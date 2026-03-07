Challenger 75 Santiago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md. Sono Cadenasso e Agamenone

Challenger 75 Santiago – Tabellone Principale – terra

(1) Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier

Felipe Meligeni Alves vs Qualifier

Gianluca Cadenasso vs Thiago Monteiro

(WC) Diego Dedura vs (6) Daniel Elahi Galan

(3) Jaime Faria vs Qualifier

Qualifier vs Matias Soto

Genaro Alberto Olivieri vs Gustavo Heide

Andrea Collarini vs (5) Alex Barrena

(7) Juan Pablo Ficovich vs (Alt) Facundo Mena

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Qualifier

Santiago Rodriguez Taverna vs (WC) Bastian Malla

Qualifier vs (4) Henrique Rocha

(8) Joao Lucas Reis Da Silva vs (Alt) Daniel Dutra da Silva

(WC) Amador Salazar vs Pedro Boscardin Dias

Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno

Franco Agamenone vs (2) Guy Den Ouden

Challenger 75 Santiago – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Guido Ivan Justo vs (WC) Anders Matta

Benjamin Torrealba vs (12) Conner Huertas del Pino

(2) Igor Marcondes vs (WC) Milledge Cossu

(Alt) Nino Serdarusic vs (11) Daniel Antonio Nunez

(3) Franco Roncadelli vs (Alt) Valentin Basel

(Alt) Franco Ribero vs (9) Nicolas Moreno De Alboran

(4) Juan Bautista Torres vs Joao Vitor Scramin Do Lago

(Alt) Federico Zeballos vs (7) Cannon Kingsley

(5) Gonzalo Villanueva vs (WC) Bautista De La Pena

Nicolas Villalon vs (10) Ryan Dickerson

(6) Pedro Sakamoto vs (WC) Paul Jan-Henrik

Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (8) Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Guido Ivan Justovs Anders MattaGonzalo Villanuevavs Bautista De La PenaNino Serdarusicvs Daniel Antonio NunezIgor Marcondesvs Milledge Cossu(Non prima 20:00)

Cancha 1 – ore 14:00

Benjamin Torrealba vs Conner Huertas del Pino

Nicolas Villalon vs Ryan Dickerson

Franco Ribero vs Nicolas Moreno De Alboran

Franco Roncadelli vs Valentin Basel (Non prima 20:00)

Cancha 2 – ore 14:00

Pedro Sakamoto vs Paul Jan-Henrik

Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Federico Zeballos vs Cannon Kingsley

Juan Bautista Torres vs Joao Vitor Scramin Do Lago (Non prima 20:00)