Combined Madrid - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Fuori Pellegrino. Nel femminile ko Brancaccio, avanti Tyra Caterina Grant. In campo altri cinque azzurri (LIVE)

20/04/2026 15:41 26 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni

Scattano le qualificazioni del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in programma sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il torneo, combined con un WTA 1000, mette in palio un montepremi complessivo di 8.235.540 euro. Sono quattro gli italiani impegnati nel draw cadetto maschile, mentre nel femminile le azzurre presenti sono diverse.

Pellegrino subito eliminato
Non arriva un buon esordio per Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese di Bisceglie, numero 130 ATP, è stato battuto dallo statunitense Martin Damm, numero 126 del ranking e 24esima testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti.
Per Pellegrino era una sfida inedita. Damm si giocherà ora il pass per il tabellone principale contro il cileno Cristian Garin, numero 85 ATP.

Travaglia sfida Basilashvili
Esordio impegnativo per Stefano Travaglia, numero 141 del mondo, che affronta il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 120 ATP e sesta testa di serie delle “quali”.
L’unico precedente tra i due risale al secondo turno degli Australian Open 2019, sul cemento, con successo del georgiano in cinque set. Chi passerà il turno affronterà poi uno tra lo statunitense Patrick Kypson, numero 90 ATP e settima testa di serie, e il francese Moise Kouamé, classe 2008, numero 358 del ranking e fresco vincitore dell’ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula.

Maestrelli e Arnaldi cercano il main draw
Parte da una sfida senza precedenti anche il cammino di Francesco Maestrelli, numero 112 ATP e 16esima testa di serie delle qualificazioni. Il 23enne pisano trova il norvegese Nikolai Budkov Kjaer, numero 140 del ranking.
Il vincitore se la vedrà poi con uno tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 97 ATP e nona testa di serie, e il tunisino Moez Echargui, numero 144 del mondo.
Esordio delicato anche per Matteo Arnaldi, numero 103 ATP e 14esima testa di serie del tabellone cadetto, opposto al serbo Dusan Lajovic, numero 138 del ranking. Anche tra il sanremese e il 35enne di Belgrado non ci sono precedenti.
Chi vincerà dovrà poi affrontare uno tra l’australiano Rinky Hijikata, numero 101 ATP e 12esima testa di serie, e il lussemburghese Chris Rodesch, numero 171 del ranking.

Qualificazioni donne: Brancaccio fuori, Grant avanti
Nel tabellone femminile si ferma subito Nuria Brancaccio. La campana, numero 153 WTA, ha ceduto alla russa Anna Blinkova, numero 89 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-7(3) 7-5 6-4 al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza.
Debutto complicato anche per Lucrezia Stefanini, numero 143 del ranking, che affronta l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 53 WTA e prima testa di serie delle qualificazioni, mai sfidata in precedenza.
Torna in gara anche Martina Trevisan, numero 519 WTA, ammessa con il ranking protetto: per lei c’è l’austriaca Sinja Kraus, numero 104 del mondo e 22esima testa di serie, che ha già vinto l’unico precedente, giocato al primo turno del WTA 125 di Tolentino 2025 sulla terra.
Buone notizie invece da Tyra Caterina Grant. La giovane azzurra, numero 262 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, ha superato al primo turno la slovena Veronika Erjavec, numero 96 WTA e 15esima testa di serie, con il punteggio di 7-6(3) 7-5.
Al turno decisivo Grant si giocherà un posto nel main draw contro una tra Udvardy [4] e Pareja [WC].
Combined Madrid
Madrid, Spagna  ·  20 Aprile 2026
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CIELO Buono
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
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17:00
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  Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying
Q1
⛅  Giornata favorevole
  Qualificazioni
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Nicolas Jarry CHI

ATP Madrid
Cristian Garin [2]
7
6
Ugo Blanchet
5
4
Vincitore: Garin
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Aleksandar Vukic AUS vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Madrid
Aleksandar Vukic [5]
4
2
Pablo Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Mostra dettagli

Billy Harris GBR vs Daniel Merida ESP

ATP Madrid
Billy Harris
3
5
Daniel Merida [13]
6
7
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Martinez ESP

ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo [8]
0
6
3
Pedro Martinez
0
3
1
Mostra dettagli

Dusan Lajovic SRB vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Moise Kouame FRA

Il match deve ancora iniziare





Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias ESP vs (24) Dominika Salkova CZE

WTA Madrid 1000
Ruth Roura Llaverias
0
5
1
0
Dominika Salkova [24]
0
7
6
0
Vincitore: Salkova
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(3) Donna Vekic CRO vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Madrid 1000
Donna Vekic [3]
3
6
4
Leolia Jeanjean
6
3
6
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

Sara Sorribes Tormo ESP vs (14) Tamara Korpatsch GER

WTA Madrid 1000
Sara Sorribes Tormo
0
4
1
Tamara Korpatsch [14]
0
6
3
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

(8) Dalma Galfi HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP

WTA Madrid 1000
Dalma Galfi [8]
15
1
Leyre Romero Gormaz
15
0
Mostra dettagli

Marina Bassols Ribera ESP vs (16) Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

Ksenia Efremova FRA vs (17) Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda USA vs Rei Sakamoto JPN

ATP Madrid
Zachary Svajda [3]
6
1
Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Yibing Wu CHN vs Manas Dhamne IND

ATP Madrid
Yibing Wu [11]
6
7
Manas Dhamne
1
5
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Borna Gojo CRO

ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
6
6
Borna Gojo
4
3
Vincitore: Trungelliti
Mostra dettagli

Darwin Blanch USA vs Benjamin Bonzi FRA

ATP Madrid
Darwin Blanch
3
6
Benjamin Bonzi [15]
6
7
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Chris Rodesch LUX

ATP Madrid
Rinky Hijikata [12]
0
1
Chris Rodesch
15
3
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva RUS vs (18) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 09:00

WTA 1000 Madrid
Charaeva
6
6
Sasnovich
3
4
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(6) Anna Blinkova RUS vs Nuria Brancaccio ITA

WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
6
7
6
Nuria Brancaccio
7
5
4
Vincitore: Blinkova
Mostra dettagli

(4) Panna Udvardy HUN vs Julieta Pareja USA

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS

WTA Madrid 1000
Viktoriya Tomova
0
3
0
Anastasia Pavlyuchenkova [20]
15
6
0
Mostra dettagli

(12) Diane Parry FRA vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Anastasia Potapova AUT vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea FRA vs Vilius Gaubas LTU

ATP Madrid
Arthur Gea
2
4
Vilius Gaubas [22]
6
6
Vincitore: Gaubas
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Hugo Gaston FRA

ATP Madrid
Elmer Moller
6
6
Hugo Gaston [18]
3
3
Vincitore: Moller
Mostra dettagli

Lloyd Harris RSA vs Mackenzie McDonald USA

ATP Madrid
Lloyd Harris
6
6
Mackenzie McDonald [23]
4
2
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Diego Dedura GER

ATP Madrid
Luca Van Assche [10]
3
2
Diego Dedura
6
6
Vincitore: Dedura
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Moez Echargui TUN

ATP Madrid
Aleksandar Kovacevic [9]
40
5
Moez Echargui
0
4
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 10:00
(10) Nikola Bartunkova CZE vs Katarzyna Kawa POL

WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
6
2
6
Katarzyna Kawa
4
6
3
Vincitore: Bartunkova
Mostra dettagli

Rebeka Masarova SUI vs (23) Rebecca Sramkova SVK

WTA Madrid 1000
Rebeka Masarova
0
6
7
0
Rebecca Sramkova [23]
0
3
5
0
Vincitore: Masarova
Mostra dettagli

(5) Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA

WTA Madrid 1000
Katie Volynets [5]
6
4
6
Oceane Dodin
0
6
1
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Lucrezia Stefanini ITA

WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva [1]
0
6
0
Lucrezia Stefanini
0
0
0
Mostra dettagli

(11) Hanne Vandewinkel BEL vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (22) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Martin Damm USA

ATP Madrid
Andrea Pellegrino
0
6
Martin Damm [24]
6
7
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Otto Virtanen FIN vs Titouan Droguet FRA

ATP Madrid
Otto Virtanen
6
3
3
Titouan Droguet [17]
2
6
6
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Jaime Faria POR

ATP Madrid
Quentin Halys [6]
7
3
4
Jaime Faria
6
6
6
Vincitore: Faria
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs Jan Choinski GBR

ATP Madrid
Henrique Rocha
30
3
Jan Choinski [19]
30
3
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 10:00
(7) Simona Waltert SUI vs Despina Papamichail GRE Inizio 09:00

WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
0
7
6
0
Despina Papamichail
0
5
3
0
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

Elvina Kalieva USA vs (21) Suzan Lamens NED

WTA Madrid 1000
Elvina Kalieva
0
6
6
0
Suzan Lamens [21]
0
4
3
0
Vincitore: Kalieva
Mostra dettagli

Tyra Caterina Grant ITA vs (15) Veronika Erjavec SLO

WTA Madrid 1000
Tyra Caterina Grant
0
7
7
0
Veronika Erjavec [15]
0
6
5
0
Vincitore: Grant
Mostra dettagli

Lola Radivojevic SRB vs (19) Darja Vidmanova CZE

WTA Madrid 1000
Lola Radivojevic
0
3
2
Darja Vidmanova [19]
0
6
3
Mostra dettagli

Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (13) Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

(9) Alycia Parks USA vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare

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26 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tifoso degli italiani (Guest) 20-04-2026 16:43

Scritto da Arnaldo

Scritto da Ozzastru
Pellegrino già fuori?

Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse

Purtroppo ha avuto un infortunio qualche settimana fa che lo ha costretto al ritiro prima nelle quali dell’atp250 di Marrakech e poi nel primo turno quali di Montecarlo.
Questo per lui doveva essere il momento in cui poter fare il salto nei 100, speriamo che l’infortunio sia alle spalle e possa riprendere a vincere nelle prossime settimane.

 26
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 16:42

La Grant chissà che non sbocci ad alto livello proprio qui,

contro Udvardy sarà difficile ma non impossibile

 25
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giallu 20-04-2026 16:21

Scritto da Flyer
brava tyra buon match, ottimo potenziale!
Grandissimi margini di miglioramento su servizio, un po incostante, vista l’età in tutti i fondamentali, buon atteggiamento e ottima testa… che immagino, li porti da casa…

Hai avuto modo di vederla? Se si solo una cosa ti chiederei: è stata in controllo o ha faticato? Grazie se ti va di replicare

 24
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JannikUberAlles 20-04-2026 16:17

Dedura ha steso Van Assche in 2 set…

…talent-scout dove siete???

 23
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Flyer (Guest) 20-04-2026 16:13

brava tyra buon match, ottimo potenziale!
Grandissimi margini di miglioramento su servizio, un po incostante, vista l’età in tutti i fondamentali, buon atteggiamento e ottima testa… che immagino, li porti da casa…

 22
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 15:47

Grant passa il primo turno 👏👏👏

 21
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Andreas Seppi 20-04-2026 15:20

Scritto da Non tennista
Tyra Grant

Unica speranza.

 20
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Andreas Seppi 20-04-2026 15:19

Scritto da Diego
Che fatica vedere la Brancaccio ! Ma non ha un coach? Ha un buon potenziale ma alterna pochi ottimi punti a tanti errori grossolani, es è sempre troppo difensiva, sta buttando via una partita che doveva vincere in 2 sets…

Un vero peccato, molto incostante

 19
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 14:48

Tyra Grant 🤞🤞🤞

 18
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 14:38

Brancaccio fuori

 17
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Diego (Guest) 20-04-2026 14:22

Che fatica vedere la Brancaccio ! Ma non ha un coach? Ha un buon potenziale ma alterna pochi ottimi punti a tanti errori grossolani, es è sempre troppo difensiva, sta buttando via una partita che doveva vincere in 2 sets…

 16
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Betafasan 20-04-2026 13:18

Pellegrino molto male

 15
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Edoardo (Guest) 20-04-2026 13:13

Molto bene Vasami!!!!!!

