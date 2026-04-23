Sorriso Paolini: rimonta Siegemund dopo una pessima partenza, esordio con vittoria al WTA 1000 Madrid

È presto per capire se sia cambiato il vento di una stagione finora tutt’altro che positiva, ma ritrovare il sorriso sul volto di Jasmine Paolini dopo una sofferta vittoria in rimonta è la miglior notizia possibile che potesse arrivare dal WTA 1000 di Madrid. La top 10 azzurra “ribalta” una partita iniziata malissimo e batte l’esperta Laura Siegemund col punteggio di 3-6 6-2 6-4 dopo quasi due ore e mezza di lotta sulla terra battuta della capitale spagnola, ritrovando non solo il successo ma anche una reazione emotiva che tutti aspettavamo e che, si spera, possa riportarci la nostra Campionessa dopo settimane di grigiore e negatività. L’incontro era iniziato con una Jasmine ancora bloccata e timorosa: tantissimi errori, un servizio in balia della tedesca e un’attitudine passiva, incapace di trovare il modo di arginare la spinta più vigorosa della rivale. Paolini è uscita dal campo corrucciata dopo un secco 6-3 con ben 4 break subiti, ma per fortuna stavolta la reazione è arrivata. Fin dai primi punti del secondo parziale l’azzurra è tornata a spingere la palla con più decisione, piedi più vicini alla riga di fondo e soprattutto un piglio diverso. Non il suo miglior tennis, ma si è attivata e si è presa la partita, sbattendo Siegemund più indietro con colpi più intensi e comandando maggiormente gli scambi. Il terzo set è stato a dir poco rocambolesco ma proprio lì, in una serie di ben 5 break consecutivi, Paolini ne è uscita meglio e finalmente ha tenuto un game di battuta, migliorando il rendimento della prima palla e quindi non concedendo più all’avversaria una chance di rientrare. Una partita non bella, ricca di tensione, ma che riporta al successo Paolini e le consente di continuare la corsa nel torneo di Madrid, insieme a qualche sensazione positiva, esattamente quello di cui aveva bisogno.

Paolini entra malissimo nel match: subisce un break immediato, sotto l’aggressività di Siegemund in risposta, dando la sensazione di non sentire affatto la palla. L’azzurra trova l’immediato contro break ma è solo una illusione perché la tedesca è più aggressiva e spinge bene, tanto da prendersi un nuovo allungo e quindi portarsi sul 3-1 con il primo game al servizio vinto nell’incontro. Seguono altri due break, uno a testa, in una fase a dir poco caotica, ma Paolini resta fallosa, passiva, i suoi punti sono frutto più di errori di Siegemund che di sue giocate di qualità, per il 4-2. Jasmine è scarica, non trova intensità né potenza con i suoi colpi da fondo campo, e anche la velocità generale è bassa rispetto ai suoi standard, tanto che la tedesca sul 5-3 strappa il quarto break del set, addirittura a zero, per il 6-3 che chiude il primo parziale. Jasmine esce testa bassa dal campo, si prende un toilette break necessario a chiarirsi le idee dopo una mezz’ora di gioco con niente da salvare, tantissimi gli errori e una negatività che non riesce a scrollarsi di dosso.

Il secondo set Jasmine lo inizia in risposta e già dal primo punto arriva un segnale: tocca una palla corta improvvisa dopo aver allontanato Siegemund con un colpo finalmente più potente e profondo. È un primo segnale di riscatto che segue ad un ottimo game vinto in risposta, a zero, che la manda a condurre per la prima volta nel match. Paolini finalmente “gioca”, il suo tennis ha preso vigore, spinge e comanda, tanto che l’azzurro vola avanti 3-0 con un altro break e quindi 4-0. La partita è totalmente girata, la tedesca non riesce a comandare e sbaglia di più, sotto colpi più ficcanti di una Paolini più dentro al campo e incisiva. L’azzurra sul 5-1 si procura due set point in risposta sul 15-40, non li sfrutta e nemmeno un terzo ai vantaggi, ma non ci sono brutte sorprese e impatta il conto dei set sul 6-2 con un solido turno di battuta vinto a zero. Tutto il gioco dell’italiana è decollato, dal servizio all’incisività del diritto.

Stavolta è Siegemund a uscire dal campo e la sua sosta non finisce più… Paolini, forse un po’ seccata dall’attesa davvero molto lunga, riparte in risposta nel terzo set. E riparte discretamente bene, con drive piuttosto profondi e potenti che mettono in crisi Siegemund. Laura scivola sotto 15-40 e quindi subisce il break con una risposta sulla linea di Paolini, avanti 1-0 e servizio. La tedesca non si scoraggia e si rimette a macinare il suo tennis in anticipo e con un certo rischio, che le vale due palle break sul 15-40. Paolini alza la parabola e il ritmo, salva le due chance ma concede il contro break ai vantaggi per colpa di un diritto un po’ affrettato che le scappa via. L’altalena continua: Paolini aggredisce in risposta e grazie a un doppio fallo di Siegemund torna avanti col terzo break di fila, ma segue l’immediato contro break della tedesca, a sua volta pronta prendersi campo dalla risposta (2-2). La serie di break consecutivi arriva a cinque, con l’azzurra brava a pressare dalla risposta e portarsi sul 3-2, e quindi finalmente tornare a vincere un turno di battuta con un gran rovescio vincente lungo linea sul 40-15, per il 4-2. Ha più ritmo e sicurezza Jasmine, lo si vede dall’ottimo turno di battute nell’ottavo game, con servizi efficaci e anche una smorzata di rovescio che sorprende totalmente l’avversaria, per il 5-3. Laura attacca ma commette un grave errore con lo smash sul 30 pari, le costa un match point. Paolini non lo sfrutta, out un diritto in recupero, ma spinge a tutta nel punto successivo e si procura, di forza, una seconda palla match. Nemmeno questa va, lunga la risposta aggressiva col rovescio. Siegemund salva un game cruciale e resta aggrappata alla partita, 5-4, ma Paolini non trema al servizio per chiudere. L’italiana infatti trova un ace, 30-0, e quindi arriva di nuovo a doppio match point sul 40-15 con un diritto d’attacco. Jasmine conclude l’incontro sul 40-30 con un diritto vincente. Partita “sporca”, non bella, ma alla fine la porta a casa con grinta e una scossa che speriamo possa cambiare passo al suo anno.

Marco Mazzoni

Laura Siegemund vs (8) Jasmine Paolini

