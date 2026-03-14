Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Sabato 14 Marzo 2026. Jannik Sinner in prima serata

14/03/2026 00:31 1 commento
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto ATPTour
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto ATPTour

Stadium 1 – ore 19:00
Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB
Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:30)
Carlos Alcaraz ESP vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 23:00)
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON (Non prima 02:00)

Stadium 3 – ore 20:30
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA

TAG: ,

1 commento

Pat (Guest) 14-03-2026 00:39

Ottimo orario

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!