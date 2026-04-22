A Chiasso primi punti WTA per la 17enne Bonelli “Sogno di giocare uno Slam junior”. Vincono anche le svizzere Bandecchi e Granwehr. L’Italia sorride con Pigato, De Stefano e Zantedeschi

A Chiasso è una grande giornata per il tennis svizzero, che porta ben tre giocatrici al secondo turno dell’Axion Open. Sui campi del Tennis Club Chiasso, la spinta del pubblico di casa ha fatto la differenza nei successi delle elvetiche, partite con il piede giusto nel torneo internazionale femminile W75 che si gioca sulla terra di Seseglio. La vittoria più sorprendente è quella della diciassettenne Elsa Bonelli, wild card vallesana, che ha vinto il primo match della carriera a questo livello, il secondo da professionista. La giovane, tornata in campo sul 4-5 dopo l’interruzione della giornata precedente, ha vinto un match incredibile contro la quinta testa di serie Miriam Bianca Bulgaru per 4-6 6-2 7-6(6). Avanti con autorità Alina Granwehr, che ha sconfitto per 6-4 6-3 la brasiliana Gabriela Ce. Sul finire di giornata è poi arrivato il successo più atteso, quello di Susan Bandecchi, che ha esordito battendo l’ex numero 60 del mondo Jule Niemeier per 6-3 6-2. Al secondo turno, per la ticinese, ci sarà il match contro la qualificata croata Lucija Ciric Bagaric. Sono tre anche le vittorie delle italiane. La seconda testa di serie Lisa Pigato si è presa la vittoria per 6-4 6-3 sulla statunitense Rasheed McAdoo, aprendosi così le porte alla sfida di secondo round contro l’ex numero 35 WTA Polona Hercog. Avanti nel torneo anche Samira De Stefano e Aurora Zantedeschi. La prima ha vinto il derby contro Noemi Basiletti per 3-6 6-3 7-6(3), mentre la seconda ha sconfitto in rimonta Berfu Cengiz per 2-6 6-0 6-2.

Bonelli vince sulle montagne russe – Avanti 5-0 nel terzo set, poi rimontata sul 5-5; quindi quattro match point nel tie-break falliti, quando dal 6-2 si ritrova sul 6-6, prima di chiudere il tie-break per 8-6 e la partita con lo score complessivo di 4-6 6-2 7-6(6). Elsa Bonelli vive una giornata incredibile, quella che le regala la prima vittoria a livello W75 e i primi punti WTA. L’urlo liberatorio è il manifesto di una partita dalle mille emozioni, in cui, nonostante i 17 anni, ha saputo gestire le fasi decisive ed evitare il disastro. “Sono super contenta della vittoria. Ero sopra 5-0 nel terzo set, poi sono successe mille cose, ma sono riuscita a gestire una situazione molto difficile e sono felice di questa vittoria – le parole di Bonelli, che ha saputo sfruttare bene la wild card -. Sto facendo un’esperienza incredibile. Allenarsi con queste ragazze ti permette di capire il livello che sanno esprimere, molto diverso da quello under 18”. Nel circuito junior, Bonelli è attualmente numero 114 del mondo e sogna di poter chiudere nel migliore dei modi il suo cammino giovanile: “Vorrei giocare uno Slam junior quest’anno. Gioco a tennis da quando ho 3 anni, vivo a Martigny e mi alleno a Bienne, in federazione, con Yves Allegro. Che giocatrice sono? Servo bene, di solito (ride), mi piace variare con le smorzate e giocare un tennis intelligente”. Al secondo round per lei ci sarà la sfida contro Katarina Zavatska, che ieri ha vinto per 5-7 6-0 6-2 contro Yasmine Kabbaj. Al secondo turno, invece, sarà match tra Granwehr e Martincova. Questa settimana numero 332 WTA, due posizioni dietro il best ranking, la ventiduenne ha vinto per 6-4 6-3 contro la brasiliana Gabriela Ce, confermando il proprio ottimo stato di forma.