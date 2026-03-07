Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Hersonissos 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel Md e 4 nelle quali

07/03/2026 19:19 Nessun commento
Lorenzo Giustino - Foto Sophia Lavrov
Lorenzo Giustino - Foto Sophia Lavrov

GRE Challenger 50 Hersonissos 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Lorenzo Giustino ITA vs Viktor Durasovic NOR
Qualifier vs Philip Henning RSA
(WC) Pavlos Tsitsipas GRE vs Paul Jubb GBR
Giles Hussey GBR vs (7) Harry Wendelken GBR

(3) Tom Gentzsch GER vs Jacopo Berrettini ITA
Qualifier vs Maximus Jones THA
(NG) Lorenzo Carboni ITA vs Qualifier
Maxim Mrva CZE vs (5) Dimitar Kuzmanov BUL

(6) Tiago Pereira POR vs Michael Geerts BEL
(JR) Henry Bernet SUI vs Stefan Dostanic USA
Qualifier vs Abdullah Shelbayh JOR
(Alt) Gabriele Piraino ITA vs (4) Kimmer Coppejans BEL

(8) Robin Bertrand FRA vs Qualifier
(WC) Ioannis Xilas GRE vs Alex Rybakov USA
Daniel Rincon ESP vs Qualifier
(WC) Melios Efstathiou CYP vs (2) Toby Samuel GBR

GRE Challenger 50 Hersonissos 2 – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Benjamin Hassan LBN vs Luca Castagnola ITA
Federico Iannaccone ITA vs (8) Pietro Fellin ITA

(2) Javier Barranco Cosano ESP vs Luca Staeheli SUI
(WC) Dimitris Azoidis GRE vs (10) James Story GBR

(3) Buvaysar Gadamauri BEL vs (JR) Oskari Paldanius FIN
(WC) Ioannis Kountourakis GRE vs (12) Oleksandr Ovcharenko UKR

(4) Lui Maxted GBR vs (WC) Michalis Sakellaridis GRE
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs (11) Petr Nesterov BUL

(5) Luca Potenza ITA vs (CO) Peter Makk HUN
Daniel Siniakov CZE vs (7) Jack Loge BEL

(6) Christian Langmo USA vs Dimitris Sakellaridis GRE
(WC) Petros Tsitsipas GRE vs (9) Max Wiskandt GER

Center – ore 10:00
Christian Langmo USA vs Dimitris Sakellaridis GRE (Non prima 11:30)
Petros Tsitsipas GRE vs Max Wiskandt GER
Ioannis Kountourakis GRE vs Oleksandr Ovcharenko UKR
Buvaysar Gadamauri BEL vs Oskari Paldanius FIN

Court 17 – ore 09:00
Luca Potenza ITA vs Peter Makk HUN
Federico Iannaccone ITA vs Pietro Fellin ITA
Javier Barranco Cosano ESP vs Luca Staeheli SUI
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Petr Nesterov BUL

Court 18 – ore 09:00
Daniel Siniakov CZE vs Jack Loge BEL
Dimitris Azoidis GRE vs James Story GBR
Benjamin Hassan LBN vs Luca Castagnola ITA
Lui Maxted GBR vs Michalis Sakellaridis GRE

TAG: