Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Chwalinska continua la favola: prima qualificata di sempre in finale al Roland Garros

Maja Chwalinska nella foto - Foto Getty
Il sogno continua.
Maja Chwalinska non vuole più svegliarsi e, dopo una cavalcata già storica, ha aggiunto un’altra pagina memorabile al suo Roland Garros. La tennista polacca ha conquistato l’accesso alla finale superando Diana Shnaider con il punteggio di 7-6(4) 6-4, al termine di una battaglia durata poco più di due ore.
Con questo successo, Chwalinska diventa la
prima qualifier di sempre a raggiungere la finale del singolare femminile al Roland Garros. Un risultato straordinario per la numero 114 del ranking mondiale, che partita dopo partita ha trasformato il suo torneo in una delle storie più sorprendenti degli ultimi anni nel tennis femminile.
La polacca è soltanto la
seconda qualifier nella storia degli Slam a spingersi fino all’ultimo atto di un Major. Prima di lei ci era riuscita Emma Raducanu, capace poi di completare l’impresa allo US Open 2021. Ora Chwalinska proverà a inseguire lo stesso sogno, ma sulla terra rossa di Parigi.
Contro Shnaider, reduce dalla clamorosa vittoria su
Aryna Sabalenka, Chwalinska ha confermato tutte le qualità che l’hanno portata fin qui: grande intelligenza tattica, variazioni continue, capacità di cambiare ritmo e una straordinaria freddezza nei momenti decisivi.
Il primo set è stato molto equilibrato e si è deciso al tie-break. Chwalinska ha saputo gestire meglio la tensione, chiudendo
7-4 e mettendo la partita nella direzione più favorevole. Nel secondo parziale, la polacca ha continuato a muovere il gioco, togliendo riferimenti a Shnaider e impedendole di trovare continuità con il suo tennis aggressivo.
Il
6-4 finale ha fatto esplodere la gioia di Chwalinska, che ora si ritrova a una sola vittoria da un titolo che avrebbe del clamoroso. Il suo percorso, partito dalle qualificazioni, è già entrato nella storia del torneo. Ma la sensazione è che la polacca non voglia fermarsi qui.
Grazie a questo risultato, Chwalinska si avvicina anche alle porte della
top 20 mondiale, un salto enorme per una giocatrice che era arrivata a Parigi fuori dalle prime cento. La finale del Roland Garros può cambiare definitivamente la dimensione della sua carriera.
Per completare l’impresa, però, dovrà superare
Mirra Andreeva, altra giovane protagonista di un torneo straordinario. Sarà una finale inattesa, fresca, ricca di talento e di significati: da una parte la qualifier polacca che ha riscritto la storia, dall’altra una delle giocatrici più promettenti del circuito.
Chwalinska ha già fatto qualcosa di enorme. Ora le resta l’ultimo passo: trasformare la favola in leggenda.
Roland Garros
Parigi, Francia · 4 Giugno 2026
🌧
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Pioggia leggera, poi schiarite · Picco 21°C
CIELO
Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA
Rovesci al mattino
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Giugno
09:00
🌧
16°
10:00
☁
17°
11:00
☁
18°
12:00
☁
19°
13:00
⛅
20°
14:00
⛅
21°
15:00
⛅
20°
16:00
⛅
20°
17:00
⛅
20°
18:00
⛅
19°
⚠ Allerta gialla temporali fino a venerdì: attenzione al programma di giornata
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
RG SF
🌧 Pioggia mattutina
⛅ Schiarite
⚠ Allerta temporali
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Evan King / Gabriela Dabrowski
GS Roland Garros
Andrea Vavassori / Sara Errani [1]
•
0
4
6
1
Evan King / Gabriela Dabrowski
0
6
3
0
Vincitore: Andrea VavassoriSara Errani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Vavassori / Sara Errani
Andrea Vavassori / Sara Errani
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Vavassori / Sara Errani
5-3 → 6-3
Evan King / Gabriela Dabrowski
5-2 → 5-3
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
Andrea Vavassori / Sara Errani
3-1 → 4-1
Evan King / Gabriela Dabrowski
3-0 → 3-1
Andrea Vavassori / Sara Errani
2-0 → 3-0
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-4 → 1-4
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-3 → 0-4
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-2 → 0-3
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-1 → 0-2
Andrea Vavassori / Sara Errani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Marta Kostyuk
vs Mirra Andreeva
GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
1
3
Mirra Andreeva [8]
6
6
Vincitore: Mirra Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Marta Kostyuk
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Mirra Andreeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Diana Shnaider
vs Maja Chwalinska
GS Roland Garros
Diana Shnaider [25]
6
4
Maja Chwalinska
7
6
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Pierre-Hugues Herbert
/ Quentin Halys
vs Henry Patten
/ Harri Heliovaara
GS Roland Garros
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
3
4
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
6
6
Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara
Servizio
Svolgimento
Set 2
Henry Patten / Harri Heliovaara
4-5 → 4-6
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
2-4 → 3-4
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
1-3 → 2-3
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
0-2 → 1-2
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Henry Patten / Harri Heliovaara
3-5 → 3-6
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
2-5 → 3-5
Henry Patten / Harri Heliovaara
2-4 → 2-5
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
2-3 → 2-4
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-1 → 1-2
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
0-1 → 1-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Yui Kamiji
vs Pauline Deroulede
GS Roland Garros
Yui Kamiji [1]
6
6
Pauline Deroulede
0
2
Vincitore: Yui Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe vs Mats Wilander / Fabrice Santoro
GS Roland Garros
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
7
6
Mats Wilander / Fabrice Santoro
5
2
Vincitore: Jo-Wilfried TsongaJohn Mcenroe
