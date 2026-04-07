Da MonteCarlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Mercoledì 08 Aprile 2026. In campo tre azzurri

07/04/2026 16:51 2 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren

Court Rainier III – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Matteo Berrettini ITA
Cristian Garin CHI vs Alexander Zverev GER
Felix Auger-Aliassime CAN vs Marin Cilic CRO
Lorenzo Musetti ITA vs Valentin Vacherot MON

Court des Princes – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Zizou Bergs BEL
Joao Fonseca BRA vs Arthur Rinderknech FRA
Corentin Moutet FRA vs Casper Ruud NOR
Flavio Cobolli ITA vs Alexander Blockx BEL

Court EA de Massy – ore 11:00
Jiri Lehecka CZE vs Alejandro Tabilo CHI
Francisco Cerundolo ARG vs Tomas Machac CZE
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Terence Atmane FRA
Fabian Marozsan HUN vs Hubert Hurkacz POL

Court 9 – ore 11:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Romain Arneodo MON / Pierre-Hugues Herbert FRA
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

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2 commenti

guido Guest 07-04-2026 17:29

e il doppio Sinner/Bergs?

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Harlan (Guest) 07-04-2026 17:18

Brutto accoppiamento per il Muso
Il cowboy gioca in casa e darà l’anima

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