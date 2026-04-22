Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 23 Aprile 2026

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics

Iga Swiatek vs Daria Snigur (Non prima 13:00)

Aryna Sabalenka vs Peyton Stearns

Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils

Mirra Andreeva vs Panna Udvardy (Non prima 19:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Anna Bondar vs Elina Svitolina

Jaume Munar vs Alexander Shevchenko

Adolfo Daniel Vallejo vs Grigor Dimitrov

Camila Osorio vs Naomi Osaka (Non prima 17:00)

Martin Landaluce vs Adam Walton

Stadium 3 – ore 11:00

Belinda Bencic vs Petra Marcinko

Jessica Bouzas Maneiro vs Diana Shnaider

Patrick Kypson vs Stefanos Tsitsipas

Marco Trungelliti vs Daniel Merida

Nicolai Budkov Kjaer vs Reilly Opelka

Court 4 – ore 11:00

Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic

Fabian Marozsan vs Ethan Quinn

Laura Siegemund vs Jasmine Paolini

Magda Linette vs Iva Jovic

Hailey Baptiste vs Kaitlin Quevedo

Court 5 – ore 11:00

WTA

Court 6 – ore 11:00

Cristian Garin vs Alexander Blockx

Nuno Borges vs Mariano Navone

Vilius Gaubas vs Sebastian Baez

Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo

Court 7 – ore 11:00

Alexandra Eala / Zeynep Sonmez vs Hao-Ching Chan / Fanny Stollar

Xinyu Wang vs Laura Samson (Non prima 12:00)

Marie Bouzkova vs Kalinina

Coco Gauff / Robin Montgomery vs Irina Khromacheva / Giuliana Olmos

Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend

Court 8 – ore 11:00

Yannick Hanfmann vs Marcos Giron

Alexei Popyrin vs Martin Damm

Marta Kostyuk / Clara Tauson vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen

Elise Mertens / Shuai Zhang vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya