Berrettini saluta Monte Carlo, Fonseca si impone in due set
Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini, sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti. Il classe 2006, numero 40 del mondo, conferma tutto il suo enorme potenziale e stacca il pass per i quarti di finale. Una partita intensa, soprattutto nel primo set, giocata a ritmi altissimi e decisa nei dettagli. Berrettini ha tenuto il confronto fino al 3-3, prima di cedere il servizio in un game chiave, compromesso da alcuni errori evitabili. Da quel momento Fonseca non ha più concesso nulla, chiudendo con autorità. Nel secondo set l’equilibrio si è spezzato definitivamente. Il brasiliano ha alzato ulteriormente il livello in risposta, leggendo bene il servizio dell’azzurro e insistendo con continuità sul rovescio di Berrettini, apparso più corto e meno incisivo del solito. Matteo ha provato a reagire recuperando un break, ma ha poi subito una serie di giochi consecutivi che hanno indirizzato il match.
Ritmi altissimi, decide il servizio. Nonostante gli scambi non siano stati lunghissimi, ogni punto è stato giocato con grande intensità. Entrambi hanno cercato subito la spinta da fondo, senza fasi di attesa: colpi piatti, traiettorie vicino alla rete e velocità elevatissima. Fonseca è stato praticamente impeccabile nei propri turni di battuta: prime pesanti, grande precisione e pochi punti concessi. Berrettini, invece, ha faticato di più, soprattutto perché il brasiliano ha letto bene le sue soluzioni al servizio e ha saputo entrare spesso nello scambio. Il primo set si decide nel nono game: dal 40-15 per Berrettini, arrivano due righe di Fonseca, uno smash sbagliato e un errore di dritto che consegnano il break al brasiliano. Un passaggio che indirizza definitivamente la frazione, chiusa poco dopo con autorità.
Fonseca maturo, Berrettini paga un calo. Nel secondo set Fonseca continua a spingere, ottenendo subito il break. L’unico passaggio a vuoto arriva nel quarto gioco, quando Berrettini riesce a recuperare il servizio, ma è un episodio isolato. Il brasiliano torna immediatamente a comandare, approfittando anche di un leggero calo fisico dell’azzurro. Il doppio break nel finale chiude la partita, con Fonseca che non trema al momento di servire per il match. Segnali comunque positivi per Matteo. Nonostante la sconfitta, il torneo di Berrettini resta positivo. Due vittorie e buone indicazioni in un contesto, quello della terra battuta, che non è il più naturale per il suo tennis. Per Fonseca, invece, arriva una conferma importante: a soli 19 anni ha mostrato solidità, concentrazione e qualità da giocatore già maturo. Sarà la prima presenza ai quarti di finale per Joao in un Masters 100o, dove affronterà Zverev ma con questo livello sarà un avversario difficile per chiunque.
La cronaca
1.set
Fonseca al servizio . Ace. .Tre prime, non si gioca 40-0. Spinge da fondo il brasiliano, gioco a zero 1-0. Bene da fondo Matteo, Fonseca sbaglia 15-0. Palla break Matteo annulla con un ace, servizio vincente , sfonda con il dritto Berrettini 1-1. La partita entra nel vivo. Scambi prolungati da fondo, Fonseca martella sul rovescio di Matteo 40-15. Prima al centro 2-1. Scambio di finezze in back, Fonseca sbaglia 15-0.Tiene da fondo il romano 30-0.Parte da troppo lontano Berrettini 30-15. Dritto in corridoio 30 pari.. Due prime Matteo resta in corsa 2-2. Copre bene la rete Fonseca 30-0. Fonseca efficace con la prima 40-0. Gioco a zero 3-2. Volée da applausi di berrettini 30-0. Dritto vincente 40-0. Gioco a zero 3-3. Fonseca con autorità, servizio e dritto. Sbaglia il brasiliano 15-15. Prima vincente 30-15. Chiude a rete Fonseca 4-3. Ottima seconda di Matteo 15-0. Berrettini fa correre Fonseca, 30-0. Dritto vincente del nativo di Rio de Janeiro 30-15. Seconda lavorata ad uscire, risposta out 40-15. Fonseca risponde sulla riga 40-30. Ancora una riga di Fonseca la palla rimbalza male 40-40. Prima vincente, vantaggio Berrettini. Fonseca fa male con il dritto, parità. Sbaglia lo smash Matteo, palla break. Esce male dal servizio Berrettini, dritto in rete, break Fonseca 3-5. Il brasiliano serve per il set. Fuori il rovescio di Matteo 15-0. Ace 30-0. Risposta in rete, tre set-point 40-0.. Ace primo set Fonseca 6-3 in 35 minuti.
