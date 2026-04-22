Nalbandian frena i paragoni tra Alcaraz-Sinner e i Big Three: “Devono farlo per altri 10 o 15 anni”

L’egemonia che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno costruendo nel circuito ATP ha inevitabilmente acceso il paragone con il leggendario Big Three, il trio formato da Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic che ha segnato un’epoca irripetibile nella storia del tennis. Due campioni giovani, già protagonisti assoluti, capaci di dominare la scena e di lasciare spesso agli altri soltanto le briciole. Eppure, per David Nalbandian, il confronto resta ancora prematuro.

L’ex campione argentino, intervenuto a “El Show de ESPN Tenis”, ha invitato tutti alla prudenza, sottolineando come il talento di Alcaraz e Sinner non sia in discussione, ma come sia ancora troppo presto per avvicinarli davvero ai livelli di continuità e dominio espressi per oltre un decennio da Federer, Nadal e Djokovic.

“Emulare i Big 3? Devono continuare così per 10 o 15 anni. Il potenziale ce l’hanno, ma il tema è sostenerlo nel tempo”, ha spiegato Nalbandian, centrando subito il punto della questione. Il talento, la qualità e la capacità di imporsi ad altissimo livello non mancano di certo ai due giovani leader del circuito, ma il vero spartiacque tra un grande campione e una leggenda è la durata.

Secondo Nalbandian, infatti, la vera difficoltà non è raggiungere il vertice, ma restarci. “Ci sono le motivazioni, gli infortuni, le nuove generazioni… Oggi sono sopra gli altri, ma se tra tre o quattro anni dovesse comparire un altro come loro, allora cominceranno a spartirsi i titoli”, ha aggiunto l’argentino, evidenziando come il contesto competitivo possa cambiare rapidamente.

Il riferimento è chiaro: il dominio dei Big Three non è stato straordinario soltanto per la quantità di titoli conquistati, ma per la capacità di monopolizzare il tennis mondiale per un periodo lunghissimo, resistendo alle pressioni, agli acciacchi fisici e all’arrivo di nuove leve. Un livello di continuità che, secondo Nalbandian, resta ancora lontano dall’essere replicato.

“I numeri che hanno fatto quei tre mostri sono smisurati”, ha concluso l’ex numero 3 del mondo, ricordando quanto sia complicato anche solo immaginare di ripetere ciò che Federer, Nadal e Djokovic hanno costruito in carriera.

Le parole di Nalbandian non ridimensionano il valore di Sinner e Alcaraz, ma invitano a leggere il presente con equilibrio. I due stanno certamente segnando questa fase del tennis maschile e oggi appaiono un gradino sopra tutti gli altri. Tuttavia, per entrare davvero in un confronto con il Big Three, servirà molto più di qualche stagione da protagonisti: serviranno anni di dominio, fame costante e la capacità di resistere a tutto ciò che inevitabilmente arriva lungo il cammino.

Per ora, Alcaraz e Sinner rappresentano il presente e probabilmente anche il futuro del circuito ATP. Ma, come ricorda Nalbandian, diventare davvero l’equivalente dei Big Three è un’impresa che si misura soprattutto con il tempo.





Marco Rossi