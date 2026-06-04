Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Chwalinska continua la favola: prima qualificata di sempre in finale al Roland Garros

Il sogno continua. Maja Chwalinska non vuole più svegliarsi e, dopo una cavalcata già storica, ha aggiunto un’altra pagina memorabile al suo Roland Garros. La tennista polacca ha conquistato l’accesso alla finale superando Diana Shnaider con il punteggio di 7-6(4) 6-4, al termine di una battaglia durata poco più di due ore.

Con questo successo, Chwalinska diventa la prima qualifier di sempre a raggiungere la finale del singolare femminile al Roland Garros. Un risultato straordinario per la numero 114 del ranking mondiale, che partita dopo partita ha trasformato il suo torneo in una delle storie più sorprendenti degli ultimi anni nel tennis femminile.

La polacca è soltanto la seconda qualifier nella storia degli Slam a spingersi fino all’ultimo atto di un Major. Prima di lei ci era riuscita Emma Raducanu, capace poi di completare l’impresa allo US Open 2021. Ora Chwalinska proverà a inseguire lo stesso sogno, ma sulla terra rossa di Parigi.

Contro Shnaider, reduce dalla clamorosa vittoria su Aryna Sabalenka, Chwalinska ha confermato tutte le qualità che l’hanno portata fin qui: grande intelligenza tattica, variazioni continue, capacità di cambiare ritmo e una straordinaria freddezza nei momenti decisivi.

Il primo set è stato molto equilibrato e si è deciso al tie-break. Chwalinska ha saputo gestire meglio la tensione, chiudendo 7-4 e mettendo la partita nella direzione più favorevole. Nel secondo parziale, la polacca ha continuato a muovere il gioco, togliendo riferimenti a Shnaider e impedendole di trovare continuità con il suo tennis aggressivo.

Il 6-4 finale ha fatto esplodere la gioia di Chwalinska, che ora si ritrova a una sola vittoria da un titolo che avrebbe del clamoroso. Il suo percorso, partito dalle qualificazioni, è già entrato nella storia del torneo. Ma la sensazione è che la polacca non voglia fermarsi qui.

Grazie a questo risultato, Chwalinska si avvicina anche alle porte della top 20 mondiale, un salto enorme per una giocatrice che era arrivata a Parigi fuori dalle prime cento. La finale del Roland Garros può cambiare definitivamente la dimensione della sua carriera.

Per completare l’impresa, però, dovrà superare Mirra Andreeva, altra giovane protagonista di un torneo straordinario. Sarà una finale inattesa, fresca, ricca di talento e di significati: da una parte la qualifier polacca che ha riscritto la storia, dall’altra una delle giocatrici più promettenti del circuito.

Chwalinska ha già fatto qualcosa di enorme. Ora le resta l’ultimo passo: trasformare la favola in leggenda.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 4 Giugno 2026 🌧 16°C Pioggia leggera, poi schiarite · Picco 21°C CIELO Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato PIOGGIA Rovesci al mattino CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 4 Giugno 09:00 🌧 16° 10:00 ☁ 17° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 19° 13:00 ⛅ 20° 14:00 ⛅ 21° 15:00 ⛅ 20° 16:00 ⛅ 20° 17:00 ⛅ 20° 18:00 ⛅ 19° ⚠ Allerta gialla temporali fino a venerdì: attenzione al programma di giornata 🎾 Programma del giorno — 4 Giugno 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale Semifinali · Terra Battuta RG SF 🌧 Pioggia mattutina

⛅ Schiarite

⚠ Allerta temporali

🎾 Semifinali

🏀 Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Andrea Vavassori / Sara Errani vs Evan King / Gabriela Dabrowski



GS Roland Garros Andrea Vavassori / Sara Errani [1] • Andrea Vavassori / Sara Errani [1] 0 4 6 1 Evan King / Gabriela Dabrowski Evan King / Gabriela Dabrowski 0 6 3 0 Vincitore: Andrea VavassoriSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Andrea Vavassori / Sara Errani 1-0 Andrea Vavassori / Sara Errani 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Andrea Vavassori / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Andrea Vavassori / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Andrea Vavassori / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Andrea Vavassori / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Andrea Vavassori / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Andrea Vavassori / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Andrea Vavassori / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Andrea Vavassori / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Andrea Vavassori / Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori / Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk vs Mirra Andreeva



GS Roland Garros Marta Kostyuk [15] Marta Kostyuk [15] 1 3 Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 6 6 Vincitore: Mirra Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Diana Shnaider vs Maja Chwalinska



GS Roland Garros Diana Shnaider [25] Diana Shnaider [25] 6 4 Maja Chwalinska Maja Chwalinska 7 6 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 3 4 Henry Patten / Harri Heliovaara [2] Henry Patten / Harri Heliovaara [2] 6 6 Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Pierre-Hugues Herbert/ Quentin Halysvs Henry Patten/ Harri Heliovaara

Yui Kamiji vs Pauline Deroulede



GS Roland Garros Yui Kamiji [1] Yui Kamiji [1] 6 6 Pauline Deroulede Pauline Deroulede 0 2 Vincitore: Yui Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0

Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00

Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe vs Mats Wilander / Fabrice Santoro



GS Roland Garros Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 7 6 Mats Wilander / Fabrice Santoro Mats Wilander / Fabrice Santoro 5 2 Vincitore: Jo-Wilfried TsongaJohn Mcenroe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mats Wilander / Fabrice Santoro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Mats Wilander / Fabrice Santoro 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Mats Wilander / Fabrice Santoro 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Mats Wilander / Fabrice Santoro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lucie Safarova / Martina Hingis vs Ana Ivanovic / Tatiana Golovin



GS Roland Garros Lucie Safarova / Martina Hingis Lucie Safarova / Martina Hingis 6 6 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 4 3 Vincitore: Lucie SafarovaMartina Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lucie Safarova / Martina Hingis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Lucie Safarova / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lucie Safarova / Martina Hingis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ana Ivanovic / Tatiana Golovin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Arnaud Clement / Francesca Schiavone • Arnaud Clement / Francesca Schiavone 0 3 6 0 Guy Forget / Daniela Hantuchova Guy Forget / Daniela Hantuchova 0 6 4 1 Vincitore: Guy ForgetDaniela Hantuchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 0-1 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 1-0 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Guy Forget / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Guy Forget / Daniela Hantuchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Guy Forget / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Guy Forget / Daniela Hantuchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Guy Forget / Daniela Hantuchova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Guy Forget / Daniela Hantuchova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Guy Forget / Daniela Hantuchova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Guy Forget / Daniela Hantuchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Guy Forget / Daniela Hantuchova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Arnaud Clement / Francesca Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Arnaud Clement/ Francesca Schiavonevs Guy Forget/ Daniela Hantuchova

Jana Kovackova vs Charo Esquiva banuls



GS Roland Garros Jana Kovackova [4] Jana Kovackova [4] 6 6 Charo Esquiva banuls [9] Charo Esquiva banuls [9] 0 2 Vincitore: Jana Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jana Kovackova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jana Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jana Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jana Kovackova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Jana Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Jana Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Jana Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Ziga Sesko vs Michael Antonius



GS Roland Garros Ziga Sesko [5] Ziga Sesko [5] 2 1 Michael Antonius [13] Michael Antonius [13] 6 6 Vincitore: Michael Antonius Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Michael Antonius 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Ziga Sesko 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Michael Antonius 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Ziga Sesko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Michael Antonius 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ziga Sesko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Michael Antonius 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ziga Sesko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Michael Antonius 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ziga Sesko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Michael Antonius 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ziga Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Michael Antonius 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Ziga Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Michael Antonius 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie



GS Roland Garros Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli • Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 0 6 0 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8] Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8] 15 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 0-15 0-1 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Tokito Oda vs Daniel Rodrigues



