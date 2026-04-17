Roland Garros dice no al “1-Point Slam”: Mauresmo difende identità e tradizione

Roland Garros non seguirà la strada del tanto discusso “1-Point Slam”. Dopo il clamore suscitato dall’evento andato in scena nella settimana precedente all’Australian Open, il torneo parigino ha deciso di prendere nettamente le distanze da questo format spettacolare, ma lontano dalla propria idea di tennis.

Il “1-Point Slam”, conclusosi con la vittoria del tennista amatoriale Jordan Smith e con un premio da un milione di dollari, aveva attirato grande attenzione mediatica, diventando uno dei temi più chiacchierati dell’inizio di stagione. Eppure, insieme alla curiosità, non sono mancate le critiche, arrivate sia da parte degli addetti ai lavori sia dal pubblico, poco convinto da un evento considerato da molti troppo distante dalla natura autentica del tennis.

A chiarire la posizione del Roland Garros è stata la direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, intervenuta in conferenza stampa con parole molto nette. La francese ha spiegato che Parigi non intende inseguire la visibilità a ogni costo, soprattutto se questo significa snaturare il profilo storico e identitario dello Slam sulla terra battuta.

“Non vogliamo la fama a tutti i costi”, ha dichiarato Mauresmo, sottolineando come il “1-Point Slam” rappresenti una moda che non rispecchia né l’essenza né l’autenticità del Roland Garros. Un messaggio chiaro, che conferma la volontà del torneo di restare fedele alla propria tradizione pur guardando al futuro.

Questo non significa però rifiutare ogni forma di innovazione. La stessa Mauresmo ha infatti precisato che Roland Garros continuerà a rinnovarsi, ma lo farà in altri ambiti, cercando soluzioni moderne che non vadano a intaccare il valore sportivo e simbolico della competizione.

La sensazione, dunque, è che il torneo francese voglia mantenere una linea precisa: apertura al cambiamento sì, ma senza cedere a operazioni di immagine che rischino di allontanare il pubblico dal significato più profondo dell’evento. In un’epoca in cui lo spettacolo spesso spinge a forzare i confini dello sport, Roland Garros sceglie la continuità con la propria storia. E lo fa con convinzione.





Marco Rossi