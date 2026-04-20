Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Fuori Pellegrino. Nel femminile ko Brancaccio, avanti Tyra Caterina Grant. In campo altri cinque azzurri (LIVE)

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni
Scattano le qualificazioni del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in programma sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il torneo, combined con un WTA 1000, mette in palio un montepremi complessivo di 8.235.540 euro. Sono quattro gli italiani impegnati nel draw cadetto maschile, mentre nel femminile le azzurre presenti sono diverse.
Pellegrino subito eliminato
Non arriva un buon esordio per Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese di Bisceglie, numero 130 ATP, è stato battuto dallo statunitense Martin Damm, numero 126 del ranking e 24esima testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti.
Per Pellegrino era una sfida inedita. Damm si giocherà ora il pass per il tabellone principale contro il cileno Cristian Garin, numero 85 ATP.
Travaglia sfida Basilashvili
Esordio impegnativo per Stefano Travaglia, numero 141 del mondo, che affronta il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 120 ATP e sesta testa di serie delle “quali”.
L’unico precedente tra i due risale al secondo turno degli Australian Open 2019, sul cemento, con successo del georgiano in cinque set. Chi passerà il turno affronterà poi uno tra lo statunitense Patrick Kypson, numero 90 ATP e settima testa di serie, e il francese Moise Kouamé, classe 2008, numero 358 del ranking e fresco vincitore dell’ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula.
Maestrelli e Arnaldi cercano il main draw
Parte da una sfida senza precedenti anche il cammino di Francesco Maestrelli, numero 112 ATP e 16esima testa di serie delle qualificazioni. Il 23enne pisano trova il norvegese Nikolai Budkov Kjaer, numero 140 del ranking.
Il vincitore se la vedrà poi con uno tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 97 ATP e nona testa di serie, e il tunisino Moez Echargui, numero 144 del mondo.
Esordio delicato anche per Matteo Arnaldi, numero 103 ATP e 14esima testa di serie del tabellone cadetto, opposto al serbo Dusan Lajovic, numero 138 del ranking. Anche tra il sanremese e il 35enne di Belgrado non ci sono precedenti.
Chi vincerà dovrà poi affrontare uno tra l’australiano Rinky Hijikata, numero 101 ATP e 12esima testa di serie, e il lussemburghese Chris Rodesch, numero 171 del ranking.
Qualificazioni donne: Brancaccio fuori, Grant avanti
Nel tabellone femminile si ferma subito Nuria Brancaccio. La campana, numero 153 WTA, ha ceduto alla russa Anna Blinkova, numero 89 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-7(3) 7-5 6-4 al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza.
Debutto complicato anche per Lucrezia Stefanini, numero 143 del ranking, che affronta l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 53 WTA e prima testa di serie delle qualificazioni, mai sfidata in precedenza.
Torna in gara anche Martina Trevisan, numero 519 WTA, ammessa con il ranking protetto: per lei c’è l’austriaca Sinja Kraus, numero 104 del mondo e 22esima testa di serie, che ha già vinto l’unico precedente, giocato al primo turno del WTA 125 di Tolentino 2025 sulla terra.
Buone notizie invece da Tyra Caterina Grant. La giovane azzurra, numero 262 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, ha superato al primo turno la slovena Veronika Erjavec, numero 96 WTA e 15esima testa di serie, con il punteggio di 7-6(3) 7-5.
Al turno decisivo Grant si giocherà un posto nel main draw contro una tra Udvardy [4] e Pareja [WC].
Combined Madrid
Madrid, Spagna · 20 Aprile 2026
⛅
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Assente
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Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
09:00
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13°
10:00
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☀️
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22°
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24°
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25°
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☁️
26°
16:00
☁️
27°
17:00
☁️
28°
18:00
☁️
27°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying
Q1
⛅ Giornata favorevole
Qualificazioni
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin vs Nicolas Jarry
ATP Madrid
Cristian Garin [2]
7
6
Ugo Blanchet
5
4
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
U. Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Garin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
5-5 → 6-5
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Garin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
U. Blanchet
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Garin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
U. Blanchet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Aleksandar Vukic
vs Pablo Llamas Ruiz
ATP Madrid
Aleksandar Vukic [5]
4
2
Pablo Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-5 → 2-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 3-4
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Billy Harris
vs Daniel Merida
ATP Madrid
Billy Harris
3
5
Daniel Merida [13]
6
7
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
D. Merida
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
df
40-30
5-5 → 5-6
B. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Merida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Merida
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Adolfo Daniel Vallejo
vs Pedro Martinez
ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo [8]
0
6
3
Pedro Martinez
•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
5-3 → 6-3
P. Martinez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Daniel Vallejo
4-2 → 5-2
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Daniel Vallejo
2-0 → 3-0
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Dusan Lajovic
vs Matteo Arnaldi
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson
vs Moise Kouame
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias vs (24) Dominika Salkova
WTA Madrid 1000
Ruth Roura Llaverias
0
5
1
0
Dominika Salkova [24]
•
0
7
6
0
Vincitore: Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Ruth Roura Llaverias
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
1-3 → 1-4
Ruth Roura Llaverias
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ruth Roura Llaverias
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ruth Roura Llaverias
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Dominika Salkova
5-5 → 5-6
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ruth Roura Llaverias
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Dominika Salkova
2-0 → 2-1
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Dominika Salkova
0-0 → 1-0
(3) Donna Vekic
vs Leolia Jeanjean
WTA Madrid 1000
Donna Vekic [3]
3
6
4
Leolia Jeanjean
6
3
6
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Donna Vekic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Donna Vekic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sara Sorribes Tormo
vs (14) Tamara Korpatsch
WTA Madrid 1000
Sara Sorribes Tormo
•
0
4
1
Tamara Korpatsch [14]
0
6
3
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
1-2 → 1-3
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-1 → 0-2
Sara Sorribes Tormo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Sara Sorribes Tormo
3-5 → 4-5
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Tamara Korpatsch
1-2 → 1-3
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(8) Dalma Galfi
vs Leyre Romero Gormaz
WTA Madrid 1000
Dalma Galfi [8]
•
15
1
Leyre Romero Gormaz
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Marina Bassols Ribera
vs (16) Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
Ksenia Efremova
vs (17) Lulu Sun
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda vs Rei Sakamoto
ATP Madrid
Zachary Svajda [3]
6
1
Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
9-9*
9*-10
6-6 → 6-7
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Z. Svajda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Yibing Wu
vs Manas Dhamne
ATP Madrid
Yibing Wu [11]
6
7
Manas Dhamne
1
5
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
M. Dhamne
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Dhamne
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Y. Wu
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
M. Dhamne
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
M. Dhamne
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marco Trungelliti
vs Borna Gojo
ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
6
6
Borna Gojo
4
3
Vincitore: Trungelliti
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gojo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
B. Gojo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
B. Gojo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
B. Gojo
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
B. Gojo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
B. Gojo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
B. Gojo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Gojo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Darwin Blanch
vs Benjamin Bonzi
ATP Madrid
Darwin Blanch
3
6
Benjamin Bonzi [15]
6
7
Vincitore: Bonzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
4-5 → 5-5
B. Bonzi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
B. Bonzi
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Blanch
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
B. Bonzi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
D. Blanch
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Rinky Hijikata
vs Chris Rodesch
ATP Madrid
Rinky Hijikata [12]
0
1
Chris Rodesch
•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Dino Prizmic
vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva vs (18) Aliaksandra Sasnovich Inizio 09:00
WTA 1000 Madrid
Charaeva
6
6
Sasnovich
3
4
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(6) Anna Blinkova
vs Nuria Brancaccio
WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
6
7
6
Nuria Brancaccio
7
5
4
Vincitore: Blinkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Nuria Brancaccio
5-3 → 5-4
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Nuria Brancaccio
1-3 → 2-3
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Nuria Brancaccio
5-5 → 6-5
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Nuria Brancaccio
4-4 → 4-5
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Nuria Brancaccio
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anna Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
3*-6
6-6 → 6-7
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Nuria Brancaccio
3-4 → 3-5
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Nuria Brancaccio
3-2 → 3-3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Nuria Brancaccio
2-1 → 2-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Nuria Brancaccio
1-0 → 1-1
Anna Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Panna Udvardy
vs Julieta Pareja
Il match deve ancora iniziare
Viktoriya Tomova
vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova
WTA Madrid 1000
Viktoriya Tomova
•
0
3
0
Anastasia Pavlyuchenkova [20]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Viktoriya Tomova
2-5 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Viktoriya Tomova
1-4 → 2-4
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Viktoriya Tomova
0-3 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Viktoriya Tomova
0-1 → 0-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-0 → 0-1
(12) Diane Parry
vs Sloane Stephens
Il match deve ancora iniziare
(2) Anastasia Potapova
vs Teodora Kostovic
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea vs Vilius Gaubas
ATP Madrid
Arthur Gea
2
4
Vilius Gaubas [22]
6
6
Vincitore: Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
A. Gea
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Gea
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Gea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-3 → 0-4
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Gea
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Elmer Moller
vs Hugo Gaston
ATP Madrid
Elmer Moller
6
6
Hugo Gaston [18]
3
3
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-3 → 6-3
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 4-3
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
E. Moller
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Gaston
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Moller
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 6-3
E. Moller
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 2-1
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Moller
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Lloyd Harris
vs Mackenzie McDonald
ATP Madrid
Lloyd Harris
6
6
Mackenzie McDonald [23]
4
2
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Harris
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
M. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
15-40
3-1 → 4-1
L. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-0 → 2-1
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
M. McDonald
30-0
40-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
L. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Luca Van Assche
vs Diego Dedura
ATP Madrid
Luca Van Assche [10]
3
2
Diego Dedura
6
6
Vincitore: Dedura
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 2-5
D. Dedura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
L. Van Assche
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
D. Dedura
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 3-4
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Aleksandar Kovacevic
vs Moez Echargui
ATP Madrid
Aleksandar Kovacevic [9]
40
5
Moez Echargui
•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Echargui
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-4 → 5-4
M. Echargui
15-0
15-15
ace
30-15
30-30
ace
30-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 4-3
M. Echargui
0-15
ace
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
df
30-30
ace
40-30
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Stefano Travaglia
vs Nikoloz Basilashvili
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 10:00
(10) Nikola Bartunkova vs Katarzyna Kawa
WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
6
2
6
Katarzyna Kawa
4
6
3
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Nikola Bartunkova
4-1 → 4-2
Nikola Bartunkova
2-1 → 3-1
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
2-5 → 2-6
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Nikola Bartunkova
2-3 → 2-4
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Nikola Bartunkova
3-4 → 4-4
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Rebeka Masarova
vs (23) Rebecca Sramkova
WTA Madrid 1000
Rebeka Masarova
0
6
7
0
Rebecca Sramkova [23]
•
0
3
5
0
Vincitore: Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
6-5 → 7-5
Rebecca Sramkova
5-4 → 5-5
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
5-3 → 6-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Rebecca Sramkova
3-1 → 4-1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(5) Katie Volynets
vs Oceane Dodin
WTA Madrid 1000
Katie Volynets [5]
6
4
6
Oceane Dodin
0
6
1
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Oceane Dodin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Yuliia Starodubtseva
vs Lucrezia Stefanini
WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva [1]
•
0
6
0
Lucrezia Stefanini
0
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Lucrezia Stefanini
4-0 → 5-0
Yuliia Starodubtseva
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
(11) Hanne Vandewinkel
vs Linda Fruhvirtova
Il match deve ancora iniziare
Martina Trevisan
vs (22) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino vs Martin Damm
ATP Madrid
Andrea Pellegrino
0
6
Martin Damm [24]
6
7
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
df
3*-2
ace
4*-2
4-3*
4-4*
ace
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 2-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Damm
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-5 → 0-6
M. Damm
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
0-4 → 0-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
M. Damm
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Damm
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Otto Virtanen
vs Titouan Droguet
ATP Madrid
Otto Virtanen
6
3
3
Titouan Droguet [17]
2
6
6
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
T. Droguet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Droguet
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 6-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-1 → 4-1
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Quentin Halys
vs Jaime Faria
ATP Madrid
Quentin Halys [6]
7
3
4
Jaime Faria
6
6
6
Vincitore: Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
J. Faria
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
3-5 → 3-6
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Faria
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Q. Halys
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-4 → 2-4
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
Q. Halys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
5-5 → 6-5
J. Faria
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Faria
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
J. Faria
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Faria
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Henrique Rocha
vs Jan Choinski
ATP Madrid
Henrique Rocha
30
3
Jan Choinski [19]
•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Rocha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
Nicolai Budkov Kjaer
vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Zsombor Piros
vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 10:00
(7) Simona Waltert vs Despina Papamichail Inizio 09:00
WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
0
7
6
0
Despina Papamichail
0
5
3
0
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Despina Papamichail
5-2 → 5-3
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Despina Papamichail
5-4 → 5-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Despina Papamichail
2-3 → 3-3
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Elvina Kalieva
vs (21) Suzan Lamens
WTA Madrid 1000
Elvina Kalieva
0
6
6
0
Suzan Lamens [21]
•
0
4
3
0
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Elvina Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Elvina Kalieva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Tyra Caterina Grant
vs (15) Veronika Erjavec
WTA Madrid 1000
Tyra Caterina Grant
0
7
7
0
Veronika Erjavec [15]
0
6
5
0
Vincitore: Grant
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Veronika Erjavec
4-4 → 4-5
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Veronika Erjavec
3-3 → 3-4
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Tyra Caterina Grant
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Veronika Erjavec
6-5 → 6-6
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Veronika Erjavec
1-4 → 2-4
Tyra Caterina Grant
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec
1-2 → 1-3
Tyra Caterina Grant
0-2 → 1-2
Veronika Erjavec
0-1 → 0-2
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Lola Radivojevic
vs (19) Darja Vidmanova
WTA Madrid 1000
Lola Radivojevic
•
0
3
2
Darja Vidmanova [19]
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
1-3 → 2-3
Darja Vidmanova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
2-5 → 3-5
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Darja Vidmanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
vs (13) Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
(9) Alycia Parks
vs Elina Avanesyan
Il match deve ancora iniziare
Purtroppo ha avuto un infortunio qualche settimana fa che lo ha costretto al ritiro prima nelle quali dell’atp250 di Marrakech e poi nel primo turno quali di Montecarlo.
