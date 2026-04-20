Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Fuori Pellegrino. Nel femminile ko Brancaccio, avanti Tyra Caterina Grant. In campo altri cinque azzurri (LIVE)

Scattano le qualificazioni del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in programma sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il torneo, combined con un WTA 1000, mette in palio un montepremi complessivo di 8.235.540 euro. Sono quattro gli italiani impegnati nel draw cadetto maschile, mentre nel femminile le azzurre presenti sono diverse.

Pellegrino subito eliminato

Non arriva un buon esordio per Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese di Bisceglie, numero 130 ATP, è stato battuto dallo statunitense Martin Damm, numero 126 del ranking e 24esima testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti.

Per Pellegrino era una sfida inedita. Damm si giocherà ora il pass per il tabellone principale contro il cileno Cristian Garin, numero 85 ATP.

Travaglia sfida Basilashvili

Esordio impegnativo per Stefano Travaglia, numero 141 del mondo, che affronta il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 120 ATP e sesta testa di serie delle “quali”.

L’unico precedente tra i due risale al secondo turno degli Australian Open 2019, sul cemento, con successo del georgiano in cinque set. Chi passerà il turno affronterà poi uno tra lo statunitense Patrick Kypson, numero 90 ATP e settima testa di serie, e il francese Moise Kouamé, classe 2008, numero 358 del ranking e fresco vincitore dell’ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula.

Maestrelli e Arnaldi cercano il main draw

Parte da una sfida senza precedenti anche il cammino di Francesco Maestrelli, numero 112 ATP e 16esima testa di serie delle qualificazioni. Il 23enne pisano trova il norvegese Nikolai Budkov Kjaer, numero 140 del ranking.

Il vincitore se la vedrà poi con uno tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 97 ATP e nona testa di serie, e il tunisino Moez Echargui, numero 144 del mondo.

Esordio delicato anche per Matteo Arnaldi, numero 103 ATP e 14esima testa di serie del tabellone cadetto, opposto al serbo Dusan Lajovic, numero 138 del ranking. Anche tra il sanremese e il 35enne di Belgrado non ci sono precedenti.

Chi vincerà dovrà poi affrontare uno tra l’australiano Rinky Hijikata, numero 101 ATP e 12esima testa di serie, e il lussemburghese Chris Rodesch, numero 171 del ranking.

Qualificazioni donne: Brancaccio fuori, Grant avanti

Nel tabellone femminile si ferma subito Nuria Brancaccio. La campana, numero 153 WTA, ha ceduto alla russa Anna Blinkova, numero 89 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-7(3) 7-5 6-4 al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza.

Debutto complicato anche per Lucrezia Stefanini, numero 143 del ranking, che affronta l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 53 WTA e prima testa di serie delle qualificazioni, mai sfidata in precedenza.

Torna in gara anche Martina Trevisan, numero 519 WTA, ammessa con il ranking protetto: per lei c’è l’austriaca Sinja Kraus, numero 104 del mondo e 22esima testa di serie, che ha già vinto l’unico precedente, giocato al primo turno del WTA 125 di Tolentino 2025 sulla terra.

Buone notizie invece da Tyra Caterina Grant. La giovane azzurra, numero 262 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, ha superato al primo turno la slovena Veronika Erjavec, numero 96 WTA e 15esima testa di serie, con il punteggio di 7-6(3) 7-5.

Al turno decisivo Grant si giocherà un posto nel main draw contro una tra Udvardy [4] e Pareja [WC].

Combined Madrid Madrid, Spagna · 20 Aprile 2026 ⛅ 14°C Prevalentemente soleggiato · Picco 28°C CIELO Buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 20 Aprile 09:00 ⛅ 13° 10:00 ☀️ 15° 11:00 ☀️ 18° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ☁️ 25° 15:00 ☁️ 26° 16:00 ☁️ 27° 17:00 ☁️ 28° 18:00 ☁️ 27° Programma del giorno — 20 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined 1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying Q1 ⛅ Giornata favorevole

Qualificazioni

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 10:00

Cristian Garin vs Nicolas Jarry



ATP Madrid Cristian Garin [2] Cristian Garin [2] 7 6 Ugo Blanchet Ugo Blanchet 5 4 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 U. Blanchet 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Blanchet 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 ace 30-0 4-5 → 5-5 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Garin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukic vs Pablo Llamas Ruiz



ATP Madrid Aleksandar Vukic [5] Aleksandar Vukic [5] 4 2 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 6 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Llamas Ruiz 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-5 → 2-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 P. Llamas Ruiz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Billy Harris vs Daniel Merida



ATP Madrid Billy Harris Billy Harris 3 5 Daniel Merida [13] Daniel Merida [13] 6 7 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Harris 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 D. Merida 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 B. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Merida 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Merida 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Merida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Merida 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Adolfo Daniel Vallejo vs Pedro Martinez



ATP Madrid Adolfo Daniel Vallejo [8] Adolfo Daniel Vallejo [8] 0 6 3 Pedro Martinez • Pedro Martinez 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Martinez 3-1 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Dusan Lajovic vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson vs Moise Kouame



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00

Ruth Roura Llaverias vs (24) Dominika Salkova



WTA Madrid 1000 Ruth Roura Llaverias Ruth Roura Llaverias 0 5 1 0 Dominika Salkova [24] • Dominika Salkova [24] 0 7 6 0 Vincitore: Salkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dominika Salkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Ruth Roura Llaverias 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ruth Roura Llaverias 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ruth Roura Llaverias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ruth Roura Llaverias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Dominika Salkova 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Ruth Roura Llaverias 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Dominika Salkova 4-3 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Ruth Roura Llaverias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Ruth Roura Llaverias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Ruth Roura Llaverias 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) Donna Vekic vs Leolia Jeanjean



WTA Madrid 1000 Donna Vekic [3] Donna Vekic [3] 3 6 4 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 6 3 6 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sara Sorribes Tormo vs (14) Tamara Korpatsch



WTA Madrid 1000 Sara Sorribes Tormo • Sara Sorribes Tormo 0 4 1 Tamara Korpatsch [14] Tamara Korpatsch [14] 0 6 3 Vincitore: Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sara Sorribes Tormo 0-15 1-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(8) Dalma Galfi vs Leyre Romero Gormaz



WTA Madrid 1000 Dalma Galfi [8] • Dalma Galfi [8] 15 1 Leyre Romero Gormaz Leyre Romero Gormaz 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Dalma Galfi 0-15 15-15 1-0 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Marina Bassols Ribera vs (16) Anhelina Kalinina



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Ksenia Efremova vs (17) Lulu Sun



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 10:00

Zachary Svajda vs Rei Sakamoto



ATP Madrid Zachary Svajda [3] Zachary Svajda [3] 6 1 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 7 6 Vincitore: Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Z. Svajda 0-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 R. Sakamoto 15-0 40-15 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 4-4 → 5-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Yibing Wu vs Manas Dhamne



ATP Madrid Yibing Wu [11] Yibing Wu [11] 6 7 Manas Dhamne Manas Dhamne 1 5 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Dhamne 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 6-5 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Dhamne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Dhamne 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Dhamne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Dhamne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Dhamne 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Dhamne 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Dhamne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marco Trungelliti vs Borna Gojo



ATP Madrid Marco Trungelliti [1] Marco Trungelliti [1] 6 6 Borna Gojo Borna Gojo 4 3 Vincitore: Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Gojo 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 1-2 → 2-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Darwin Blanch vs Benjamin Bonzi



ATP Madrid Darwin Blanch Darwin Blanch 3 6 Benjamin Bonzi [15] Benjamin Bonzi [15] 6 7 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 B. Bonzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Blanch 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Blanch 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Blanch 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Blanch 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata vs Chris Rodesch



ATP Madrid Rinky Hijikata [12] Rinky Hijikata [12] 0 1 Chris Rodesch • Chris Rodesch 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Rodesch 15-0 1-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Dino Prizmic vs Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Alina Charaeva vs (18) Aliaksandra Sasnovich Inizio 09:00



WTA 1000 Madrid Charaeva Charaeva 6 6 Sasnovich Sasnovich 3 4 Vincitore: Charaeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

(6) Anna Blinkova vs Nuria Brancaccio



WTA Madrid 1000 Anna Blinkova [6] Anna Blinkova [6] 6 7 6 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 7 5 4 Vincitore: Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nuria Brancaccio 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nuria Brancaccio 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Panna Udvardy vs Julieta Pareja



Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Madrid 1000 Viktoriya Tomova • Viktoriya Tomova 0 3 0 Anastasia Pavlyuchenkova [20] Anastasia Pavlyuchenkova [20] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Viktoriya Tomova 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(12) Diane Parry vs Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

(2) Anastasia Potapova vs Teodora Kostovic



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 10:00

Arthur Gea vs Vilius Gaubas



ATP Madrid Arthur Gea Arthur Gea 2 4 Vilius Gaubas [22] Vilius Gaubas [22] 6 6 Vincitore: Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Gea 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Gaubas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 1-2 A. Gea 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Gea 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Gea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 A. Gea 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Gea 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Elmer Moller vs Hugo Gaston



ATP Madrid Elmer Moller Elmer Moller 6 6 Hugo Gaston [18] Hugo Gaston [18] 3 3 Vincitore: Moller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 E. Moller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Moller 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Moller 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Gaston 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Moller 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Moller 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Moller 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Moller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lloyd Harris vs Mackenzie McDonald



ATP Madrid Lloyd Harris Lloyd Harris 6 6 Mackenzie McDonald [23] Mackenzie McDonald [23] 4 2 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Harris 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. McDonald 30-0 40-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Luca Van Assche vs Diego Dedura



ATP Madrid Luca Van Assche [10] Luca Van Assche [10] 3 2 Diego Dedura Diego Dedura 6 6 Vincitore: Dedura Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 L. Van Assche 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Van Assche 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Dedura 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aleksandar Kovacevic vs Moez Echargui



ATP Madrid Aleksandar Kovacevic [9] Aleksandar Kovacevic [9] 40 5 Moez Echargui • Moez Echargui 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Echargui 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 5-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Echargui 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 M. Echargui 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Stefano Travaglia vs Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 10:00

(10) Nikola Bartunkova vs Katarzyna Kawa



WTA Madrid 1000 Nikola Bartunkova [10] Nikola Bartunkova [10] 6 2 6 Katarzyna Kawa Katarzyna Kawa 4 6 3 Vincitore: Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-1 → 0-2 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katarzyna Kawa 5-4 → 6-4 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rebeka Masarova vs (23) Rebecca Sramkova



WTA Madrid 1000 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 6 7 0 Rebecca Sramkova [23] • Rebecca Sramkova [23] 0 3 5 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Sramkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Rebeka Masarova 15-0 40-15 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(5) Katie Volynets vs Oceane Dodin



WTA Madrid 1000 Katie Volynets [5] Katie Volynets [5] 6 4 6 Oceane Dodin Oceane Dodin 0 6 1 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Yuliia Starodubtseva vs Lucrezia Stefanini



WTA Madrid 1000 Yuliia Starodubtseva [1] • Yuliia Starodubtseva [1] 0 6 0 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Yuliia Starodubtseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(11) Hanne Vandewinkel vs Linda Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan vs (22) Sinja Kraus



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 10:00

Andrea Pellegrino vs Martin Damm



ATP Madrid Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 0 6 Martin Damm [24] Martin Damm [24] 6 7 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* df 3*-2 ace 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Damm 15-0 30-0 4-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Damm 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 2-3 → 3-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Damm 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 M. Damm 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Damm 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Otto Virtanen vs Titouan Droguet



ATP Madrid Otto Virtanen Otto Virtanen 6 3 3 Titouan Droguet [17] Titouan Droguet [17] 2 6 6 Vincitore: Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 T. Droguet 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Droguet 0-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Jaime Faria



ATP Madrid Quentin Halys [6] Quentin Halys [6] 7 3 4 Jaime Faria Jaime Faria 6 6 6 Vincitore: Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Faria 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 J. Faria 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Faria 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Faria 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 J. Faria 15-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Faria 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Faria 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Faria 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Henrique Rocha vs Jan Choinski



ATP Madrid Henrique Rocha Henrique Rocha 30 3 Jan Choinski [19] • Jan Choinski [19] 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 3-3 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 H. Rocha 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nicolai Budkov Kjaer vs Francesco Maestrelli



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Zsombor Piros vs Tomas Barrios Vera



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Court 8 – ore 10:00

(7) Simona Waltert vs Despina Papamichail Inizio 09:00



WTA Madrid 1000 Simona Waltert [7] Simona Waltert [7] 0 7 6 0 Despina Papamichail Despina Papamichail 0 5 3 0 Vincitore: Waltert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Despina Papamichail 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Simona Waltert 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elvina Kalieva vs (21) Suzan Lamens



WTA Madrid 1000 Elvina Kalieva Elvina Kalieva 0 6 6 0 Suzan Lamens [21] • Suzan Lamens [21] 0 4 3 0 Vincitore: Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Suzan Lamens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Tyra Caterina Grant vs (15) Veronika Erjavec



WTA Madrid 1000 Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 0 7 7 0 Veronika Erjavec [15] Veronika Erjavec [15] 0 6 5 0 Vincitore: Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Lola Radivojevic vs (19) Darja Vidmanova



WTA Madrid 1000 Lola Radivojevic • Lola Radivojevic 0 3 2 Darja Vidmanova [19] Darja Vidmanova [19] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lola Radivojevic 2-3 Lola Radivojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lola Radivojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Lola Radivojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nauhany Vitoria Leme Da Silva vs (13) Daria Snigur



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(9) Alycia Parks vs Elina Avanesyan



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