Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Madrid, sorridono Swiatek e Sabalenka. Dimitrov sprofonda nel ranking

23/04/2026 18:06 82 commenti
Grigor DImitrov - Foto Getty Images
Grigor DImitrov - Foto Getty Images

Non è un momento facile per Grigor Dimitrov. Il bulgaro, rientrato nel circuito in questo 2026 dopo il brutto infortunio al pettorale rimediato a Wimbledon contro Jannik Sinner, continua a faticare e ad accumulare sconfitte. L’ultima, arrivata al Mutua Madrid Open 2026 contro Daniel Vallejo, ha conseguenze pesantissime anche in classifica: Dimitrov precipita infatti fino al numero 166 del ranking ATP, quasi fuori dalla top 170, facendo segnare il suo peggior piazzamento da oltre quindici anni.

Sorride invece Iga Swiatek, protagonista di un ottimo esordio nel torneo madrileno. La polacca ha battuto con grande autorità l’ucraina Daria Snigur per 6-1 6-2, ritrovando sensazioni molto positive e mostrando sprazzi della sua miglior versione, soprattutto da fondo campo. A rendere ancora più speciale la giornata, anche qualche parola in spagnolo nell’intervista post partita, segnale evidente del buon umore della numero uno polacca.

Parte bene anche Aryna Sabalenka, che a Madrid si sente da sempre a casa. La bielorussa, finalista in quattro delle ultime cinque edizioni del torneo, ha superato Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-3, in un match più complicato di quanto dica il risultato. Sabalenka è stata infatti costretta a rimontare da una situazione di break di svantaggio in entrambi i set, ma ha confermato ancora una volta il suo ottimo feeling con la Caja Mágica. Al prossimo turno troverà la rumena Jaqueline Cristian.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  23 Aprile 2026
14°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Buono
PIOGGIA Rischio serale
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 23 Aprile
09:00
☁️
14°
10:00
☁️
16°
11:00
☁️
18°
12:00
☁️
21°
13:00
☁️
22°
14:00
☁️
24°
15:00
☁️
25°
16:00
☁️
26°
17:00
☁️
27°
19:00
⛈️
24°
  Programma del giorno — 23 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno maschile · 2° Turno femminile
R1 / R2
⛅  Buone condizioni
  ATP R1 / WTA R2
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Marton Fucsovics HUN

ATP Madrid
Pablo Carreno Busta
4
7
6
Marton Fucsovics
6
6
2
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

Iga Swiatek POL vs Daria Snigur UKR (Non prima 13:00)

WTA Madrid 1000
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Daria Snigur
0
1
2
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Aryna Sabalenka BLR vs Peyton Stearns USA

WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
0
7
6
0
Peyton Stearns
0
5
3
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Gael Monfils FRA

ATP Madrid
Camilo Ugo Carabelli
6
6
Gael Monfils
3
4
Vincitore: Ugo Carabelli
Mostra dettagli

Mirra Andreeva RUS vs Panna Udvardy HUN (Non prima 19:00)

WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva [9]
0
7
6
0
Panna Udvardy
0
5
2
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli






Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Anna Bondar HUN vs Elina Svitolina UKR
WTA Madrid 1000
Anna Bondar
0
6
6
0
Elina Svitolina [7]
0
3
4
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Madrid
Jaume Munar
6
6
Alexander Shevchenko
4
1
Vincitore: Munar
Mostra dettagli

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Grigor Dimitrov BUL

ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Grigor Dimitrov
4
4
Vincitore: Vallejo
Mostra dettagli

Camila Osorio COL vs Naomi Osaka JPN (Non prima 17:00)

WTA Madrid 1000
Camila Osorio
0
2
5
0
Naomi Osaka [14]
0
6
7
0
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Adam Walton AUS

ATP Madrid
Martin Landaluce
2
3
Adam Walton
6
6
Vincitore: Walton
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 11:00
(11) Belinda Bencic SUI vs Petra Marcinko CRO

WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]
0
6
6
0
Petra Marcinko
0
4
2
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (18) Diana Shnaider RUS

WTA Madrid 1000
Jessica Bouzas Maneiro
6
5
1
Diana Shnaider [18]
3
7
6
Vincitore: Shnaider
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Patrick Kypson USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Madrid
Patrick Kypson
6
6
6
Stefanos Tsitsipas
3
7
7
Vincitore: Tsitsipas
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Marco Trungelliti ARG vs Daniel Merida ESP

ATP Madrid
Marco Trungelliti
2*
4
6
6
Daniel Merida
4
6
1
6
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Reilly Opelka USA

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 11:00
Terence Atmane FRA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Madrid
Terence Atmane
6
7
Miomir Kecmanovic
4
5
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Ethan Quinn USA

ATP Madrid
Fabian Marozsan
7
7
Ethan Quinn
6
6
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs (8) Jasmine Paolini ITA

WTA Madrid 1000
Laura Siegemund
6
2
4
Jasmine Paolini [8]
3
6
6
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

Magda Linette POL vs (15) Iva Jovic USA

WTA Madrid 1000
Magda Linette
0
4
1
0
Iva Jovic [15]
0
6
6
0
Vincitore: Jovic
Mostra dettagli

(30) Hailey Baptiste USA vs Kaitlin Quevedo ESP

WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
0
6
6
0
Kaitlin Quevedo
0
1
4
0
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli





Court 5 – ore 11:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs (29) Jaqueline Cristian ROU

WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva
6
6
4
Jaqueline Cristian [29]
3
7
6
Vincitore: Cristian
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs (22) Anna Kalinskaya RUS Non prima 13:00

WTA Madrid 1000
Dalma Galfi
0
6
6
0
Anna Kalinskaya [22]
0
3
3
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Alycia Parks USA vs (31) Ann Li USA

WTA Madrid 1000
Alycia Parks
2
7
3
Ann Li [31]
6
6
6
Vincitore: Li
Mostra dettagli

(24) Leylah Fernandez CAN vs Julia Grabher AUT

WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
0
6
6
0
Julia Grabher
0
2
3
0
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli





Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Alexander Blockx BEL

ATP Madrid
Cristian Garin
6
5
5
Alexander Blockx
4
7
7
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Mariano Navone ARG

ATP Madrid
Nuno Borges
3
4
Mariano Navone
6
6
Vincitore: Navone
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Sebastian Baez ARG

ATP Madrid
Vilius Gaubas
7
6
Sebastian Baez
5
1
Vincitore: Gaubas
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Madrid
Daniel Altmaier
4
4
Juan Manuel Cerundolo
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli






Court 7 – ore 11:00
Alexandra Eala PHI / Zeynep Sonmez TUR vs Hao-Ching Chan TPE / Fanny Stollar HUN
WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0
2
2
0
Vincitore: Eala / Sonmez
Mostra dettagli

(28) Xinyu Wang CHN vs Laura Samson CZE Non prima 11:00

WTA Madrid 1000
Xinyu Wang [28]
6
3
0
Laura Samson
2
6
6
Vincitore: Samson
Mostra dettagli

(23) Marie Bouzkova CZE vs Anhelina Kalinina UKR

WTA Madrid 1000
Marie Bouzkova [23]
0
4
3
0
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

Coco Gauff USA / Robin Montgomery USA vs Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX

WTA Madrid 1000
Coco Gauff / Robin Montgomery
0
6
6
0
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
0
3
4
0
Vincitore: Gauff / Montgomery
Mostra dettagli

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA

WTA Madrid 1000
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
6
1
8
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
3
6
10
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli





Court 8 – ore 11:00
Yannick Hanfmann GER vs Marcos Giron USA

ATP Madrid
Yannick Hanfmann
6
6
7
Marcos Giron
4
7
5
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Martin Damm USA

ATP Madrid
Alexei Popyrin
6
4
Martin Damm
7
6
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Marta Kostyuk UKR / Clara Tauson DEN vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

WTA Madrid 1000
Marta Kostyuk / Clara Tauson
0
3
6
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0
6
7
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Mostra dettagli

(3) Elise Mertens BEL / (3) Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS

WTA Madrid 1000
Elise Mertens / Shuai Zhang [3]
6
3
10
Caty McNally / Jessica Pegula
2
6
7
Vincitore: Mertens / Zhang
Mostra dettagli

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82 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Paul440 (Guest) 23-04-2026 20:26

Commenti da vomito da esseri raccapriccianti, che non hanno una vita. Gente triste che non sta bene o che scommette. Quello sì deve ritirare, l’altro non ha speranza, l’altra non ne uscirà mai. Livello di quello penoso, l’altra ha le gambe le grosse, quella/o e’ bassa/o non può arrivare da nessuna parte. Poveracci

 82
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Maspero (Guest) 23-04-2026 20:22

Scritto da magilla
ma trungelliti sta giocando contro limahl?…..se qualcuno lo ricorda….

😀 😀 😀
Never ending story!

 81
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sergioat 23-04-2026 20:21

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Alcaraz farà il grande slam
Perchè in italia si tifano spesso gli atleti Spagnoli??

a Madrid hanno dato wc a Ciná e Berrettini, a Roma solo wc a italiani… forse gli spagnoli sono migliori di noi

Non sono gli spagnoli ma i proprietari del torneo

 80
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Detuqueridapresencia 23-04-2026 20:19

Scritto da giallu

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Federico
Paolini inguardabile in questo inizio partita. E pensare che la scorsa settimana ho visto Siegemund quasi perdere, a Stoccarda, da Tomova.
Non c’è nessun dubbio, il distacco da Furlan le ha fatto male, soprattutto ha interrotto una evoluzione che la avrebbe fatta crescere ancora

Giù il cappello o voi della SETTA Paolinjannikkhica!
Riverite un esperto! Ecco chi dà lustro alla discussione!
Dubbi?

Dubbi? Nessuno!

🙂

 79
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Beppe66 (Guest) 23-04-2026 20:19

Rai uno non si smentisce mai….ma proprio mai!!!!!!…..terza notizia la possibilità di partecipazione ai mondiali di c…o dell’italia (i minuscoli sono volontari in relazione a questo specifico sport???..)….ma non provano un minimo senso di vergogna questi personaggi????……

 78
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Detuqueridapresencia 23-04-2026 20:19

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
E anche oggi lo “scarsone paraguagio” ha per…. ah no ha vinto: come si spiega Maurantonio? Da quando lei ha detto che fa schifo vince sempre!

Ma non ricordo di averlo apostrofato in quel modo
X me esiste solo uno, lo scarsone cileno.
E te pareva che lo scarsone cileno non perdeva.
Comunque 4 post del DOGE consecutivi, come ai vecchi tempi.

Semel in anno 😉

Ha scritto che Cinà è così scarso che è riuscito a perdere perfino dal modesto rerraiolo Vallejo

Il concetto è quello

😉

 77
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sergioat 23-04-2026 20:18

Scritto da Marco M.
Hanno inquadrato un tizio con la maglia dai colori più belli del mondo
Olè

Con la maglia del Genoa?

 76
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Dad (Guest) 23-04-2026 20:12

Scritto da Alcaraz farà il grande slam
Pazzesco..appena vede la terra Paolini torna in forma

È la sua superficie preferita. Non mi pare così pazzesco

 75
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Italo (Guest) 23-04-2026 20:09

Prestazione IMBARAZZANTE di Landaluce
Era difficile pescare meglio di Walton.. lo spagnolo è riuscito nell’ impresa di fare solo 5 games…
Che abbia fatto il torneo della vita a Miami?

 74
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tinapica 23-04-2026 20:03

@ Alex77 (#4598835)

A parte che esistono molti modi per bloccare la pubblicità (il mio ad esempio nessuno lo ha ancora nominato ed è un banale -io tifo l’Olonese ma non sono certo un…pirata informatico- programma gratuito per navigare, che filtra i “tentativi di intrusione”) in realtà sono anni che leggo plurime lamentele per la pubblicità troppo invasiva e siamo sempre ancora qui a commentare.
Per cui, come Binaghi fa coi prezzi del Foro (con tutte le differenze del caso: quelli son prezzi da strozzinaggio, questo è solo un fastidio, per di più evitabile), finché c’è riscontro di pubblico fanno “bene” a mettere tutta la pubblicità con cui portano a casa “la michetta”.
Quando dovessero vedere un tracollo dei contatti immagino si ricrederanno.

 73
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Gaz (Guest) 23-04-2026 19:40

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Federico
Paolini inguardabile in questo inizio partita. E pensare che la scorsa settimana ho visto Siegemund quasi perdere, a Stoccarda, da Tomova.
Non c’è nessun dubbio, il distacco da Furlan le ha fatto male, soprattutto ha interrotto una evoluzione che la avrebbe fatta crescere ancora

Giù il cappello o voi della SETTA Paolinjannikkhica!
Riverite un esperto! Ecco chi dà lustro alla discussione!
Dubbi?