GS Roland Garros Tokito Oda [1] Tokito Oda [1] 6 6 Daniel Rodrigues Daniel Rodrigues 1 1 Vincitore: Tokito Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Daniel Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Tokito Oda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Daniel Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Tokito Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Daniel Rodrigues 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Tokito Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Daniel Rodrigues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tokito Oda 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Daniel Rodrigues 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Tokito Oda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Daniel Rodrigues 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Tokito Oda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Daniel Rodrigues 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Tokito Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Martin De la puente vs Takuya Miki



GS Roland Garros Martin De la puente [3] Martin De la puente [3] 6 2 7 Takuya Miki Takuya Miki 4 6 6 Vincitore: Martin De la puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Takuya Miki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Takuya Miki 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Martin De la puente 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Takuya Miki 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Takuya Miki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Takuya Miki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Takuya Miki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Martin De la puente 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Takuya Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Martin De la puente 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Takuya Miki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Takuya Miki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Takuya Miki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Takuya Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Takuya Miki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Martin De la puente 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Takuya Miki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Aniek Van koot / Diede De groot



GS Roland Garros Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1] Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1] 7 7 Aniek Van koot / Diede De groot Aniek Van koot / Diede De groot 6 5 Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tokito Oda / Gustavo Fernandez vs Stephane Houdet / Martin De la puente



GS Roland Garros Tokito Oda / Gustavo Fernandez Tokito Oda / Gustavo Fernandez Stephane Houdet / Martin De la puente Stephane Houdet / Martin De la puente Vincitore: Stephane HoudetMartin De la puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 6 – Ore: 11:00

Ha Eum Lee vs Victoria Luiza Barros



GS Roland Garros Ha Eum Lee Ha Eum Lee 6 1 4 Victoria Luiza Barros [3] Victoria Luiza Barros [3] 2 6 6 Vincitore: Victoria Luiza Barros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ha Eum Lee 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ha Eum Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Ha Eum Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ha Eum Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ha Eum Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ha Eum Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Ha Eum Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ha Eum Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ha Eum Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Ha Eum Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Ha Eum Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ha Eum Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ha Eum Lee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jack Kennedy vs Leonardo Storck franca



GS Roland Garros Jack Kennedy [4] Jack Kennedy [4] 3 6 Leonardo Storck franca Leonardo Storck franca 6 7 Vincitore: Leonardo Storck franca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Leonardo Storck franca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Leonardo Storck franca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Leonardo Storck franca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jack Kennedy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Leonardo Storck franca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jack Kennedy 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jack Kennedy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leonardo Storck franca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Dan Brand / Safir Azam vs Daniel Jade / Mathys Domenc



GS Roland Garros Dan Brand / Safir Azam • Dan Brand / Safir Azam 0 6 2 0 Daniel Jade / Mathys Domenc Daniel Jade / Mathys Domenc 0 3 6 1 Vincitore: Daniel JadeMathys Domenc Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dan Brand / Safir Azam 0-1 Daniel Jade / Mathys Domenc 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dan Brand / Safir Azam 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Daniel Jade / Mathys Domenc 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Daniel Jade / Mathys Domenc 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Dan Brand / Safir Azam 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Daniel Jade / Mathys Domenc 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daniel Jade / Mathys Domenc 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dan Brand / Safir Azam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Daniel Jade / Mathys Domenc 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Daniel Jade / Mathys Domenc 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Dan Brand / Safir Azam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Jade / Mathys Domenc 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Daniel Jade / Mathys Domenc 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli vs Hollie Smart / Lea Nilsson



GS Roland Garros Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli 6 6 Hollie Smart / Lea Nilsson Hollie Smart / Lea Nilsson 3 2 Vincitore: Ha Eum LeeLuna Maria Cinalli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hollie Smart / Lea Nilsson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Hollie Smart / Lea Nilsson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Hollie Smart / Lea Nilsson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hollie Smart / Lea Nilsson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hollie Smart / Lea Nilsson 0-15 2-0 Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Hollie Smart / Lea Nilsson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Ziga Sesko / Luis Guto Miguel vs Jack Secord / Yannik Alvarez



GS Roland Garros Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1] • Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1] 0 6 2 0 Jack Secord / Yannik Alvarez [6] Jack Secord / Yannik Alvarez [6] 0 2 6 1 Vincitore: Jack SecordYannik Alvarez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 0-1 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jack Secord / Yannik Alvarez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Jack Secord / Yannik Alvarez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jack Secord / Yannik Alvarez 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jack Secord / Yannik Alvarez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ziga Sesko / Luis Guto Miguel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 11:00

Ekaterina Dotsenko vs Alisa Oktiabreva



GS Roland Garros Ekaterina Dotsenko Ekaterina Dotsenko 3 4 Alisa Oktiabreva [12] Alisa Oktiabreva [12] 6 6 Vincitore: Alisa Oktiabreva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Alisa Oktiabreva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Alisa Oktiabreva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Keaton Hance vs Jamie Mackenzie



GS Roland Garros Keaton Hance [6] Keaton Hance [6] 6 5 7 Jamie Mackenzie [3] Jamie Mackenzie [3] 3 7 6 Vincitore: Keaton Hance Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 8-6* 9*-6 6-6 → 7-6 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Keaton Hance 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Keaton Hance 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Jamie Mackenzie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Keaton Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Keaton Hance 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Keaton Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Keaton Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Keaton Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Keaton Hance 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Keaton Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Keaton Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jamie Mackenzie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Keaton Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Keaton Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Keaton Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt



GS Roland Garros Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1] • Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1] 0 6 6 0 Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8] Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8] 0 4 7 1 Vincitore: Welles NewmanJordyn Hazelitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 0-1 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Katerina Zajickova / Jana Kovackova vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic



GS Roland Garros Katerina Zajickova / Jana Kovackova Katerina Zajickova / Jana Kovackova 6 6 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3] Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3] 3 1 Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Katerina Zajickova / Jana Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 11:00

Lucy Heald vs Seira Matsuoka



GS Roland Garros Lucy Heald Lucy Heald 1 0 Seira Matsuoka [2] Seira Matsuoka [2] 6 6 Vincitore: Seira Matsuoka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Seira Matsuoka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Lucy Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Seira Matsuoka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Lucy Heald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Seira Matsuoka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Lucy Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Seira Matsuoka 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Lucy Heald 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Seira Matsuoka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Lucy Heald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Seira Matsuoka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lucy Heald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Seira Matsuoka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Luna Gryp vs Paula Michelle Lopez meza



GS Roland Garros Luna Gryp [1] Luna Gryp [1] 6 7 Paula Michelle Lopez meza Paula Michelle Lopez meza 4 5 Vincitore: Luna Gryp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Paula Michelle Lopez meza 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Luna Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Paula Michelle Lopez meza 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Luna Gryp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Paula Michelle Lopez meza 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Luna Gryp 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Paula Michelle Lopez meza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Luna Gryp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Paula Michelle Lopez meza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Luna Gryp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Paula Michelle Lopez meza 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Luna Gryp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Paula Michelle Lopez meza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Luna Gryp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Paula Michelle Lopez meza 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Luna Gryp 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Paula Michelle Lopez meza 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Luna Gryp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Paula Michelle Lopez meza 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Luna Gryp 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Paula Michelle Lopez meza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Luna Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Lucas John De gouveia vs Matthew Knoesen



GS Roland Garros Lucas John De gouveia Lucas John De gouveia 1 3 Matthew Knoesen [2] Matthew Knoesen [2] 6 6 Vincitore: Matthew Knoesen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Matthew Knoesen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Lucas John De gouveia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Matthew Knoesen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lucas John De gouveia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Matthew Knoesen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Lucas John De gouveia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Matthew Knoesen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucas John De gouveia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Matthew Knoesen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lucas John De gouveia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Matthew Knoesen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Lucas John De gouveia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Matthew Knoesen 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Lucas John De gouveia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Matthew Knoesen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lucas John De gouveia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Alexander Lantermann vs Will Barton



