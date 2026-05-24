Trofeo Bonfiglio, titoli di singolare a Jamie Mackenzie e Xinran Sun

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alle finali di singolare dell’edizione numero 66 del Trofeo Bonfiglio. Gli Internazionali d’Italia juniores, andati in scena al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, hanno incoronato il tedesco Jamie Mackenzie e la cinese Xinran Sun.

La finale maschile non ha tradito le attese. A conquistare il titolo è stato il tedesco di origini neozelandesi Mackenzie, numero cinque del ranking mondiale giovanile: 6-4 6-4 il punteggio finale di una partita caratterizzata da grande equilibrio in entrambe le frazioni, come evidenziato dai soli dodici punti di differenza nel computo complessivo (68 a 56 in favore del vincitore), e chiusa con un ace segno di grande personalità. Primo tedesco a imporsi a Milano a tredici anni da Alexander Zverev, Mackenzie – già numero 922 della classifica Atp – ha messo in bacheca il suo secondo titolo consecutivo nella categoria J500 dopo quello centrato in patria, a Offenbach, appena due settimane fa. Capace di vincere cinque partite su cinque in due set, il nativo di Auckland ha chiuso in crescita la settimana in terra lombarda, riuscendo sempre a spuntarla anche nei momenti di difficoltà, come sullo svantaggio di 1-4 nel secondo parziale contro Behrmann. “Vincere questo torneo rientrava tra gli obiettivi prefissati a inizio stagione – ha detto Mackenzie -. Sono molto felice di essere riuscito a impormi in un torneo così prestigioso. Giocherò tutti gli Slam giovanili con l’obiettivo di vincerne almeno uno: per la seconda parte del 2026, sogno di raggiungere la vetta della classifica Itf e qualificarmi per le Junior Finals di Chengdu”.

In campo femminile si è registrato il primo successo di una tennista cinese nella storia del Trofeo Bonfiglio. Xinran Sun, quindicenne nativa di Shenzhen ma allenata a Belgrado da Goran Zivotic, ha battuto la russa Mariia Makarova per 6-2 7-5, centrando il terzo titolo su quattro tornei giocati nel 2026 nel circuito under 18. Attuale numero otto del ranking Itf e già numero 640 Wta, la giocatrice asiatica ha dominato in lungo e in largo la prima frazione, salvo poi trovare qualche difficoltà in più nel secondo set, sebbene qui la sua avversaria sia stata costretta anche a ricorrere a un intervento del fisioterapista per un fastidio alla spalla destra. Sciupato un match point in risposta sul 5-3, Sun si è fatta raggiungere sul 5-5 prima di riportarsi avanti di un break a seguito di un pesante doppio fallo commesso da Makarova. Nel momento più delicato del match, la cinese è riuscita a respingere gli ultimi tentativi di rientro della sfidante, lasciandosi poi cadere a terra per la gioia del secondo sigillo in carriera in un J500, dopo quello vinto lo scorso anno all’Orange Bowl. “È stata una partita molto difficile contro un’ottima giocatrice – ha spiegato la vincitrice -. Questa settimana ho provato delle emozioni stupende: l’organizzazione è stata incredibile, considero questo torneo come il migliore mai giocato. Futuro? Non ragiono mai sui numeri, ma penso solo a dare sempre del mio meglio dentro e fuori dal campo. Entro fine anno mi piacerebbe riuscire a vincere un torneo Itf da 30.000 dollari”.

“Il bilancio di questa edizione è estremamente positivo – ha detto Elena Buffa di Perrero, Presidente del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa -. La riduzione dei tabelloni ha reso più efficiente la gestione dell’evento e ha alzato moltissimo il livello di gioco. I giocatori italiani si sono difesi molto bene: peccato per il ritiro forzato di Gribaldo, ma siamo contenti di aver avuto Alfano in semifinale. Ringrazio lo staff del Tc Milano per l’impegno quotidiano, l’Itf, la Fitp e tutti i nostri sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile portare avanti un torneo così. Il tennis sta vivendo un momento d’oro e l’incredibile passione che si è generata ha coinvolto anche gli eventi giovanili”. Tanta soddisfazione anche nelle parole di Federica Picchi, Sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia: “È un grande onore premiare i finalisti del Trofeo Bonfiglio, uno dei tornei juniores più prestigiosi al mondo e che anticipa il Roland Garros. La competizione rivela i futuri campioni del tennis professionistico, rappresenta un patrimonio sportivo di Milano e un punto di riferimento internazionale. Ringrazio il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, la sua presidente Elena Buffa di Perrero e tutto il suo staff per lo straordinario lavoro, lustro per tutto il territorio milanese, lombardo e italiano”.

I RISULTATI DELLE FINALI

Tabellone singolare maschile: J. Mackenzie (GER) b. T. Behrmann (AUT) 6-4 6-4.

Tabellone singolare femminile: X. Sun (CHN) b. M. Makarova 6-2 7-5.