Ormai quell’idea che si son fatti non gliela puoi più estirpare, neanche se di mezzo è arrivato il torneo di Roma, neanche se anche la scorsa stagione ha finito da top ten, neanche se vincerà uno slam,alle successive 3 sconfitte consecutive verrebbe comunque ancora fuori questa idea, perché ormai ci si sono identificati con un pensiero,se gli togli il pensiero perdono un pezzo di se.

 72
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Giampi 23-04-2026 19:35

Scritto da piper
@ MAURO (#4598995)
Caro Signore, ho il dubbio che non sia ne Jodar ne Alcaraz che gli siano antipatici ma mi viene da pensare che possa essere lei e quindi indirettamente loro (è solo un mio dubbio).

Una cosa è certa, i giocatori spagnoli sono brutti. I nostri con alcune eccezioni, sono bellissimi..

 71
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zedarioz 23-04-2026 19:31

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Mats
Paolini senza energie. Senza idee. Gratuiti da tutti gli angoli del campo. Inguardabile.

Pensa se fosse stata guardabile!

Il commento era fatto a fine primo set e ci stava tutto, considerato anche che veniva da un’altra controprestazione con tanto di lacrime in campo. Stavolta il toilet break ha fatto il miracolo ed è riuscita a cacciare via le angosce e tirare fuori il carattere. La crisi è tutta psicologica. Tennisticamente quando è centrata è ancora molto forte.

 70
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magilla 23-04-2026 19:27

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Alcaraz farà il grande slam
Perchè in italia si tifano spesso gli atleti Spagnoli??

a Madrid hanno dato wc a Ciná e Berrettini, a Roma solo wc a italiani… forse gli spagnoli sono migliori di noi

l’ha gia spiegato Lopez….per quanto riguarda Madrid è una questione di interessi commerciali …..e gli spagnoli l’hanno presa malissimo….

 69
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piper 23-04-2026 19:19

@ MAURO (#4598995)

Caro Signore, ho il dubbio che non sia ne Jodar ne Alcaraz che gli siano antipatici ma mi viene da pensare che possa essere lei e quindi indirettamente loro (è solo un mio dubbio).

 68
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+1: magilla
magilla 23-04-2026 19:19

ma trungelliti sta giocando contro limahl?…se qualcuno lo ricorda….

 67
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magilla (Guest) 23-04-2026 19:14

ma trungelliti sta giocando contro limahl?…..se qualcuno lo ricorda….

 66
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giallu 23-04-2026 19:03

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Federico
Paolini inguardabile in questo inizio partita. E pensare che la scorsa settimana ho visto Siegemund quasi perdere, a Stoccarda, da Tomova.
Non c’è nessun dubbio, il distacco da Furlan le ha fatto male, soprattutto ha interrotto una evoluzione che la avrebbe fatta crescere ancora

Giù il cappello o voi della SETTA Paolinjannikkhica!
Riverite un esperto! Ecco chi dà lustro alla discussione!
Dubbi?

Dubbi? Nessuno! 😀 😉

 65
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+1: Detuqueridapresencia
Vae victis (Guest) 23-04-2026 18:43

Perché grigor infliggersi un umiliazione dopo l’altra? Perché finire in questo modo insulso? Che senso ha? Perché insistere? A che pro o contro? Lo vi vede bene che oramai è solo questione di inerzia, falla finita…Eppure sembri anche abbastanza sveglio viste anche le tante traversie da cui sei passato durante una lunga carriera tutto sommato più che soddisfacente…fatti un favore, dacci un taglio…

 64
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NonSoloSinner (Guest) 23-04-2026 18:28

Scritto da Alcaraz farà il grande slam
Perchè in italia si tifano spesso gli atleti Spagnoli??

a Madrid hanno dato wc a Ciná e Berrettini, a Roma solo wc a italiani… forse gli spagnoli sono migliori di noi

 63
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-1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 23-04-2026 18:25

Scritto da Gaz
La giornata finita con segno + (4-2) mi dà il bonus per fare qualche pronostico anche oggi, ovviamente non prendendo in considerazione match che percentuali troppo larghe secondo i Bookmakers,nel pronosticare Bencic, Pegula, Sabalenka,ecc… come fa qualcuno,non è detto che indovini ma e probabile che diventi il re dei pronostici, bisogna scegliere quei match più equilibrati,o addirittura scegliere quele tenniste sfavorite di giornata che secondo te posso farcela,in qualche modo devi fare vedere che hai occhio,che segui quotidianamente e sai valutare,non puoi pronosticare Sabalenka.
Nel sul mio personalissimo taccuino oggi depongo dal meno probabile in giù secondo i Bookmakers:
Samson
Bouzkova
Li
Kalinskaya
Paolini

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

Ho quotato per errore un’utente,ma penso non gli spiacerà essere stato partecipe di un’altra giornata positiva sul fronte pronostici.

 62
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MAURO (Guest) 23-04-2026 18:21

Scritto da Detuqueridapresencia
E anche oggi lo “scarsone paraguagio” ha per…. ah no ha vinto: come si spiega Maurantonio? Da quando lei ha detto che fa schifo vince sempre!

Ma non ricordo di averlo apostrofato in quel modo
X me esiste solo uno, lo scarsone cileno.
E te pareva che lo scarsone cileno non perdeva.
Comunque 4 post del DOGE consecutivi, come ai vecchi tempi.

61
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+1: Detuqueridapresencia
Harlan (Guest) 23-04-2026 18:21

Che sfiga il Muso
Oggi c’erano accoppiamenti da challenger e il Muso va a pescare Urkazzo
Certo è che se il Muso non si dà una svegliata, è capace pure di perdere da Quinn, Gaubas o Damm
Domani sarà una fiera del bioparco ma si spera di portarla a casa
FORZA MUSO
SEMPRE

 60
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+1: Marco M., etberit, Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 23-04-2026 18:17

Non è l’unico Dimitrov, penso a Berrettini e Tsitsipas che erano stabilmente top-10 e ormai sono in caduta libera, e parliamo di tennisti ancora relativamente giovani, e se Matteo ha l’alibi dei tanti infortuni, Tsitsi proprio non ha alibi, incomprensibile il suo crollo

 59
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Alcaraz farà il grande slam (Guest) 23-04-2026 18:01

@ Ging89 (#4598912)

In Italia appena vedono un atleta spagnolo si arrapano tutti,non ho mai capito il vero motivo però..

 58
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-1: magilla, Marco M., Detuqueridapresencia, sergioat
Alcaraz farà il grande slam (Guest) 23-04-2026 17:59

Perchè in italia si tifano spesso gli atleti Spagnoli??

 57
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-1: magilla, Marco M., Detuqueridapresencia, sergioat
Detuqueridapresencia 23-04-2026 17:49

Scritto da Mats
Paolini senza energie. Senza idee. Gratuiti da tutti gli angoli del campo. Inguardabile.

Pensa se fosse stata guardabile!

 56
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+1: Inox, Scolaretto, sergioat
Detuqueridapresencia 23-04-2026 17:48

Scritto da Federico
Paolini inguardabile in questo inizio partita. E pensare che la scorsa settimana ho visto Siegemund quasi perdere, a Stoccarda, da Tomova.
Non c’è nessun dubbio, il distacco da Furlan le ha fatto male, soprattutto ha interrotto una evoluzione che la avrebbe fatta crescere ancora

Giù il cappello o voi della SETTA Paolinjannikkhica!

Riverite un esperto! Ecco chi dà lustro alla discussione!

Dubbi?

 55
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+1: Inox, giallu, Massi, Marco M., sergioat
Detuqueridapresencia 23-04-2026 17:46

Scritto da amen
Paolini non pervenuta al momento. Che diavolo succede? Sembra proprio assente, svogliata e molto triste.

Poi ha letto il tuo triste incoraggiamento ed è risorta! Hai visto alle volte succede?

 54
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+1: magilla, Marco M., Scolaretto, sergioat
Detuqueridapresencia 23-04-2026 17:46

E anche oggi lo “scarsone paraguagio” ha per…. ah no ha vinto: come si spiega Maurantonio? Da quando lei ha detto che fa schifo vince sempre!

 53
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+1: sergioat
antoniov 23-04-2026 17:39

Ce l’ha fatta, ce l’ha fatta; non tanto facilmente ma ce l’ha fatta !

Bene così Jasmine.

 52
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+1: Marco M., magilla, etberit, Detuqueridapresencia, sergioat
zedarioz 23-04-2026 17:32

Scritto da Zio.
Fra un paio di mesi tsitsipas in tanti tornei dovra fare le qualificazioni

Un altro inghiottito da una crisi pazzesca è Popyrin.
Quest’anno ha 4 vinte e 12 perse con 9 eliminazioni al primo turno.

