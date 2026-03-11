Ha ceduto il secondo set con il più rating di performance mai registrato ATP, Copertina

L’amaro record assoluto segnato da Fonseca nella sconfitta contro Sinner a Indian Wells

11/03/2026 17:30 4 commenti
Joao Fonseca
Joao Fonseca

Perdere giocando benissimo. Anzi, il secondo set così bene da essere il parziale ceduto con l’indice di prestazione più alto mai registrato per una sconfitta da quando esiste la rilevazione sistematica del gioco, colpo per colpo. Stiamo parlando di Joao Fonseca, battuto ieri notte da un grande e irriducibile Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Due tiebreak a favore dell’italiano, bravo nei momenti decisivi a calare gli assi che hanno fatto piazza pulita sul tavolo. Tuttavia la prestazione di Fonseca è stata eccezionale a livello tecnico e di prestazione. La conferma viene da Tennis Insights, piattaforma che analizza ogni singolo aspetto del gioco, colpi inclusi, dando un indice di prestazione analitico di ogni fase tecnica e quindi complessiva.

Nel secondo set del match vs. Sinner, Fonseca per i dati rilevati da Tennis Insights ha fatto registrare un eccezionale valore di 9.42 come performance rating, un dato strepitoso. Mai prima del match di ieri a Indian Wells un tennista aveva perso un set con un rilievo statistico così alto.

 

Questo dato è l’ulteriore conferma di come i due protagonisti abbiano disputato una splendida partita, e come Sinner sia riuscito a far pendere la bilancia dalla sua parte andando a prendersi i punti decisivi. Tennis Insights, insieme a Tennis Viz, ha analizzato del dettaglio i fattori che hanno portato l’italiano al successo. I dati più significativi sono stati il rendimento complessivo dei colpi di inizio gioco, servizio e risposta. Jannik ha selezionato con cura gli angoli della battuta, andando prevalentemente al centro o molto esterno, evitando così risposte più centrali che potevano aiutare la risposta – in particolare di diritto – del brasiliano.

Proprio il diritto infatti è stato il colpo più dirompente di Joao, con la conferma anche dai rilievi statistici. Fonseca ha generato più velocità di Sinner e si è preso tutti i suoi vincenti tirando il colpo con i piedi quasi sulla riga di fondo o addirittura dentro al campo, mentre quando è stato costretto da Jannik a tirare da più dietro la sua percentuale di successo è scesa drasticamente. Proprio sulla posizione in campo è passata la supremazia di Sinner nei tiebreak: il 4 volte campione Slam infatti, nei due passaggi decisivi, è stato superiore spingendo l’avversario di quel poco dietro alla riga di fondo da disarmarlo. Conferma anche dall’analisi analitica di come Jannik abbia cercato il più possibile di bloccare il brasiliano sulla diagonale di rovescio, ottenendo più del doppio dei punti dell’avversario.

Numeri, a conferma di che razza di super partita abbiamo assistito in California, una prima volta da ricordare. Applausi ai due, con la sensazione che nel prossimo futuro continueremo a vederne delle belle nei loro prossimo scontri.

Marco Mazzoni

4 commenti

Taxi Driver 11-03-2026 18:02

È stato un POLLO con il braccino tremante e il rosso uno SPIETATO
cannibale.

3-6 tie break e servizio il brasilero ha iniziato a frignare. Quell’altro ha fiutato la tremarella e da cinico squalo se l’è pappato senza pietà.
Poi nel secondo tie lo ha infilzato e matato.

Io spero che pure sto fonseca non faccia la fine dei vari shelton, draper, de minaur, rublev xkè sennò tocca chiudere il circuito x 10 anni e spartire i tornei maggiori solo fra i due alieni

tanimodi 11-03-2026 18:02

Numeri impressionanti, se migliora un altro po’, lui Alcaraz e Kouame potrebbero essere i prossimi Big 3. Purtroppo temo che Jannik abbia qualcosa in meno di questi 3 in prospettiva.

Onurb (Guest) 11-03-2026 17:55

Il brasiliano sta “arrivando “….,un anno ancora? Due anni? Non si sa,ma fra un po non ci saranno piu solo alcaraz e sinner a dividersi gli slam ….come è giusto che sia è come è sempre stato nella storia del tennis

patric25 11-03-2026 17:37

fonseca=antipatico