2.set
Berrettini al servizio. Errore di dritto e prima vincente 15-15. Arriva tardi sul dritto Matteo 15-30. Ottima volée di Matteo 30-30. Ace 40-30. Palla corta perfetta 1-0. Il nastro aiuta Berrettini 15-15. Stavolta è Fonseca a sbagliare lo smash 15-30. Seconda a 183km/h Fonseca rimedia , 30 pari. Scende a rete il brasiliano 40-30. Palla corta di Fonseca, Matteo tenta il lob, gioco Fonseca 1-1. Fuori il dritto di Berrettini 0-15. Entra la prima, Fonseca sbaglia 15 pari. Rovescio contro rovescio Matteo mette in rete 15-30. Risposta profonda e dritto vincente. Palla break 30-40. Super difesa di Fonseca, con i piedi dentro al campo Matteo forza il dritto, nastro e palla out. Arriva il break 1-2. Matteo impreciso da fondo 30-15. Scatto di Berrettini sulla smorzata di Fonseca, smash vincente 30-30. Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Fonseca, palla break Berrettini, la prima del match. A rete Fonseca, splendido passante di dritto, Matteo recupera il break 2-2. In fiducia Berrettini costringe Fonseca all’errore 15-0. Grande recupero del brasiliano sulla smorzata del romano 15-15. Dritto da paura di Fonseca 15-30. Serve and volley 30-30. Risposta profonda sul rovescio Matteo sbaglia palla break 30-40. Scambio a rete esce il passante (facile) di Berrettini break 2-3. Conferma il break Fonseca 4-2. Ace di Matteo, che poi mette in rete la smorzata. Ancora un errore di rovescio 15-30. Esce il dritto di Berrettini, due palle per il doppio break 15-40. A rete Matteo volée in contropiede 30-40. Insiste sul rovescio Fonseca, Berrettini sbaglia doppio break 5-2.Fonseca serve per il match. Risposta out, 15-0 errore di dritto 30-0.. Ace 40-0 e smash vincente . Fonseca ai quarti di finale 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti.
Da nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani
Matteo Berrettini vs Joao Fonseca
TAG: Enrico Milani, Joao Fonseca, Masters 1000 Monte Carlo 2026, Matteo Berrettini
Silvio (Guest) 09-04-2026 14:05
Entrare in top-10 è precluso a praticamente *tutti* i giocatori di tennis del mondo, tranne una manciata di fenomeni, di cui ha fatto meritatamente parte Matteo in passato.
Appenderà ancora qualche bello scalpo alla cintura, su questo sono abbastanza sicuro. Poi dieci posti in più o in meno non cambiano granché per la sua ottima, ottima, carriera.
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Silvio, se Berrettini rientra in top40 ti pago da bere 🍺 🍹
Entrare in top-10 è precluso a praticamente *tutti* i giocatori di tennis del mondo, tranne una manciata di fenomeni, di cui ha fatto meritatamente parte Matteo in passato.
Appenderà ancora qualche bello scalpo alla cintura, su questo sono abbastanza sicuro. Poi dieci posti in più o in meno non cambiano granché per la sua ottima, ottima, carriera.
Un ritorno in top 10, per esempio, mi sembra ormai precluso definitivamente per il buon Matteo
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magilla 09-04-2026 13:45
Scritto da Non tennista
Risultato scontato,
Il brasiliano è già di un livello superiore al romano
Ma c’è ancora qualcuno che crede nella rinascita di Berrettini?
dipende cosa intendi tu per rinascita…..
Machac ha battuto Cerundolo sulla terra ma di fronte al Campione sembra un novellino. Forma smagliante.
Segnali positivi dopo un 63 62 direi di no. Io capisco che la linea di chi scrive gli articoli debba essere positiva a tutti i costi e mai critica. Ma così è esagerato 😀 non c’è nulla di male a muovere critiche di tanto in tanto
dipende cosa intendi tu per rinascita…..
se berrettini serve sotto il 50%…..e gli capita spesso…..non serve un fonseca per batterlo……pero’ a matteo io gli perdono tutto…..quello che fa a me va bene….
Risultato scontato,
Il brasiliano è già di un livello superiore al romano
Ma c’è ancora qualcuno che crede nella rinascita di Berrettini?
Guardiamoci Sinner che forse è meglio dai…
alcuni passaggi a vuoto di Matteo, altrimenti sarebbe stata più lottata… Fonseca forte, molto forte ma il nostro ha dimostrato di essere ancora competitivo ad alto livello se sta bene
Berrettini travolge Medvedev, ho giocato la partita perfetta…ma veramente si può commentare così una non partita? È chiaro che Medvedev ha seri problemi di testa, non può essere presa come pietra di paragone una partita dove uno non è proprio sceso in campo. Quando poi si scrive che oggi Fonseca sarebbe stato un test più equilibrato oer un Berrettini così che è un pericolo x chiunque…5 games e a casa.
@ no Sinner no Party (#4588690)
Nè giornata storta nè soprattutto problema fisico,ne ha avuti già troppi purtroppo, ma solo un giocatore più forte…
Quando Matteo batté in 2 set Fonseca in Davis un anno e mezzo fa scrissi che il ragazzino mi aveva molto impressionato. Non potrà mai diventare un Kuerten perché davanti ha 2 mostri e qualcun’altro più forte ma ad un livello di Musetti forse si. Ovviamente mi riferisco al Musetti che senza infortunio stava rifilando un 3/0 al Nole che poi doveva battere Sinner. Quel Musetti che aveva la semi agli Australian Open come derby a portata di racchetta. Gli sto facendo un grande augurio.
concordo.
nonostante berrettini abbia detto che col russo sia stata una prestazione perfetta, la sensazione era che chiunque del main draw ieri avrebbe battuto il russo.
2 non partite non indicative.. di buono ci sono comunque i 100 punti e l’ingresso nel main draw di Parigi
NON Sò Quando capirò realmente il valore di BERRETTINI , dà un 6 0 6 0 a Medvedev e poi mi perde con FONSECA In 2 SET, non riuscendo a giocare
Vittoria con Medvedev un pò strana scommesse
No servizio, no party!
Per forza, se vieni da due non incontri, l’altro é più in palla di te.
Paradossalmente l’atteggiamento di Medvedev ha si regalato la top 100, ma ha comunque nuociuto oggi
Peccato, tutto fuoco di paglia contro Medvedev che evidentemente era proprio in giornata no
Prestazione opaca e sottotono di Matteo, pensavo se la giocasse meglio, peccato!
Si
A me viene il dubbio che stai cercando le solite giustificazioni ..
Dopo due vittorie contro nessuno, al primo test il re e’ nudo !
La classifica attuale e’ quella giusta.
Spero sia stata una mattinata storta e che non ci sia nessun problema ai suoi addominali.
Forza Matteo!
Interrotta la serie di 16 giochi consecutivi
Peccato però che questo fosse praticamente il primo, visto il ritiro di BA e preso atto che ieri Medvedev è rimasto in albergo a giocare alla Play.
Abbastanza deludente come prova specie al servizio. Vediamo se saprà riscattarsi in doppio con Vavassori
Al di là della bella prova di Fonseca, è vero
Solo a me è venuto il dubbio che Berrettini non volesse/potesse forzare?
Spero proprio che Matteo si possa riscattare più tardi, in doppio.
Dajè!!!!
Il buon Berrettini al secondo/terzo incontro consecutivo è sempre in apnea….