Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Chwalinska continua la favola: prima qualificata di sempre in finale al Roland Garros

04/06/2026 19:32 131 commenti
Maja Chwalinska nella foto - Foto Getty
Maja Chwalinska nella foto - Foto Getty

Il sogno continua. Maja Chwalinska non vuole più svegliarsi e, dopo una cavalcata già storica, ha aggiunto un’altra pagina memorabile al suo Roland Garros. La tennista polacca ha conquistato l’accesso alla finale superando Diana Shnaider con il punteggio di 7-6(4) 6-4, al termine di una battaglia durata poco più di due ore.

Con questo successo, Chwalinska diventa la prima qualifier di sempre a raggiungere la finale del singolare femminile al Roland Garros. Un risultato straordinario per la numero 114 del ranking mondiale, che partita dopo partita ha trasformato il suo torneo in una delle storie più sorprendenti degli ultimi anni nel tennis femminile.

La polacca è soltanto la seconda qualifier nella storia degli Slam a spingersi fino all’ultimo atto di un Major. Prima di lei ci era riuscita Emma Raducanu, capace poi di completare l’impresa allo US Open 2021. Ora Chwalinska proverà a inseguire lo stesso sogno, ma sulla terra rossa di Parigi.

Contro Shnaider, reduce dalla clamorosa vittoria su Aryna Sabalenka, Chwalinska ha confermato tutte le qualità che l’hanno portata fin qui: grande intelligenza tattica, variazioni continue, capacità di cambiare ritmo e una straordinaria freddezza nei momenti decisivi.

Il primo set è stato molto equilibrato e si è deciso al tie-break. Chwalinska ha saputo gestire meglio la tensione, chiudendo 7-4 e mettendo la partita nella direzione più favorevole. Nel secondo parziale, la polacca ha continuato a muovere il gioco, togliendo riferimenti a Shnaider e impedendole di trovare continuità con il suo tennis aggressivo.

Il 6-4 finale ha fatto esplodere la gioia di Chwalinska, che ora si ritrova a una sola vittoria da un titolo che avrebbe del clamoroso. Il suo percorso, partito dalle qualificazioni, è già entrato nella storia del torneo. Ma la sensazione è che la polacca non voglia fermarsi qui.

Grazie a questo risultato, Chwalinska si avvicina anche alle porte della top 20 mondiale, un salto enorme per una giocatrice che era arrivata a Parigi fuori dalle prime cento. La finale del Roland Garros può cambiare definitivamente la dimensione della sua carriera.

Per completare l’impresa, però, dovrà superare Mirra Andreeva, altra giovane protagonista di un torneo straordinario. Sarà una finale inattesa, fresca, ricca di talento e di significati: da una parte la qualifier polacca che ha riscritto la storia, dall’altra una delle giocatrici più promettenti del circuito.
Chwalinska ha già fatto qualcosa di enorme. Ora le resta l’ultimo passo: trasformare la favola in leggenda.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  4 Giugno 2026

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Pioggia leggera, poi schiarite  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Rovesci al mattino
CAMPO Terra Battuta
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Andamento della giornata — 4 Giugno
09:00
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10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
20°
18:00
19°
⚠  Allerta gialla temporali fino a venerdì: attenzione al programma di giornata
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
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Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA vs Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN

GS Roland Garros
Andrea Vavassori / Sara Errani [1]
0
4
6
1
Evan King / Gabriela Dabrowski
0
6
3
0
Vincitore: Andrea VavassoriSara Errani
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Marta Kostyuk UKR vs Mirra Andreeva ---

GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
1
3
Mirra Andreeva [8]
6
6
Vincitore: Mirra Andreeva
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Diana Shnaider --- vs Maja Chwalinska POL

GS Roland Garros
Diana Shnaider [25]
6
4
Maja Chwalinska
7
6
Vincitore: Maja Chwalinska
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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN
GS Roland Garros
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
3
4
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
6
6
Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara
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Yui Kamiji JPN vs Pauline Deroulede FRA

GS Roland Garros
Yui Kamiji [1]
6
6
Pauline Deroulede
0
2
Vincitore: Yui Kamiji
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Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Jo-Wilfried Tsonga FRA / John Mcenroe USA vs Mats Wilander SWE / Fabrice Santoro FRA

