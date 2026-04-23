ITF Chiasso: Lisa Pigato virtualmente n. 3 d’Italia

Da tanti anni idola del pubblico di casa, Susan Bandecchi raggiunge per la prima volta i quarti di finale dell’Axion Open. Sul campo Centrale del Tennis Club Chiasso, la ticinese si è imposta per 7-6(4) 7-6(5) sulla croata Lucija Ciric Bagaric, giocatrice che ha confermato un valore ben più alto della propria classifica. Il boato del tifo rossocrociato ripaga lo sforzo di Bandecchi, che avanza da protagonista nel torneo internazionale femminile ITF W75, giunto alla 14ª edizione. Tanto pubblico è giunto anche da oltreconfine per tifare le tante italiane impegnate; tra queste approdano tra le migliori otto Lisa Pigato e Samira De Stefano. La prima, al via da numero 2 del seeding, è stata perfetta nel 6-1 6-1 inflitto a Polona Hercog. La seconda ha battuto per 7-6 6-4 la turca Ayla Aksu, riuscendo a fare la differenza nelle fasi decisive. Con la giornata di domani il torneo entra nel vivo: a caccia del titolo ci sono ancora anche la prima testa di serie Maria Timofeeva e la numero 4 del seeding Alice Rame. L’ingresso sugli spalti del TC Chiasso sarà gratuito fino alla conclusione del torneo.

Bandecchi sorride a Chiasso – “Sono di Lugano, quando gioco qui ho la fortuna di avere famiglia e amici che vengono a fare il tifo per me. Questo non succede quasi mai nel circuito. Gli altri anni non è mai andata troppo bene, anche per un po’ di tensione, ma quest’anno sono tranquilla e sono felice di essere per la prima volta ai quarti di finale in questo torneo”. L’esultanza di Susan Bandecchi parla da sola. La ticinese mette piede nei quarti di finale dell’Axion Open grazie al 7-6(4) 7-6(5) sulla qualificata Lucija Ciric Bagaric. Una prova di grande livello quella dell’attuale numero 213 del mondo, che prosegue un buon filone iniziato poche settimane fa con la semifinale nel W75 di Calvi: “Vincere in due set è stato molto importante. Nel primo parziale avevo perso un break di vantaggio, ma l’ho gestita bene. Il mio 2026 prosegue tra alti e bassi. Ho perso un paio di partite in cui ho avuto match point e mi sono un po’ abbattuta, ma poi ho reagito con dei buoni risultati che mi hanno già garantito un posto nelle qualificazioni del Roland Garros. Adesso vado a caccia di un posto anche in quelle di Wimbledon”. Nella giornata di domani Bandecchi sfiderà la prima testa di serie Maria Timofeeva, che finora ha superato Cortez Llorca e Ruggeri in tre set.

Pigato e De Stefano volano ai quarti – Reduce dal trionfo al WTA 125 di Madrid, Lisa Pigato si è fatta trovare prontissima all’Axion Open. Dopo il 6-4 6-3 inflitto a Rasheeda McAdoo, è arrivato un sonoro 6-1 6-1 ai danni dell’ex numero 35 del mondo Polona Hercog. L’azzurra sta vivendo un grande 2026 e i suoi primi due match in Svizzera sono stati contraddistinti da una superlativa lucidità atletica e tattica. “Ho preparato molto bene il match e ho messo in azione tutto ciò che mi ero prefissata. Il risultato, da un certo punto di vista, forse è troppo severo, ma sono stata concreta per tutto il match – le parole dell’azzurra -. Per me era importante fare bene dopo la vittoria di Madrid. Riconfermare quelle prestazioni già qua mi dà più consapevolezza, perché di solito non sono una che entra automaticamente in fiducia”. Domani, impegnata nel quarto di finale contro una tra Elsa Bonelli e Katarina Zavatska, la tennista lombarda è intanto virtualmente numero 3 d’Italia. La classifica si aggiornerà tra soli due lunedì, alla conclusione del WTA 100 di Madrid, ma a prescindere da ciò che sarà è già un dato impressionante per una ragazza che lo scorso anno era numero 500 del mondo in questo periodo: “Non sapevo di essere virtualmente numero 3 d’Italia (ride). A prescindere da ciò che sarà tra due settimane, è un grande orgoglio. Io spero di fare bene ma lo auguro anche a tutte, perché possiamo alzare il livello tutte insieme e puntare tutte alla Top 100”.Tra le migliori otto c’è anche Samira De Stefano, giocatrice che conosce bene il Tennis Club Chiasso. Dopo la maratona vinta 7-6 al terzo contro Basiletti, è arrivato un ottimo 7-6 6-4 ai danni della turca Aksu. Per lei adesso un prestigioso quarto di finale contro Tereza Martincova, che ha sconfitto la svizzera Alina Granwehr per 6-3 6-0. Sul Centrale si è invece concluso il torneo di Jennifer Ruggeri, sconfitta dalla prima testa di serie Maria Timofeeva per 6-4 2-6 6-1. Ritiro sul punteggio di 1-4 per Aurora Zantedeschi, costretta ad alzare bandiera bianca contro Alice Rame.