 14
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ospite1 (Guest) 20-04-2026 13:09

Dhamne wc solo perché team Piatti . Il budget conta.

 13
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Arnaldo (Guest) 20-04-2026 12:31

Scritto da Ozzastru
Pellegrino già fuori?

Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse

 12
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+1: Betafasan
-1: brunodalla
Gaz (Guest) 20-04-2026 12:01

Non mi sono sbagliato,come Podrez anche la Charaeva mi aveva fatto un’ottima impressione contro Cocciaretto, negli highlights di questi due match.
Bella vittoria in 2 contro Sasnovich,questi risultati,in parte,rivalutando certi risultati della Cocciaretto,che comunque è la meno terraiola delle italiane ,ricordiamolo sempre, visto che qualche grande ragioniere ancora pensa automaticamente italiana = terra rossa = mangia spaghetti

 11
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Ozzastru (Guest) 20-04-2026 11:32

Pellegrino già fuori?

 10
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givaldo barbosa (Guest) 20-04-2026 11:07

@ pablito (#4596574)

“Chi sa, parli” è buona.

 9
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Gaz (Guest) 20-04-2026 10:57

@ zedarioz (#4596556)

Non l’avevo mai vista giocare,non si può vedere tutto a livello ITF, riesci a vedere solo qualcosina,ma essendo anche scommettitore seguo tutti i giorni almeno i risultati,da Wta agli itf minori,e certamente ci sono dei movimenti che non ti possono sfuggire,come quelli delle giovani che incominciano ad ottenere buoni risultati in serie, sempre migliori,tra i quali certamente avevo già notato questa Podrez,tra le altre,che da 300 del mondo a fine ottobre ha vinto un ITF 75,e da lì ho visto che continuava con regolarità ad ottenere risultati,da qui a pensare che avrebbe ottenuto già un risultato del genere ce ne passa,ma ragazzine così lanciate sono in grado, non è la prima volta e non sarà l’ultima.
Mi ha sorpreso solo nella tempistica,non del tutto sul fatto che sia stata lei piuttosto che un’altra a fare parlare di se questa settimana.
Vedremo la sua evoluzione, che tipo di evoluzione,un WTA è troppo poco.

 8
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+1: zedarioz
pablito 20-04-2026 10:40

Scritto da pablito
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli…

Ecco…

https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?is=q6qruX0R8UeZzqXz

 7
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JannikUberAlles 20-04-2026 10:33

Scritto da pablito
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli…

https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?si=VH-G8gTi5NvXRx5W

 6
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MAURO (Guest) 20-04-2026 10:24

OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

 5
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pablito 20-04-2026 10:20

Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?

Canale YT ?

Chi sa, parli… 😉

 4
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zedarioz (Guest) 20-04-2026 10:02

@ Gaz (#4596528)

L’ucraina che ha battuto Cocciaretto e fatto finale ieri, la conoscevi? Non è male per avere 19 anni. Non fa un sorriso manco se costretta però sa giocare.

 3
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Edoardo (Guest) 20-04-2026 09:31

Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa

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Gaz (Guest) 20-04-2026 08:53

Curiosità per questa Leme da Silva,16 anni, proveniente da 3 tornei su terra vinti consecutivamente in Sudamerica,due J300 e un J500 che l’hanno portata nella top ten juniores,la Snigur il suo slam lo ha vinto su erba a Wimbledon,e poi non è mai più emersa veramente.

Il torneo ITF superiore della settimana era un 75 a Portoroz ed è stato vinto dalla Sorribes, che nel suo tragitto ha sconfitto anche Bronzetti (ma di lei pare non se ne accorga più nessuno) e Grant.

Da continuare a monitorare Ksenia Efremova e tenere d’occhio questa crescita esponenziale della Vandewinkel.

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