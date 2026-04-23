Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Madrid, sorridono Swiatek e Sabalenka. Dimitrov sprofonda nel ranking

Grigor DImitrov - Foto Getty Images
Non è un momento facile per Grigor Dimitrov. Il bulgaro, rientrato nel circuito in questo 2026 dopo il brutto infortunio al pettorale rimediato a Wimbledon contro Jannik Sinner, continua a faticare e ad accumulare sconfitte. L’ultima, arrivata al Mutua Madrid Open 2026 contro Daniel Vallejo, ha conseguenze pesantissime anche in classifica: Dimitrov precipita infatti fino al numero 166 del ranking ATP, quasi fuori dalla top 170, facendo segnare il suo peggior piazzamento da oltre quindici anni.
Sorride invece Iga Swiatek, protagonista di un ottimo esordio nel torneo madrileno. La polacca ha battuto con grande autorità l’ucraina Daria Snigur per 6-1 6-2, ritrovando sensazioni molto positive e mostrando sprazzi della sua miglior versione, soprattutto da fondo campo. A rendere ancora più speciale la giornata, anche qualche parola in spagnolo nell’intervista post partita, segnale evidente del buon umore della numero uno polacca.
Parte bene anche Aryna Sabalenka, che a Madrid si sente da sempre a casa. La bielorussa, finalista in quattro delle ultime cinque edizioni del torneo, ha superato Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-3, in un match più complicato di quanto dica il risultato. Sabalenka è stata infatti costretta a rimontare da una situazione di break di svantaggio in entrambi i set, ma ha confermato ancora una volta il suo ottimo feeling con la Caja Mágica. Al prossimo turno troverà la rumena Jaqueline Cristian.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna · 23 Aprile 2026
⛅
14°C
Parzialmente soleggiato · Picco 27°C
CIELO
Buono
PIOGGIA
Rischio serale
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 23 Aprile
09:00
☁️
14°
10:00
☁️
16°
11:00
☁️
18°
12:00
☁️
21°
13:00
☁️
22°
14:00
☁️
24°
15:00
☁️
25°
16:00
☁️
26°
17:00
☁️
27°
19:00
⛈️
24°
Programma del giorno — 23 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno maschile · 2° Turno femminile
R1 / R2
⛅ Buone condizioni
ATP R1 / WTA R2
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics
ATP Madrid
Pablo Carreno Busta
4
7
6
Marton Fucsovics
6
6
2
Vincitore: Carreno Busta
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Carreno Busta
5-2 → 6-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
P. Carreno Busta
4-1 → 5-1
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
3-1 → 4-1
P. Carreno Busta
2-1 → 3-1
M. Fucsovics
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
0-1 → 1-1
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
ace
4*-3
ace
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
P. Carreno Busta
5-5 → 6-5
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Carreno Busta
3-3 → 4-3
M. Fucsovics
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Iga Swiatek
vs Daria Snigur (Non prima 13:00)
WTA Madrid 1000
Iga Swiatek [4]
•
0
6
6
0
Daria Snigur
0
1
2
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Iga Swiatek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Aryna Sabalenka
vs Peyton Stearns
WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
•
0
7
6
0
Peyton Stearns
0
5
3
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Peyton Stearns
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Camilo Ugo Carabelli
vs Gael Monfils
ATP Madrid
Camilo Ugo Carabelli
6
6
Gael Monfils
3
4
Vincitore: Ugo Carabelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
5-4 → 6-4
G. Monfils
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
C. Ugo Carabelli
3-4 → 4-4
G. Monfils
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Ugo Carabelli
2-3 → 3-3
G. Monfils
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Monfils
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Monfils
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
G. Monfils
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 5-3
C. Ugo Carabelli
4-2 → 5-2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
G. Monfils
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Ugo Carabelli
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
0-0 → 1-0
Mirra Andreeva
vs Panna Udvardy (Non prima 19:00)
WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva [9]
•
0
7
6
0
Panna Udvardy
0
5
2
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Anna Bondar
vs Elina Svitolina
WTA Madrid 1000
Anna Bondar
•
0
6
6
0
Elina Svitolina [7]
0
3
4
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jaume Munar
vs Alexander Shevchenko
ATP Madrid
Jaume Munar
6
6
Alexander Shevchenko
4
1
Vincitore: Munar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
J. Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
A. Shevchenko
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
J. Munar
15-0
30-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
J. Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Shevchenko
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
4-3 → 4-4
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Munar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Adolfo Daniel Vallejo
vs Grigor Dimitrov
ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Grigor Dimitrov
4
4
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
5-4 → 6-4
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
G. Dimitrov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Daniel Vallejo
3-2 → 4-2
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