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walden 23-04-2026 17:30

E’ andata…. unico aspetto positivo la vittoria, per il resto c’è molto da lavorare…

 50
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Alcaraz farà il grande slam (Guest) 23-04-2026 17:28

Pazzesco..appena vede la terra Paolini torna in forma

 49
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zedarioz 23-04-2026 17:26

Brava. Finalmente una bella reazione.

 48
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giallu 23-04-2026 17:25

Ok dai, la surclassate (ciao A. !!!!) è passata oltre.

 47
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Nike (Guest) 23-04-2026 17:24

Brava Jas ,nella speranza che questa vittoria ti dia più Fiducia e Autostima

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+1: Marco M.
giallu 23-04-2026 17:22

Scritto da Usbr
Terzo set Paolini non sono per niente tranquillo.
Spero che mi sbagli

Mugugna tanto con se stessa. Non mi pare positivo. Però speriamo che passi questo, poi sistema (forse)

 45
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Scolaretto 23-04-2026 17:21

Finalmente si rivede una Jas ad un livello decente. Speriamo acquisti fiducia per il futuro, la sua amata terra rossa può aiutarla.

 44
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Marco M. 23-04-2026 17:21

Jasmine c’è!!!
Che bello vedere Sarita e pensare ai grugniti sul divano degli haters 🙂

 43
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+1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 (Guest) 23-04-2026 17:08

Con tutto il rispetto tutta sta battaglia con una di 38, ripeto 38 anni non mi sembra un bel segnale per il proseguo del torneo

 42
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Marco M. 23-04-2026 17:04

Hanno inquadrato un tizio con la maglia dai colori più belli del mondo 🙂
Olè

 41
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Calvin (Guest) 23-04-2026 17:01

Ultimi tre game di Jasmine che paiono del 2025.

Secondo me ne ha ancora, deve solo ritrovare calma e risultati

 40
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PliskoNotBot (Guest) 23-04-2026 16:54

Dite quello che volete, ma Tsitsi è l’unico tra gli uomini che può regalare certi psicodrammi.

 39
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MAURO (Guest) 23-04-2026 16:48

Scritto da Ging89

Scritto da Federico
Jodar al n. 37 del live ranking…

Chi se ne frega? Non può battere Sinner
Non vedo l’ora che becca Sinner così da farvi vedere quanto sarà massacrato

Amico, guarda che da Sinner perdono tutti o quasi e pesantemente.
Quindi non vedo che problema ci sia se Jodar dovesse perdere facendo pochi games.
Ti potrei chiedere, se ti va di rispondere, perché Jodar ti sta così antipatico?

38
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-1: Marco M.
zedarioz 23-04-2026 16:46

Scritto da Usbr
Terzo set Paolini non sono per niente tranquillo.
Spero che mi sbagli

Visto il primo set, è già un successo aver ribaltato la situazione nel secondo. Sembrava destinata ad un’altra prestazione sconfortante, invece stavolta ha reagito.

 37
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MarcoP 23-04-2026 16:43

Quanta fatica Paolini… una partita che avrebbe dovuto vincere facilmente con un’avversaria non irresistibile.

 36
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Gaz (Guest) 23-04-2026 16:24

Kalinina evita una caporetto nazionale,alla stessa Snigur non si chiedeva la vittoria,ma almeno un po’ di match in più.
Mentre i due risultati più pesanti di giornata vengono da due ungheresi.
Quell’odore di Goulash proveniente dall’appartamento della signora Giacalone avrei dovuto prenderlo come un segnale,ci manca solo che Mirra Andreeva non si presenti.

 35
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Usbr (Guest) 23-04-2026 16:22

Terzo set Paolini non sono per niente tranquillo.
Spero che mi sbagli

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+1: MarcoP
Nike (Guest) 23-04-2026 16:18

Forza Jas ,adesso portala a casa

 33
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+1: Marco M., Scolaretto
MarcoP 23-04-2026 16:08

Scritto da Zio.
Fra un paio di mesi tsitsipas in tanti tornei dovra fare le qualificazioni

Come Berrettini purtroppo.

 32
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Zio. 23-04-2026 15:58

Fra un paio di mesi tsitsipas in tanti tornei dovra fare le qualificazioni

 31
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+1: MarcoP, Marco M.
Gaz (Guest) 23-04-2026 15:53

Scritto da Betafasan
Jasmine in allenamento per Roma!!!!!!! Che goduria!!!!

