Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 24 Aprile 2026. In campo tre azzurri. Esordio per Sinner e Musetti

23/04/2026 15:51 5 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Qinwen Zheng CHN vs Sofia Kenin USA
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Elena Rybakina KAZ
Jannik Sinner ITA vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 16:00)
Rafael Jodar ESP vs Alex de Minaur AUS (Non prima 20:00)
Jessica Pegula USA vs Katie Boulter GBR (Non prima 21:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Hubert Hurkacz POL vs Lorenzo Musetti ITA
Ben Shelton USA vs Dino Prizmic CRO
Leolia Jeanjean FRA vs Coco Gauff USA (Non prima 15:00)
Caty McNally USA vs Victoria Mboko CAN (Non prima 19:00)
Joao Fonseca BRA vs Marin Cilic CRO

Stadium 3 – ore 11:00
Madison Keys USA vs Shuai Zhang CHN
Zeynep Sonmez TUR vs Cristina Bucsa ESP
Arthur Fils FRA vs Ignacio Buse PER
Andrey Rublev RUS vs Vit Kopriva CZE
Thiago Agustin Tirante ARG vs Tommy Paul USA

Court 4 – ore 11:00
Emilio Nava USA vs Valentin Vacherot MON
Jiri Lehecka CZE vs Alejandro Tabilo CHI
Sebastian Ofner AUT vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 15:00)
Cameron Norrie GBR vs Tomas Machac CZE

Court 5 – ore 11:00
Karolina Pliskova CZE vs Maria Sakkari GRE
Elise Mertens BEL vs Alexandra Eala PHI
Doppio WTA
Court 6 – ore 11:00
Jan-Lennard Struff GER vs Alex Michelsen USA
Dusan Lajovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA
Simona Waltert SUI vs Jelena Ostapenko LAT
Yulia Putintseva KAZ vs Marta Kostyuk UKR

Court 7 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Damir Dzumhur BIH
Elmer Moller DEN vs Gabriel Diallo CAN
Linda Noskova CZE vs Emiliana Arango COL
Clara Tauson DEN vs Katerina Siniakova CZE

Court 8 – ore 11:00
Magdalena Frech POL vs Solana Sierra ARG
Janice Tjen INA vs Liudmila Samsonova RUS
Sorana Cirstea ROU vs Tyra Caterina Grant ITA
WTA Doppio

TAG: , , ,

5 commenti

Silvy__89 (Guest) 23-04-2026 17:44

Ovviamente lo do favorito ma non ha un esordio semplice Muso, ultimamente è un po’ sfortunato con i sorteggi

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 23-04-2026 17:29

Scritto da Marco M.
Musetti alle 11 riesco a vederlo comodo.
Jannik nel pomeriggio purtroppo no, ma non penso di perdermi un match epocale…

Caro Marco, non so come la vedi tu ma per me avversario scomodissimo come esordio per il Magnifico, sono parecchio preoccupato…

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 23-04-2026 16:32

Scritto da Marco M.
Musetti alle 11 riesco a vederlo comodo.
Jannik nel pomeriggio purtroppo no, ma non penso di perdermi un match epocale…

Il buon ParaBonzi BonziPò per portarla a casa deve “tirare forte sulle righe e confidare in nastri bastardi”.
Ecco, se ogni scambio pesca il jolly qualche chance c’è altrimenti può anche lasciare l’auto col disco orario di un’oretta.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 23-04-2026 16:24

Musetti alle 11 riesco a vederlo comodo.
Jannik nel pomeriggio purtroppo no, ma non penso di perdermi un match epocale…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 23-04-2026 16:23

Cantami o Diva,del Pelide Tsitsi, l’ira funesta ,abbandonato tra le braccia del padre dall’indomito Goran….

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., mattia saracino