GS Roland Garros
Jo-Wilfried Tsonga / John Mcenroe
7
6
Mats Wilander / Fabrice Santoro
5
2
Vincitore: Jo-Wilfried TsongaJohn Mcenroe
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Lucie Safarova CZE / Martina Hingis SUI vs Ana Ivanovic SRB / Tatiana Golovin FRA

GS Roland Garros
Lucie Safarova / Martina Hingis
6
6
Ana Ivanovic / Tatiana Golovin
4
3
Vincitore: Lucie SafarovaMartina Hingis
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Court 14 – Ore: 11:00
Arnaud Clement FRA / Francesca Schiavone ITA vs Guy Forget FRA / Daniela Hantuchova SVK
GS Roland Garros
Arnaud Clement / Francesca Schiavone
0
3
6
0
Guy Forget / Daniela Hantuchova
0
6
4
1
Vincitore: Guy ForgetDaniela Hantuchova
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Jana Kovackova CZE vs Charo Esquiva banuls ESP

GS Roland Garros
Jana Kovackova [4]
6
6
Charo Esquiva banuls [9]
0
2
Vincitore: Jana Kovackova
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Ziga Sesko SLO vs Michael Antonius USA

GS Roland Garros
Ziga Sesko [5]
2
1
Michael Antonius [13]
6
6
Vincitore: Michael Antonius
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Leon Sloboda SVK / Raffaele Ciurnelli ITA vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

GS Roland Garros
Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
0
6
0
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
15
7
1
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 11:00
Tokito Oda JPN vs Daniel Rodrigues BRA

GS Roland Garros
Tokito Oda [1]
6
6
Daniel Rodrigues
1
1
Vincitore: Tokito Oda
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Martin De la puente ESP vs Takuya Miki JPN

GS Roland Garros
Martin De la puente [3]
6
2
7
Takuya Miki
4
6
6
Vincitore: Martin De la puente
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Zhenzhen Zhu CHN / Yui Kamiji JPN vs Aniek Van koot NED / Diede De groot NED

GS Roland Garros
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1]
7
7
Aniek Van koot / Diede De groot
6
5
Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji
Mostra dettagli

Tokito Oda JPN / Gustavo Fernandez ARG vs Stephane Houdet FRA / Martin De la puente ESP

GS Roland Garros
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
Stephane Houdet / Martin De la puente
Vincitore: Stephane HoudetMartin De la puente
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 11:00
Ha Eum Lee KOR vs Victoria Luiza Barros BRA

GS Roland Garros
Ha Eum Lee
6
1
4
Victoria Luiza Barros [3]
2
6
6
Vincitore: Victoria Luiza Barros
Mostra dettagli

Jack Kennedy USA vs Leonardo Storck franca BRA

GS Roland Garros
Jack Kennedy [4]
3
6
Leonardo Storck franca
6
7
Vincitore: Leonardo Storck franca
Mostra dettagli

Dan Brand ISR / Safir Azam USA vs Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA

GS Roland Garros
Dan Brand / Safir Azam
0
6
2
0
Daniel Jade / Mathys Domenc
0
3
6
1
Vincitore: Daniel JadeMathys Domenc
Mostra dettagli

Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG vs Hollie Smart GBR / Lea Nilsson SWE

GS Roland Garros
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
6
6
Hollie Smart / Lea Nilsson
3
2
Vincitore: Ha Eum LeeLuna Maria Cinalli
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Ziga Sesko SLO / Luis Guto Miguel BRA vs Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR

GS Roland Garros
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1]
0
6
2
0
Jack Secord / Yannik Alvarez [6]
0
2
6
1
Vincitore: Jack SecordYannik Alvarez
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Court 8 – Ore: 11:00
Ekaterina Dotsenko --- vs Alisa Oktiabreva ---

GS Roland Garros
Ekaterina Dotsenko
3
4
Alisa Oktiabreva [12]
6
6
Vincitore: Alisa Oktiabreva
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Keaton Hance USA vs Jamie Mackenzie GER

GS Roland Garros
Keaton Hance [6]
6
5
7
Jamie Mackenzie [3]
3
7
6
Vincitore: Keaton Hance
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Paola Pinera celorio ESP / Victoria Luiza Barros BRA vs Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA

GS Roland Garros
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1]
0
6
6
0
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
0
4
7
1
Vincitore: Welles NewmanJordyn Hazelitt
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Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE vs Thea Frodin USA / Anastasija Cvetkovic SRB

GS Roland Garros
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
6
6
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3]
3
1
Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova
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Court 9 – Ore: 11:00
Lucy Heald USA vs Seira Matsuoka JPN

GS Roland Garros
Lucy Heald
1
0
Seira Matsuoka [2]
6
6
Vincitore: Seira Matsuoka
Mostra dettagli

Luna Gryp BEL vs Paula Michelle Lopez meza COL

GS Roland Garros
Luna Gryp [1]
6
7
Paula Michelle Lopez meza
4
5
Vincitore: Luna Gryp
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Lucas John De gouveia GBR vs Matthew Knoesen GBR

GS Roland Garros
Lucas John De gouveia
1
3
Matthew Knoesen [2]
6
6
Vincitore: Matthew Knoesen
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Alexander Lantermann BEL vs Will Barton GBR

GS Roland Garros
Alexander Lantermann [1]
6
6
Will Barton
2
1
Vincitore: Alexander Lantermann
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Court 10 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic SRB vs Xinran Sun CHN
GS Roland Garros
Anastasija Cvetkovic [6]
0
2
Xinran Sun [2]
6
6
Vincitore: Xinran Sun
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Luis Guto Miguel BRA vs Thilo Behrmann AUT

GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
1
6
Thilo Behrmann [7]
4
6
3
Vincitore: Luis Guto Miguel
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Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN vs Anna Pushkareva --- / Felitsata Dorofeeva-rybas ---

GS Roland Garros
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
6
6
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5]
3
4
Vincitore: Ruien ZhangXinran Sun
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Tito Chavez ESP / Nicolas Baena PER vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

GS Roland Garros
Tito Chavez / Nicolas Baena [5]
15
3
0
Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
40
6
2
Mostra dettagli




Court 11 – Ore: 11:00
Zhenxu Ji CHN vs Alfie Hewett GBR

GS Roland Garros
Zhenxu Ji
1
4
Alfie Hewett [2]
6
6
Vincitore: Alfie Hewett
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Diede De groot NED vs Luoyao Guo CHN

GS Roland Garros
Diede De groot [4]
6
6
Luoyao Guo
1
2
Vincitore: Diede De groot
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Ziying Wang CHN vs Xiaohui Li CHN

GS Roland Garros
Ziying Wang
2
7
2
Xiaohui Li [2]
6
6
6
Vincitore: Xiaohui Li
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Court 12 – Ore: 11:00
Guy Sasson ISR vs Niels Vink NED
GS Roland Garros
Guy Sasson
2
0
Niels Vink [2]
6
6
Vincitore: Niels Vink
Mostra dettagli

Sam Schroder NED vs Ahmet Kaplan TUR

GS Roland Garros
Sam Schroder [1]
4
6
1
Ahmet Kaplan
6
4
6
Vincitore: Ahmet Kaplan
Mostra dettagli

Niels Vink NED / Guy Sasson ISR vs Gonzalo Enrique Lazarte ARG / Ahmet Kaplan TUR

GS Roland Garros
Niels Vink / Guy Sasson [1]
0
1
6
1
Gonzalo Enrique Lazarte / Ahmet Kaplan
0
6
0
0
Vincitore: Niels VinkGuy Sasson
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Gregory Slade GBR / Andy Lapthorne GBR vs Jin Woodman AUS / Sam Schroder NED

GS Roland Garros
Gregory Slade / Andy Lapthorne
0
2
6
0
Jin Woodman / Sam Schroder [2]
0
6
3
1
Vincitore: Jin WoodmanSam Schroder
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Court 13 – Ore: 11:00
Kgothatso Montjane RSA vs Ksenia Chasteau FRA

GS Roland Garros
Kgothatso Montjane
4
4
Ksenia Chasteau
6
6
Vincitore: Ksenia Chasteau
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Tom Egberink NED vs Gustavo Fernandez ARG

GS Roland Garros
Tom Egberink
6
3
4
Gustavo Fernandez [4]
3
6
6
Vincitore: Gustavo Fernandez
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Gordon Reid GBR / Alfie Hewett GBR vs Takuya Miki JPN / Guilhem Laget FRA

GS Roland Garros
Gordon Reid / Alfie Hewett [1]
6
6
Takuya Miki / Guilhem Laget
2
3
Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett
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Lizzy De greef NED / Jinte Bos NED vs Ziying Wang CHN / Xiaohui Li CHN

GS Roland Garros
Lizzy De greef / Jinte Bos
0
6
2
1
Ziying Wang / Xiaohui Li [2]
0
3
6
0
Vincitore: Lizzy De greefJinte Bos
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
magilla 04-06-2026 20:21

Scritto da piper
@ magilla (#4633044)
Dialetto veneto non ne mastichi un po’?
Tradoddo: “Tacete ma tacete” o “Taci ma taci” dipende da dove metti l’accento.

oh ma avrai un pregio !!!!…pure veneto!

Nn mastico…. romagnolo

 131
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Murakami 04-06-2026 20:21

Scritto da Mario
La polacca è tatticamente molto brava , magari un po’ pallettara ma…non è un reato. in fondo la prima regola del tennie è ” buttarla di la ” !

Palettara mi sembra un po’ riduttivo. Io ho visto una mano ben educata, bei colpi e soluzioni eleganti

 130
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piper 04-06-2026 20:16

@ magilla (#4633044)

Lo so che scherzavi, infatti come ti avevo risposto, mi avevi fatto sbellicare.

 129
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piper 04-06-2026 20:15

@ magilla (#4633044)

Dialetto veneto non ne mastichi un po’?
Tradoddo: “Tacete ma tacete” o “Taci ma taci” dipende da dove metti l’accento.

 128
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piper 04-06-2026 20:13

Scritto da Silvio74
Ci si aspettava il rilancio della Swiatek, 4 volte vincitrice al RG.
Sbuca fuori una polacca semisconosciuta che non è né la Linette, né la Frech.
Brava Maja !

Semisconosciuta a chi non l’aveva mai sentita prima di questo torneo ma, almeno io, seguo Maja così come Iga da quando giocavano da Juniores.

 127
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magilla 04-06-2026 20:12

Scritto da piper

Scritto da magilla
ho ancora una piccola speranza che non vinca una russa

Condor a parte, come detto al Comandante: “Tasighe ma tasighe!”.

scherzavo….ma che vuol dire?

 126
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predictor (Guest) 04-06-2026 20:12

ancora cè gente che non ha capito che la stretta di mano È STATA PROIBITA dal governo ucraino da anni. È una disposizione che viene dall’ alto, come RIPETUTO INFINITE VOLTE anche nelle telecronache. Se una giocatrice ucraina stringesse la mano ad una russa a fine partita, verrebbe subito rimproverata dallo Stato ucraino, è già accaduto più di una volta. Ignoranti.

 125
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piper 04-06-2026 20:10

Scritto da magilla
ho ancora una piccola speranza che non vinca una russa

Condor a parte, come detto al Comandante: “Tasighe ma tasighe!”.

 124
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piper 04-06-2026 20:00

Ho lasciato il match di Chwalinska e Shnaider sul 3-3 del 2° set in pausa ma al mio ritorno non ho trovato il video in pausa, chiedo come si fa a rivedere il restante del match avendo D+?

 123
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-1: Taxi Driver
Paolone (Guest) 04-06-2026 19:53

C’è un buco generazionale pauroso rv Preoccupante per gli italiani,purtroppo non ci sono futuribili dal 2003 in poi

 122
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-1: Marco M.
Marco Tullio Cicerone 04-06-2026 19:46

Scritto da brunodalla

Scritto da magilla

Scritto da brunodalla
è sempre un godimento quando una qualsiasi ucraina perde.
è un doppio godimento quando a perdere è quella antipatica e odiosa della kostyuk.
ma quando a batterla è una russa è un TRIPLO godimento.

redazione ma non avevate sollecitato a non parlare di politica?….o non vale per tutti?

dove ho parlato di politica? sei tu che HAI PENSATO, dall’alto del condizionamento che ti è stato fatto in anni di propaganda a senso unico, che parlassi di politica. io mi riferisco soltanto al fatto che le ucraine non stringono la mano alle avversarie di una certa nazionalità, antisportività allo stato puro, non mi interessano i motivi, vuol dire che non sono in grado di pensare con la loro testa e distinguere fatti e responsabilità.

E’ proprio questo il punto, tu dici: “non mi interessano i motivi” che invece sono tutto. Accusare di antisportività le tenniste ucraine perché non stringono la mano alle tenniste russe è totalmente ingiusto. La Russia ha invaso l’Ucraina, da 4 anni bombardano anche obiettivi civili, occupano parte del territorio, fanno stragi eccetera e tu pretendi di dire che loro sono antisportive perché non stringono la mano a tenniste del paese che sta causando tutta questa sofferenza al loro popolo? Ma non ce l’hai un cuore?

 121
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+1: magilla
-1: Taxi Driver
Roby (Guest) 04-06-2026 19:46

@ brunodalla (#4632910)

Il vero problema è che nel mondo c’è gente come te.

 120
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+1: magilla
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 04-06-2026 19:35

Bravissima l’apina Maja polacca. Il mio tifo per la finale è tutto per lei. Composta, seria, centrata e caratterialmente non da poco.

 119
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Nati (Guest) 04-06-2026 19:28

@ magilla (#4632923)

Esattamente

 118
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Wayne (Guest) 04-06-2026 19:28

A me ricorda Amanda Coetzer, e non è una pallettara: quando c’è lo spiraglio spinge, e si appoggia bene ai colpi potenti dell’avversaria.
Pochissimi gratuiti, e tutti o quasi con un’idea dietro. Bravissima.

 117
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fondo (Guest) 04-06-2026 19:27

E brava Chwalinska. Piace. Una ragazza normale, con un fisico normale. La finale sara’ tra due cilindrate completamente differenti. Vedremo. Spero solo non sia una finale monca, perche’ quella fasciatura alla coscia, un po’ preoccupa, soprattutto per una tennista in cui l’atletismo e’ parte fondamentale della sua forza.

 116
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Nena 04-06-2026 19:22

Ecco qua, giocare a scacchi nel tennis, paga. Che intelligenza la polacca, mi ricorda un pò la Radwanska. E chi lo avrebbe mai detto che sarebbe arrivata in finale. Chapeau!

 115
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+1: giovanna
Silvio74 (Guest) 04-06-2026 19:21

Ci si aspettava il rilancio della Swiatek, 4 volte vincitrice al RG.
Sbuca fuori una polacca semisconosciuta che non è né la Linette, né la Frech.
Brava Maja !

 114
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magilla 04-06-2026 19:20

ho ancora una piccola speranza che non vinca una russa

 113
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Mario (Guest) 04-06-2026 19:07

La polacca è tatticamente molto brava , magari un po’ pallettara ma…non è un reato. in fondo la prima regola del tennie è ” buttarla di la ” !

 112
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Annie3 04-06-2026 18:49

@ giallu (#4632965)

Ti posso dire? Ma l’ho già detto più volte, il tennis femminile non mi sta entusiasmando…amavo Camila andando controcorrente, adesso seguo praticamente solo Andreeva proprio perché è come dici tu, imperfetta, a volte si perde in un bicchiere d’acqua, sembra sperduta poi ti piazza un vincente a seguire che stupisce…credo che, almeno presso di me, certe “contraddizioni” mi incuriosiscono più di un’efficienza che anticipa il risultato finale, e Andreeva, passando dalla lacrimuccia ad affermazioni toste, da gratuiti ad una pressione che scoraggia l’avversaria, dal sembrare ragazzina sperduta poi una top scafata, invoglia a seguirla per capire cosa riuscirà a fare da grande

 111
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+1: giallu
-1: MarcoP
piper 04-06-2026 18:45

MTO per Maja.

 110
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piper 04-06-2026 18:35

Tecnicamente da ammirare ma fino a qua, almeno, molto brava anche tatticamente Chwalinska.

 109
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+1: MarcoP
Paolo Angelozzi (Guest) 04-06-2026 18:32

La polacca ha una testa e una lucidita’ che anche Sinner in confronto sembra un istintivo.
Se non la si supera di potenza, non la si puo’ battere.
Certo, la sua palla e’ leggera.
Ma io gli affiderei un’ azienda, incarichi di responsabilita’.
Quadratissima.

 108
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+1: giovanna, MarcoP, Arnarderi, Peter Parker
Nena 04-06-2026 18:32

Quando conta avere la testa, nel tennis! La polacca sconosciuta che si sta giocando un posto in finale, partendo dalle qualificazioni, ha un acume tattico meraviglioso. Non so come andrà a finire, tuttavia non posso non rimanere ammirato dalla Chwalinska. Si muove benissimo, copre egregiamente tutte le parti del campo, ha un rovescio notevole e sta facendo impazzire la Shnaider che ieri ha mandato fuori di testa la Sabalenka. In più un atteggiamento in campo sorprendente, mai una lamentela, sempre concentrata sul da farsi. Bravissima.

