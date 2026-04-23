Sinner da Madrid: “Gioco a tennis non per dovere ma perché mi piace, anche se non sempre lo dimostro. Il tennis ha bisogno di Alcaraz e io di vederlo in tabellone”

“Madrid? Mi piacerebbe fare un giro in città e conoscerla meglio, ma sono qui da soli due giorni e sto dando priorità al riposo, dormo il più possibile per arrivare in buona forma al torneo”. Così Jannik Sinner inizia una lunga intervista rilasciata al quotidiano di Madrid El Mundo, nella quale il n.1 del mondo racconta diversi aspetti del suo privato e professione. Afferma che la sua vita scorre in modo molto naturale, circondato dalle persone più care che rappresentano un universo indispensabile. È curioso e interessato a quel che accade nel mondo, tanto da documentarsi spesso con notiziari e approfondimenti. Quando vuole staccare la spinta dalla competizione non c’è niente di meglio del passare del tempo con gli amici o guidare la sua auto, sognando delle sessioni in una pista vera, pigiando a manetta… Il n.1 ATP ritiene che Alcaraz sia indispensabile al tennis e si augura di poterlo affrontare ancora molte volte in torneo, ma nel corso dei Laureus di lunedì sera non hanno parlato dell’infortunio sofferto dal rivale. Questi alcuni dei passaggi più interessanti dell’intervista concessa da Jannik al quotidiano spagnolo.

“Sono una persona normale. Ho una famiglia normale, ho amici normali” racconta Sinner. “Tutto questo (indicando le telecamere della televisione, ndr) è un caos, ma lontano da qui posso scegliere chi sono e con chi sto. In realtà, è molto più facile di quanto la gente pensi. Circondato dalle persone che amo, non devo pensare molto per tenere i piedi per terra“.

Chiedono se la sua serietà assoluta sia figlia della timidezza. Così risponde Jannik. “Fa parte del mio metodo. È il mio modo di rimanere il più concentrato possibile in campo. So che non interagisco molto con il pubblico, ma è la forma che ho trovato per competere e restare concentrato. Adoro giocare a tennis. Non gioco per obbligo; gioco perché mi piace, anche se non sempre lo dimostro. E fuori dal campo, mi godo molto la vita e le persone che amo. Mi sento più grato per la famiglia, gli amici e la squadra che ho che per i miei titoli vinti”.

Il suo canale YouTube apre al pubblico alcuni estratti della sua vita con un vlog. Sinner racconta il suo rapporto con i social media: “Non sono della generazione TikTok. Se ho bisogno di distrarmi durante un torneo, preferisco chiamare un amico, o giocare alla PlayStation o semplicemente guardare dei video su YouTube. Mi piace guardare video lunghi che trattano argomenti diversi, dalla scienza e geopolitica a temi più approfonditi. Il mondo sta cambiando molto e rapidamente, per questo ritengo sia importante essere informati su tutto. Guardo anche interviste o vlog di altri atleti e credo sia bello poter condividere alcune delle mie esperienze personali.”

Il tennista è un viaggiatore per eccellenza, con molti aspetti positivi ma anche negativi: “Ogni settimana vivo qualcosa di diverso, ambienti diversi, persone diverse. Ogni anno torniamo nelle stesse città, ma è bello conoscerle meglio ogni volta, scoprire nuovi posti, esplorare i luoghi turistici. Questa è la parte migliore della vita del tour. Cosa mi piace di meno? Dare interviste è difficile, non posso negarlo. Ma non è tanto per il dover parlare con i giornalisti quanto perché mi fanno sempre le stesse domande. Capisco che fa parte del mio lavoro, e cerco di non lasciarmi logorare da questo”.

Passioni extra torneo: “Oltre a passare tempo con i miei amici, quando ho qualche ora libera mi piace guidare. Dopo l’allenamento, a volte prendo l’auto e faccio semplicemente un giro per le strade di Monte Carlo. Senza una destinazione specifica in mente, solo per il piacere di farlo. Se avessi più tempo, mi piacerebbe andare su di una pista e allenarmi. Sono anche un grande fan della Formula 1. Adoro guardarla, soprattutto ora con Kimi (Antonelli, suo amico)”.

Non dimentica le origini da montanaro e lo sci, il suo primo amore sportivo: “Sciare mi manca, mi manca tantissimo! Da bambino, sciare era una parte enorme di me e mi piacerebbe poter sciare di più. Quando visito i miei genitori in inverno, scio ancora, senza pensare al rischio di infortunarmi perché ne ho bisogno. Mi dà pace interiore farlo, non riesco a resistere, anche sapendo dei rischi. Sciare fa anche parte del godermi la vita.”

Il discorso vira sul tennis, con la assenza di Carlos Alcaraz nel torneo di Madrid. Una assenza pesantissima per l’evento, ma anche per Jannik: “Il tennis ha bisogno di Carlos, e io ho bisogno di vederlo nel tabellone. Questa è la verità. È un po’ diverso quando non c’è. Vederlo infortunato non è quello che voglio, e spero che torni il prima possibile. Spero soprattutto che sia presente a Roland Garros. Ma è il tennis. Spero che le nostre carriere siano molto lunghe, e a volte io salterò qualche torneo, e a volte lui ne salterà alcuni. È così che funziona lo sport. Non abbiamo parlato del suo infortunio alla cerimonia dei Laureus (lunedì scorso, ndr). È una cosa molto personale, privata. Tutti abbiamo visto che indossava un tutore e che era infortunato, ma non ne abbiamo parlato. Quando siamo insieme i discorsi sono su argomenti generali ed è sempre bello passare del tempo con Carlos. È una persona molto gentile, lo è sempre stato. Ma ci sono alcune cose che entrambi preferiamo tenere per noi”.

Marco Mazzoni