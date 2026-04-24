Jódar, notte da predestinato: batte De Minaur e sfida Fonseca (Video)

La nuova stella del tennis spagnolo è sempre più luminosa. Rafa Jódar conquista una vittoria destinata a far rumore al Mutua Madrid Open 2026, superando il numero 8 del mondo Alex de Minaur con un netto 6-3 6-1 in appena 75 minuti. È il suo primo successo contro un Top 10, un traguardo che certifica definitivamente l’esplosione del 19enne madrileno.

Davanti al pubblico di casa, sulla Pista Manolo Santana finalmente gremita, Jódar ha offerto una prestazione travolgente. Potenza, precisione e aggressività da entrambi i lati del campo hanno messo subito in difficoltà De Minaur, incapace di trovare contromisure al ritmo imposto dallo spagnolo. In tribuna, ad osservare da vicino, anche il numero uno del mondo Jannik Sinner, apparso visibilmente colpito dal livello espresso dal giovane talento.

Una notte perfetta

Dopo un debutto complicato, Jódar è sceso in campo con un atteggiamento completamente diverso. Fin dai primi game ha alzato il ritmo, cercando costantemente il vincente e togliendo tempo all’australiano. Il primo break è arrivato subito, seguito da un altro dopo il momentaneo controbreak di De Minaur: segno di una solidità mentale sorprendente per un giocatore di appena 19 anni.

Consolidato il vantaggio, lo spagnolo ha gestito il set con grande maturità, alternando colpi vincenti a fasi di scambio più ragionate. Il 6-3 iniziale è stato la naturale conseguenza di un dominio tecnico e tattico.

Nel secondo set, Jódar ha ulteriormente alzato il livello. Break immediato, ritmo altissimo e pressione costante: De Minaur è stato letteralmente travolto. Anche quando l’australiano ha provato a reagire, il madrileno ha mantenuto sangue freddo e lucidità, chiudendo senza esitazioni 6-1.

Una crescita impressionante

Il successo su De Minaur è solo l’ultimo capitolo di una crescita rapidissima. Appena un anno fa Jódar era fuori dalla Top 600, oggi è già tra i primi 50 del mondo. Ad aprile ha conquistato il suo primo titolo ATP a Marrakech, seguito dalla semifinale a Barcellona e dal terzo turno a Miami. Madrid rappresenta un’ulteriore conferma.

Con questa vittoria, Jódar diventa il secondo giocatore nato nel 2006 o dopo a battere un Top 10, insieme al brasiliano Joao Fonseca. E sarà proprio Fonseca il suo prossimo avversario, in una sfida che mette di fronte due dei talenti più promettenti del circuito.

Il futuro è già presente?

La sensazione, guardando Jódar, è quella di un giocatore già pronto per grandi palcoscenici. Colpisce la sua intensità, ma anche la maturità tattica e la gestione emotiva: qualità rare per la sua età. In campo è un martello continuo, fuori mantiene una calma quasi glaciale.

Madrid ha trovato il suo nuovo idolo. E la sfida contro Fonseca, tra i due più giovani nella Top 100, promette scintille: il futuro del tennis è già qui.





Marco Rossi