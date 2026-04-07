Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Mercoledì 08 Aprile 2026. In campo tre azzurri

Court Rainier III – ore 11:00

Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini

Cristian Garin vs Alexander Zverev

Felix Auger-Aliassime vs Marin Cilic

Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot

Court des Princes – ore 11:00

Andrey Rublev vs Zizou Bergs

Joao Fonseca vs Arthur Rinderknech

Corentin Moutet vs Casper Ruud

Flavio Cobolli vs Alexander Blockx

Court EA de Massy – ore 11:00

Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo

Francisco Cerundolo vs Tomas Machac

Tomas Martin Etcheverry vs Terence Atmane

Fabian Marozsan vs Hubert Hurkacz

Court 9 – ore 11:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Lucas Miedler

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic