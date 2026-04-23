Madrid, tocca a Sinner e Musetti: l’Italia si affida ai suoi big dopo il mercoledì nero
Dopo una prima giornata da dimenticare per il tennis azzurro, con quattro sconfitte su quattro e senza nemmeno un set vinto, l’Italia prova a voltare pagina al Masters 1000 di Madrid affidandosi ai suoi due giocatori di punta: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, attesi venerdì all’esordio nel torneo spagnolo.
Le speranze azzurre passano soprattutto dal numero uno del mondo, chiamato a rompere subito l’inerzia negativa della spedizione italiana. Per Sinner, almeno sulla carta, il debutto appare decisamente abbordabile: di fronte ci sarà il francese Benjamin Bonzi, avversario già battuto in tutti e tre i precedenti. Anche se l’ultimo confronto risale al 2023, i pronostici pendono nettamente dalla parte dell’altoatesino.
Secondo le quote riportate da Agipronews, il passaggio del turno di Sinner si gioca infatti a 1,01, mentre una vittoria di Bonzi pagherebbe addirittura 17,00. Numeri che raccontano chiaramente il divario percepito tra i due e che confermano come l’esordio del leader del ranking sia considerato uno dei più agevoli tra quelli di giornata.
Diverso, almeno in parte, il discorso per Lorenzo Musetti, chiamato a una sfida più insidiosa contro Hubert Hurkacz. Il carrarino, semifinalista a Madrid lo scorso anno, parte comunque favorito, ma con margini più contenuti: il suo successo è offerto a 1,38, contro il 2,70 del polacco. I precedenti tra i due dicono perfetta parità, con due vittorie per parte, ma anche in questo caso manca un confronto diretto da tre anni, dettaglio che rende il match ancora più interessante da interpretare.
Per Musetti si tratta di un test significativo, sia per il valore dell’avversario sia per il bisogno di dare continuità ai buoni segnali mostrati sulla terra battuta. Il ricordo della semifinale raggiunta dodici mesi fa nella capitale spagnola può rappresentare un’ulteriore spinta, ma contro un giocatore solido ed esperto come Hurkacz servirà una prestazione di alto livello.
Sinner a caccia della storia
Oltre al match d’esordio, su Jannik Sinner si concentra inevitabilmente anche l’attenzione in ottica titolo. Il numero uno del mondo si presenta infatti a Madrid con un obiettivo che avrebbe un peso storico straordinario: in caso di trionfo, diventerebbe il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.
Un traguardo che sembrerebbe alla portata secondo i betting analyst, che indicano Sinner come favorito nettissimo per il successo finale. La quota per il trionfo dell’azzurro è fissata a 1,50, ben distante da quella del suo principale inseguitore in lavagna, Alexander Zverev, proposto a 9 volte la posta.
Anche la finale più accreditata segue questa linea e porta ancora una volta verso una sfida tra i due: il duello Sinner-Zverev, che sarebbe la quarta finale consecutiva in un Masters 1000 tra i due, è infatti offerto a 5,25.
L’Italia si aggrappa ai suoi leader
Dopo il pesante bilancio del primo giorno, il venerdì di Madrid assume quindi un valore importante per il tennis italiano. Sinner e Musetti non rappresentano soltanto due possibilità di riscatto, ma anche le carte più solide per riportare entusiasmo e risultati nel torneo.
Per Jannik il compito è confermare il pronostico e iniziare la propria corsa senza intoppi, continuando a inseguire un record che lo proietterebbe ancora di più nella storia del tennis. Per Musetti, invece, la sfida sarà più complessa, ma anche potenzialmente molto significativa per dare un segnale forte su una superficie che da sempre esalta il suo talento.
Madrid aspetta i due leader azzurri. E dopo un avvio nerissimo, l’Italia spera che siano proprio loro a cambiare il volto del torneo.
🇪🇸 Quote e scontri diretti Madrid
Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) – Carreno-Busta 🇪🇸 0-0 1.06 1.06
Cerundolo 🇦🇷 (16) – Hanfmann 🇩🇪 5-2 1.28 2.63
Nakashima 🇺🇸 (28) – Blockx 🇧🇪 2-0 1.65 1.56
Humbert 🇫🇷 (30) – Atmane 🇫🇷 1-0 1.65 1.80
Lehecka 🇨🇿 (11) – Tabilo 🇨🇱 3-0 1.66 2.20
Norrie 🇬🇧 (19) – Machac 🇨🇿 2-0 2.19 1.67
Jodar 🇪🇸 – De Minaur 🇦🇺 (5) 0-0 1.92 1.88
Sinner 🇮🇹 (1) – Bonzi 🇫🇷 3-0 1.01 19.37
Hurkacz 🇵🇱 – Musetti 🇮🇹 (6) 2-2 2.55 1.50
Moller 🇩🇰 – Diallo 🇨🇦 (32) 0-0 2.22 1.64
Ofner 🇦🇹 – Etcheverry 🇦🇷 (25) 1-0 2.43 1.55
Tirante 🇦🇷 – Paul 🇺🇸 (15) 0-1 2.89 1.41
Lajovic 🇷🇸 – Rinderknech 🇫🇷 (22) 0-1 2.35 1.58
Struff 🇩🇪 – Michelsen 🇺🇸 (33) 0-0 1.90 1.89
Shelton 🇺🇸 (4) – Prizmic 🇭🇷 0-0 1.57 2.38
Fils 🇫🇷 (21) – Buse 🇵🇪 0-0 1.16 5.14
Griekspoor 🇳🇱 (29) – Dzumhur 🇧🇦 0-1 1.56 2.41
Fonseca 🇧🇷 (27) – Cilic 🇭🇷 0-0 1.24 4.03
Nava 🇺🇸 – Vacherot 🇲🇨 (14) 0-0 2.89 1.41
Rublev 🇷🇺 (9) – Kopriva 🇨🇿 0-0 1.28 3.70
2R Cirstea 🇷🇴 (25) – Grant 🇮🇹 0-0 1.24 4.04
2R McNally 🇺🇸 – Mboko 🇨🇦 (10) 1-1 3.47 1.27
2R Tauson 🇩🇰 (17) – Siniakova 🇨🇿 0-2 1.72 2.11
2R Pegula 🇺🇸 (5) – Boulter 🇬🇧 1-1 1.14 5.53
2R Pliskova 🇨🇿 – Sakkari 🇬🇷 (33) 4-3 2.13 1.64
2R Jeanjean 🇫🇷 – Gauff 🇺🇸 (3) 0-1 13.13 1.03
2R Zheng 🇨🇳 (32) – Kenin 🇺🇸 2-0 1.27 3.79
2R Waltert 🇨🇭 – Ostapenko 🇱🇻 (21) 0-0 2.24 1.64
2R Frech 🇵🇱 (34) – Sierra 🇦🇷 0-0 1.78 2.02
2R Putintseva 🇰🇿 – Kostyuk 🇺🇦 (26) 0-1 4.10 1.24
2R Tjen 🇮🇩 – Samsonova 🇷🇺 (20) 0-1 2.83 1.43
2R Noskova 🇨🇿 (13) – Arango 🇨🇴 0-0 1.13 5.96
2R Mertens 🇧🇪 (19) – Eala 🇵🇭 1-0 1.37 3.09
2R Ruse 🇷🇴 – Rybakina 🇰🇿 (2) 0-2 10.87 1.05
2R Sonmez 🇹🇷 – Bucsa 🇪🇸 (27) 0-1 1.50 2.56
2R Keys 🇺🇸 (16) – Zhang 🇨🇳 3-5 1.18 4.79
TAG: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Sempre che non si rifaccia vivo con un altro ip e il nickname “Mefisto” 😈
Non facile per Lorenzo.
Il Polacco è in recupero, a Montecarlo ha fatto bene e stessa cosa l’ esordio qui.
Resta comunque favorito l’ italiano.
@ walden (#4598964)
@ walden (#4598964)
Grazie anche da parte di
Tex Willer
Kit Carson
Tiger Jack
La partita più interessante è forse quella che oppone Fonseca a Cilic, se non altro per la differenza di anagrafe. Io penso che Lorenzo, se la mette sulla durata e riesce a far muovere Hurkacz dovrebbe prevalere. Il match di Jannik dipende solo da lui stesso. Se dovesse scendere in campo con la febbre o la zoppia potrebbe aver problemi, altrimenti sappiamo tutti come possa finire l’incontro. Povero Bonzi, non vorrei essere nella sua ‘racchetta’.
grazie, anche a nome di tanti amici…
Sbaglierò ma non sono scaramantico nè ci vedo nulla di male ad esternare le mie sensazioni prematch : in fondo il sito è fatto anche per quello , scambiarsi pareri tra appassionati no ?
Per cui: non ho particolari timori per Musetti, per me passa senza troppi patemi .
Sinner , come penso credano tutti , può inciampare solo in casi del tutto fortuiti ed imprevedibili .
Per il resto … curioso lo scontro generazionale Fonseca – Cilic e molto interessante Jodar – De Minaur per vedere il talentuoso ragazzino alle prese con un top .
Naturalmente nel femminile merita menzione ( e comunque lode per quanto fatto finora ) Grant : partita ovviamente molto difficile , la nostra ha delle accelerazioni possono far male anche a Cirstea che però, nell’ interezza del match, vedo ancora troppo distante .
Molto bene. Del resto era intuibile dal fatto che avesse usato un nick con la stessa consonante iniziale, oltre al fatto che lo stile di scrittura era identico, caratteristica, quest’ultima, che si può riscontrare nella scrittura di vari haters occasionali, che si somigliano un po’ tutti per pochezza di arogmenti e improprietà di scrittura non attribuibili a correttori automatici o ad errori di digitazione.
Su questo sito vedo sempre numeri, statistiche, percentuali ecc.ecc. ripeto aiutano ma non basiamoci solo ai numeri e dare sentenze…Sinner domani dovrebbe vincere facilmente, però metto il dovrebbe, siamo umani non macchine….Musetti non è ancora al 100% ma stiamo parlando di Musetti, il suo livello di tennis è superiore al polacco, credo e spero che domani ritorni il Musetti che conosciamo, probabilmente non sarà mai numero tre, ma neanche 70/80…. dove è il suo vero numero Atp dipende da lui, il potenziale c’è, chi mi segue sa benissimo la mia visione su Musetti
@ Taxi Driver (#4598899)
Il pettomane
@ walden (#4598931)
Ciao, abbiamo verificato e sono la stessa persona con lo stesso ip. Abbiamo bannato l’utente.
Lorenzo non so quante finali ha perso negli ultimi 4 anni in tornei, poi io resto fiducioso, deve sbloccarsi e magari trovare un coach giovane e affamato
Eccezionale
Ovviamente la nostra solerte Redazione scriverà che non è vero che è lo stesso che usa due account…..
ahahahhahah anche i federales invecchiano 😈
Stai perdendo colpi, di solito passano due minuti al massimo per scrivere il secondo commento dove ti dai ragione per la belinata che hai scritto nel primo…
dai che fra un paio di anni Lollo sarà al top, poi magari faticherà comunque a giocarsela con i due fenomeni, ma io lo vedo stabilmente in top-5.. ed ho scommesso con un amico, che è poi un maestro di tennis, che vince al RG e Wimbledon
Dopp la Caporetto di quali e primo turno, confido in una ripresa dei nostri, Jannik è una certezza, anche se non me lo aspetto al top, Lollo è in work in progress, ma può fare bene se supera l’ostacolo Hurcackz, Cobolli e Darderi crescono.. vederne un paio nei quarti sarebbe già tanto
@ Tano (#4598898)
Eri più coerente se ti chiamavi Kit Carson, ma comprendo che poi eri sgamato
incredibile che Jodar parta alla pari con de Minaur.
Fossi Bonzo eviterei proprio di essere brutalizzato dal marziano.
Per il Musetti come sempre invece pronostico apertissimo, che va dalla bellezza tecnica alla Federer per decadere nel bestemmione libero per il campo.
@ Tex Willer (#4598896)
Concordo con te ,musetti al momento è impresentabile, dovrebbe cambiare team .
Inoltre dovrebbe fare tornei meno impegnativi,250 e 500 per vincere qualche partita e ritrovare fiducia
Sinner domani vince 61 61.
Musetti temo ne farà pochi col polacco, direi 36 46.
Inutile girarci attorno, il Musetti attuale vale il 70/80 esimo posto del ranking.