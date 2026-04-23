Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 23 Aprile 2026
WTA 1000 Madrid – terra
2T Siegemund – Paolini 3° inc. ore 11:00
CH 75 Roma Garden – terra
R16 Djere – Vavassori 2° inc. ore 11:00
R16 Guerrieri – Fery 3° inc. ore 11:00
QF Vavassori /Vavassori – Banthia /Donski Non prima 16:00
R16 Jianu – Romano Non prima 12:30
QF Cadenasso /Romano – Cervantes /Pujol Navarro 4° inc. ore 11:00
CH 50 Abidjan – hard
R16 Giunta – Alkaya 3° inc. ore 18:30
Dai wave prendiamoci lo scalpo serbo.