ITF Calvi e Boca Raton: I Main Draw
ITF CALVI(Fra 75k cemento outdoor)
[1] Daria Snigur vs Celia Cervino ruiz
Valentina Ryser vs Carolyn Ansari
Alana Smith vs Kira Pavlova
Amandine Hesse vs [5] Katherine Sebov
[3] Gabriela Knutson vs Jessica Pieri
Alicia Dudeney vs Astrid Cirotte
Manon Leonard vs Aneta Laboutkova
Yuriko Lily Miyazaki vs [8] Eva Guerrero alvarez
[7] Julia Avdeeva vs Jeline Vandromme
Liv Boulard vs Maria Martinez vaquero
Erika Andreeva vs Emeline Dartron
Diana Martynov vs [4] Barbora Palicova
[6] Xinyu Gao vs Elena Malygina
Aneta Kucmova vs Vendula Valdmannova
Amandine Monnot vs Marie Mattel
Marine Szostak vs [2] Susan Bandecchi
ITF BOCA RATON(Usa 35k terra)
In attesa…
TAG: Tornei ITF