Non è certamente un allenamento non trovare il campo, è qualcosa di mentalmente brutto in vista di un torneo troppo ravvicinato e dopo hai già un peso non indifferente di dover difendere un titolo.
Al di là della tua battuta,che è illogica anche come battuta, potevi dire al massimo che si sta allenando se c’è almeno un match da scambi tirati.

 30
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+1: MarcoP
Gaz (Guest) 23-04-2026 15:47

Se l’è vista brutta Shnaider sotto 3-6 3-4 30-40 è riuscita a portarla a casa,persa l’occasione mentalmente la spagnola ha proprio ceduto,li ha da lavorare, tennisticamente è stato invece un bel test per la russa che può tornarle molto utile.

Mentre oggi i miei pronostici sono un disastro,come Kalinskaya (altro flop)e al momento sono un disastro anche Paolini e Bouzkova.
L’unica buona è stata la sfavorita Sanson.
Vincendo anche Parks praticamente potrebbe esserci una cinquina di tenniste date inizialmente sfavorite dai bookmakers, anche se Samson, Kalinina e Parks di poco.

 29
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Lo Scriba 23-04-2026 15:47

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.

Quasi detronizzata Grabher da Bondar.
Comincia con il botto questo caldo giovedì.
Redazione aggiornate anche i miei di commenti.
Sono una buona guida per seguire quello che accade durante la giornata.
È più importante di quanto pensate per la promozione,non la mia, che non ne ha bisogno.

L’insuccesso gli ha dato alla testa (cit.)

 28
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+1: Marco M.
zedarioz 23-04-2026 15:45

Dopo il presumibile sfogo nello spogliatoio sembra essere rientrata con più voglia in campo. Vediamo se tiene.

 27
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+1: MarcoP, Inox
Andy (Guest) 23-04-2026 15:42

Siegemund alla soglia dei 40 da’ una lezione di fisicità alla Jasmine.

 26
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Az67 (Guest) 23-04-2026 15:42

Jasmine!!!!!!!

 25
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amen 23-04-2026 15:36

Paolini non pervenuta al momento. Che diavolo succede? Sembra proprio assente, svogliata e molto triste.

 24
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+1: MarcoP
-1: Detuqueridapresencia
zedarioz 23-04-2026 15:36

Salvate il soldato Paolini. Sembra completamente assente, difficile da spiegare se non la si vede. Tira palle fuori di due metri a casaccio. Non c’è proprio con la testa. Come se pensasse ad altro mentre gioca.

 23
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+1: MarcoP
Betafasan 23-04-2026 15:35

Jasmine in allenamento per Roma!!!!!!! Che goduria!!!!

 22
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-1: Marco M., MarcoP
Leander Paes (Guest) 23-04-2026 15:34

Male Jasmine nel primo set, troppi gratuiti, speriamo in una reazione.

 21
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+1: MarcoP, Marco M.
Betafasan 23-04-2026 15:33

Paolini PERFETTA!!!

 20
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-1: Marco M.
Federico (Guest) 23-04-2026 15:21

Paolini inguardabile in questo inizio partita. E pensare che la scorsa settimana ho visto Siegemund quasi perdere, a Stoccarda, da Tomova.
Non c’è nessun dubbio, il distacco da Furlan le ha fatto male, soprattutto ha interrotto una evoluzione che la avrebbe fatta crescere ancora

 19
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+1: MarcoP
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Mats 23-04-2026 15:20

Paolini senza energie. Senza idee. Gratuiti da tutti gli angoli del campo. Inguardabile.

 18
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-1: Detuqueridapresencia
Leprotto (Guest) 23-04-2026 15:11

Tranquilli volk. Paolini vince.

 17
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+1: piper, Marco M.
Ging89 (Guest) 23-04-2026 15:01

Scritto da Federico
Jodar al n. 37 del live ranking…

Chi se ne frega? Non può battere Sinner
Non vedo l’ora che becca Sinner così da farvi vedere quanto sarà massacrato

 16
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Molto Pollo (Guest) 23-04-2026 14:47

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.

Questi primi 3 games visti mi confermano che Bouzas sta da Dio, attenzione che questa del campo 3 mi varrebbe doppio

Coff coff

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DrHouse (Guest) 23-04-2026 14:36

Brava la Cristian a tirarsi fuori dai guai, contro una avversaria indubbiamente inferiore ma assai pervicace

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Gaz (Guest) 23-04-2026 13:39

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.

