Indian Wells corre ai ripari: il torneo valuta cambiamenti per i biglietti dello Stadium 2

L’organizzazione di Indian Wells è pronta a intervenire sulla questione legata alla scarsa affluenza nello Stadium 2, uno dei temi che più ha fatto discutere in questa edizione del torneo. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato un comunicato in cui il BNP Paribas Open ha fatto sapere che, al termine dell’evento, verrà “valutata con attenzione” una modifica della politica di vendita dei biglietti relativa proprio al secondo stadio.

Una presa di posizione che nasce dopo immagini e situazioni diventate sempre più evidenti nel corso del torneo, con diversi match disputati davanti a spalti molto vuoti. L’episodio che ha acceso ulteriormente il dibattito è stato quello della sfida tra Victoria Mboko e Amanda Anisimova, giocata in un’atmosfera decisamente spenta nonostante il valore del confronto.

Il problema, nella maggior parte dei casi, sembra piuttosto chiaro: molti incontri dello Stadium 2 finiscono per andare in contemporanea con match di cartello programmati sul Centrale, e questo spinge gran parte del pubblico a concentrarsi inevitabilmente sul campo principale. Una dinamica comprensibile, ma che non basta più come giustificazione per un torneo di questo livello, soprattutto quando in campo ci sono giocatrici o giocatori di primissimo piano.

Questa inquadratura della folla mostra essenzialmente quanto sia stata una decisione pessima quella di non far più entrare i possessori di pass per il lo Stadium 2 come accadeva in passato.

Per questo motivo Indian Wells ha deciso di prendere atto della situazione e di aprire ufficialmente alla possibilità di cambiare qualcosa nella gestione dei tagliandi. L’obiettivo è evitare che anche partite importanti si disputino in un contesto povero di pubblico, con un colpo d’occhio che penalizza sia lo spettacolo sia il prestigio del torneo.

Adesso resta da capire quale sarà concretamente la soluzione scelta dagli organizzatori. Il torneo ha ammesso il problema e ha promesso una riflessione approfondita al termine della manifestazione. Il passo successivo sarà trovare la formula giusta per valorizzare davvero anche lo Stadium 2 e garantire un’atmosfera più adeguata ai match che ospita.

A Indian Wells, insomma, il tema è ormai sul tavolo. E dopo le immagini viste in questi giorni, il torneo sa di non poter più far finta di nulla.





Francesco Paolo Villarico