GS Roland Garros Alexander Lantermann [1] Alexander Lantermann [1] 6 6 Will Barton Will Barton 2 1 Vincitore: Alexander Lantermann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alexander Lantermann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Will Barton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Alexander Lantermann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Will Barton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alexander Lantermann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Will Barton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alexander Lantermann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Will Barton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Alexander Lantermann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Will Barton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Alexander Lantermann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Will Barton 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Alexander Lantermann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Will Barton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Alexander Lantermann 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Anastasija Cvetkovic [6] Anastasija Cvetkovic [6] 0 2 Xinran Sun [2] Xinran Sun [2] 6 6 Vincitore: Xinran Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Xinran Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Xinran Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinran Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Xinran Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Anastasija Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anastasija Cvetkovicvs Xinran Sun

Luis Guto Miguel vs Thilo Behrmann



GS Roland Garros Luis Guto Miguel [1] Luis Guto Miguel [1] 6 1 6 Thilo Behrmann [7] Thilo Behrmann [7] 4 6 3 Vincitore: Luis Guto Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Thilo Behrmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Luis Guto Miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Thilo Behrmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Luis Guto Miguel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Thilo Behrmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Luis Guto Miguel 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Luis Guto Miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Thilo Behrmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Thilo Behrmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Thilo Behrmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Thilo Behrmann 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Thilo Behrmann 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Ruien Zhang / Xinran Sun vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas



GS Roland Garros Ruien Zhang / Xinran Sun [4] Ruien Zhang / Xinran Sun [4] 6 6 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5] Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5] 3 4 Vincitore: Ruien ZhangXinran Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ruien Zhang / Xinran Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Ruien Zhang / Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Ruien Zhang / Xinran Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ruien Zhang / Xinran Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Ruien Zhang / Xinran Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ruien Zhang / Xinran Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ruien Zhang / Xinran Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Ruien Zhang / Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Ruien Zhang / Xinran Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ruien Zhang / Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Tito Chavez / Nicolas Baena vs Jack Kennedy / Keaton Hance



GS Roland Garros Tito Chavez / Nicolas Baena [5] • Tito Chavez / Nicolas Baena [5] 15 3 0 Jack Kennedy / Keaton Hance [2] Jack Kennedy / Keaton Hance [2] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tito Chavez / Nicolas Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 Jack Kennedy / Keaton Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tito Chavez / Nicolas Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jack Kennedy / Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Tito Chavez / Nicolas Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Jack Kennedy / Keaton Hance 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Tito Chavez / Nicolas Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Jack Kennedy / Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Tito Chavez / Nicolas Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jack Kennedy / Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tito Chavez / Nicolas Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Jack Kennedy / Keaton Hance 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 11:00

Zhenxu Ji vs Alfie Hewett



GS Roland Garros Zhenxu Ji Zhenxu Ji 1 4 Alfie Hewett [2] Alfie Hewett [2] 6 6 Vincitore: Alfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Zhenxu Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Zhenxu Ji 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Zhenxu Ji 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Zhenxu Ji 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Zhenxu Ji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Zhenxu Ji 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Zhenxu Ji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Zhenxu Ji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Diede De groot vs Luoyao Guo



GS Roland Garros Diede De groot [4] Diede De groot [4] 6 6 Luoyao Guo Luoyao Guo 1 2 Vincitore: Diede De groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Diede De groot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Luoyao Guo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Luoyao Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Diede De groot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Luoyao Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Diede De groot 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Luoyao Guo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Diede De groot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Luoyao Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Diede De groot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Luoyao Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Luoyao Guo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Diede De groot 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Ziying Wang vs Xiaohui Li



