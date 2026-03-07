Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Santiago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md. Sono Cadenasso e Agamenone

07/03/2026 23:16 Nessun commento
Gianluca Cadenasso nella foto
CHI Challenger 75 Santiago – Tabellone Principale – terra
(1) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Qualifier
Felipe Meligeni Alves BRA vs Qualifier
Gianluca Cadenasso ITA vs Thiago Monteiro BRA
(WC) Diego Dedura GER vs (6) Daniel Elahi Galan COL

(3) Jaime Faria POR vs Qualifier
Qualifier vs Matias Soto CHI
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Gustavo Heide BRA
Andrea Collarini ARG vs (5) Alex Barrena ARG

(7) Juan Pablo Ficovich ARG vs (Alt) Facundo Mena ARG
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs (WC) Bastian Malla CHI
Qualifier vs (4) Henrique Rocha POR

(8) Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (Alt) Daniel Dutra da Silva BRA
(WC) Amador Salazar CHI vs Pedro Boscardin Dias BRA
Juan Pablo Varillas PER vs Gonzalo Bueno PER
Franco Agamenone ITA vs (2) Guy Den Ouden NED

CHI Challenger 75 Santiago – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Guido Ivan Justo ARG vs (WC) Anders Matta CHI
Benjamin Torrealba CHI vs (12) Conner Huertas del Pino PER

(2) Igor Marcondes BRA vs (WC) Milledge Cossu USA
(Alt) Nino Serdarusic CRO vs (11) Daniel Antonio Nunez CHI

(3) Franco Roncadelli URU vs (Alt) Valentin Basel ARG
(Alt) Franco Ribero ARG vs (9) Nicolas Moreno De Alboran USA

(4) Juan Bautista Torres ARG vs Joao Vitor Scramin Do Lago BRA
(Alt) Federico Zeballos BOL vs (7) Cannon Kingsley USA

(5) Gonzalo Villanueva ARG vs (WC) Bautista De La Pena CHI
Nicolas Villalon CHI vs (10) Ryan Dickerson USA

(6) Pedro Sakamoto BRA vs (WC) Paul Jan-Henrik GER
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs (8) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Cancha Central – ore 14:00
Guido Ivan Justo ARG vs Anders Matta CHI
Gonzalo Villanueva ARG vs Bautista De La Pena CHI
Nino Serdarusic CRO vs Daniel Antonio Nunez CHI
Igor Marcondes BRA vs Milledge Cossu USA (Non prima 20:00)

Cancha 1 – ore 14:00
Benjamin Torrealba CHI vs Conner Huertas del Pino PER
Nicolas Villalon CHI vs Ryan Dickerson USA
Franco Ribero ARG vs Nicolas Moreno De Alboran USA
Franco Roncadelli URU vs Valentin Basel ARG (Non prima 20:00)

Cancha 2 – ore 14:00
Pedro Sakamoto BRA vs Paul Jan-Henrik GER
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
Federico Zeballos BOL vs Cannon Kingsley USA
Juan Bautista Torres ARG vs Joao Vitor Scramin Do Lago BRA (Non prima 20:00)

