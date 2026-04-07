Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Mercoledì 08 Aprile 2026. In campo tre azzurri
Court Rainier III – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini
Cristian Garin vs Alexander Zverev
Felix Auger-Aliassime vs Marin Cilic
Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot
Court des Princes – ore 11:00
Andrey Rublev vs Zizou Bergs
Joao Fonseca vs Arthur Rinderknech
Corentin Moutet vs Casper Ruud
Flavio Cobolli vs Alexander Blockx
Court EA de Massy – ore 11:00
Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo
Francisco Cerundolo vs Tomas Machac
Tomas Martin Etcheverry vs Terence Atmane
Fabian Marozsan vs Hubert Hurkacz
Court 9 – ore 11:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Lucas Miedler
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
2 commenti
e il doppio Sinner/Bergs?
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