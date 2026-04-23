Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 24 Aprile 2026. In campo tre azzurri. Esordio per Sinner e Musetti
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Qinwen Zheng vs Sofia Kenin
Elena-Gabriela Ruse vs Elena Rybakina
Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi (Non prima 16:00)
Rafael Jodar vs Alex de Minaur (Non prima 20:00)
Jessica Pegula vs Katie Boulter (Non prima 21:00)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti
Ben Shelton vs Dino Prizmic
Leolia Jeanjean vs Coco Gauff (Non prima 15:00)
Caty McNally vs Victoria Mboko (Non prima 19:00)
Joao Fonseca vs Marin Cilic
Stadium 3 – ore 11:00
Madison Keys vs Shuai Zhang
Zeynep Sonmez vs Cristina Bucsa
Arthur Fils vs Ignacio Buse
Andrey Rublev vs Vit Kopriva
Thiago Agustin Tirante vs Tommy Paul
Court 4 – ore 11:00
Emilio Nava vs Valentin Vacherot
Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo
Sebastian Ofner vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 15:00)
Cameron Norrie vs Tomas Machac
Court 5 – ore 11:00
Karolina Pliskova vs Maria Sakkari
Elise Mertens vs Alexandra Eala
Doppio WTA
Court 6 – ore 11:00
Jan-Lennard Struff vs Alex Michelsen
Dusan Lajovic vs Arthur Rinderknech
Simona Waltert vs Jelena Ostapenko
Yulia Putintseva vs Marta Kostyuk
Court 7 – ore 11:00
Tallon Griekspoor vs Damir Dzumhur
Elmer Moller vs Gabriel Diallo
Linda Noskova vs Emiliana Arango
Clara Tauson vs Katerina Siniakova
Court 8 – ore 11:00
Magdalena Frech vs Solana Sierra
Janice Tjen vs Liudmila Samsonova
Sorana Cirstea vs Tyra Caterina Grant
WTA Doppio
Ovviamente lo do favorito ma non ha un esordio semplice Muso, ultimamente è un po’ sfortunato con i sorteggi
Caro Marco, non so come la vedi tu ma per me avversario scomodissimo come esordio per il Magnifico, sono parecchio preoccupato…
Il buon ParaBonzi BonziPò per portarla a casa deve “tirare forte sulle righe e confidare in nastri bastardi”.
Ecco, se ogni scambio pesca il jolly qualche chance c’è altrimenti può anche lasciare l’auto col disco orario di un’oretta.
Musetti alle 11 riesco a vederlo comodo.
Jannik nel pomeriggio purtroppo no, ma non penso di perdermi un match epocale…
Cantami o Diva,del Pelide Tsitsi, l’ira funesta ,abbandonato tra le braccia del padre dall’indomito Goran….