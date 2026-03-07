Challenger 50 Hersonissos 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel Md e 4 nelle quali
Challenger 50 Hersonissos 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Lorenzo Giustino vs Viktor Durasovic
Qualifier vs Philip Henning
(WC) Pavlos Tsitsipas vs Paul Jubb
Giles Hussey vs (7) Harry Wendelken
(3) Tom Gentzsch vs Jacopo Berrettini
Qualifier vs Maximus Jones
(NG) Lorenzo Carboni vs Qualifier
Maxim Mrva vs (5) Dimitar Kuzmanov
(6) Tiago Pereira vs Michael Geerts
(JR) Henry Bernet vs Stefan Dostanic
Qualifier vs Abdullah Shelbayh
(Alt) Gabriele Piraino vs (4) Kimmer Coppejans
(8) Robin Bertrand vs Qualifier
(WC) Ioannis Xilas vs Alex Rybakov
Daniel Rincon vs Qualifier
(WC) Melios Efstathiou vs (2) Toby Samuel
Challenger 50 Hersonissos 2 – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Benjamin Hassan vs Luca Castagnola
Federico Iannaccone vs (8) Pietro Fellin
(2) Javier Barranco Cosano vs Luca Staeheli
(WC) Dimitris Azoidis vs (10) James Story
(3) Buvaysar Gadamauri vs (JR) Oskari Paldanius
(WC) Ioannis Kountourakis vs (12) Oleksandr Ovcharenko
(4) Lui Maxted vs (WC) Michalis Sakellaridis
Constantin Bittoun Kouzmine vs (11) Petr Nesterov
(5) Luca Potenza vs (CO) Peter Makk
Daniel Siniakov vs (7) Jack Loge
(6) Christian Langmo vs Dimitris Sakellaridis
(WC) Petros Tsitsipas vs (9) Max Wiskandt
Center – ore 10:00
Christian Langmo vs Dimitris Sakellaridis (Non prima 11:30)
Petros Tsitsipas vs Max Wiskandt
Ioannis Kountourakis vs Oleksandr Ovcharenko
Buvaysar Gadamauri vs Oskari Paldanius
Court 17 – ore 09:00
Luca Potenza vs Peter Makk
Federico Iannaccone vs Pietro Fellin
Javier Barranco Cosano vs Luca Staeheli
Constantin Bittoun Kouzmine vs Petr Nesterov
Court 18 – ore 09:00
Daniel Siniakov vs Jack Loge
Dimitris Azoidis vs James Story
Benjamin Hassan vs Luca Castagnola
Lui Maxted vs Michalis Sakellaridis
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit