Indian Wells, quarti di finale: Sinner a bassa quota (1,06) contro Tien, per il titolo Alcaraz scavalca di nuovo Jannik

Jannik Sinner batte il brasiliano Joao Fonseca due set a zero (7-6 7-6) e accede ai quarti di finale del Master 1000 di Indian Wells dove affronterà lo statunitense Learner Tien. La vittoria dell’italiano – riporta Agipronews – nel match in programma giovedì 12 marzo è quotata a 1,06 mentre il trionfo di Tien è fissato a 7,60. L’azzurro non ha ancora perso un set nel torneo: il suo successo 2-0, stesso risultato dell’unico precedente tra i due vinto dall’italiano 6-2 6-2 nella finale all’Atp 500 di Pechino dello scorso ottobre, è fissato a 1,27. La vittoria di almeno un set da parte dello statunitense è offerta a 3,40.

ANTEPOST – Sinner è l’unico italiano rimasto in gioco a Indian Wells, torneo che non è mai stato vinto da nessun azzurro. Dopo gli ottavi di finale Carlos Alcaraz ha superato il n.2 al mondo nella quota per la vittoria, nonostante per i bookie il successo dello spagnolo si sia alzato da 1,44 a 1,70. Il trionfo di Sinner è salito da 1,30 a 2,50. Lontani Alexander Zverev e Novak Djokovic, entrambi a 16,00.

today, 19:00 R16 Hijikata 🇦🇺 – Norrie 🇬🇧 (27) 0-0 3.46 1.31

today, 21:00 R16 Medvedev 🇷🇺 (11) – Michelsen 🇺🇸 3-0 1.29 3.59

today, 22:00 R16 Alcaraz 🇪🇸 (1) – Ruud 🇳🇴 (13) 5-3 1.08 8.28

tomorrow, 02:00 R16 Djokovic 🇷🇸 (3) – Draper 🇬🇧 (14) 1-0 1.71 2.14

tomorrow, QF Tien 🇺🇸 (25) – Sinner 🇮🇹 (2) 0-1 8.95 1.07

tomorrow, QF Fils 🇫🇷 (32) – Zverev 🇩🇪 (4) 2-4 2.53 1.53