G. Dimitrov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
5-4 → 6-4
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
A. Daniel Vallejo
4-3 → 5-3
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Daniel Vallejo
1-2 → 2-2
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Camila Osorio
vs Naomi Osaka (Non prima 17:00)
WTA Madrid 1000
Camila Osorio
•
0
2
5
0
Naomi Osaka [14]
0
6
7
0
Vincitore: Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Naomi Osaka
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Martin Landaluce
vs Adam Walton
ATP Madrid
Martin Landaluce
2
3
Adam Walton
6
6
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-1 → 0-2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Stadium 3 – ore 11:00
(11) Belinda Bencic vs Petra Marcinko
WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]
•
0
6
6
0
Petra Marcinko
0
4
2
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Belinda Bencic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jessica Bouzas Maneiro
vs (18) Diana Shnaider
WTA Madrid 1000
Jessica Bouzas Maneiro
6
5
1
Diana Shnaider [18]
3
7
6
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Jessica Bouzas Maneiro
1-3 → 1-4
Jessica Bouzas Maneiro
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Bouzas Maneiro
5-5 → 5-6
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Jessica Bouzas Maneiro
3-3 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
3-1 → 3-2
Jessica Bouzas Maneiro
1-1 → 2-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Jessica Bouzas Maneiro
4-3 → 5-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Patrick Kypson
vs Stefanos Tsitsipas
ATP Madrid
Patrick Kypson
6
6
6
Stefanos Tsitsipas
3
7
7
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
ace
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-4 → 5-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
ace
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
ace
6-6 → 6-7
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-6 → 6-6
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
P. Kypson
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 3-0
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
P. Kypson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Marco Trungelliti
vs Daniel Merida
ATP Madrid
Marco Trungelliti
2*
4
6
6
Daniel Merida
4
6
1
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Merida
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Merida
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
D. Merida
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
5-0 → 5-1
M. Trungelliti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Trungelliti
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Merida
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Trungelliti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
4-4 → 4-5
D. Merida
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
D. Merida
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Nicolai Budkov Kjaer
vs Reilly Opelka
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic
ATP Madrid
Terence Atmane
6
7
Miomir Kecmanovic
4
5
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 5-4
T. Atmane
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
5-4 → 6-4
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Fabian Marozsan
vs Ethan Quinn
ATP Madrid
Fabian Marozsan
7
7
Ethan Quinn
6
6
Vincitore: Marozsan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
E. Quinn
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
F. Marozsan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Marozsan
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
E. Quinn
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Marozsan
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
F. Marozsan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Laura Siegemund
vs (8) Jasmine Paolini
WTA Madrid 1000
Laura Siegemund
6
2
4
Jasmine Paolini [8]
3
6
6
Vincitore: Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
0-0 → 1-0
Magda Linette
vs (15) Iva Jovic
WTA Madrid 1000
Magda Linette
0
4
1
0
Iva Jovic [15]
•
0
6
6
0
Vincitore: Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(30) Hailey Baptiste
vs Kaitlin Quevedo
WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
0
6
6
0
Kaitlin Quevedo
0
1
4
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 11:00
Yuliia Starodubtseva vs (29) Jaqueline Cristian
WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva
6
6
4
Jaqueline Cristian [29]
3
7
6
Vincitore: Cristian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jaqueline Cristian
4-5 → 4-6
Yuliia Starodubtseva
3-5 → 4-5
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Jaqueline Cristian
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
1-1 → 2-1
Jaqueline Cristian
1-0 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
4*-2
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Jaqueline Cristian
5-5 → 6-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Jaqueline Cristian
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jaqueline Cristian
4-2 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Jaqueline Cristian
3-1 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-1 → 1-1
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Jaqueline Cristian
3-2 → 4-2
Yuliia Starodubtseva
2-2 → 3-2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Dalma Galfi
vs (22) Anna Kalinskaya Non prima 13:00
WTA Madrid 1000
Dalma Galfi
•
0
6
6
0
Anna Kalinskaya [22]
0
3
3
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Dalma Galfi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Alycia Parks
vs (31) Ann Li
WTA Madrid 1000
Alycia Parks
2
7
3
Ann Li [31]
6
6
6
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ann Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
5*-3
6*-3
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Ann Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ann Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Alycia Parks
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(24) Leylah Fernandez
vs Julia Grabher
WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
0
6
6
0
Julia Grabher
0
2
3
0
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Julia Grabher
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Leylah Fernandez
4-2 → 5-2
Leylah Fernandez
3-1 → 4-1
Leylah Fernandez
1-1 → 2-1
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin vs Alexander Blockx
ATP Madrid
Cristian Garin
6
5
5
Alexander Blockx
4
7
7
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Garin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
C. Garin
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Garin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
A. Blockx
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. Garin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Blockx
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nuno Borges
vs Mariano Navone
ATP Madrid
Nuno Borges
3
4
Mariano Navone
6
6
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Borges
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
N. Borges
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Navone
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
N. Borges
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Vilius Gaubas
vs Sebastian Baez
ATP Madrid
Vilius Gaubas
7
6
Sebastian Baez
5
1
Vincitore: Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-1 → 6-1
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
S. Baez
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
V. Gaubas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
1-0 → 2-0
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Baez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
S. Baez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Baez
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Baez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Daniel Altmaier
vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Madrid
Daniel Altmaier
4
4
Juan Manuel Cerundolo
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
3-2 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-1 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 1-1
D. Altmaier
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
4-5 → 4-6
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-5 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-1 → 3-2
J. Manuel Cerundolo
3-0 → 3-1
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 2-0
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 11:00
Alexandra Eala
/ Zeynep Sonmez
vs Hao-Ching Chan
/ Fanny Stollar
WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0
2
2
0
Vincitore: Eala / Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
5-2 → 6-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
4-1 → 5-1
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
3-0 → 4-0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
2-0 → 3-0
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
4-2 → 5-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
2-2 → 3-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0-2 → 1-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0-0 → 0-1
(28) Xinyu Wang
vs Laura Samson Non prima 11:00
WTA Madrid 1000
Xinyu Wang [28]
6
3
0
Laura Samson
2
6
6
Vincitore: Samson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Laura Samson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Laura Samson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(23) Marie Bouzkova
vs Anhelina Kalinina
WTA Madrid 1000
Marie Bouzkova [23]
•
0
4
3
0
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
2-5 → 3-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
4-5 → 4-6
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Anhelina Kalinina
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Coco Gauff
/ Robin Montgomery vs Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
WTA Madrid 1000
Coco Gauff / Robin Montgomery
•
0
6
6
0
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0
3
4
0
Vincitore: Gauff / Montgomery
Servizio
Svolgimento
Set 3
Coco Gauff / Robin Montgomery
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff / Robin Montgomery
5-4 → 6-4
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
4-4 → 5-4
Coco Gauff / Robin Montgomery
3-4 → 4-4
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
2-4 → 3-4
Coco Gauff / Robin Montgomery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Coco Gauff / Robin Montgomery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Coco Gauff / Robin Montgomery
0-1 → 1-1
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff / Robin Montgomery
5-3 → 6-3
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Coco Gauff / Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Coco Gauff / Robin Montgomery
3-1 → 4-1
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
2-1 → 3-1
Coco Gauff / Robin Montgomery
1-1 → 2-1
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Coco Gauff / Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lyudmyla Kichenok
/ Desirae Krawczyk vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
WTA Madrid 1000
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
6
1
8
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