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mats Wilander / Fabrice Santoro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-2 → 6-2
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
4-2 → 5-2
Mats Wilander / Fabrice Santoro
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Mats Wilander / Fabrice Santoro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Mats Wilander / Fabrice Santoro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mats Wilander / Fabrice Santoro
6-5 → 7-5
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
5-5 → 6-5
Mats Wilander / Fabrice Santoro
5-4 → 5-5
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Mats Wilander / Fabrice Santoro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Mats Wilander / Fabrice Santoro
3-2 → 3-3
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
2-2 → 3-2
Mats Wilander / Fabrice Santoro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Mats Wilander / Fabrice Santoro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lucie Safarova
/ Martina Hingis vs Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
GS Roland Garros
Lucie Safarova / Martina Hingis
6
6
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
4
3
Vincitore: Lucie SafarovaMartina Hingis
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Lucie Safarova / Martina Hingis
4-3 → 5-3
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Lucie Safarova / Martina Hingis
3-2 → 4-2
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
3-1 → 3-2
Lucie Safarova / Martina Hingis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Lucie Safarova / Martina Hingis
1-0 → 1-1
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucie Safarova / Martina Hingis
5-4 → 6-4
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
4-4 → 5-4
Lucie Safarova / Martina Hingis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Lucie Safarova / Martina Hingis
2-3 → 3-3
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Lucie Safarova / Martina Hingis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Lucie Safarova / Martina Hingis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 11:00
Arnaud Clement
/ Francesca Schiavone
vs Guy Forget
/ Daniela Hantuchova
GS Roland Garros
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
•
0
3
6
0
Guy Forget / Daniela Hantuchova
0
6
4
1
Vincitore: Guy ForgetDaniela Hantuchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
1-0
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
3-6
4-6
5-6
5-7
5-8
6-8
7-8
7-9
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Guy Forget / Daniela Hantuchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Guy Forget / Daniela Hantuchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Guy Forget / Daniela Hantuchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
2-1 → 3-1
Guy Forget / Daniela Hantuchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Guy Forget / Daniela Hantuchova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Guy Forget / Daniela Hantuchova
2-5 → 3-5
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Guy Forget / Daniela Hantuchova
2-3 → 2-4
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Guy Forget / Daniela Hantuchova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
0-2 → 1-2
Guy Forget / Daniela Hantuchova
0-1 → 0-2
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Jana Kovackova
vs Charo Esquiva banuls
GS Roland Garros
Jana Kovackova [4]
6
6
Charo Esquiva banuls [9]
0
2
Vincitore: Jana Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Charo Esquiva banuls
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Charo Esquiva banuls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jana Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Charo Esquiva banuls
2-0 → 2-1
Jana Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Charo Esquiva banuls
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Charo Esquiva banuls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Charo Esquiva banuls
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Charo Esquiva banuls
0-0 → 1-0
Ziga Sesko
vs Michael Antonius
GS Roland Garros
Ziga Sesko [5]
2
1
Michael Antonius [13]
6
6
Vincitore: Michael Antonius
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Antonius
1-5 → 1-6
Michael Antonius
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Ziga Sesko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Michael Antonius
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ziga Sesko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Michael Antonius
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ziga Sesko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Michael Antonius
2-4 → 2-5
Ziga Sesko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Michael Antonius
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Michael Antonius
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Ziga Sesko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Michael Antonius
0-0 → 1-0
Leon Sloboda
/ Raffaele Ciurnelli vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
GS Roland Garros
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
•
0
6
0
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
15
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
5-6 → 6-6
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
5-5 → 5-6
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
2-4 → 3-4
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
1-0 → 1-1
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 11:00
Tokito Oda vs Daniel Rodrigues
GS Roland Garros
Tokito Oda [1]
6
6
Daniel Rodrigues
1
1
Vincitore: Tokito Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Rodrigues
5-1 → 6-1
Tokito Oda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-0 → 5-1
Daniel Rodrigues
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Tokito Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Daniel Rodrigues
2-0 → 3-0
Tokito Oda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Daniel Rodrigues
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Rodrigues
