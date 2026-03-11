Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell’ 11 Marzo 2026
Masters 1000 Indian Wells – hard
QF Erler /Vavassori – Bhambri /Goransson 2° inc. ore 22:00
CH 100 Kigali – terra
R16 Cecchinato – Kopp 2° inc. ore 09:00
CH 75 Santiago – terra
R16 Bueno – Agamenone Non prima 23:00
CH 175 Phoenix – hard
R32 Travaglia – Halys Inizio 19:00
CH 75 Cherbourg – indoor hard
R16 Harper /Stevenson – Ricca /Romano Non prima 12:00
WTA 1000 Indian Wells – hard
QF Errani /Paolini – Guo /Mladenovic 2 incontro dalle 02:00
WTA Antalya 125 #3 – terra
1T Bronzetti – Brancaccio 2 incontro dalle 08:30