3
6
10
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-5 → 1-6
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-4 → 1-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-3 → 1-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-2 → 0-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
3-3 → 4-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
3-2 → 3-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
2-2 → 3-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-1 → 2-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-0 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 8 – ore 11:00
Yannick Hanfmann vs Marcos Giron
ATP Madrid
Yannick Hanfmann
6
6
7
Marcos Giron
4
7
5
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Giron
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Giron
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
Y. Hanfmann
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Hanfmann
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-3 → 3-3
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 6-4
M. Giron
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. Giron
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Alexei Popyrin
vs Martin Damm
ATP Madrid
Alexei Popyrin
6
4
Martin Damm
7
6
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Damm
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
3-4 → 3-5
A. Popyrin
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
3-2 → 3-3
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
ace
3*-3
4-3*
ace
4-4*
4*-5
5*-5
ace
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
A. Popyrin
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
M. Damm
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
M. Damm
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Damm
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
A. Popyrin
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Marta Kostyuk
/ Clara Tauson vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
WTA Madrid 1000
Marta Kostyuk / Clara Tauson
0
3
6
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
•
0
6
7
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
0*-6
1*-6
6-6 → 6-7
Marta Kostyuk / Clara Tauson
5-6 → 6-6
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Marta Kostyuk / Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
4-4 → 4-5
Marta Kostyuk / Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Marta Kostyuk / Clara Tauson
2-3 → 3-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
2-2 → 2-3
Marta Kostyuk / Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-1 → 1-2
Marta Kostyuk / Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marta Kostyuk / Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
3-4 → 3-5
Marta Kostyuk / Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Marta Kostyuk / Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-2 → 1-3
Marta Kostyuk / Clara Tauson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Marta Kostyuk / Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
(3) Elise Mertens
/ (3) Shuai Zhang vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya
WTA Madrid 1000
Elise Mertens / Shuai Zhang [3]
6
3
10
Caty McNally / Jessica Pegula
2
6
7
Vincitore: Mertens / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elise Mertens / Shuai Zhang
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caty McNally / Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
2-5 → 3-5
Caty McNally / Jessica Pegula
2-4 → 2-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Caty McNally / Jessica Pegula
2-2 → 2-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-2 → 2-2
Caty McNally / Jessica Pegula
1-1 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-1 → 1-1
Caty McNally / Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Caty McNally / Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Caty McNally / Jessica Pegula
2-2 → 3-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-2 → 2-2
Caty McNally / Jessica Pegula
1-1 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-1 → 1-1
Caty McNally / Jessica Pegula
0-0 → 0-1
Commenti da vomito da esseri raccapriccianti, che non hanno una vita. Gente triste che non sta bene o che scommette. Quello sì deve ritirare, l’altro non ha speranza, l’altra non ne uscirà mai. Livello di quello penoso, l’altra ha le gambe le grosse, quella/o e’ bassa/o non può arrivare da nessuna parte. Poveracci
😀 😀 😀
Never ending story!
Non sono gli spagnoli ma i proprietari del torneo
🙂
Rai uno non si smentisce mai….ma proprio mai!!!!!!…..terza notizia la possibilità di partecipazione ai mondiali di c…o dell’italia (i minuscoli sono volontari in relazione a questo specifico sport???..)….ma non provano un minimo senso di vergogna questi personaggi????……
Semel in anno 😉
Ha scritto che Cinà è così scarso che è riuscito a perdere perfino dal modesto rerraiolo Vallejo
Il concetto è quello
😉
Con la maglia del Genoa?
È la sua superficie preferita. Non mi pare così pazzesco
Prestazione IMBARAZZANTE di Landaluce
Era difficile pescare meglio di Walton.. lo spagnolo è riuscito nell’ impresa di fare solo 5 games…
Che abbia fatto il torneo della vita a Miami?
@ Alex77 (#4598835)
A parte che esistono molti modi per bloccare la pubblicità (il mio ad esempio nessuno lo ha ancora nominato ed è un banale -io tifo l’Olonese ma non sono certo un…pirata informatico- programma gratuito per navigare, che filtra i “tentativi di intrusione”) in realtà sono anni che leggo plurime lamentele per la pubblicità troppo invasiva e siamo sempre ancora qui a commentare.
