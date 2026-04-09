Rune accelera il rientro: tornerà ad Amburgo prima del Roland Garros

Il rientro di Holger Rune è più vicino del previsto. Il danese ha annunciato che tornerà in campo al Bitpanda Hamburg Open 2026, ATP 500 in programma dal 16 al 23 maggio al Rothenbaum, nella settimana immediatamente precedente al Roland Garros. La notizia è stata confermata sia dall’ATP sia dagli organizzatori del torneo tedesco.

Si tratta di un segnale molto importante, perché Rune era fermo da mesi dopo il grave problema al tendine d’Achille che lo aveva costretto a interrompere la stagione. Fino a poco tempo fa, i tempi del recupero lasciavano pensare a un ritorno più tardivo, mentre adesso il suo comeback prende forma già durante la primavera europea sulla terra battuta.

Naturalmente servirà tempo per ritrovare ritmo partita e continuità agonistica. Un conto è tornare ad allenarsi, un altro è reggere subito il livello di un ATP 500 alla vigilia di uno Slam. Ma il fatto stesso che Rune abbia fissato Amburgo come primo torneo del rientro rappresenta già una notizia molto positiva, sia per lui sia per tutto il circuito.

La scelta di Amburgo non è casuale. Il torneo tedesco è uno degli ultimi test di alto livello prima di Parigi e offre a Rune la possibilità di rientrare direttamente sulla terra, superficie su cui in passato ha già ottenuto risultati importanti. L’obiettivo, a questo punto, sembra chiaro: usare Amburgo per riassaggiare il ritmo competitivo e provare poi a presentarsi al Roland Garros con qualche certezza in più.

Dopo mesi complicati, il tennis ritrova così uno dei suoi talenti più attesi. E anche se sarà inevitabile avere pazienza nelle prime settimane, il solo fatto di rivedere Rune già ad Amburgo ha il sapore di una piccola impresa.





Marco Rossi