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Tokito Oda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Daniel Rodrigues
3-0 → 4-0
Tokito Oda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Daniel Rodrigues
1-0 → 2-0
Martin De la puente
vs Takuya Miki
GS Roland Garros
Martin De la puente [3]
6
2
7
Takuya Miki
4
6
6
Vincitore: Martin De la puente
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
Takuya Miki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Martin De la puente
5-5 → 6-5
Martin De la puente
4-4 → 4-5
Martin De la puente
3-3 → 4-3
Takuya Miki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Martin De la puente
1-3 → 2-3
Takuya Miki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Martin De la puente
1-1 → 1-2
Takuya Miki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Martin De la puente
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Takuya Miki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Takuya Miki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Martin De la puente
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Takuya Miki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Martin De la puente
0-2 → 0-3
Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Takuya Miki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Takuya Miki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Martin De la puente
4-2 → 5-2
Takuya Miki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Martin De la puente
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Takuya Miki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Martin De la puente
1-1 → 2-1
Takuya Miki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Zhenzhen Zhu
/ Yui Kamiji vs Aniek Van koot / Diede De groot
GS Roland Garros
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1]
7
7
Aniek Van koot / Diede De groot
6
5
Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
6-5 → 7-5
Aniek Van koot / Diede De groot
5-5 → 6-5
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Aniek Van koot / Diede De groot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Aniek Van koot / Diede De groot
4-2 → 5-2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
3-2 → 4-2
Aniek Van koot / Diede De groot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Aniek Van koot / Diede De groot
1-1 → 2-1
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Aniek Van koot / Diede De groot
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Aniek Van koot / Diede De groot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
5-5 → 5-6
Aniek Van koot / Diede De groot
5-4 → 5-5
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Aniek Van koot / Diede De groot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Aniek Van koot / Diede De groot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
3-1 → 4-1
Aniek Van koot / Diede De groot
2-1 → 3-1
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Aniek Van koot / Diede De groot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Tokito Oda
/ Gustavo Fernandez vs Stephane Houdet / Martin De la puente
GS Roland Garros
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
Stephane Houdet / Martin De la puente
Vincitore: Stephane HoudetMartin De la puente
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 6 – Ore: 11:00
Ha Eum Lee vs Victoria Luiza Barros
GS Roland Garros
Ha Eum Lee
6
1
4
Victoria Luiza Barros [3]
2
6
6
Vincitore: Victoria Luiza Barros
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Ha Eum Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Victoria Luiza Barros
2-2 → 2-3
Ha Eum Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Ha Eum Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Ha Eum Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Victoria Luiza Barros
1-2 → 1-3
Victoria Luiza Barros
0-1 → 0-2
Ha Eum Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Luiza Barros
5-2 → 6-2
Ha Eum Lee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Ha Eum Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jack Kennedy
vs Leonardo Storck franca
GS Roland Garros
Jack Kennedy [4]
3
6
Leonardo Storck franca
6
7
Vincitore: Leonardo Storck franca
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
Leonardo Storck franca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Jack Kennedy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Jack Kennedy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jack Kennedy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Leonardo Storck franca
1-0 → 1-1
Jack Kennedy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Jack Kennedy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Leonardo Storck franca
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jack Kennedy
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Jack Kennedy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leonardo Storck franca
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dan Brand
/ Safir Azam vs Daniel Jade / Mathys Domenc
GS Roland Garros
Dan Brand / Safir Azam
•
0
6
2
0
Daniel Jade / Mathys Domenc
0
3
6
1
Vincitore: Daniel JadeMathys Domenc
Servizio
Svolgimento
Set 3
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
8-6
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dan Brand / Safir Azam
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Dan Brand / Safir Azam
1-4 → 2-4
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Dan Brand / Safir Azam
1-2 → 1-3
Daniel Jade / Mathys Domenc
1-1 → 1-2
Dan Brand / Safir Azam
0-1 → 1-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dan Brand / Safir Azam
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Daniel Jade / Mathys Domenc
5-2 → 5-3
Dan Brand / Safir Azam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
3-2 → 4-2
Dan Brand / Safir Azam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Dan Brand / Safir Azam
1-1 → 2-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Dan Brand / Safir Azam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ha Eum Lee
/ Luna Maria Cinalli vs Hollie Smart / Lea Nilsson
GS Roland Garros
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
6
6
