Masters e WTA 1000 Miami: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
11/03/2026 11:50 4 commenti
🎾 ATP MASTERS 1000 MIAMI OPEN
HARD COURT 🇺🇸 MIAMI, FLORIDA
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos ⭐
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak ⭐
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander ⭐
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex ⭐
|🇦🇺 AUS
|7
|AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐
|🇨🇦 CAN
|8
|FRITZ, Taylor ⭐
|🇺🇸 USA
|9
|SHELTON, Ben ⭐
|🇺🇸 USA
|10
|BUBLIK, Alexander ⭐
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|13
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|15
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|16
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|17
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|🇩🇰 DEN
|19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|20
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|21
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|22
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|23
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|24
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|25
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|26
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|27
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|28
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|29
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|30
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|31
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|32
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|33
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|34
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|35
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|36
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|🇪🇸 ESP
|38
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|39
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|40
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|42
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|43
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
|44
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|45
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|46
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|47
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|48
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|49
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|50
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|51
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|52
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|53
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|54
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|55
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|🇨🇳 CHN
|57
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|58
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|59
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 BEL
|60
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|60
|ZHANG, Zhizhen PR
|🇨🇳 CHN
|61
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|62
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|63
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|64
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|65
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|66
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|67
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|68
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|69
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 USA
|70
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|71
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|72
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 FRA
|73
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 FRA
|74
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|75
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 USA
|76
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 USA
|77
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
📋 ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE
|IN Cerundolo, Juan Manuel
|🇦🇷 #78
|IN Shevchenko, Alexander
|🇰🇿 #79
|IN Duckworth, James
|🇦🇺 #80
|🇦🇹 #81
|5. Bautista Agut, Roberto
|🇪🇸 #82
|6. Kecmanovic, Miomir
|🇷🇸 #83
|7. Fearnley, Jacob
|🇬🇧 #84
|🇦🇺 #84
|9. Arnaldi, Matteo 🇮🇹
|#85
|10. de Jong, Jesper
|🇳🇱 #86
🎾 WTA 1000 MIAMI OPEN
HARD COURT 🇺🇸 MIAMI, FLORIDA
TABELLONE PRINCIPALE
|SABALENKA, Aryna ⭐
|🇧🇾 BLR
|SWIATEK, Iga ⭐
|🇵🇱 POL
|RYBAKINA, Elena ⭐
|🇰🇿 KAZ
|GAUFF, Coco ⭐
|🇺🇸 USA
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸 USA
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸 USA
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹
|ITA
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺 RUS
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦 UKR
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦 CAN
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 RUS
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 SUI
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|KEYS, Madison
|🇺🇸 USA
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵 JPN
|TAUSON, Clara
|🇩🇰 DEN
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺 RUS
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦 UKR
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 LAT
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 CAN
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳 CHN
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 RUS
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 USA
|JOINT, Maya
|🇦🇺 AUS
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧 GBR
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿 CZE
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴 ROU
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿 CZE
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 UKR
|VALENTOVA, Tereza
|🇨🇿 CZE
|EALA, Alexandra
|🇵🇭 PHI
|ARANGO, Emiliana
|🇨🇴 COL
|TJEN, Janice
|🇮🇩 INA
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪 GER
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷 GRE
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷 CRO
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷 FRA
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 USA
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|LYS, Eva
|🇩🇪 GER
|FRECH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|KARTAL, Sonay
|🇬🇧 GBR
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 ARG
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 BRA
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺 AUS
|SELEKHMETEVA, Oksana
|🇷🇺 RUS
|BOULTER, Katie
|🇬🇧 GBR
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
❌ RITIRI (2)
|🇫🇷 FRA
|🇨🇳 CHN
QUALIFICAZIONI
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴 ROU
|GOLUBIC, Viktorija
|🇨🇭 SUI
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿 KAZ
|BIRRELL, Kimberly
|🇦🇺 AUS
|SONMEZ, Zeynep
|🇹🇷 TUR
|SEIDEL, Ella
|🇩🇪 GER
|WALTERT, Simona
|🇨🇭 SUI
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺 RUS
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳 CHN
|GALFI, Dalma
|🇭🇺 HUN
|ZAKHAROVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|ZARAZUA, Renata
|🇲🇽 MEX
|RAKHIMOVA, Kamilla
|🇷🇺 RUS
|JUVAN, Kaja
|🇸🇮 SLO
|PARKS, Alycia
|🇺🇸 USA
|VOLYNETS, Katie
|🇺🇸 USA
|SEMENISTAJA, Darja
|🇱🇻 LAT
|SUN, Lulu
|🇳🇿 NZL
|KRAUS, Sinja
|🇦🇹 AUT
|VEKIC, Donna
|🇭🇷 CRO
|STARODUBTSEVA, Yuliia
|🇺🇦 UKR
|SRAMKOVA, Rebecca
|🇸🇰 SVK
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|LAMENS, Suzan
|🇳🇱 NED
|BARTUNKOVA, Nikola
|🇨🇿 CZE
|PARRY, Diane
|🇫🇷 FRA
|GIBSON, Amarni
|🇬🇧 GBR
|SASNOVICH, Aliaksandra
|🇧🇾 BLR
|TAGGER, Lina
|🇺🇸 USA
|JEANJEAN, Leolia
|🇫🇷 FRA
|VIDMANOVA, Tereza
|🇨🇿 CZE
|TOWNSEND, Taylor
|🇺🇸 USA
|MASAROVA, Rebeka
|🇪🇸 ESP
|FRUHVIRTOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria
|🇦🇩 AND
|TARARUDEE, Lanlana
|🇹🇭 THA
|DOLEHIDE, Caroline
|🇺🇸 USA
|INGLIS, Maddison
|🇦🇺 AUS
|YUAN, Yue
|🇨🇳 CHN
|HUNTER, Ena PR
|🇺🇸 USA
|BRENGLE, Madison WC
|🇺🇸 USA
|TREVISAN, Martina 🇮🇹 PR
|ITA
🇮🇹 Italiane evidenziate (3)
⭐ Top 4 Seeds
WC Wild Card
PR Protected Ranking
OUT Ritirata
WTA 1000 Miami Open • Hard Court 🇺🇸
