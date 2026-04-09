Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Aprile 2026
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R16 Machac – Sinner 2° inc. ore 11:00
R16 Berrettini – Fonseca Inizio 11:00
R16 Berrettini /Vavassori – Heliovaara /Patten 3° inc. ore 11:00
CH 125 Monza – terra
R16 Landaluce – Cecchinato Inizio 11:00
CH 125 Madrid – terra
R16 Fatic – Agamenone Non prima 12:00
WTA Madrid 125 – terra
2T Pigato – Samson ore 11:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Vi immaginate se Jannik trova in semifinale Bergs?