Hollie Smart / Lea Nilsson
3
2
Vincitore: Ha Eum LeeLuna Maria Cinalli
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hollie Smart / Lea Nilsson
5-2 → 6-2
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Hollie Smart / Lea Nilsson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
3-1 → 4-1
Hollie Smart / Lea Nilsson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Hollie Smart / Lea Nilsson
1-0 → 1-1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hollie Smart / Lea Nilsson
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
1-0 → 2-0
Hollie Smart / Lea Nilsson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Ziga Sesko
/ Luis Guto Miguel vs Jack Secord / Yannik Alvarez
GS Roland Garros
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1]
•
0
6
2
0
Jack Secord / Yannik Alvarez [6]
0
2
6
1
Vincitore: Jack SecordYannik Alvarez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
1-5 → 2-5
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
1-3 → 1-4
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jack Secord / Yannik Alvarez
5-2 → 6-2
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
3-1 → 4-1
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
1-1 → 2-1
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 11:00
Ekaterina Dotsenko vs Alisa Oktiabreva
GS Roland Garros
Ekaterina Dotsenko
3
4
Alisa Oktiabreva [12]
6
6
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Dotsenko
4-5 → 4-6
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Ekaterina Dotsenko
2-5 → 3-5
Alisa Oktiabreva
2-4 → 2-5
Ekaterina Dotsenko
1-4 → 2-4
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Ekaterina Dotsenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Alisa Oktiabreva
0-2 → 0-3
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Dotsenko
3-5 → 3-6
Alisa Oktiabreva
3-4 → 3-5
Ekaterina Dotsenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alisa Oktiabreva
3-2 → 3-3
Ekaterina Dotsenko
2-2 → 3-2
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Ekaterina Dotsenko
1-1 → 1-2
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Keaton Hance
vs Jamie Mackenzie
GS Roland Garros
Keaton Hance [6]
6
5
7
Jamie Mackenzie [3]
3
7
6
Vincitore: Keaton Hance
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
8-6*
9*-6
6-6 → 7-6
Jamie Mackenzie
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Keaton Hance
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Keaton Hance
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jamie Mackenzie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Jamie Mackenzie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Jamie Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Keaton Hance
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Jamie Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Keaton Hance
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Jamie Mackenzie
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Keaton Hance
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jamie Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jamie Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Keaton Hance
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jamie Mackenzie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Paola Pinera celorio
/ Victoria Luiza Barros vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt
GS Roland Garros
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1]
•
0
6
6
0
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
0
4
7
1
Vincitore: Welles NewmanJordyn Hazelitt
Servizio
Svolgimento
Set 3
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
6-7
6-8
7-8
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
5-4 → 5-5
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
4-4 → 5-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
2-3 → 2-4
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
2-2 → 2-3
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
2-1 → 2-2
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
5-4 → 6-4
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
5-3 → 5-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
2-1 → 3-1
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
1-0 → 1-1
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Katerina Zajickova
/ Jana Kovackova vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
GS Roland Garros
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
6
6
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3]
3
1
Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
4-1 → 5-1
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
3-1 → 4-1
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
1-1 → 2-1
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
1-0 → 1-1
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
5-3 → 6-3
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
4-2 → 5-2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
3-2 → 4-2
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
2-2 → 3-2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 11:00
Lucy Heald vs Seira Matsuoka
GS Roland Garros
Lucy Heald
1
0
Seira Matsuoka [2]
6
6
Vincitore: Seira Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Seira Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Lucy Heald
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Seira Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Seira Matsuoka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 1-4
Lucy Heald
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Lucy Heald
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Seira Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Luna Gryp
vs Paula Michelle Lopez meza
GS Roland Garros
Luna Gryp [1]
6
7
Paula Michelle Lopez meza
4
5
Vincitore: Luna Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 2
Paula Michelle Lopez meza
6-5 → 7-5
Paula Michelle Lopez meza
4-5 → 5-5
Luna Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Paula Michelle Lopez meza
2-5 → 3-5
Paula Michelle Lopez meza
2-3 → 2-4
Luna Gryp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Paula Michelle Lopez meza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Luna Gryp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Paula Michelle Lopez meza
0-1 → 1-1
Luna Gryp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Paula Michelle Lopez meza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Luna Gryp
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Paula Michelle Lopez meza
3-4 → 4-4
Paula Michelle Lopez meza
2-3 → 3-3
Luna Gryp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Paula Michelle Lopez meza
1-2 → 2-2
Paula Michelle Lopez meza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Lucas John De gouveia
vs Matthew Knoesen
GS Roland Garros
Lucas John De gouveia
1
3
Matthew Knoesen [2]
6
6
Vincitore: Matthew Knoesen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Matthew Knoesen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Lucas John De gouveia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Lucas John De gouveia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Matthew Knoesen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Lucas John De gouveia
1-2 → 1-3
Lucas John De gouveia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Matthew Knoesen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucas John De gouveia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Lucas John De gouveia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Lucas John De gouveia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Lucas John De gouveia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Alexander Lantermann
vs Will Barton
GS Roland Garros
Alexander Lantermann [1]
6
6
Will Barton
2
1
Vincitore: Alexander Lantermann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Lantermann
5-1 → 6-1
Will Barton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Alexander Lantermann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Will Barton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alexander Lantermann
1-1 → 2-1
Will Barton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alexander Lantermann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Will Barton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Alexander Lantermann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Will Barton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Alexander Lantermann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Alexander Lantermann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Alexander Lantermann
0-0 → 0-1
Court 10 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic
vs Xinran Sun
GS Roland Garros
Anastasija Cvetkovic [6]
0
2
Xinran Sun [2]
6
6
Vincitore: Xinran Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Anastasija Cvetkovic
1-4 → 2-4
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anastasija Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Xinran Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasija Cvetkovic
0-5 → 0-6
Xinran Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Anastasija Cvetkovic
0-3 → 0-4
Anastasija Cvetkovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Luis Guto Miguel
vs Thilo Behrmann
GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
1
6
Thilo Behrmann [7]
4
6
3
Vincitore: Luis Guto Miguel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Luis Guto Miguel
5-3 → 6-3
Thilo Behrmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Luis Guto Miguel
4-2 → 5-2
Thilo Behrmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Luis Guto Miguel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Thilo Behrmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Luis Guto Miguel
1-1 → 2-1
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thilo Behrmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Luis Guto Miguel
1-4 → 1-5
Luis Guto Miguel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Thilo Behrmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Luis Guto Miguel
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luis Guto Miguel
5-4 → 6-4
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Thilo Behrmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Luis Guto Miguel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Thilo Behrmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Luis Guto Miguel
2-1 → 3-1
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Ruien Zhang
/ Xinran Sun vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
GS Roland Garros
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
6
6
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5]
3
4
Vincitore: Ruien ZhangXinran Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ruien Zhang / Xinran Sun
5-4 → 6-4
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
5-3 → 5-4
Ruien Zhang / Xinran Sun
4-3 → 5-3
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
2-2 → 2-3
Ruien Zhang / Xinran Sun
1-2 → 2-2
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-1 → 0-2
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
5-2 → 5-3
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Ruien Zhang / Xinran Sun
2-2 → 3-2
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Ruien Zhang / Xinran Sun
1-1 → 1-2
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
1-0 → 1-1
Ruien Zhang / Xinran Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Tito Chavez
/ Nicolas Baena vs Jack Kennedy / Keaton Hance
GS Roland Garros
Tito Chavez / Nicolas Baena [5]
•
15
3
0
Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tito Chavez / Nicolas Baena
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-1 → 0-2
Tito Chavez / Nicolas Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jack Kennedy / Keaton Hance
3-5 → 3-6
Tito Chavez / Nicolas Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Tito Chavez / Nicolas Baena
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Jack Kennedy / Keaton Hance
1-3 → 1-4
Tito Chavez / Nicolas Baena
1-2 → 1-3
Jack Kennedy / Keaton Hance
1-1 → 1-2
Tito Chavez / Nicolas Baena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 11:00
Zhenxu Ji vs Alfie Hewett
GS Roland Garros
Zhenxu Ji
1
4
Alfie Hewett [2]
6
