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Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Venerdì 10 Aprile 2026

09/04/2026 17:13 9 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Court Rainier III – ore 11:00
Joao Fonseca BRA vs Alexander Zverev GER
Felix Auger-Aliassime CAN vs Jannik Sinner ITA
Carlos Alcaraz ESP vs Alexander Bublik KAZ
Alex De Minaur AUS vs Valentin Vacherot MCO vs Hubert Hurkacz POL

Court des Princes – ore 11:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Mauriz70 09-04-2026 19:06

Scritto da zedarioz
La cosa brutta di Montecarlo è che non fanno la sessione serale, così li cucinano per bene all’ora di pranzo. Tranne Vacherot che gioca sempre di sera, ma va bene così.

Sono d’accordo, è un peccato che manchi la sessione serale, ma credo sia dovuto alla posizione dei campi che sono in prossimità del mare e, soprattutto in questa stagione, dopo le 19 a causa dell’umidità diventano un vero pantano. Non dimentichiamo che Montecarlo è già considerata la terra rossa più lenta del circuito.

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guido Guest 09-04-2026 19:04

Scritto da zedarioz
La cosa brutta di Montecarlo è che non fanno la sessione serale, così li cucinano per bene all’ora di pranzo. Tranne Vacherot che gioca sempre di sera, ma va bene così.

meno male: te la ricordi la partita con Rune sul fango?

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Inox 09-04-2026 19:03

Scritto da JannikUberAlles
@REDAZIONE: Alcaraz, molto probabilmente, giocherà contro BUBLIK perché Lehecka è stato eliminato!

In realtà è tutto sbagliata la parte di tabellone di Alcaraz

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zedarioz 09-04-2026 18:56

La cosa brutta di Montecarlo è che non fanno la sessione serale, così li cucinano per bene all’ora di pranzo. Tranne Vacherot che gioca sempre di sera, ma va bene così.

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walden 09-04-2026 18:46

Comunque sempre alle 13, mai che lo facciano giocare alla sera…

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walden 09-04-2026 18:18

Scritto da Di Passaggio
Ora iniziano gli incontri veramente duri per Jannik: quarti, semi e finale (probabile Alky) da paura. In bocca al lupo, Jan!

paura, si, ma per gli avversari! 😉

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JannikUberAlles 09-04-2026 17:40

@REDAZIONE: Alcaraz, molto probabilmente, giocherà contro BUBLIK perché Lehecka è stato eliminato!

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Di Passaggio 09-04-2026 17:33

Ora iniziano gli incontri veramente duri per Jannik: quarti, semi e finale (probabile Alky) da paura. In bocca al lupo, Jan!

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Moi (Guest) 09-04-2026 17:31

Redazione: Lehecka è stato sconfitto da Bublik, se non sbaglio

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