La situazione aggiornata ATP, Copertina, Entry List, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

11/03/2026 11:50 4 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🎾 ATP MASTERS 1000 MIAMI OPEN

HARD COURT 🇺🇸 MIAMI, FLORIDA

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐ ITA
3 DJOKOVIC, Novak ⭐ 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐ ITA
6 DE MINAUR, Alex ⭐ 🇦🇺 AUS
7 AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐ 🇨🇦 CAN
8 FRITZ, Taylor ⭐ 🇺🇸 USA
9 SHELTON, Ben ⭐ 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander ⭐ 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
13 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
18 RUNE, Holger OUT 🇩🇰 DEN
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
22 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
23 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
24 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
25 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
26 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
27 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
28 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
29 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
30 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
31 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
32 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
35 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
36 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
37 MUNAR, Jaume OUT 🇪🇸 ESP
38 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
43 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
44 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
49 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
50 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
51 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
52 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
53 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
54 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
55 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
56 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 SHANG, Juncheng PR OUT 🇨🇳 CHN
57 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
58 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
59 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
60 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
60 ZHANG, Zhizhen PR 🇨🇳 CHN
61 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
64 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
65 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
68 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
69 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
70 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
71 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
72 HALYS, Quentin 🇫🇷 FRA
73 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
74 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
75 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
76 NAVA, Emilio 🇺🇸 USA
77 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER

📋 ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE

IN Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #78
IN Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #79
IN Duckworth, James 🇦🇺 #80
4. Misolic, Filip OUT 🇦🇹 #81
5. Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #82
6. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #83
7. Fearnley, Jacob 🇬🇧 #84
8. Kokkinakis, Thanasi PR OUT 🇦🇺 #84
9. Arnaldi, Matteo 🇮🇹 #85
10. de Jong, Jesper 🇳🇱 #86

🎾 WTA 1000 MIAMI OPEN

HARD COURT 🇺🇸 MIAMI, FLORIDA

TABELLONE PRINCIPALE

SABALENKA, Aryna ⭐ 🇧🇾 BLR
SWIATEK, Iga ⭐ 🇵🇱 POL
RYBAKINA, Elena ⭐ 🇰🇿 KAZ
GAUFF, Coco ⭐ 🇺🇸 USA
PEGULA, Jessica 🇺🇸 USA
ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸 USA
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ITA
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺 RUS
SVITOLINA, Elina 🇺🇦 UKR
MBOKO, Victoria 🇨🇦 CAN
ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 RUS
BENCIC, Belinda 🇨🇭 SUI
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
NOSKOVA, Linda 🇨🇿 CZE
KEYS, Madison 🇺🇸 USA
OSAKA, Naomi 🇯🇵 JPN
TAUSON, Clara 🇩🇰 DEN
JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺 RUS
NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
KOSTYUK, Marta 🇺🇦 UKR
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 LAT
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 CAN
ZHENG, Qinwen 🇨🇳 CHN
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 RUS
KENIN, Sofia 🇺🇸 USA
JOINT, Maya 🇦🇺 AUS
RADUCANU, Emma 🇬🇧 GBR
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿 CZE
KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴 ROU
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿 CZE
KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
LI, Ann 🇺🇸 USA
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 UKR
VALENTOVA, Tereza 🇨🇿 CZE
EALA, Alexandra 🇵🇭 PHI
ARANGO, Emiliana 🇨🇴 COL
TJEN, Janice 🇮🇩 INA
SIEGEMUND, Laura 🇩🇪 GER
SAKKARI, Maria 🇬🇷 GRE
RUZIC, Antonia 🇭🇷 CRO
STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷 FRA
MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 USA
BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
LYS, Eva 🇩🇪 GER
FRECH, Magdalena 🇵🇱 POL
KARTAL, Sonay 🇬🇧 GBR
SIERRA, Solana 🇦🇷 ARG
BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 BRA
MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺 AUS
SELEKHMETEVA, Oksana 🇷🇺 RUS
BOULTER, Katie 🇬🇧 GBR
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA

❌ RITIRI (2)

BOISSON, Lois OUT 🇫🇷 FRA
WANG, Yafan PR OUT 🇨🇳 CHN

QUALIFICAZIONI

RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴 ROU
GOLUBIC, Viktorija 🇨🇭 SUI
PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿 KAZ
BIRRELL, Kimberly 🇦🇺 AUS
SONMEZ, Zeynep 🇹🇷 TUR
SEIDEL, Ella 🇩🇪 GER
WALTERT, Simona 🇨🇭 SUI
BLINKOVA, Anna 🇷🇺 RUS
ZHANG, Shuai 🇨🇳 CHN
GALFI, Dalma 🇭🇺 HUN
ZAKHAROVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
ZARAZUA, Renata 🇲🇽 MEX
RAKHIMOVA, Kamilla 🇷🇺 RUS
JUVAN, Kaja 🇸🇮 SLO
PARKS, Alycia 🇺🇸 USA
VOLYNETS, Katie 🇺🇸 USA
SEMENISTAJA, Darja 🇱🇻 LAT
SUN, Lulu 🇳🇿 NZL
KRAUS, Sinja 🇦🇹 AUT
VEKIC, Donna 🇭🇷 CRO
STARODUBTSEVA, Yuliia 🇺🇦 UKR
SRAMKOVA, Rebecca 🇸🇰 SVK
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 USA
LAMENS, Suzan 🇳🇱 NED
BARTUNKOVA, Nikola 🇨🇿 CZE
PARRY, Diane 🇫🇷 FRA
GIBSON, Amarni 🇬🇧 GBR
SASNOVICH, Aliaksandra 🇧🇾 BLR
TAGGER, Lina 🇺🇸 USA
JEANJEAN, Leolia 🇫🇷 FRA
VIDMANOVA, Tereza 🇨🇿 CZE
TOWNSEND, Taylor 🇺🇸 USA
MASAROVA, Rebeka 🇪🇸 ESP
FRUHVIRTOVA, Linda 🇨🇿 CZE
JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria 🇦🇩 AND
TARARUDEE, Lanlana 🇹🇭 THA
DOLEHIDE, Caroline 🇺🇸 USA
INGLIS, Maddison 🇦🇺 AUS
YUAN, Yue 🇨🇳 CHN
HUNTER, Ena PR 🇺🇸 USA
BRENGLE, Madison WC 🇺🇸 USA
TREVISAN, Martina 🇮🇹 PR ITA

🇮🇹 Italiane evidenziate (3)
⭐ Top 4 Seeds

WC Wild Card
PR Protected Ranking
OUT Ritirata

WTA 1000 Miami Open • Hard Court 🇺🇸

TAG: , , ,

4 commenti

JOA20 (Guest) 11-03-2026 14:07

Scritto da Diego
ma Cocciaretto aveva detto che avrebbe giocato a Miami

Non figura nemmeno nella lista dei ritiri, qualquadra non cosa

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diego (Guest) 11-03-2026 13:42

ma Cocciaretto aveva detto che avrebbe giocato a Miami 🙄

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 11-03-2026 12:08

Io confido soprattutto in Lorenzo, a Miami ha sempre fatto benino e la sconfitta a Indian Wells, dopo che era fermo da più di un mese per infortunio, non fa testo… poi è ovvio che i favoriti siano Jannik e Carlos

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 11-03-2026 12:06

Ne resterà sempre uno, dello squadrone italiano, al terzo turno?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
-1: Marco M.