6
Vincitore: Alfie Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhenxu Ji
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Zhenxu Ji
15-0
15-15
15-30
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Alfie Hewett
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Zhenxu Ji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alfie Hewett
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Zhenxu Ji
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Alfie Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Zhenxu Ji
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Diede De groot
vs Luoyao Guo
GS Roland Garros
Diede De groot [4]
6
6
Luoyao Guo
1
2
Vincitore: Diede De groot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diede De groot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Luoyao Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Diede De groot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Luoyao Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Diede De groot
0-15
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diede De groot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ziying Wang
vs Xiaohui Li
GS Roland Garros
Ziying Wang
2
7
2
Xiaohui Li [2]
6
6
6
Vincitore: Xiaohui Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ziying Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Xiaohui Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Xiaohui Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Xiaohui Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
Xiaohui Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Ziying Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Ziying Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Xiaohui Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Xiaohui Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Ziying Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Ziying Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Xiaohui Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Ziying Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiaohui Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Ziying Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Xiaohui Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Xiaohui Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ziying Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 11:00
Guy Sasson
vs Niels Vink
GS Roland Garros
Guy Sasson
2
0
Niels Vink [2]
6
6
Vincitore: Niels Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
Niels Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Niels Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Niels Vink
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Niels Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Guy Sasson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Sam Schroder
vs Ahmet Kaplan
GS Roland Garros
Sam Schroder [1]
4
6
1
Ahmet Kaplan
6
4
6
Vincitore: Ahmet Kaplan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ahmet Kaplan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Ahmet Kaplan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sam Schroder
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sam Schroder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Sam Schroder
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Ahmet Kaplan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Sam Schroder
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Sam Schroder
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Ahmet Kaplan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sam Schroder
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Ahmet Kaplan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Sam Schroder
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Niels Vink
/ Guy Sasson vs Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
GS Roland Garros
Niels Vink / Guy Sasson [1]
•
0
1
6
1
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
0
6
0
0
Vincitore: Niels VinkGuy Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Niels Vink / Guy Sasson
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
6-4
7-4
7-5
8-5
8-6
8-7
8-8
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Niels Vink / Guy Sasson
5-0 → 6-0
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
4-0 → 5-0
Niels Vink / Guy Sasson
3-0 → 4-0
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
2-0 → 3-0
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Niels Vink / Guy Sasson
1-5 → 1-6
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
Niels Vink / Guy Sasson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
1-2 → 1-3
Niels Vink / Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
0-1 → 1-1
Niels Vink / Guy Sasson
0-0 → 0-1
Gregory Slade
/ Andy Lapthorne vs Jin Woodman / Sam Schroder
GS Roland Garros
Gregory Slade / Andy Lapthorne
•
0
2
6
0
Jin Woodman / Sam Schroder [2]
0
6
3
1
Vincitore: Jin WoodmanSam Schroder
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gregory Slade / Andy Lapthorne
Gregory Slade / Andy Lapthorne
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
5-2
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Gregory Slade / Andy Lapthorne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Jin Woodman / Sam Schroder
4-2 → 5-2
Gregory Slade / Andy Lapthorne
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Jin Woodman / Sam Schroder
3-1 → 3-2
Gregory Slade / Andy Lapthorne
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Gregory Slade / Andy Lapthorne
1-0 → 2-0
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gregory Slade / Andy Lapthorne
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Gregory Slade / Andy Lapthorne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Gregory Slade / Andy Lapthorne
0-3 → 1-3
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Gregory Slade / Andy Lapthorne
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 11:00
Kgothatso Montjane vs Ksenia Chasteau
GS Roland Garros
Kgothatso Montjane
4
4
Ksenia Chasteau
6
6
Vincitore: Ksenia Chasteau
