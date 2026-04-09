Berrettini saluta Monte Carlo, Fonseca si impone in due set

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini, sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti. Il classe 2006, numero 40 del mondo, conferma tutto il suo enorme potenziale e stacca il pass per i quarti di finale. Una partita intensa, soprattutto nel primo set, giocata a ritmi altissimi e decisa nei dettagli. Berrettini ha tenuto il confronto fino al 3-3, prima di cedere il servizio in un game chiave, compromesso da alcuni errori evitabili. Da quel momento Fonseca non ha più concesso nulla, chiudendo con autorità. Nel secondo set l’equilibrio si è spezzato definitivamente. Il brasiliano ha alzato ulteriormente il livello in risposta, leggendo bene il servizio dell’azzurro e insistendo con continuità sul rovescio di Berrettini, apparso più corto e meno incisivo del solito. Matteo ha provato a reagire recuperando un break, ma ha poi subito una serie di giochi consecutivi che hanno indirizzato il match.

Ritmi altissimi, decide il servizio. Nonostante gli scambi non siano stati lunghissimi, ogni punto è stato giocato con grande intensità. Entrambi hanno cercato subito la spinta da fondo, senza fasi di attesa: colpi piatti, traiettorie vicino alla rete e velocità elevatissima. Fonseca è stato praticamente impeccabile nei propri turni di battuta: prime pesanti, grande precisione e pochi punti concessi. Berrettini, invece, ha faticato di più, soprattutto perché il brasiliano ha letto bene le sue soluzioni al servizio e ha saputo entrare spesso nello scambio. Il primo set si decide nel nono game: dal 40-15 per Berrettini, arrivano due righe di Fonseca, uno smash sbagliato e un errore di dritto che consegnano il break al brasiliano. Un passaggio che indirizza definitivamente la frazione, chiusa poco dopo con autorità.

Fonseca maturo, Berrettini paga un calo. Nel secondo set Fonseca continua a spingere, ottenendo subito il break. L’unico passaggio a vuoto arriva nel quarto gioco, quando Berrettini riesce a recuperare il servizio, ma è un episodio isolato. Il brasiliano torna immediatamente a comandare, approfittando anche di un leggero calo fisico dell’azzurro. Il doppio break nel finale chiude la partita, con Fonseca che non trema al momento di servire per il match. Segnali comunque positivi per Matteo. Nonostante la sconfitta, il torneo di Berrettini resta positivo. Due vittorie e buone indicazioni in un contesto, quello della terra battuta, che non è il più naturale per il suo tennis. Per Fonseca, invece, arriva una conferma importante: a soli 19 anni ha mostrato solidità, concentrazione e qualità da giocatore già maturo. Sarà la prima presenza ai quarti di finale per Joao in un Masters 100o, dove affronterà Zverev ma con questo livello sarà un avversario difficile per chiunque.

La cronaca

1.set

Fonseca al servizio . Ace. .Tre prime, non si gioca 40-0. Spinge da fondo il brasiliano, gioco a zero 1-0. Bene da fondo Matteo, Fonseca sbaglia 15-0. Palla break Matteo annulla con un ace, servizio vincente , sfonda con il dritto Berrettini 1-1. La partita entra nel vivo. Scambi prolungati da fondo, Fonseca martella sul rovescio di Matteo 40-15. Prima al centro 2-1. Scambio di finezze in back, Fonseca sbaglia 15-0.Tiene da fondo il romano 30-0.Parte da troppo lontano Berrettini 30-15. Dritto in corridoio 30 pari.. Due prime Matteo resta in corsa 2-2. Copre bene la rete Fonseca 30-0. Fonseca efficace con la prima 40-0. Gioco a zero 3-2. Volée da applausi di berrettini 30-0. Dritto vincente 40-0. Gioco a zero 3-3. Fonseca con autorità, servizio e dritto. Sbaglia il brasiliano 15-15. Prima vincente 30-15. Chiude a rete Fonseca 4-3. Ottima seconda di Matteo 15-0. Berrettini fa correre Fonseca, 30-0. Dritto vincente del nativo di Rio de Janeiro 30-15. Seconda lavorata ad uscire, risposta out 40-15. Fonseca risponde sulla riga 40-30. Ancora una riga di Fonseca la palla rimbalza male 40-40. Prima vincente, vantaggio Berrettini. Fonseca fa male con il dritto, parità. Sbaglia lo smash Matteo, palla break. Esce male dal servizio Berrettini, dritto in rete, break Fonseca 3-5. Il brasiliano serve per il set. Fuori il rovescio di Matteo 15-0. Ace 30-0. Risposta in rete, tre set-point 40-0.. Ace primo set Fonseca 6-3 in 35 minuti.

2.set

Berrettini al servizio. Errore di dritto e prima vincente 15-15. Arriva tardi sul dritto Matteo 15-30. Ottima volée di Matteo 30-30. Ace 40-30. Palla corta perfetta 1-0. Il nastro aiuta Berrettini 15-15. Stavolta è Fonseca a sbagliare lo smash 15-30. Seconda a 183km/h Fonseca rimedia , 30 pari. Scende a rete il brasiliano 40-30. Palla corta di Fonseca, Matteo tenta il lob, gioco Fonseca 1-1. Fuori il dritto di Berrettini 0-15. Entra la prima, Fonseca sbaglia 15 pari. Rovescio contro rovescio Matteo mette in rete 15-30. Risposta profonda e dritto vincente. Palla break 30-40. Super difesa di Fonseca, con i piedi dentro al campo Matteo forza il dritto, nastro e palla out. Arriva il break 1-2. Matteo impreciso da fondo 30-15. Scatto di Berrettini sulla smorzata di Fonseca, smash vincente 30-30. Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Fonseca, palla break Berrettini, la prima del match. A rete Fonseca, splendido passante di dritto, Matteo recupera il break 2-2. In fiducia Berrettini costringe Fonseca all’errore 15-0. Grande recupero del brasiliano sulla smorzata del romano 15-15. Dritto da paura di Fonseca 15-30. Serve and volley 30-30. Risposta profonda sul rovescio Matteo sbaglia palla break 30-40. Scambio a rete esce il passante (facile) di Berrettini break 2-3. Conferma il break Fonseca 4-2. Ace di Matteo, che poi mette in rete la smorzata. Ancora un errore di rovescio 15-30. Esce il dritto di Berrettini, due palle per il doppio break 15-40. A rete Matteo volée in contropiede 30-40. Insiste sul rovescio Fonseca, Berrettini sbaglia doppio break 5-2.Fonseca serve per il match. Risposta out, 15-0 errore di dritto 30-0.. Ace 40-0 e smash vincente . Fonseca ai quarti di finale 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti.

Da nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Matteo Berrettini vs Joao Fonseca

