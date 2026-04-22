Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 23 Aprile 2026
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics
Iga Swiatek vs Daria Snigur (Non prima 13:00)
Aryna Sabalenka vs Peyton Stearns
Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils
Mirra Andreeva vs Panna Udvardy (Non prima 19:00)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Anna Bondar vs Elina Svitolina
Jaume Munar vs Alexander Shevchenko
Adolfo Daniel Vallejo vs Grigor Dimitrov
Camila Osorio vs Naomi Osaka (Non prima 17:00)
Martin Landaluce vs Adam Walton
Stadium 3 – ore 11:00
Belinda Bencic vs Petra Marcinko
Jessica Bouzas Maneiro vs Diana Shnaider
Patrick Kypson vs Stefanos Tsitsipas
Marco Trungelliti vs Daniel Merida
Nicolai Budkov Kjaer vs Reilly Opelka
Court 4 – ore 11:00
Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic
Fabian Marozsan vs Ethan Quinn
Laura Siegemund vs Jasmine Paolini
Magda Linette vs Iva Jovic
Hailey Baptiste vs Kaitlin Quevedo
Court 5 – ore 11:00
WTA
WTA
WTA
WTA
Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin vs Alexander Blockx
Nuno Borges vs Mariano Navone
Vilius Gaubas vs Sebastian Baez
Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo
Court 7 – ore 11:00
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez vs Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
Xinyu Wang vs Laura Samson (Non prima 12:00)
Marie Bouzkova vs Kalinina
Coco Gauff / Robin Montgomery vs Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Court 8 – ore 11:00
Yannick Hanfmann vs Marcos Giron
Alexei Popyrin vs Martin Damm
Marta Kostyuk / Clara Tauson vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Elise Mertens / Shuai Zhang vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya
