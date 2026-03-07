Sinner, a Indian Wells si vede il cambio tattico: più discese a rete

Jannik Sinner lo aveva ribadito più volte nelle ultime settimane: tra gli aspetti su cui sta lavorando c’è anche la volontà di aggiungere nuove soluzioni tattiche al suo tennis. Una delle più evidenti è la maggiore propensione a salire a rete per chiudere i punti.

Nel debutto a Indian Wells 2026 contro Svrcina, questo cambiamento si è notato in modo chiarissimo. L’azzurro è andato a rete nel 25% dei punti giocati, un dato nettamente superiore rispetto al 13% di media della sua carriera.

Ancora più significativo il dato legato al rendimento: Sinner ha vinto il 92% dei punti nei quali ha scelto di avanzare verso la rete, contro una media abituale del 70%. Numeri che confermano non solo la bontà della scelta, ma anche la grande efficacia con cui il numero uno italiano sta cercando di arricchire il suo gioco.

Il match contro Svrcina ha quindi lanciato un segnale preciso: Sinner vuole diventare ancora più completo, aggiungendo varietà, aggressività e nuove opzioni tattiche a un tennis già devastante da fondo campo. Se questa evoluzione dovesse consolidarsi nel corso del torneo, per i suoi avversari potrebbe diventare ancora più complicato trovare contromisure.

A Indian Wells, dunque, non si è visto soltanto un Sinner vincente, ma anche un Sinner diverso: più offensivo, più intraprendente e sempre più completo.





Marco Rossi