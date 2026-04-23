Madrid, tocca a Sinner e Musetti: l’Italia si affida ai suoi big dopo il mercoledì nero

Dopo una prima giornata da dimenticare per il tennis azzurro, con quattro sconfitte su quattro e senza nemmeno un set vinto, l’Italia prova a voltare pagina al Masters 1000 di Madrid affidandosi ai suoi due giocatori di punta: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, attesi venerdì all’esordio nel torneo spagnolo.

Le speranze azzurre passano soprattutto dal numero uno del mondo, chiamato a rompere subito l’inerzia negativa della spedizione italiana. Per Sinner, almeno sulla carta, il debutto appare decisamente abbordabile: di fronte ci sarà il francese Benjamin Bonzi, avversario già battuto in tutti e tre i precedenti. Anche se l’ultimo confronto risale al 2023, i pronostici pendono nettamente dalla parte dell’altoatesino.

Secondo le quote riportate da Agipronews, il passaggio del turno di Sinner si gioca infatti a 1,01, mentre una vittoria di Bonzi pagherebbe addirittura 17,00. Numeri che raccontano chiaramente il divario percepito tra i due e che confermano come l’esordio del leader del ranking sia considerato uno dei più agevoli tra quelli di giornata.

Diverso, almeno in parte, il discorso per Lorenzo Musetti, chiamato a una sfida più insidiosa contro Hubert Hurkacz. Il carrarino, semifinalista a Madrid lo scorso anno, parte comunque favorito, ma con margini più contenuti: il suo successo è offerto a 1,38, contro il 2,70 del polacco. I precedenti tra i due dicono perfetta parità, con due vittorie per parte, ma anche in questo caso manca un confronto diretto da tre anni, dettaglio che rende il match ancora più interessante da interpretare.

Per Musetti si tratta di un test significativo, sia per il valore dell’avversario sia per il bisogno di dare continuità ai buoni segnali mostrati sulla terra battuta. Il ricordo della semifinale raggiunta dodici mesi fa nella capitale spagnola può rappresentare un’ulteriore spinta, ma contro un giocatore solido ed esperto come Hurkacz servirà una prestazione di alto livello.

Sinner a caccia della storia

Oltre al match d’esordio, su Jannik Sinner si concentra inevitabilmente anche l’attenzione in ottica titolo. Il numero uno del mondo si presenta infatti a Madrid con un obiettivo che avrebbe un peso storico straordinario: in caso di trionfo, diventerebbe il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.

Un traguardo che sembrerebbe alla portata secondo i betting analyst, che indicano Sinner come favorito nettissimo per il successo finale. La quota per il trionfo dell’azzurro è fissata a 1,50, ben distante da quella del suo principale inseguitore in lavagna, Alexander Zverev, proposto a 9 volte la posta.

Anche la finale più accreditata segue questa linea e porta ancora una volta verso una sfida tra i due: il duello Sinner-Zverev, che sarebbe la quarta finale consecutiva in un Masters 1000 tra i due, è infatti offerto a 5,25.

L’Italia si aggrappa ai suoi leader

Dopo il pesante bilancio del primo giorno, il venerdì di Madrid assume quindi un valore importante per il tennis italiano. Sinner e Musetti non rappresentano soltanto due possibilità di riscatto, ma anche le carte più solide per riportare entusiasmo e risultati nel torneo.

Per Jannik il compito è confermare il pronostico e iniziare la propria corsa senza intoppi, continuando a inseguire un record che lo proietterebbe ancora di più nella storia del tennis. Per Musetti, invece, la sfida sarà più complessa, ma anche potenzialmente molto significativa per dare un segnale forte su una superficie che da sempre esalta il suo talento.

Madrid aspetta i due leader azzurri. E dopo un avvio nerissimo, l’Italia spera che siano proprio loro a cambiare il volto del torneo.

🇪🇸 Quote e scontri diretti Madrid

Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) – Carreno-Busta 🇪🇸 0-0 1.06 1.06

Cerundolo 🇦🇷 (16) – Hanfmann 🇩🇪 5-2 1.28 2.63

Nakashima 🇺🇸 (28) – Blockx 🇧🇪 2-0 1.65 1.56

Humbert 🇫🇷 (30) – Atmane 🇫🇷 1-0 1.65 1.80

Lehecka 🇨🇿 (11) – Tabilo 🇨🇱 3-0 1.66 2.20

Norrie 🇬🇧 (19) – Machac 🇨🇿 2-0 2.19 1.67

Jodar 🇪🇸 – De Minaur 🇦🇺 (5) 0-0 1.92 1.88

Sinner 🇮🇹 (1) – Bonzi 🇫🇷 3-0 1.01 19.37

Hurkacz 🇵🇱 – Musetti 🇮🇹 (6) 2-2 2.55 1.50

Moller 🇩🇰 – Diallo 🇨🇦 (32) 0-0 2.22 1.64

Ofner 🇦🇹 – Etcheverry 🇦🇷 (25) 1-0 2.43 1.55

Tirante 🇦🇷 – Paul 🇺🇸 (15) 0-1 2.89 1.41

Lajovic 🇷🇸 – Rinderknech 🇫🇷 (22) 0-1 2.35 1.58

Struff 🇩🇪 – Michelsen 🇺🇸 (33) 0-0 1.90 1.89

Shelton 🇺🇸 (4) – Prizmic 🇭🇷 0-0 1.57 2.38

Fils 🇫🇷 (21) – Buse 🇵🇪 0-0 1.16 5.14

Griekspoor 🇳🇱 (29) – Dzumhur 🇧🇦 0-1 1.56 2.41

Fonseca 🇧🇷 (27) – Cilic 🇭🇷 0-0 1.24 4.03

Nava 🇺🇸 – Vacherot 🇲🇨 (14) 0-0 2.89 1.41

Rublev 🇷🇺 (9) – Kopriva 🇨🇿 0-0 1.28 3.70

2R Cirstea 🇷🇴 (25) – Grant 🇮🇹 0-0 1.24 4.04

2R McNally 🇺🇸 – Mboko 🇨🇦 (10) 1-1 3.47 1.27

2R Tauson 🇩🇰 (17) – Siniakova 🇨🇿 0-2 1.72 2.11

2R Pegula 🇺🇸 (5) – Boulter 🇬🇧 1-1 1.14 5.53

2R Pliskova 🇨🇿 – Sakkari 🇬🇷 (33) 4-3 2.13 1.64

2R Jeanjean 🇫🇷 – Gauff 🇺🇸 (3) 0-1 13.13 1.03

2R Zheng 🇨🇳 (32) – Kenin 🇺🇸 2-0 1.27 3.79

2R Waltert 🇨🇭 – Ostapenko 🇱🇻 (21) 0-0 2.24 1.64

2R Frech 🇵🇱 (34) – Sierra 🇦🇷 0-0 1.78 2.02

2R Putintseva 🇰🇿 – Kostyuk 🇺🇦 (26) 0-1 4.10 1.24

2R Tjen 🇮🇩 – Samsonova 🇷🇺 (20) 0-1 2.83 1.43

2R Noskova 🇨🇿 (13) – Arango 🇨🇴 0-0 1.13 5.96

2R Mertens 🇧🇪 (19) – Eala 🇵🇭 1-0 1.37 3.09

2R Ruse 🇷🇴 – Rybakina 🇰🇿 (2) 0-2 10.87 1.05

2R Sonmez 🇹🇷 – Bucsa 🇪🇸 (27) 0-1 1.50 2.56

2R Keys 🇺🇸 (16) – Zhang 🇨🇳 3-5 1.18 4.79