Questo per lui doveva essere il momento in cui poter fare il salto nei 100, speriamo che l’infortunio sia alle spalle e possa riprendere a vincere nelle prossime settimane.
La Grant chissà che non sbocci ad alto livello proprio qui,
contro Udvardy sarà difficile ma non impossibile
Hai avuto modo di vederla? Se si solo una cosa ti chiederei: è stata in controllo o ha faticato? Grazie se ti va di replicare
Dedura ha steso Van Assche in 2 set…
…talent-scout dove siete???
brava tyra buon match, ottimo potenziale!
Grandissimi margini di miglioramento su servizio, un po incostante, vista l’età in tutti i fondamentali, buon atteggiamento e ottima testa… che immagino, li porti da casa…
Grant passa il primo turno 👏👏👏
Unica speranza.
Un vero peccato, molto incostante
Tyra Grant 🤞🤞🤞
Brancaccio fuori
Che fatica vedere la Brancaccio ! Ma non ha un coach? Ha un buon potenziale ma alterna pochi ottimi punti a tanti errori grossolani, es è sempre troppo difensiva, sta buttando via una partita che doveva vincere in 2 sets…
Pellegrino molto male
Molto bene Vasami!!!!!!
Dhamne wc solo perché team Piatti . Il budget conta.
Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse
Non mi sono sbagliato,come Podrez anche la Charaeva mi aveva fatto un’ottima impressione contro Cocciaretto, negli highlights di questi due match.
Bella vittoria in 2 contro Sasnovich,questi risultati,in parte,rivalutando certi risultati della Cocciaretto,che comunque è la meno terraiola delle italiane ,ricordiamolo sempre, visto che qualche grande ragioniere ancora pensa automaticamente italiana = terra rossa = mangia spaghetti
Pellegrino già fuori?
@ pablito (#4596574)
“Chi sa, parli” è buona.
@ zedarioz (#4596556)
Non l’avevo mai vista giocare,non si può vedere tutto a livello ITF, riesci a vedere solo qualcosina,ma essendo anche scommettitore seguo tutti i giorni almeno i risultati,da Wta agli itf minori,e certamente ci sono dei movimenti che non ti possono sfuggire,come quelli delle giovani che incominciano ad ottenere buoni risultati in serie, sempre migliori,tra i quali certamente avevo già notato questa Podrez,tra le altre,che da 300 del mondo a fine ottobre ha vinto un ITF 75,e da lì ho visto che continuava con regolarità ad ottenere risultati,da qui a pensare che avrebbe ottenuto già un risultato del genere ce ne passa,ma ragazzine così lanciate sono in grado, non è la prima volta e non sarà l’ultima.
Mi ha sorpreso solo nella tempistica,non del tutto sul fatto che sia stata lei piuttosto che un’altra a fare parlare di se questa settimana.
Vedremo la sua evoluzione, che tipo di evoluzione,un WTA è troppo poco.
Ecco…
https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?is=q6qruX0R8UeZzqXz
https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?si=VH-G8gTi5NvXRx5W
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli… 😉
@ Gaz (#4596528)
L’ucraina che ha battuto Cocciaretto e fatto finale ieri, la conoscevi? Non è male per avere 19 anni. Non fa un sorriso manco se costretta però sa giocare.
Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa
Curiosità per questa Leme da Silva,16 anni, proveniente da 3 tornei su terra vinti consecutivamente in Sudamerica,due J300 e un J500 che l’hanno portata nella top ten juniores,la Snigur il suo slam lo ha vinto su erba a Wimbledon,e poi non è mai più emersa veramente.
Il torneo ITF superiore della settimana era un 75 a Portoroz ed è stato vinto dalla Sorribes, che nel suo tragitto ha sconfitto anche Bronzetti (ma di lei pare non se ne accorga più nessuno) e Grant.
Da continuare a monitorare Ksenia Efremova e tenere d’occhio questa crescita esponenziale della Vandewinkel.