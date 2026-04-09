Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Venerdì 10 Aprile 2026
Court Rainier III – ore 11:00
Joao Fonseca vs Alexander Zverev
Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner
Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik
Alex De Minaur vs Valentin Vacherot MCO vs Hubert Hurkacz POL
Court des Princes – ore 11:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Christian Harrison / Neal Skupski vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Harri Heliovaara / Henry Patten
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
Sono d’accordo, è un peccato che manchi la sessione serale, ma credo sia dovuto alla posizione dei campi che sono in prossimità del mare e, soprattutto in questa stagione, dopo le 19 a causa dell’umidità diventano un vero pantano. Non dimentichiamo che Montecarlo è già considerata la terra rossa più lenta del circuito.
meno male: te la ricordi la partita con Rune sul fango?
In realtà è tutto sbagliata la parte di tabellone di Alcaraz
La cosa brutta di Montecarlo è che non fanno la sessione serale, così li cucinano per bene all’ora di pranzo. Tranne Vacherot che gioca sempre di sera, ma va bene così.
Comunque sempre alle 13, mai che lo facciano giocare alla sera…
paura, si, ma per gli avversari! 😉
@REDAZIONE: Alcaraz, molto probabilmente, giocherà contro BUBLIK perché Lehecka è stato eliminato!
Ora iniziano gli incontri veramente duri per Jannik: quarti, semi e finale (probabile Alky) da paura. In bocca al lupo, Jan!
Redazione: Lehecka è stato sconfitto da Bublik, se non sbaglio