Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 06 Aprile 2026

Cinque tennisti italiani si qualificano per il main draw maschile del secondo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sono Lorenzo Carboni (6-1, 6-4 su Nicolò Toffanin), Pietro Romeo Scomparin (6-3, 7-6 su Leonardo Iemmi), Silvio Mencaglia (7-6, 6-7, 10-3 su Giannicola Misasi in 3 ore e mezza di gioco), Pietro Marino (6-3, 7-6 su Matteo Mura) ed Edoardo Cherie Ligniere (6-1, 6-3 su Alessandro Bellifemine).

Sconfitti nel turno decisivo anche Leonardo Borrelli (6-1, 6-2 dal belga Martin Van Der Meerschen), Gabriele Maria Noce (6-7, 6-4, 10-5 dallo statunitense Dakotah Bobo in 2h48′) e Daniel Bagnolini (6-2, 6-1 dal tedesco Niels McDonald).

Già scattato il tabellone principale, che ha visto le sconfitte all’esordio di Giovanni Fonio (6-2, 5-7, 6-3 dall’olandese Jelle Sels, testa di serie numero 8), di Gianmarco Ferrari (6-4, 1-6, 6-1 dal tedesco Mika Petkovic) e della wild card Daniel Aleksandar Amarandei (6-4, 6-2 dal francese Florent Bax, numero 4 del seeding).

Accesso diretto nel tabellone principale per altri cinque italiani: la testa di serie numero 6 Tommaso Compagnucci, Samuele Pieri e le wild card Lorenzo Angelini e Daniele Rapagnetta.

Al via anche le qualificazioni femminili.

Accadono al turno decisivo le italiane Marta Lombardini (6-0, 6-3 sulla polacca Ewa Duda), Beatrice Ricci (doppio 6-1 sulla tedesca Romy Koelzer), Eleonora Alvisi (6-2, 6-3 su Gaia Mais) ed Enola Chiesa (bye all’esordio).

Eliminate Carlotta Moccia (doppio 6-1 dalla lettone Daniela Vismane), Carolina Gasparini (6-1, 6-0 dalla ceca Alena Kovackova), Gloria De Santis (doppio 6-4 dalla serba Dunja Maric) e Sofia Del Balzo Ruiti (nessun gioco conquistato contro la belga Romane Longueville).