Per cui, come Binaghi fa coi prezzi del Foro (con tutte le differenze del caso: quelli son prezzi da strozzinaggio, questo è solo un fastidio, per di più evitabile), finché c’è riscontro di pubblico fanno “bene” a mettere tutta la pubblicità con cui portano a casa “la michetta”.
Quando dovessero vedere un tracollo dei contatti immagino si ricrederanno.
Ormai quell’idea che si son fatti non gliela puoi più estirpare, neanche se di mezzo è arrivato il torneo di Roma, neanche se anche la scorsa stagione ha finito da top ten, neanche se vincerà uno slam,alle successive 3 sconfitte consecutive verrebbe comunque ancora fuori questa idea, perché ormai ci si sono identificati con un pensiero,se gli togli il pensiero perdono un pezzo di se.
Una cosa è certa, i giocatori spagnoli sono brutti. I nostri con alcune eccezioni, sono bellissimi..
Il commento era fatto a fine primo set e ci stava tutto, considerato anche che veniva da un’altra controprestazione con tanto di lacrime in campo. Stavolta il toilet break ha fatto il miracolo ed è riuscita a cacciare via le angosce e tirare fuori il carattere. La crisi è tutta psicologica. Tennisticamente quando è centrata è ancora molto forte.
l’ha gia spiegato Lopez….per quanto riguarda Madrid è una questione di interessi commerciali …..e gli spagnoli l’hanno presa malissimo….
@ MAURO (#4598995)
Caro Signore, ho il dubbio che non sia ne Jodar ne Alcaraz che gli siano antipatici ma mi viene da pensare che possa essere lei e quindi indirettamente loro (è solo un mio dubbio).
ma trungelliti sta giocando contro limahl?…se qualcuno lo ricorda….
ma trungelliti sta giocando contro limahl?…..se qualcuno lo ricorda….
Dubbi? Nessuno! 😀 😉
Perché grigor infliggersi un umiliazione dopo l’altra? Perché finire in questo modo insulso? Che senso ha? Perché insistere? A che pro o contro? Lo vi vede bene che oramai è solo questione di inerzia, falla finita…Eppure sembri anche abbastanza sveglio viste anche le tante traversie da cui sei passato durante una lunga carriera tutto sommato più che soddisfacente…fatti un favore, dacci un taglio…
a Madrid hanno dato wc a Ciná e Berrettini, a Roma solo wc a italiani… forse gli spagnoli sono migliori di noi
Ho quotato per errore un’utente,ma penso non gli spiacerà essere stato partecipe di un’altra giornata positiva sul fronte pronostici.
Ma non ricordo di averlo apostrofato in quel modo
X me esiste solo uno, lo scarsone cileno.
E te pareva che lo scarsone cileno non perdeva.
Comunque 4 post del DOGE consecutivi, come ai vecchi tempi.
Che sfiga il Muso
Oggi c’erano accoppiamenti da challenger e il Muso va a pescare Urkazzo
Certo è che se il Muso non si dà una svegliata, è capace pure di perdere da Quinn, Gaubas o Damm
Domani sarà una fiera del bioparco ma si spera di portarla a casa
FORZA MUSO
SEMPRE
Non è l’unico Dimitrov, penso a Berrettini e Tsitsipas che erano stabilmente top-10 e ormai sono in caduta libera, e parliamo di tennisti ancora relativamente giovani, e se Matteo ha l’alibi dei tanti infortuni, Tsitsi proprio non ha alibi, incomprensibile il suo crollo
@ Ging89 (#4598912)
In Italia appena vedono un atleta spagnolo si arrapano tutti,non ho mai capito il vero motivo però..
Perchè in italia si tifano spesso gli atleti Spagnoli??
Pensa se fosse stata guardabile!
Giù il cappello o voi della SETTA Paolinjannikkhica!
Riverite un esperto! Ecco chi dà lustro alla discussione!
Dubbi?
Poi ha letto il tuo triste incoraggiamento ed è risorta! Hai visto alle volte succede?
E anche oggi lo “scarsone paraguagio” ha per…. ah no ha vinto: come si spiega Maurantonio? Da quando lei ha detto che fa schifo vince sempre!
Ce l’ha fatta, ce l’ha fatta; non tanto facilmente ma ce l’ha fatta !