Questi primi 3 games visti mi confermano che Bouzas sta da Dio, attenzione che questa del campo 3 mi varrebbe doppio

Impressione giusta.
Primo set nel carrello.
Durerà? Be qui devo andare a prendere la palla vetrata.

 13
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sasuzzo 23-04-2026 13:34

Mai vista in un mille una intera giornata di incontri così poco interessanti. E con la ciliegina della mancanza di italiani da guardare

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+1: Taxi Driver
fedefit 23-04-2026 13:28

E’ dura per Berrettini ma anche per Carreno dopo l’infortunio. E’ dura anche per Medvedev e Tsitsipas di tenere il passo ed essere competitivi. E’ dura per Shapovalov, per Arnaldi e per Sonego. Per Rune(!) e anche per Alcaraz se (dio non voglia) non potesse allenarsi per un periodo prolungato. Forza Berretto!!!

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Gaz (Guest) 23-04-2026 13:14

Scritto da Gaz
Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.

Questi primi 3 games visti mi confermano che Bouzas sta da Dio, attenzione che questa del campo 3 mi varrebbe doppio

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Gaz (Guest) 23-04-2026 12:42

Scritto da Gaz
Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.

Quasi detronizzata Grabher da Bondar.
Comincia con il botto questo caldo giovedì.
Redazione aggiornate anche i miei di commenti.
Sono una buona guida per seguire quello che accade durante la giornata.
È più importante di quanto pensate per la promozione,non la mia, che non ne ha bisogno.

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Peter Parker 23-04-2026 12:39

Trungelliti ai 64esimi di finale incontra Merida da cui era stato battuto all’ ultimo turno di qualificazione.Com’è piccolo il l mondo,a volte.

 8
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Gaz (Guest) 23-04-2026 11:16

È certamente un match delicato per Paolini per diversi motivi,per il suo momento,poco serena,un momento di confidenza e autostima perduta,la Siegmend non è tipologia di tennista che ti da una mano,esperta,dal gioco variegato,palle corte spezza ritmo, palla ben lavorate di rotazione, efficace su terra, considerando che ha già giocato quì,ha già tastato le condizioni e quindi….ci vuole una buona Paolini,non dico ottima,ma almeno buona.

 7
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Federico (Guest) 23-04-2026 10:34

Jodar al n. 37 del live ranking…

 6
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-1: Marco M.
Gaz (Guest) 23-04-2026 10:04

Il colpaccio di giornata di ieri,se così si può chiamarlo,e stato quello di Parks a 2,75,Grant favorita a 1,75,mentre domani ho già messo da ieri sul mio personalissimo cartellino il 2-0 della Cirstea,ma ne riparleremo domani,mentre il colpaccio del torneo rimane a 5,25 quello della Grabher contro Badosa,e c’è possibilità che ci rimanga.
Per quanto riguarda la giornata di oggi potrei individuare il campo 3 come possibile protagonista di un colpaccio,parlo sempre di femminile.

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Gaz (Guest) 23-04-2026 09:46

La giornata finita con segno + (4-2) mi dà il bonus per fare qualche pronostico anche oggi, ovviamente non prendendo in considerazione match che percentuali troppo larghe secondo i Bookmakers,nel pronosticare Bencic, Pegula, Sabalenka,ecc… come fa qualcuno,non è detto che indovini ma e probabile che diventi il re dei pronostici, bisogna scegliere quei match più equilibrati,o addirittura scegliere quele tenniste sfavorite di giornata che secondo te posso farcela,in qualche modo devi fare vedere che hai occhio,che segui quotidianamente e sai valutare,non puoi pronosticare Sabalenka.
Nel sul mio personalissimo taccuino oggi depongo dal meno probabile in giù secondo i Bookmakers:
Samson
Bouzkova
Li
Kalinskaya
Paolini

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

4
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tinapica 23-04-2026 09:46

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

@ Leprotto (#4598736)

Sarda? Origini? Residenza? Percorsi ed unioni di vita?

 3
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Gaz (Guest) 23-04-2026 09:28

Sulla giornata di ieri una citazione per la povera Kasatkina,non ne va bene una in questo periodo, quando non gira, ieri un match decisamente tra i migliori dei suoi nell’ultimo periodo,ha lasciato tutti di sasso e increduli il modo in cui Snigur ha annullato il match point sul 6-7 nel tie break decisivo, credo fosse quel punto, aveva bisogno come il pane di una vittoria così.

 2
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Leprotto (Guest) 23-04-2026 08:39

Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

 1
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