 107
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+1: MarcoP
Nena 04-06-2026 18:32

Quando conta avere la testa, nel tennis! La polacca sconosciuta che si sta giocando un posto in finale, partendo dalle qualificazioni, ha un acume tattico meraviglioso. Non so come andrà a finire, tuttavia non posso non rimanere ammirato dalla Chwalinska. Si muove benissimo, copre egregiamente tutte le parti del campo, ha un rovescio notevole e sta facendo impazzire la Shnaider che ieri ha mandato fuori di testa la Sabalenka. In più un atteggiamento in campo sorprendente, mai una lamentela, sempre concentrata sul da farsi. Bravissima.

 106
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+1: giallu, MarcoP
Mauro N (Guest) 04-06-2026 18:06

Scritto da magilla

Scritto da brunodalla

Scritto da magilla

Scritto da brunodalla
è sempre un godimento quando una qualsiasi ucraina perde.
è un doppio godimento quando a perdere è quella antipatica e odiosa della kostyuk.
ma quando a batterla è una russa è un TRIPLO godimento.

redazione ma non avevate sollecitato a non parlare di politica?….o non vale per tutti?

dove ho parlato di politica? sei tu che HAI PENSATO, dall’alto del condizionamento che ti è stato fatto in anni di propaganda a senso unico, che parlassi di politica. io mi riferisco soltanto al fatto che le ucraine non stringono la mano alle avversarie di una certa nazionalità, antisportività allo stato puro, non mi interessano i motivi, vuol dire che non sono in grado di pensare con la loro testa e distinguere fatti e responsabilità.

scusa ma non rispondo a certi messaggi….e non interessarti ai motivi….mi pare che tu non sia in grado di valutarli….buona vita a te e ai tuoi condizionamenti

Evita proprio di rispondere a certa gente fidati…

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+1: MarcoP, magilla, Just is Back, Lo Scriba
giallu 04-06-2026 17:59

Scritto da Annie3
Accipicchia la Mirra, come si è rafforzata, tennisticamente e emotivamente…in campo, ha centrato più angolini e righe lei di tutte le altre messe insieme, e con una freddezza e caparbietà che contrastava con l’aspetto da ragazzina che ancora la caratterizza…poi ci sono state la lacrime finali a riproporci l’aspetto “fragile” del personaggio Mirra che comunque, per questo mix di fresca giovinezza, ambiziosa serietà e idee molto chiare sul futuro, è forse la personalità più interessante e tennisticamente originale e propositiva, senza troppa attenzione al “bel gesto”, nel panorama femminile attuale

Al solito sono incantato dal tuo eloquio, non scherzo. Però non sono molto d accordo. Sa giocare bene ma ancora si perde in un bicchiere d acqua.
Hai mai visto la Eala? Boom boom fino a 8-12 mesi fa. Ultimamente un po’ così così. Ma se .. dagli un occhio come puoi e dammi un parere, ti va?

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demorpurgo (Guest) 04-06-2026 17:24

@ brunodalla (#4632910)

Pure pusillanime, bravo.

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+1: Just is Back, magilla
-1: l Occhio di Sauron
brunodalla 04-06-2026 17:05

Scritto da magilla

Scritto da brunodalla

Scritto da magilla

Scritto da brunodalla
è sempre un godimento quando una qualsiasi ucraina perde.
è un doppio godimento quando a perdere è quella antipatica e odiosa della kostyuk.
ma quando a batterla è una russa è un TRIPLO godimento.

redazione ma non avevate sollecitato a non parlare di politica?….o non vale per tutti?

dove ho parlato di politica? sei tu che HAI PENSATO, dall’alto del condizionamento che ti è stato fatto in anni di propaganda a senso unico, che parlassi di politica. io mi riferisco soltanto al fatto che le ucraine non stringono la mano alle avversarie di una certa nazionalità, antisportività allo stato puro, non mi interessano i motivi, vuol dire che non sono in grado di pensare con la loro testa e distinguere fatti e responsabilità.

scusa ma non rispondo a certi messaggi….e non interessarti ai motivi….mi pare che tu non sia in grado di valutarli….buona vita a te e ai tuoi condizionamenti

buona vita a te, e ai tuoi condizionamenti, ognuno pensi ai propri.

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+1: andrewthefirst
-1: Just is Back, MarcoP, Lo Scriba
Claudio (Guest) 04-06-2026 17:04

@ Gaz (#4632689)

infatti tantissimi singolaristi/e fanno i doppi per migliorare il tennis da singolarista

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+1: MarcoP
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