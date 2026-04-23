Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Madrid, sorridono Swiatek e Sabalenka. Dimitrov sprofonda nel ranking

Non è un momento facile per Grigor Dimitrov. Il bulgaro, rientrato nel circuito in questo 2026 dopo il brutto infortunio al pettorale rimediato a Wimbledon contro Jannik Sinner, continua a faticare e ad accumulare sconfitte. L’ultima, arrivata al Mutua Madrid Open 2026 contro Daniel Vallejo, ha conseguenze pesantissime anche in classifica: Dimitrov precipita infatti fino al numero 166 del ranking ATP, quasi fuori dalla top 170, facendo segnare il suo peggior piazzamento da oltre quindici anni.

Sorride invece Iga Swiatek, protagonista di un ottimo esordio nel torneo madrileno. La polacca ha battuto con grande autorità l’ucraina Daria Snigur per 6-1 6-2, ritrovando sensazioni molto positive e mostrando sprazzi della sua miglior versione, soprattutto da fondo campo. A rendere ancora più speciale la giornata, anche qualche parola in spagnolo nell’intervista post partita, segnale evidente del buon umore della numero uno polacca.

Parte bene anche Aryna Sabalenka, che a Madrid si sente da sempre a casa. La bielorussa, finalista in quattro delle ultime cinque edizioni del torneo, ha superato Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-3, in un match più complicato di quanto dica il risultato. Sabalenka è stata infatti costretta a rimontare da una situazione di break di svantaggio in entrambi i set, ma ha confermato ancora una volta il suo ottimo feeling con la Caja Mágica. Al prossimo turno troverà la rumena Jaqueline Cristian.

Combined Madrid (1000 ATP – WTA) Madrid, Spagna · 23 Aprile 2026 ⛅ 14°C Parzialmente soleggiato · Picco 27°C CIELO Buono PIOGGIA Rischio serale CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 23 Aprile 09:00 ☁️ 14° 10:00 ☁️ 16° 11:00 ☁️ 18° 12:00 ☁️ 21° 13:00 ☁️ 22° 14:00 ☁️ 24° 15:00 ☁️ 25° 16:00 ☁️ 26° 17:00 ☁️ 27° 19:00 ⛈️ 24° Programma del giorno — 23 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined 1° Turno maschile · 2° Turno femminile R1 / R2 ⛅ Buone condizioni

ATP R1 / WTA R2

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics



ATP Madrid Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 4 7 6 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 2 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Iga Swiatek vs Daria Snigur (Non prima 13:00)



WTA Madrid 1000 Iga Swiatek [4] • Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Daria Snigur Daria Snigur 0 1 2 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Daria Snigur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Daria Snigur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Peyton Stearns



WTA Madrid 1000 Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 7 6 0 Peyton Stearns Peyton Stearns 0 5 3 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils



ATP Madrid Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 6 6 Gael Monfils Gael Monfils 3 4 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Mirra Andreeva vs Panna Udvardy (Non prima 19:00)



WTA Madrid 1000 Mirra Andreeva [9] • Mirra Andreeva [9] 0 7 6 0 Panna Udvardy Panna Udvardy 0 5 2 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Madrid 1000 Anna Bondar • Anna Bondar 0 6 6 0 Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 0 3 4 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Bondar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anna Bondarvs Elina Svitolina

Jaume Munar vs Alexander Shevchenko



ATP Madrid Jaume Munar Jaume Munar 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 4 1 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Shevchenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Munar 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Adolfo Daniel Vallejo vs Grigor Dimitrov



ATP Madrid Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 6 6 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 4 4 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Daniel Vallejo 0-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Camila Osorio vs Naomi Osaka (Non prima 17:00)



WTA Madrid 1000 Camila Osorio • Camila Osorio 0 2 5 0 Naomi Osaka [14] Naomi Osaka [14] 0 6 7 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Osorio 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Naomi Osaka 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Adam Walton



ATP Madrid Martin Landaluce Martin Landaluce 2 3 Adam Walton Adam Walton 6 6 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Landaluce 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Walton 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 11:00

(11) Belinda Bencic vs Petra Marcinko



WTA Madrid 1000 Belinda Bencic [11] • Belinda Bencic [11] 0 6 6 0 Petra Marcinko Petra Marcinko 0 4 2 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Belinda Bencic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Jessica Bouzas Maneiro vs (18) Diana Shnaider



WTA Madrid 1000 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 6 5 1 Diana Shnaider [18] Diana Shnaider [18] 3 7 6 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Patrick Kypson vs Stefanos Tsitsipas



ATP Madrid Patrick Kypson Patrick Kypson 6 6 6 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 3 7 7 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 P. Kypson 15-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* ace 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 P. Kypson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Kypson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Marco Trungelliti vs Daniel Merida



ATP Madrid Marco Trungelliti Marco Trungelliti 2* 4 6 6 Daniel Merida Daniel Merida 4 6 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 6-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 D. Merida 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Merida 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Merida 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Merida 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 5-0 → 5-1 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Merida 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Merida 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 D. Merida 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

Nicolai Budkov Kjaer vs Reilly Opelka



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:00

Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic



ATP Madrid Terence Atmane Terence Atmane 6 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 5 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

Fabian Marozsan vs Ethan Quinn



ATP Madrid Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 7 Ethan Quinn Ethan Quinn 6 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. Quinn 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Marozsan 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Quinn 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs (8) Jasmine Paolini



WTA Madrid 1000 Laura Siegemund Laura Siegemund 6 2 4 Jasmine Paolini [8] Jasmine Paolini [8] 3 6 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0

Magda Linette vs (15) Iva Jovic



WTA Madrid 1000 Magda Linette Magda Linette 0 4 1 0 Iva Jovic [15] • Iva Jovic [15] 0 6 6 0 Vincitore: Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iva Jovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(30) Hailey Baptiste vs Kaitlin Quevedo



WTA Madrid 1000 Hailey Baptiste [30] Hailey Baptiste [30] 0 6 6 0 Kaitlin Quevedo Kaitlin Quevedo 0 1 4 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 11:00

Yuliia Starodubtseva vs (29) Jaqueline Cristian



WTA Madrid 1000 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 6 6 4 Jaqueline Cristian [29] Jaqueline Cristian [29] 3 7 6 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Dalma Galfi vs (22) Anna Kalinskaya Non prima 13:00



WTA Madrid 1000 Dalma Galfi • Dalma Galfi 0 6 6 0 Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 0 3 3 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalma Galfi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alycia Parks vs (31) Ann Li



WTA Madrid 1000 Alycia Parks Alycia Parks 2 7 3 Ann Li [31] Ann Li [31] 6 6 6 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(24) Leylah Fernandez vs Julia Grabher



WTA Madrid 1000 Leylah Fernandez [24] Leylah Fernandez [24] 0 6 6 0 Julia Grabher Julia Grabher 0 2 3 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 11:00

Cristian Garin vs Alexander Blockx



ATP Madrid Cristian Garin Cristian Garin 6 5 5 Alexander Blockx Alexander Blockx 4 7 7 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Blockx 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Garin 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 5-7 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Blockx 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Blockx 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nuno Borges vs Mariano Navone



ATP Madrid Nuno Borges Nuno Borges 3 4 Mariano Navone Mariano Navone 6 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Borges 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Borges 0-15 0-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Navone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 N. Borges 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 N. Borges 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Vilius Gaubas vs Sebastian Baez



ATP Madrid Vilius Gaubas Vilius Gaubas 7 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 5 1 Vincitore: Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Baez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 V. Gaubas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Madrid Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 4 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Madrid 1000 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0 6 6 0 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 0 2 2 0 Vincitore: Eala / Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hao-Ching Chan / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alexandra Eala/ Zeynep Sonmezvs Hao-Ching Chan/ Fanny Stollar

(28) Xinyu Wang vs Laura Samson Non prima 11:00



WTA Madrid 1000 Xinyu Wang [28] Xinyu Wang [28] 6 3 0 Laura Samson Laura Samson 2 6 6 Vincitore: Samson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-30 3-4 → 3-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Laura Samson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(23) Marie Bouzkova vs Anhelina Kalinina



WTA Madrid 1000 Marie Bouzkova [23] • Marie Bouzkova [23] 0 4 3 0 Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 0 6 6 0 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marie Bouzkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Coco Gauff / Robin Montgomery vs Irina Khromacheva / Giuliana Olmos



WTA Madrid 1000 Coco Gauff / Robin Montgomery • Coco Gauff / Robin Montgomery 0 6 6 0 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0 3 4 0 Vincitore: Gauff / Montgomery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Irina Khromacheva / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend



WTA Madrid 1000 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 6 1 8 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 3 6 10 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 10-8 0-1 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 40-0 1-3 → 1-4 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 8 – ore 11:00

Yannick Hanfmann vs Marcos Giron



ATP Madrid Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 7 Marcos Giron Marcos Giron 4 7 5 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Giron 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin vs Martin Damm



ATP Madrid Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 4 Martin Damm Martin Damm 7 6 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Damm 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Damm 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Damm 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Damm 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Damm 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk / Clara Tauson vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen



WTA Madrid 1000 Marta Kostyuk / Clara Tauson Marta Kostyuk / Clara Tauson 0 3 6 0 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen • Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0 6 7 0 Vincitore: Sutjiadi / Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 0*-6 1*-6 6-6 → 6-7 Marta Kostyuk / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Marta Kostyuk / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Marta Kostyuk / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Marta Kostyuk / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marta Kostyuk / Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marta Kostyuk / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Marta Kostyuk / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk / Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk / Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(3) Elise Mertens / (3) Shuai Zhang vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya

