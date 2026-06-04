Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno delle semifinali femminili e della finale del doppio misto con Vavassori-Errani (LIVE)
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⚠ Allerta temporali
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Evan King / Gabriela Dabrowski
Marta Kostyuk vs Mirra Andreeva
Diana Shnaider vs Maja Chwalinska
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Yui Kamiji vs Pauline Deroulede
Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe vs Mats Wilander / Fabrice Santoro
Lucie Safarova / Martina Hingis vs Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
Court 14 – Ore: 11:00
Arnaud Clement / Francesca Schiavone vs Guy Forget / Daniela Hantuchova
Jana Kovackova vs Charo Esquiva banuls
Ziga Sesko vs Michael Antonius
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
Court 7 – Ore: 11:00
Tokito Oda vs Daniel Rodrigues
Martin De la puente vs Takuya Miki
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Aniek Van koot / Diede De groot
Tokito Oda / Gustavo Fernandez vs Stephane Houdet / Martin De la puente
Court 6 – Ore: 11:00
Ha Eum Lee vs Victoria Luiza Barros
Jack Kennedy vs Leonardo Storck franca
Dan Brand / Safir Azam vs Daniel Jade / Mathys Domenc
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli vs Hollie Smart / Lea Nilsson
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel vs Jack Secord / Yannik Alvarez
Court 8 – Ore: 11:00
Ekaterina Dotsenko vs Alisa Oktiabreva
Keaton Hance vs Jamie Mackenzie
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt
Katerina Zajickova / Jana Kovackova vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
Court 9 – Ore: 11:00
Lucy Heald vs Seira Matsuoka
Luna Gryp vs Paula Michelle Lopez meza
Lucas John De gouveia vs Matthew Knoesen
Alexander Lantermann vs Will Barton
Court 10 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic vs Xinran Sun
Luis Guto Miguel vs Thilo Behrmann
Ruien Zhang / Xinran Sun vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
Tito Chavez / Nicolas Baena vs Jack Kennedy / Keaton Hance
Court 11 – Ore: 11:00
Zhenxu Ji vs Alfie Hewett
Diede De groot vs Luoyao Guo
Ziying Wang vs Xiaohui Li
Court 12 – Ore: 11:00
Guy Sasson vs Niels Vink
Sam Schroder vs Ahmet Kaplan
Niels Vink / Guy Sasson vs Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
Gregory Slade / Andy Lapthorne vs Jin Woodman / Sam Schroder
Court 13 – Ore: 11:00
Kgothatso Montjane vs Ksenia Chasteau
Tom Egberink vs Gustavo Fernandez
Gordon Reid / Alfie Hewett vs Takuya Miki / Guilhem Laget
Lizzy De greef / Jinte Bos vs Ziying Wang / Xiaohui Li
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
5 commenti
a questo punto Mirra grande favorita potrebbe essere la consacrazione
Chiedo agli addetti ai lavori…nel corso del riscaldamento l’allenatore della Shnaider le fa fare la giocoliera come al circo. Lei ride e si diverte come una bambina piccola.
È un tipo di esercizio comune per allenare i giocatori o è del tutto originale ?
Buongiorno , ben ritrovati !!! 🙂
Ieri , all’apice del piacere ( … subito dopo la Vittoria di Flavio ) , uno “tsunami di felicità” ha invaso il sito ed è stato impossibile esternare la mia gioia e festeggiare con voi !!! 🙂
Ecco , in ritardo , il mio messaggio “celebrativo” …
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” IT’S FLAVIO’S TIME !!!
IMPERIALE , GLADIATORIO , MARMOREO !!!
Daaaajjjjeeeee & Aridajjjjeeeeeeee !!! ”
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Poi , purtroppo , la serata è andata come è andata …
Epilogo piu’ triste non poteva esserci . 😡
Lo stesso Arnaldi , quando chiedeva l’applauso per Berrettini , era visibilmente contrariato nonostante avesse appena ottenuto un risultato davvero impensabile .
Complimenti ad entrambi , stavano dando vita ad un incontro molto piacevole …
Ora il pensiero è già a domani … semifinale che “se ce l’avessero detta a inizio torneo” … avremmo chiamato la neuro 😀 !!!
Ciao !
Ieri il programma di oggi non è uscito,non è la prima volta che succede quando c’è solo tabellone femminile, posso capire il disinteresse di utenti,ma non da chi gestisce il sito, ancora una volta emerge il disinteresse di base.
Sarò sintetico, dicendo che fino ad un mese e mezzo fa nessuno avrebbe accostato la Kostyuk ad uno slam, tutto è capitato molto velocemente, oggi,4 giugno 2026 è la favorita numero 1, almeno per i bookmakers.
Kostyuk 2,50
Andreeva 3,25
Shnaider 4,00
Chwalinska 9.00
Quanto pagano le “vecchie glorie” per la loro esibizione?
Forse non abbastanza per ingaggiare anche le sorelle Williams?