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kgothatso Montjane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Kgothatso Montjane
2-5 → 3-5
Kgothatso Montjane
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Kgothatso Montjane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ksenia Chasteau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Kgothatso Montjane
0-1 → 0-2
Ksenia Chasteau
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kgothatso Montjane
4-5 → 4-6
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Kgothatso Montjane
4-3 → 4-4
Ksenia Chasteau
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Kgothatso Montjane
4-1 → 4-2
Ksenia Chasteau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Kgothatso Montjane
2-1 → 3-1
Ksenia Chasteau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Kgothatso Montjane
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Tom Egberink
vs Gustavo Fernandez
GS Roland Garros
Tom Egberink
6
3
4
Gustavo Fernandez [4]
3
6
6
Vincitore: Gustavo Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gustavo Fernandez
4-5 → 4-6
Tom Egberink
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Gustavo Fernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Tom Egberink
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Gustavo Fernandez
1-2 → 1-3
Gustavo Fernandez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Tom Egberink
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Gustavo Fernandez
2-2 → 3-2
Tom Egberink
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Gustavo Fernandez
2-0 → 2-1
Tom Egberink
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Gustavo Fernandez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tom Egberink
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Gustavo Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Gustavo Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Gustavo Fernandez
2-1 → 2-2
Tom Egberink
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gordon Reid
/ Alfie Hewett vs Takuya Miki / Guilhem Laget
GS Roland Garros
Gordon Reid / Alfie Hewett [1]
6
6
Takuya Miki / Guilhem Laget
2
3
Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gordon Reid / Alfie Hewett
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Takuya Miki / Guilhem Laget
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Gordon Reid / Alfie Hewett
3-3 → 4-3
Takuya Miki / Guilhem Laget
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Gordon Reid / Alfie Hewett
2-2 → 3-2
Takuya Miki / Guilhem Laget
1-2 → 2-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
4-2 → 5-2
Takuya Miki / Guilhem Laget
4-1 → 4-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Takuya Miki / Guilhem Laget
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
1-1 → 2-1
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Lizzy De greef
/ Jinte Bos vs Ziying Wang / Xiaohui Li
GS Roland Garros
Lizzy De greef / Jinte Bos
•
0
6
2
1
Ziying Wang / Xiaohui Li [2]
0
3
6
0
Vincitore: Lizzy De greefJinte Bos
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lizzy De greef / Jinte Bos
Lizzy De greef / Jinte Bos
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
7-8
8-8
9-8
9-9
10-9
10-10
11-10
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lizzy De greef / Jinte Bos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Ziying Wang / Xiaohui Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Lizzy De greef / Jinte Bos
1-4 → 2-4
Ziying Wang / Xiaohui Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Lizzy De greef / Jinte Bos
1-2 → 1-3
Ziying Wang / Xiaohui Li
1-1 → 1-2
Lizzy De greef / Jinte Bos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Ziying Wang / Xiaohui Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lizzy De greef / Jinte Bos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Ziying Wang / Xiaohui Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Lizzy De greef / Jinte Bos
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ziying Wang / Xiaohui Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Lizzy De greef / Jinte Bos
3-1 → 4-1
Ziying Wang / Xiaohui Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Lizzy De greef / Jinte Bos
2-0 → 3-0
Ziying Wang / Xiaohui Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Lizzy De greef / Jinte Bos
0-0 → 1-0
oh ma avrai un pregio !!!!…pure veneto!
Nn mastico…. romagnolo
Palettara mi sembra un po’ riduttivo. Io ho visto una mano ben educata, bei colpi e soluzioni eleganti
@ magilla (#4633044)
Lo so che scherzavi, infatti come ti avevo risposto, mi avevi fatto sbellicare.
@ magilla (#4633044)
Dialetto veneto non ne mastichi un po’?
Tradoddo: “Tacete ma tacete” o “Taci ma taci” dipende da dove metti l’accento.
Semisconosciuta a chi non l’aveva mai sentita prima di questo torneo ma, almeno io, seguo Maja così come Iga da quando giocavano da Juniores.
scherzavo….ma che vuol dire?
ancora cè gente che non ha capito che la stretta di mano È STATA PROIBITA dal governo ucraino da anni. È una disposizione che viene dall’ alto, come RIPETUTO INFINITE VOLTE anche nelle telecronache. Se una giocatrice ucraina stringesse la mano ad una russa a fine partita, verrebbe subito rimproverata dallo Stato ucraino, è già accaduto più di una volta. Ignoranti.
Condor a parte, come detto al Comandante: “Tasighe ma tasighe!”.
Ho lasciato il match di Chwalinska e Shnaider sul 3-3 del 2° set in pausa ma al mio ritorno non ho trovato il video in pausa, chiedo come si fa a rivedere il restante del match avendo D+?
C’è un buco generazionale pauroso rv Preoccupante per gli italiani,purtroppo non ci sono futuribili dal 2003 in poi
E’ proprio questo il punto, tu dici: “non mi interessano i motivi” che invece sono tutto. Accusare di antisportività le tenniste ucraine perché non stringono la mano alle tenniste russe è totalmente ingiusto. La Russia ha invaso l’Ucraina, da 4 anni bombardano anche obiettivi civili, occupano parte del territorio, fanno stragi eccetera e tu pretendi di dire che loro sono antisportive perché non stringono la mano a tenniste del paese che sta causando tutta questa sofferenza al loro popolo? Ma non ce l’hai un cuore?
