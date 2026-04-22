Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 23 Aprile 2026

22/04/2026 16:43 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Marton Fucsovics HUN
Iga Swiatek POL vs Daria Snigur UKR (Non prima 13:00)
Aryna Sabalenka BLR vs Peyton Stearns USA
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Gael Monfils FRA
Mirra Andreeva RUS vs Panna Udvardy HUN (Non prima 19:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Anna Bondar HUN vs Elina Svitolina UKR
Jaume Munar ESP vs Alexander Shevchenko KAZ
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Grigor Dimitrov BUL
Camila Osorio COL vs Naomi Osaka JPN (Non prima 17:00)
Martin Landaluce ESP vs Adam Walton AUS

Stadium 3 – ore 11:00
Belinda Bencic SUI vs Petra Marcinko CRO
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Diana Shnaider RUS
Patrick Kypson USA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Marco Trungelliti ARG vs Daniel Merida ESP
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Reilly Opelka USA

Court 4 – ore 11:00
Terence Atmane FRA vs Miomir Kecmanovic SRB
Fabian Marozsan HUN vs Ethan Quinn USA
Laura Siegemund GER vs Jasmine Paolini ITA
Magda Linette POL vs Iva Jovic USA
Hailey Baptiste USA vs Kaitlin Quevedo ESP

Court 5 – ore 11:00
Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Alexander Blockx BEL
Nuno Borges POR vs Mariano Navone ARG
Vilius Gaubas LTU vs Sebastian Baez ARG
Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Court 7 – ore 11:00
Alexandra Eala PHI / Zeynep Sonmez TUR vs Hao-Ching Chan TPE / Fanny Stollar HUN
Xinyu Wang CHN vs Laura Samson CZE (Non prima 12:00)
Marie Bouzkova CZE vs Kalinina UKR
Coco Gauff USA / Robin Montgomery USA vs Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX
Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Court 8 – ore 11:00
Yannick Hanfmann GER vs Marcos Giron USA
Alexei Popyrin AUS vs Martin Damm USA
Marta Kostyuk UKR / Clara Tauson DEN vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA
Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS

