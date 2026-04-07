Sinner domina Humbert, esordio sul velluto al Master 1000 Monte Carlo

La perfezione non esiste, è una Chimera irraggiungibile a cui si tende cercando di essere sempre migliori, ma Jannik Sinner c’è andato piuttosto vicino nell’esordio al Masters 1000 di Monte Carlo (e su terra battuta nel 2026). Una bellezza da stropicciarsi gli occhi. Con una prestazione impeccabile, di grandissima qualità, sostanza ma anche varietà, Jannik domina Ugo Humbert con un perentorio 6-3 6-0 in un’oretta di tennis che è diventata un one-man-show nel secondo parziale, con il francese soverchiato in ogni situazione di gioco e angolo del campo, con la miseria di 6 punti portati a casa. È un piccolo grande metro della forza competitiva e qualità dell’italiano, che nonostante una manciata di giorni di allenamento sulla terra battuta ha portato la forma eccellente del Sunshine Double anche nel Principato, con tutti i colpi in grande spolvero, sicuri, potenti, precisi. Va detto che Humbert ha servito davvero male (43% di prime in gioco) e senza il colpo che sostiene la sua prestazione tutto è crollato come un castello di carte sotto il “tifone” Jannik, pronto a prendersi tutto senza lasciare niente all’avversario. La faccia di Ugo alla stretta di mano era un misto di sgomento e incredulità, come uno che ha visto qualcosa di troppo alto per esser comprensibile… Al terzo turno Sinner aspetta il vincente di Machac – Cerundolo.

Oggettivamente le qualità di Humbert su terra battuta, e anzi una terra battuta discretamente lenta come quella di Monte Carlo, lasciavano presagire un match “comodo” per Jannik, a meno di una giornata storta come sensazioni dell’azzurro. Tutto è andato oltre le più rosee previsioni, sia perché il francese ha servito troppo male per resistere alla morsa dell’italiano (fortissimo dalla risposta), che grazie ad una prestazione impeccabile di Sinner per scelte di gioco e consistenza. Giusto un game per trovare le migliori sensazioni all’impatto e via, la partita il n.2 se l’è presa di forza e non l’ha mollata più. Ugo è riuscito a prendersi qualche punto qua e là con rischi indicibili, forte della sua mano e bravura nell’aprire l’angolo, ma senza la possibilità di anticipare su rimbalzo basso e sfruttare a proprio favore la velocità della palla incidente, è stato di fatto disarmato. Jannik lo sapeva benissimo e infatti per tutta la prima fase dell’incontro ha badato perlopiù a giocare carico di spin, potente, con poco rischio e massimo rendimento. Ha incassato in cauto silenzio qualche bellissimo punto del rivale, ma era sicuro che la sua consistenza in spinta, pressione e continuità avrebbe demolito – palla dopo palla – le poche certezze del francese. E così è stato. Inoltre Sinner, pure con una percentuale di prime non eccellente nel primo set (intorno al 50%) non ha concesso nemmeno un singolo punto con la prima palla in gioco, e solo due a fine match, segnale di quanto abbia gestito alla perfezione ogni situazione, soffrendo poco o niente la risposta di Humbert.

Una volta in vantaggio di un break, Sinner ha iniziato ad esplorare nuovi spazi e provare diverse soluzioni, con colpi più dritti e ficcanti, alcune smorzate fantastiche e anche qualche discesa a rete ottima, con tempi per l’attacco sempre più sicuri e corretti. “Comodo” orchestrare così bene ogni colpi quando c’è un vantaggio netto, si potrebbe obiettare… ma la sensazione è stata di facilità, una fluida e necessaria gestione della selezione dei colpi, il tutto per sfruttare l’occasione del primo match su terra battuta in modo attivo, invece di portare a casa l’incontro solo di conserva. Non poteva esserci un esordio migliore, più comodo per Sinner. Forse un avversario che l’avesse tenuto un po’ di più nello scambio, magari con drive più continui e pesanti, poteva essere più utile a trovare ritmo e sicurezza, ma la sensazione è che Jannik si senta molto bene, forte fisicamente – eccellente come ha dominato gli angoli nello scambio – sia in fiducia e piuttosto centrato, nonostante una sola settimana di gioco sulla superficie. Ha risposto bene a profondo Jannik, ha spinto con continuità e sbagliato poco. Tutto bene e testa a giovedì, per il terzo turno.

Marco Mazzoni

La cronaca

La stagione su terra battuta di Jannik Sinner inizia in risposta, con una risposta in rete sul servizio di Humbert. Qualche difficoltà a centrare i primi colpi, con altri due errori col diritto in spinta, Con uno schema d’attacco spettacolare (angolo strettissimo col diritto e poi attacco a rete) Humbert muove lo score. Jannik cauto in spinta, cerca la migliori sensazioni lavorando abbastanza la palla di spin e sbagliando una comoda accelerazione a campo quasi aperto, ma si prende il game con perfette scelte tecniche, 1 pari. Il francese si affida alla curva mancina di servizio, suo punto di forza insieme all’apertura degli angoli, tanto da spostarsi ben lateralmente prima di battere. Sinner tiene una posizione in risposta assai arretrata, per iniziare lo scambio, ma così apre molto spazio alle curve del rivale (2-1). Nel secondo turno di battuta prende ritmo il gioco di Sinner, un Ace, un ottimo attacco e una sensazione di controllo superiore dei colpi (2-2). Il pressing di Jannik dalla risposta diventa più consistente nel quinto game, e gli errori di Ugo arrivano… Sul 15-30 il francese si prende un gran rischio e trova la riga, poi la spinta costante, asfissiante dell’italiano sul rovescio del rivale porta in dono la prima palla break sul 30-40. Se la gioca con coraggio Hubert, un gran rovescio lungo linea (dalla seconda di battuta) che gli apre il campo. Del resto la “mano” di Ugo è di grandissima qualità. Ma anche la spinta di Jannik è altrettanto eccellente, e quando si scambia sulla diagonale di destra il gap è enorme pro-Sinner. Altra palla break, altra risposta profonda dell’italiano – stavolta con una posizione più vicina alla riga di fondo – e il tentativo di accelerazione col diritto lungo linea, un po’ disperato, costa a Humbert l’errore e il BREAK, 3-2 Sinner. Ha cambiato marcia Jannik, eccellente la gestione e qualità nel turno di servizio successivo, chiuso con un attacco a rete micidiale per concretezza, dando una sensazione di controllo totale. 4-2, allungo consolidato. Humbert è di fronte a un… muro. La sua spinta non riesce a fare danni al rivale, a meno di rischiare tutto e di più, come sulla bordata di diritto angolatissima sul 15-30. Anche perché Sinner risponde tanto e lo fa benissimo, come sul 30 pari: guadagna campo e corre avanti a prendersi una nuova palla break con uno smash comodissimo. Ugo stavolta si salva, esce di pochissimo un rovescio incrociato dell’italiano, e quindi si porta a casa un game complicatissimo con due giocate top, bordata lungo linea e smorzata (4-3). Sinner resta solido, concreto, pronto a reagire su due ottime risposte del francese, tutt’altro che docile anche se sotto di un break. Sinner resta perfetto con la prima palla, 11 punti su 11 giocate, per il 5-3. Ugo è sotto scacco: col servizio non riesce a fare la differenza e solo giocate top gli fruttano punti. Sinner in versione muro, rimette tutto con parabola, intensità, profondità… un vero “muro” che lo porta a set point sul 30-40. Micidiale Jannik: risposta negli ultimi cm di campo sulla seconda palla, diritto d’attacco potente sul rovescio del francese che non la rimette tra le righe. SET Sinner, 6-3 di una consistenza monumentale, nonostante un modesto 52% di prime in gioco (ma solo due punti massimo concessi nei suoi game).

Jannik riparte alla battuta nel secondo parziale, un errore banale in spinta col diritto su di una parabola altissima di Humbert. Sul 30 pari l’azzurro smista dal centro del campo col diritto palle sempre più profonde e aggressive, anche un drive super carico di top spin, davvero lontanissimo dal Sinner anche solo del 2025… e frutta lauti dividendi perché Ugo non sa come gestirlo. 1-0 Sinner, in totale sicurezza. E la sicurezza è massima anche in risposta con l’azzurro bravissimo nell’entrare forte nelle seconde di battuta di Humbert, giocare consistente e profondo tanto da provocare gli errori del rivale. Ugo si ritrova 15-40, cerca un diritto super aggressivo in lungo linea ma manca il campo di pochi centimetri, quanto basta a fruttare il BREAK a Sinner, subito avanti 2-0 e servizio. Forte del vantaggio il n.2 si prende il lusso anche di una smorzata col diritto incredibile per taglio e come si “morta” subito dopo il nastro. Micidiale. Pure un serve and volley tecnicamente ineccepibile. Vola Sinner, 3-0 con un diritto lungo linea micidiale dopo il servizio. Non c’è più partita, Ugo inizia il quarto game col doppio fallo poi non riesce minimamente a difendersi sulla pressione e anche attacco di un Jannik scatenato. La risposta è poderosa, l’attacco successivo perfetto, 0-40 e altre tre palle break per Jannik. Con un lungo linea di rovescio in contro piede l’azzurro scappa via col doppio break sul 4-0, liscio come una sete di Como… Parziale micidiale di 8 game a 1, forte di una superiorità totale. Con un Ace Sinner chiude il quinto game, 5-0, quasi nel silenzio del campo Ranieri III, in ammirazione di cotanta prestazione. Ormai è accademia, Sinner va di smorzata (perfetta), poi gioca profondo e carico. 0-40 e triplo match point dopo solo 63 minuti. Niente, finisce subito con l’ennesima seconda palla, aggredita dalla risposta di Sinner ed errore col diritto di Humbert. La faccia di Ugo alla cordiale stretta di mano è quasi incredula per il “trattamento” ricevuto. Un cazzotto in faccia degno di Bud Spencer…

Ugo Humbert vs Jannik Sinner