@ brunodalla (#4632910)
Il vero problema è che nel mondo c’è gente come te.
Bravissima l’apina Maja polacca. Il mio tifo per la finale è tutto per lei. Composta, seria, centrata e caratterialmente non da poco.
@ magilla (#4632923)
Esattamente
A me ricorda Amanda Coetzer, e non è una pallettara: quando c’è lo spiraglio spinge, e si appoggia bene ai colpi potenti dell’avversaria.
Pochissimi gratuiti, e tutti o quasi con un’idea dietro. Bravissima.
E brava Chwalinska. Piace. Una ragazza normale, con un fisico normale. La finale sara’ tra due cilindrate completamente differenti. Vedremo. Spero solo non sia una finale monca, perche’ quella fasciatura alla coscia, un po’ preoccupa, soprattutto per una tennista in cui l’atletismo e’ parte fondamentale della sua forza.
Ecco qua, giocare a scacchi nel tennis, paga. Che intelligenza la polacca, mi ricorda un pò la Radwanska. E chi lo avrebbe mai detto che sarebbe arrivata in finale. Chapeau!
Ci si aspettava il rilancio della Swiatek, 4 volte vincitrice al RG.
Sbuca fuori una polacca semisconosciuta che non è né la Linette, né la Frech.
Brava Maja !
ho ancora una piccola speranza che non vinca una russa
La polacca è tatticamente molto brava , magari un po’ pallettara ma…non è un reato. in fondo la prima regola del tennie è ” buttarla di la ” !
@ giallu (#4632965)
Ti posso dire? Ma l’ho già detto più volte, il tennis femminile non mi sta entusiasmando…amavo Camila andando controcorrente, adesso seguo praticamente solo Andreeva proprio perché è come dici tu, imperfetta, a volte si perde in un bicchiere d’acqua, sembra sperduta poi ti piazza un vincente a seguire che stupisce…credo che, almeno presso di me, certe “contraddizioni” mi incuriosiscono più di un’efficienza che anticipa il risultato finale, e Andreeva, passando dalla lacrimuccia ad affermazioni toste, da gratuiti ad una pressione che scoraggia l’avversaria, dal sembrare ragazzina sperduta poi una top scafata, invoglia a seguirla per capire cosa riuscirà a fare da grande
MTO per Maja.
Tecnicamente da ammirare ma fino a qua, almeno, molto brava anche tatticamente Chwalinska.
La polacca ha una testa e una lucidita’ che anche Sinner in confronto sembra un istintivo.
Se non la si supera di potenza, non la si puo’ battere.
Certo, la sua palla e’ leggera.
Ma io gli affiderei un’ azienda, incarichi di responsabilita’.
Quadratissima.
Quando conta avere la testa, nel tennis! La polacca sconosciuta che si sta giocando un posto in finale, partendo dalle qualificazioni, ha un acume tattico meraviglioso. Non so come andrà a finire, tuttavia non posso non rimanere ammirato dalla Chwalinska. Si muove benissimo, copre egregiamente tutte le parti del campo, ha un rovescio notevole e sta facendo impazzire la Shnaider che ieri ha mandato fuori di testa la Sabalenka. In più un atteggiamento in campo sorprendente, mai una lamentela, sempre concentrata sul da farsi. Bravissima.
Quando conta avere la testa, nel tennis! La polacca sconosciuta che si sta giocando un posto in finale, partendo dalle qualificazioni, ha un acume tattico meraviglioso. Non so come andrà a finire, tuttavia non posso non rimanere ammirato dalla Chwalinska. Si muove benissimo, copre egregiamente tutte le parti del campo, ha un rovescio notevole e sta facendo impazzire la Shnaider che ieri ha mandato fuori di testa la Sabalenka. In più un atteggiamento in campo sorprendente, mai una lamentela, sempre concentrata sul da farsi. Bravissima.
Evita proprio di rispondere a certa gente fidati…
Al solito sono incantato dal tuo eloquio, non scherzo. Però non sono molto d accordo. Sa giocare bene ma ancora si perde in un bicchiere d acqua.
Hai mai visto la Eala? Boom boom fino a 8-12 mesi fa. Ultimamente un po’ così così. Ma se .. dagli un occhio come puoi e dammi un parere, ti va?
@ brunodalla (#4632910)
Pure pusillanime, bravo.
buona vita a te, e ai tuoi condizionamenti, ognuno pensi ai propri.
@ Gaz (#4632689)
infatti tantissimi singolaristi/e fanno i doppi per migliorare il tennis da singolarista