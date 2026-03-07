Challenger 75 Santiago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md. Sono Cadenasso e Agamenone
Challenger 75 Santiago – Tabellone Principale – terra
(1) Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier
Felipe Meligeni Alves vs Qualifier
Gianluca Cadenasso vs Thiago Monteiro
(WC) Diego Dedura vs (6) Daniel Elahi Galan
(3) Jaime Faria vs Qualifier
Qualifier vs Matias Soto
Genaro Alberto Olivieri vs Gustavo Heide
Andrea Collarini vs (5) Alex Barrena
(7) Juan Pablo Ficovich vs (Alt) Facundo Mena
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna vs (WC) Bastian Malla
Qualifier vs (4) Henrique Rocha
(8) Joao Lucas Reis Da Silva vs (Alt) Daniel Dutra da Silva
(WC) Amador Salazar vs Pedro Boscardin Dias
Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno
Franco Agamenone vs (2) Guy Den Ouden
Challenger 75 Santiago – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Guido Ivan Justo vs (WC) Anders Matta
Benjamin Torrealba vs (12) Conner Huertas del Pino
(2) Igor Marcondes vs (WC) Milledge Cossu
(Alt) Nino Serdarusic vs (11) Daniel Antonio Nunez
(3) Franco Roncadelli vs (Alt) Valentin Basel
(Alt) Franco Ribero vs (9) Nicolas Moreno De Alboran
(4) Juan Bautista Torres vs Joao Vitor Scramin Do Lago
(Alt) Federico Zeballos vs (7) Cannon Kingsley
(5) Gonzalo Villanueva vs (WC) Bautista De La Pena
Nicolas Villalon vs (10) Ryan Dickerson
(6) Pedro Sakamoto vs (WC) Paul Jan-Henrik
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (8) Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Cancha Central – ore 14:00
Guido Ivan Justo vs Anders Matta
Gonzalo Villanueva vs Bautista De La Pena
Nino Serdarusic vs Daniel Antonio Nunez
Igor Marcondes vs Milledge Cossu (Non prima 20:00)
Cancha 1 – ore 14:00
Benjamin Torrealba vs Conner Huertas del Pino
Nicolas Villalon vs Ryan Dickerson
Franco Ribero vs Nicolas Moreno De Alboran
Franco Roncadelli vs Valentin Basel (Non prima 20:00)
Cancha 2 – ore 14:00
Pedro Sakamoto vs Paul Jan-Henrik
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Federico Zeballos vs Cannon Kingsley
Juan Bautista Torres vs Joao Vitor Scramin Do Lago (Non prima 20:00)
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit