUI vs Ana Ivanovic SRB / Tatiana Golovin FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00
Arnaud Clement FRA / Francesca Schiavone ITA vs Guy Forget FRA / Daniela Hantuchova SVK
Il match deve ancora iniziare

Jana Kovackova CZE vs Charo Esquiva banuls ESP

Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko SLO vs Michael Antonius USA

Il match deve ancora iniziare

Leon Sloboda SVK / Raffaele Ciurnelli ITA vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

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Court 7 – Ore: 11:00
Tokito Oda JPN vs Daniel Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Martin De la puente ESP vs Takuya Miki JPN

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Zhenzhen Zhu CHN / Yui Kamiji JPN vs Aniek Van koot NED / Diede De groot NED

Il match deve ancora iniziare

Tokito Oda JPN / Gustavo Fernandez ARG vs Stephane Houdet FRA / Martin De la puente ESP

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Court 6 – Ore: 11:00
Ha Eum Lee KOR vs Victoria Luiza Barros BRA

Il match deve ancora iniziare

Jack Kennedy USA vs Leonardo Storck franca BRA

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Dan Brand ISR / Safir Azam USA vs Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA

Il match deve ancora iniziare

Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG vs Hollie Smart GBR / Lea Nilsson SWE

Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko SLO / Luis Guto Miguel BRA vs Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 11:00
Ekaterina Dotsenko --- vs Alisa Oktiabreva ---

Il match deve ancora iniziare

Keaton Hance USA vs Jamie Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare

Paola Pinera celorio ESP / Victoria Luiza Barros BRA vs Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA

Il match deve ancora iniziare

Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE vs Thea Frodin USA / Anastasija Cvetkovic SRB

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Court 9 – Ore: 11:00
Lucy Heald USA vs Seira Matsuoka JPN

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Luna Gryp BEL vs Paula Michelle Lopez meza COL

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Lucas John De gouveia GBR vs Matthew Knoesen GBR

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Alexander Lantermann BEL vs Will Barton GBR

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Court 10 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic SRB vs Xinran Sun CHN
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Luis Guto Miguel BRA vs Thilo Behrmann AUT

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Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN vs Anna Pushkareva --- / Felitsata Dorofeeva-rybas ---

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Tito Chavez ESP / Nicolas Baena PER vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

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Court 11 – Ore: 11:00
Zhenxu Ji CHN vs Alfie Hewett GBR

Il match deve ancora iniziare

Diede De groot NED vs Luoyao Guo CHN

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Ziying Wang CHN vs Xiaohui Li CHN

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Court 12 – Ore: 11:00
Guy Sasson ISR vs Niels Vink NED
Il match deve ancora iniziare

Sam Schroder NED vs Ahmet Kaplan TUR

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Niels Vink NED / Guy Sasson ISR vs Gonzalo Enrique Lazarte ARG / Ahmet Kaplan TUR

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Gregory Slade GBR / Andy Lapthorne GBR vs Jin Woodman AUS / Sam Schroder NED

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Court 13 – Ore: 11:00
Kgothatso Montjane RSA vs Ksenia Chasteau FRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Egberink NED vs Gustavo Fernandez ARG

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Gordon Reid GBR / Alfie Hewett GBR vs Takuya Miki JPN / Guilhem Laget FRA

Il match deve ancora iniziare

Lizzy De greef NED / Jinte Bos NED vs Ziying Wang CHN / Xiaohui Li CHN

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5 commenti

Laura (Guest) 04-06-2026 09:37

a questo punto Mirra grande favorita potrebbe essere la consacrazione

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Straydog (Guest) 04-06-2026 09:28

Chiedo agli addetti ai lavori…nel corso del riscaldamento l’allenatore della Shnaider le fa fare la giocoliera come al circo. Lei ride e si diverte come una bambina piccola.
È un tipo di esercizio comune per allenare i giocatori o è del tutto originale ?

 4
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Golden Shark 04-06-2026 09:15

Buongiorno , ben ritrovati !!! 🙂

Ieri , all’apice del piacere ( … subito dopo la Vittoria di Flavio ) , uno “tsunami di felicità” ha invaso il sito ed è stato impossibile esternare la mia gioia e festeggiare con voi !!! 🙂

Ecco , in ritardo , il mio messaggio “celebrativo” … :mrgreen:

.
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.

” IT’S FLAVIO’S TIME !!!
IMPERIALE , GLADIATORIO , MARMOREO !!!
Daaaajjjjeeeee & Aridajjjjeeeeeeee !!! ”

.
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.

Poi , purtroppo , la serata è andata come è andata …
Epilogo piu’ triste non poteva esserci . 😡

Lo stesso Arnaldi , quando chiedeva l’applauso per Berrettini , era visibilmente contrariato nonostante avesse appena ottenuto un risultato davvero impensabile .

Complimenti ad entrambi , stavano dando vita ad un incontro molto piacevole …

Ora il pensiero è già a domani … semifinale che “se ce l’avessero detta a inizio torneo” … avremmo chiamato la neuro 😀 !!!

Ciao !

 3
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Gaz (Guest) 04-06-2026 09:14

Ieri il programma di oggi non è uscito,non è la prima volta che succede quando c’è solo tabellone femminile, posso capire il disinteresse di utenti,ma non da chi gestisce il sito, ancora una volta emerge il disinteresse di base.

Sarò sintetico, dicendo che fino ad un mese e mezzo fa nessuno avrebbe accostato la Kostyuk ad uno slam, tutto è capitato molto velocemente, oggi,4 giugno 2026 è la favorita numero 1, almeno per i bookmakers.
Kostyuk 2,50
Andreeva 3,25
Shnaider 4,00
Chwalinska 9.00

 2
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JannikUberAlles 04-06-2026 09:04

Quanto pagano le “vecchie glorie” per la loro esibizione?

Forse non abbastanza per ingaggiare anche le sorelle Williams?

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