Bene così Jasmine.
Un altro inghiottito da una crisi pazzesca è Popyrin.
Quest’anno ha 4 vinte e 12 perse con 9 eliminazioni al primo turno.
E’ andata…. unico aspetto positivo la vittoria, per il resto c’è molto da lavorare…
Pazzesco..appena vede la terra Paolini torna in forma
Brava. Finalmente una bella reazione.
Ok dai, la surclassate (ciao A. !!!!) è passata oltre.
Brava Jas ,nella speranza che questa vittoria ti dia più Fiducia e Autostima
Mugugna tanto con se stessa. Non mi pare positivo. Però speriamo che passi questo, poi sistema (forse)
Finalmente si rivede una Jas ad un livello decente. Speriamo acquisti fiducia per il futuro, la sua amata terra rossa può aiutarla.
Jasmine c’è!!!
Che bello vedere Sarita e pensare ai grugniti sul divano degli haters 🙂
Con tutto il rispetto tutta sta battaglia con una di 38, ripeto 38 anni non mi sembra un bel segnale per il proseguo del torneo
Hanno inquadrato un tizio con la maglia dai colori più belli del mondo 🙂
Olè
Ultimi tre game di Jasmine che paiono del 2025.
Secondo me ne ha ancora, deve solo ritrovare calma e risultati
Dite quello che volete, ma Tsitsi è l’unico tra gli uomini che può regalare certi psicodrammi.
Amico, guarda che da Sinner perdono tutti o quasi e pesantemente.
Quindi non vedo che problema ci sia se Jodar dovesse perdere facendo pochi games.
Ti potrei chiedere, se ti va di rispondere, perché Jodar ti sta così antipatico?
Visto il primo set, è già un successo aver ribaltato la situazione nel secondo. Sembrava destinata ad un’altra prestazione sconfortante, invece stavolta ha reagito.
Quanta fatica Paolini… una partita che avrebbe dovuto vincere facilmente con un’avversaria non irresistibile.
Kalinina evita una caporetto nazionale,alla stessa Snigur non si chiedeva la vittoria,ma almeno un po’ di match in più.
Mentre i due risultati più pesanti di giornata vengono da due ungheresi.
Quell’odore di Goulash proveniente dall’appartamento della signora Giacalone avrei dovuto prenderlo come un segnale,ci manca solo che Mirra Andreeva non si presenti.
Terzo set Paolini non sono per niente tranquillo.
Spero che mi sbagli
Forza Jas ,adesso portala a casa
Come Berrettini purtroppo.
Fra un paio di mesi tsitsipas in tanti tornei dovra fare le qualificazioni
Non è certamente un allenamento non trovare il campo, è qualcosa di mentalmente brutto in vista di un torneo troppo ravvicinato e dopo hai già un peso non indifferente di dover difendere un titolo.
Al di là della tua battuta,che è illogica anche come battuta, potevi dire al massimo che si sta allenando se c’è almeno un match da scambi tirati.
Se l’è vista brutta Shnaider sotto 3-6 3-4 30-40 è riuscita a portarla a casa,persa l’occasione mentalmente la spagnola ha proprio ceduto,li ha da lavorare, tennisticamente è stato invece un bel test per la russa che può tornarle molto utile.
Mentre oggi i miei pronostici sono un disastro,come Kalinskaya (altro flop)e al momento sono un disastro anche Paolini e Bouzkova.
L’unica buona è stata la sfavorita Sanson.
Vincendo anche Parks praticamente potrebbe esserci una cinquina di tenniste date inizialmente sfavorite dai bookmakers, anche se Samson, Kalinina e Parks di poco.
L’insuccesso gli ha dato alla testa (cit.)
Dopo il presumibile sfogo nello spogliatoio sembra essere rientrata con più voglia in campo. Vediamo se tiene.
Siegemund alla soglia dei 40 da’ una lezione di fisicità alla Jasmine.
Jasmine!!!!!!!
Paolini non pervenuta al momento. Che diavolo succede? Sembra proprio assente, svogliata e molto triste.
