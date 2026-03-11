Indian Wells 2026, Sinner promuove Fonseca: “Ha tutto per fare grandi cose, è già molto difficile da battere” (Video della partita)

Jannik Sinner ha superato Joao Fonseca con un doppio 7-6 7-6 in uno dei match più intensi e interessanti di Indian Wells 2026, e nella conferenza stampa successiva ha parlato con grande rispetto del giovane brasiliano, soffermandosi sia sulle difficoltà della sfida sia sul potenziale del suo avversario.

L’azzurro ha subito sottolineato quanto la partita fosse delicata e quanto siano stati decisivi i momenti chiave:

“Ho sentito che è stata una partita importante, e nei punti importanti ho trovato delle buone soluzioni. Ma è stata molto dura, una partita davvero tosta. Era una sfida che aspettavo con interesse. Lui è un giocatore di altissima qualità, quindi sono molto felice di aver vinto oggi.”

“Ha qualità simili alle mie, ma ogni giocatore è diverso”

Durante la conferenza, a Sinner è stato chiesto se rivedesse in Fonseca qualcosa del proprio tennis, visto che molti tendono a paragonare il brasiliano a lui per caratteristiche e stile.

Jannik ha risposto con equilibrio, riconoscendo alcune somiglianze ma anche molte differenze: “Dal mio punto di vista, ogni giocatore è diverso. Lui ha sicuramente qualità simili a quelle che avevo io e che ho sviluppato negli ultimi anni, ma allo stesso tempo vedo anche cose diverse, aspetti che lui a volte fa leggermente meglio e cose che invece faccio meglio io.”

Sinner ha poi ribadito che ognuno ha il proprio percorso: “Credo che ogni giocatore sia diverso. Lui sta seguendo la sua strada nel modo di approcciare questo sport, e io ho avuto la mia. Ma è in ottime mani. Ha un team davvero molto forte attorno a lui ed è un ragazzo che lavora tantissimo. È stato un confronto davvero bello.”

Il passaggio a vuoto sul servizio e la chiave dei tie-break

Uno dei momenti più delicati del match è arrivato quando Sinner ha servito per chiudere l’incontro nel secondo set senza riuscirci. Anche su questo l’azzurro ha offerto una lettura molto lucida, senza drammatizzare:

“Può succedere. Forse nei primi punti di quel game non ho servito benissimo. Poi sullo 0-30 lui ha giocato un paio di punti davvero ottimi.”

Per Sinner, però, la vera differenza è stata la reazione immediata e il modo in cui ha affrontato i tie-break:

“La cosa importante è come si torna dentro la partita. In entrambi i tie-break ho cercato di andare a prendermeli, di essere aggressivo, e credo che oggi questa sia stata forse la differenza.”

L’italiano ha poi aggiunto che affrontare Fonseca non è semplice proprio per la qualità costante del suo servizio e del suo tennis offensivo:

“È difficile giocare contro di lui. Ha servito molto bene per tutta la partita. Forse è calato un po’ alla fine del secondo set, ma ho sentito che nei momenti importanti oggi le cose sono andate dalla mia parte, ed è lì che si decidono partite del genere.”

“È senza paura, aggressivo e con una grande mentalità”

Tra i passaggi più significativi della conferenza ci sono stati quelli dedicati alle qualità di Fonseca. Sinner non ha avuto dubbi nell’indicare il tratto che più lo colpisce: “Penso che la sua qualità migliore sia che non ha paura. Gli piace prendersi i colpi, è molto aggressivo e ha una grande mentalità.”

Non solo. Jannik ha insistito anche sull’importanza dell’ambiente che circonda il brasiliano: “Come ho detto, è in ottime mani con il suo team. Hanno un approccio molto positivo al tennis, e questo è molto importante soprattutto per i giocatori giovani.”

Poi è arrivato anche un giudizio sul lato umano, pur con la cautela di chi dice di non conoscerlo ancora bene fuori dal campo: “Non lo conosco molto bene fuori dal campo, ma sembra un ragazzo molto umile, un giocatore umile.”

“È già difficile da battere, in futuro lo sarà ancora di più”

Sinner ha poi allargato lo sguardo al futuro, lasciando capire chiaramente quanto consideri alto il potenziale del brasiliano. Senza sbilanciarsi in previsioni precise, ha però mandato un messaggio molto forte: “Non posso prevedere il futuro, non lo so. Però credo che sia un giocatore di altissima qualità. Lo abbiamo visto tutti. Adesso finalmente ci ho giocato contro e sono molto sicuro che farà grandi cose in futuro.”

Jannik ha comunque ricordato che il percorso verso il vertice richiede sempre lavoro, crescita e continuità: “C’è ancora tanto lavoro da fare, come ho fatto io, come facciamo tutti. Le cose possono cambiare. Ma lui ha tutto ciò che serve per essere un giocatore incredibile, che già è, ma ancora di più in futuro.”

Infine, la chiusura è stata un vero attestato di stima: “Gli auguro solo il meglio.”

Un’investitura importante

Le parole di Sinner pesano, e non poco. Perché arrivano da un giocatore che conosce molto bene cosa significhi essere giovane, talentuoso e già osservato speciale del circuito. Dopo averlo battuto in due tie-break, l’azzurro ha riconosciuto a Fonseca qualità tecniche, personalità, mentalità e anche il contesto giusto per crescere.

Indian Wells 2026 ha così lasciato un segnale doppio: da una parte la conferma di Sinner, ancora lucidissimo nei momenti decisivi; dall’altra una vera e propria investitura per Fonseca, che anche agli occhi del numero uno italiano sembra avere davvero tutto per diventare uno dei grandi protagonisti del futuro.





Francesco Paolo Villarico