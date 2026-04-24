Sinner dopo Bonzi: “So cosa c’è in palio, ma non mi concentro sul record. Spero di poter migliorare leggermente per il prossimo turno. Ho provato a restare calmo mentalmente ed è per questo che ho vinto oggi” (Video della partita)

Jannik Sinner parte con una vittoria al Masters 1000 di Madrid, superando Benjamin Bonzi e iniziando così la sua corsa in un torneo che potrebbe avere un peso storico. L’azzurro, infatti, ha la possibilità di conquistare il quinto Masters 1000 consecutivo, ma nel post partita ha preferito tenere i piedi ben saldi a terra.

“In questo momento sto cercando di capire come giocare qui su questa superficie. Andiamo giorno per giorno e vediamo come va. So cosa c’è in palio, ma allo stesso tempo non mi concentro su questo. Io e il mio team sappiamo cosa dobbiamo fare. Cerchiamo di andare il più lontano possibile”, ha spiegato Sinner.

Il numero uno del mondo ha poi sottolineato l’importanza della gestione fisica: “Allo stesso tempo guardo anche il mio corpo, come si sente. Vedremo cosa arriverà”.

Nonostante il successo, Sinner ha ammesso di non aver vissuto un esordio semplice nelle particolari condizioni di Madrid: “È stata dura. Ho faticato parecchio qui. Lo sapevo già prima della partita: è un campo molto particolare, con condizioni uniche. Credo che ogni giorno sia diverso e possa fare una grande differenza”.

La chiave, secondo l’azzurro, è stata soprattutto la tenuta mentale: “Spero di poter migliorare leggermente per il prossimo turno. Ho provato a restare calmo mentalmente ed è per questo che ho vinto oggi. Dal punto di vista tennistico proveremo a migliorare”.

Ora Sinner avrà un giorno di riposo per lavorare con il suo team e adattarsi ancora meglio alle condizioni madrilene: “Abbiamo un po’ di tempo domani, un giorno libero. Cercheremo di usarlo nel modo più positivo possibile. Vedremo fin dove posso arrivare”.

Una vittoria importante, dunque, ma anche una partenza da gestire con attenzione. Il record resta sullo sfondo, ma Sinner guarda solo al presente: adattarsi, migliorare e continuare il cammino un match alla volta.

Dopo il successo in rimonta contro Benjamin Bonzi al Mutua Madrid Open 2026, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa affrontando anche il tema del giorno: l’assenza di Carlos Alcaraz, costretto a saltare Roma e Roland Garros per infortunio.

Il numero uno del mondo ha voluto mandare un messaggio chiaro e rispettoso al rivale: “La cosa più importante è che torni il prima possibile. Con questa notizia alcune cose cambiano, certo. Ci mancherà molto in questo periodo, soprattutto a me, ma ci sono comunque tanti giocatori difficili da battere”.

Sinner non ha nascosto quanto la presenza dello spagnolo sia importante per tutto il movimento: “Il tennis ha bisogno di Carlos. È uno sport migliore quando lui è in campo. Per me è bello averlo nel tabellone, perché ti fa vedere le partite in modo diverso”.

L’azzurro ha poi sottolineato l’importanza di non affrettare il rientro, soprattutto considerando la delicatezza dell’infortunio: “Le lesioni sono sempre complicate, soprattutto al polso. È una zona molto delicata. Spero che torni senza problemi. È giusto che lui e il suo team si prendano il tempo necessario: se rientri troppo presto, può essere peggio dopo”.

Secondo Sinner, questo stop potrebbe anche trasformarsi in un’opportunità: “È giovane, momenti difficili possono capitare. Sono sicuro che tornerà più forte. Probabilmente il suo obiettivo sarà Wimbledon e spero davvero che possa esserci”.

Un debutto complicato

Tornando al campo, Sinner ha analizzato anche il suo esordio a Madrid, tutt’altro che semplice. L’italiano ha dovuto rimontare Bonzi dopo aver perso il primo set al tie-break, imponendosi poi 6-7(6) 6-1 6-4.

“Non è stata una sorpresa. I primi match sono sempre complicati, soprattutto qui a Madrid, con condizioni molto particolari. Sono contento di aver rimontato, mentalmente non era facile oggi”.

Il numero uno del mondo è consapevole di dover crescere nel corso del torneo: “Se voglio andare lontano devo migliorare e alzare il livello. Però so che ogni giorno è diverso e spero di farlo già nei prossimi turni”.

Nessuna pressione in più

Nonostante l’assenza di Alcaraz lo renda il principale favorito nei tornei sulla terra rimasti, Sinner non vuole cambiare approccio: “No, sinceramente non cambia nulla. Tutti i tornei sono difficili. Io devo continuare a lavorare su me stesso, allenarmi e cercare di essere il miglior giocatore possibile. È questo che mi ha portato al successo”.

E conclude con una riflessione lucida sulla natura del tennis: “Le partite si vincono o si perdono per pochi dettagli. Puoi vincere un torneo o uscire al primo turno per tre errori in più. Mentalmente non è facile essere sempre al 100%, ma ci provo. Vedremo fin dove posso arrivare”.

Parole da leader, dentro e fuori dal campo. Con Alcaraz ai box, Sinner resta il punto di riferimento del circuito, ma senza perdere equilibrio: testa sul presente, rispetto per gli avversari e uno sguardo sempre lucido sul proprio percorso.





Francesco Paolo Villarico