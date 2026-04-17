Juan Cruz Martin Manzano vola in finale nel terzo Itf Combined di Santa Margherita di Pula

Juan Cruz Martin Manzano vola in finale nel terzo Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Causa il maltempo degli scorsi giorni, oggi si è disputato un doppio turno, con quarti e semifinali maschili.

Martin Manzano, che in finale troverà il francese Moise Kouame (numero 3 del seeding), ha prima eliminato 6-2, 2-6, 6-2 Gianmarco Ferrari, poi 2-6, 6-2, 6-4 la wild card Lorenzo Carboni. Nel match del mattino, Carboni aveva avuto la meglio per 4-6, 6-4, 6-0 su Francesco Forti.

Negli ottavi femminili, Alessandra Mazzola elimina Deborah Chiesa 7-5, 7-5.

Triplo confronto tra Italia e Germania, con le padrone di casa che si impongono due volte su tre: la testa di serie numero 3 Samira De Stefano regola 6-3, 6-4 Marianna Thamm, Enola Chiesa regola con un doppio 6-2 Laura Boehner, mentre Gaia Maduzzi perde 6-2, 6-4 contro Joelle Lilly Sophie Steur.