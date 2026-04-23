Il Mutua Madrid Open sbarca al Bernabéu: Nadal, Sinner e le stelle del Real in uno scenario unico (Video)

Un’immagine destinata a fare il giro del mondo. Il Mutua Madrid Open 2026 e il Real Madrid hanno dato vita a un esperimento spettacolare e irripetibile, trasformando il Santiago Bernabéu in un campo da allenamento per il Masters 1000 madrileno. Un’idea suggestiva, capace di unire due universi giganteschi come il tennis e il calcio in una cornice semplicemente iconica.

L’evento ha preso il via oggi tra immagini spettacolari e situazioni che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate impensabili. A inaugurare questo scenario unico sono stati Rafael Nadal, Jannik Sinner, Thibaut Courtois e Jude Bellingham, protagonisti di un tranquillo match di doppio andato in scena proprio all’interno dello stadio del Real Madrid, reinventato per l’occasione in versione tennistica.

Aquí, en el Bernabéu. Parece coña pero no lo es. Partido de tenis. Un dobles Sinner y Bellingham vs Rafa Nadal y Courtois. Con Florentino de juez de silla. Tremenda imagen. pic.twitter.com/hLdkzDrH4P — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 23, 2026

A rendere il tutto ancora più surreale e affascinante ci ha pensato un dettaglio che ha immediatamente catturato l’attenzione di tifosi e appassionati: a fare il giudice di sedia è stato infatti Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Una scena curiosissima, quasi irreale, che ha contribuito a trasformare l’iniziativa in un piccolo evento mediatico già diventato virale sui social.

La combinazione tra il fascino del Bernabéu, la presenza di una leggenda come Nadal, l’attuale numero uno Jannik Sinner e due stelle del Real come Courtois e Bellingham ha creato una vera e propria costellazione di campioni sotto uno dei palcoscenici sportivi più celebri del mondo. Più che una semplice esibizione, è sembrato un manifesto spettacolare della capacità dello sport di reinventarsi e contaminarsi.

L’iniziativa ha regalato scatti e momenti destinati a restare impressi: il tennis dentro uno stadio simbolo del calcio europeo, campioni di discipline diverse fianco a fianco, e un presidente di club nelle vesti insolite di arbitro. Una miscela perfetta per attirare l’attenzione internazionale e per regalare al torneo madrileno un altro momento di grande impatto.





Marco Rossi