Salvate il soldato Paolini. Sembra completamente assente, difficile da spiegare se non la si vede. Tira palle fuori di due metri a casaccio. Non c’è proprio con la testa. Come se pensasse ad altro mentre gioca.
Jasmine in allenamento per Roma!!!!!!! Che goduria!!!!
Male Jasmine nel primo set, troppi gratuiti, speriamo in una reazione.
Paolini PERFETTA!!!
Paolini inguardabile in questo inizio partita. E pensare che la scorsa settimana ho visto Siegemund quasi perdere, a Stoccarda, da Tomova.
Non c’è nessun dubbio, il distacco da Furlan le ha fatto male, soprattutto ha interrotto una evoluzione che la avrebbe fatta crescere ancora
Paolini senza energie. Senza idee. Gratuiti da tutti gli angoli del campo. Inguardabile.
Tranquilli volk. Paolini vince.
Chi se ne frega? Non può battere Sinner
Non vedo l’ora che becca Sinner così da farvi vedere quanto sarà massacrato
Coff coff
Brava la Cristian a tirarsi fuori dai guai, contro una avversaria indubbiamente inferiore ma assai pervicace
Impressione giusta.
Primo set nel carrello.
Durerà? Be qui devo andare a prendere la palla vetrata.
Mai vista in un mille una intera giornata di incontri così poco interessanti. E con la ciliegina della mancanza di italiani da guardare
E’ dura per Berrettini ma anche per Carreno dopo l’infortunio. E’ dura anche per Medvedev e Tsitsipas di tenere il passo ed essere competitivi. E’ dura per Shapovalov, per Arnaldi e per Sonego. Per Rune(!) e anche per Alcaraz se (dio non voglia) non potesse allenarsi per un periodo prolungato. Forza Berretto!!!
Questi primi 3 games visti mi confermano che Bouzas sta da Dio, attenzione che questa del campo 3 mi varrebbe doppio
Quasi detronizzata Grabher da Bondar.
Comincia con il botto questo caldo giovedì.
Redazione aggiornate anche i miei di commenti.
Sono una buona guida per seguire quello che accade durante la giornata.
È più importante di quanto pensate per la promozione,non la mia, che non ne ha bisogno.
Trungelliti ai 64esimi di finale incontra Merida da cui era stato battuto all’ ultimo turno di qualificazione.Com’è piccolo il l mondo,a volte.
È certamente un match delicato per Paolini per diversi motivi,per il suo momento,poco serena,un momento di confidenza e autostima perduta,la Siegmend non è tipologia di tennista che ti da una mano,esperta,dal gioco variegato,palle corte spezza ritmo, palla ben lavorate di rotazione, efficace su terra, considerando che ha già giocato quì,ha già tastato le condizioni e quindi….ci vuole una buona Paolini,non dico ottima,ma almeno buona.
Jodar al n. 37 del live ranking…
Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.
La giornata finita con segno + (4-2) mi dà il bonus per fare qualche pronostico anche oggi, ovviamente non prendendo in considerazione match che percentuali troppo larghe secondo i Bookmakers,nel pronosticare Bencic, Pegula, Sabalenka,ecc… come fa qualcuno,non è detto che indovini ma e probabile che diventi il re dei pronostici, bisogna scegliere quei match più equilibrati,o addirittura scegliere quele tenniste sfavorite di giornata che secondo te posso farcela,in qualche modo devi fare vedere che hai occhio,che segui quotidianamente e sai valutare,non puoi pronosticare Sabalenka.
Nel sul mio personalissimo taccuino oggi depongo dal meno probabile in giù secondo i Bookmakers:
Samson
Bouzkova
Li
Kalinskaya
Paolini
@ Leprotto (#4598736)
Sarda? Origini? Residenza? Percorsi ed unioni di vita?
Sulla giornata di ieri una citazione per la povera Kasatkina,non ne va bene una in questo periodo, quando non gira, ieri un match decisamente tra i migliori dei suoi nell’ultimo periodo,ha lasciato tutti di sasso e increduli il modo in cui Snigur ha annullato il match point sul 6-7 nel tie break decisivo, credo fosse quel punto, aveva bisogno come il pane di una vittoria così.
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi