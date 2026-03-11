Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell’ 11 Marzo 2026

11/03/2026 08:24 2 commenti
Stefano Travaglia nella foto
USA Masters 1000 Indian Wells – hard
QF Erler AUT/Vavassori ITA – Bhambri IND/Goransson SWE 2° inc. ore 22:00

Il match deve ancora iniziare



RWA CH 100 Kigali – terra
R16 Cecchinato ITA – Kopp AUT 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



CHI CH 75 Santiago – terra
R16 Bueno PER – Agamenone ITA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH 175 Phoenix – hard
R32 Travaglia ITA – Halys FRA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 75 Cherbourg – indoor hard
R16 Harper CAN/Stevenson GBR – Ricca ITA/Romano ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Indian Wells – hard
QF Errani ITA/Paolini ITA – Guo CHN/Mladenovic FRA 2 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #3 – terra
1T Bronzetti ITA – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #3
Lucia Bronzetti
0
1
Nuria Brancaccio
0
4
2 commenti

Pheanes (Guest) 11-03-2026 09:46

Nardi infortunio?

 2
pablito 11-03-2026 08:44

Redazione

A Creta:

Just-in

e

Agostini in doppio

 1