GS Roland Garros Ziying Wang Ziying Wang 2 7 2 Xiaohui Li [2] Xiaohui Li [2] 6 6 6 Vincitore: Xiaohui Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Ziying Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Xiaohui Li 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ziying Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Xiaohui Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ziying Wang 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Xiaohui Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Ziying Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Xiaohui Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Xiaohui Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Ziying Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Xiaohui Li 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ziying Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Xiaohui Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Ziying Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Xiaohui Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Ziying Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Xiaohui Li 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ziying Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Xiaohui Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ziying Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Xiaohui Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Ziying Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Xiaohui Li 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ziying Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Xiaohui Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Ziying Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Xiaohui Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ziying Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Guy Sasson Guy Sasson 2 0 Niels Vink [2] Niels Vink [2] 6 6 Vincitore: Niels Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Niels Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Guy Sasson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Niels Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Niels Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Niels Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Niels Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Guy Sasson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Niels Vink 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Guy Sassonvs Niels Vink

Sam Schroder vs Ahmet Kaplan



GS Roland Garros Sam Schroder [1] Sam Schroder [1] 4 6 1 Ahmet Kaplan Ahmet Kaplan 6 4 6 Vincitore: Ahmet Kaplan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sam Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Ahmet Kaplan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Sam Schroder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Sam Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Sam Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Niels Vink / Guy Sasson vs Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan



GS Roland Garros Niels Vink / Guy Sasson [1] • Niels Vink / Guy Sasson [1] 0 1 6 1 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 0 6 0 0 Vincitore: Niels VinkGuy Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Niels Vink / Guy Sasson 1-0 Niels Vink / Guy Sasson 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Niels Vink / Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Niels Vink / Guy Sasson 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Niels Vink / Guy Sasson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Niels Vink / Guy Sasson 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Niels Vink / Guy Sasson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Niels Vink / Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Niels Vink / Guy Sasson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Gregory Slade / Andy Lapthorne vs Jin Woodman / Sam Schroder



GS Roland Garros Gregory Slade / Andy Lapthorne • Gregory Slade / Andy Lapthorne 0 2 6 0 Jin Woodman / Sam Schroder [2] Jin Woodman / Sam Schroder [2] 0 6 3 1 Vincitore: Jin WoodmanSam Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gregory Slade / Andy Lapthorne 0-1 Gregory Slade / Andy Lapthorne 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jin Woodman / Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Gregory Slade / Andy Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Gregory Slade / Andy Lapthorne 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Gregory Slade / Andy Lapthorne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Gregory Slade / Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jin Woodman / Sam Schroder 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Gregory Slade / Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Gregory Slade / Andy Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Gregory Slade / Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Gregory Slade / Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Jin Woodman / Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Kgothatso Montjane vs Ksenia Chasteau



GS Roland Garros Kgothatso Montjane Kgothatso Montjane 4 4 Ksenia Chasteau Ksenia Chasteau 6 6 Vincitore: Ksenia Chasteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kgothatso Montjane 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Ksenia Chasteau 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Kgothatso Montjane 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Kgothatso Montjane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Ksenia Chasteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Kgothatso Montjane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Ksenia Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kgothatso Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Ksenia Chasteau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kgothatso Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Ksenia Chasteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kgothatso Montjane 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kgothatso Montjane 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Ksenia Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Kgothatso Montjane 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ksenia Chasteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Kgothatso Montjane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ksenia Chasteau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Tom Egberink vs Gustavo Fernandez



GS Roland Garros Tom Egberink Tom Egberink 6 3 4 Gustavo Fernandez [4] Gustavo Fernandez [4] 3 6 6 Vincitore: Gustavo Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Tom Egberink 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Tom Egberink 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Tom Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Tom Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Tom Egberink 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Tom Egberink 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tom Egberink 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Gustavo Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Tom Egberink 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Gustavo Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Tom Egberink 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Tom Egberink 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tom Egberink 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Gordon Reid / Alfie Hewett vs Takuya Miki / Guilhem Laget



GS Roland Garros Gordon Reid / Alfie Hewett [1] Gordon Reid / Alfie Hewett [1] 6 6 Takuya Miki / Guilhem Laget Takuya Miki / Guilhem Laget 2 3 Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Lizzy De greef / Jinte Bos vs Ziying Wang / Xiaohui Li

