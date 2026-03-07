Challenger 100 Kigali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel Md. 4 nelle quali
🇷🇼 Challenger 100 Kigali – Tabellone Principale – terra
(1) Marco Trungelliti vs Pol Martin Tiffon
Jonas Forejtek vs (WC) Aziz Ouakaa
Qualifier vs Garrett Johns
Max Houkes vs (6) Luka Pavlovic
(3) Roberto Carballes Baena vs Qualifier
Qualifier vs Filip Cristian Jianu
Eliakim Coulibaly vs Corentin Denolly
Oriol Roca Batalla vs (5) Zdenek Kolar
(8) Marco Cecchinato vs Qualifier
Sandro Kopp vs Calvin Hemery
Mathys Erhard vs Andrej Martin
Qualifier vs (4) Jay Clarke
(7) Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano
Florent Bax vs (WC) Maximilian Neuchrist
Qualifier vs Sean Cuenin
(WC) Cesar Bouchelaghem vs (2) Arthur Gea
🇷🇼 Challenger 100 Kigali – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Eero Vasa vs Siddhant Banthia
(WC) Claude Ishimwe vs (11) Matteo Covato
(2) Enrico Dalla Valle vs (Alt) Patricio Alvarado
Alec Beckley vs (7) Gabriele Pennaforti
(3) Samuele Pieri vs Alexander Donski
(WC) Allan Gatoto vs (9) Nicholas David Ionel
(4) Ryan Nijboer vs Nitin Kumar Sinha
Dillon Beckles vs (8) Denis Klok
(5) Ivan Marrero Curbelo vs (WC) Etienne Niyigena
Gray Voelzke vs (10) Maik Steiner
(6) S D Prajwal Dev vs (WC) Guy Orly Iradukunda
(Alt) Stefan Latinovic vs (12) Michiel De Krom
CENTER – ore 09:00
Ivan Marrero Curbelo vs Etienne Niyigena
Ivan Marrero Curbelo vs Etienne Niyigena (Non prima 11:00)
Claude Ishimwe vs Matteo Covato
Allan Gatoto vs Nicholas David Ionel
COURT 1 – ore 09:00
S D Prajwal Dev vs Guy Orly Iradukunda
Eero Vasa vs Siddhant Banthia
Alec Beckley vs Gabriele Pennaforti
COURT 2 – ore 09:00
Gray Voelzke vs Maik Steiner
Dillon Beckles vs Denis Klok
Enrico Dalla Valle vs Patricio Alvarado
COURT 3 – ore 09:00
Stefan Latinovic vs Michiel De Krom
Ryan Nijboer vs Nitin Kumar Sinha
Samuele Pieri vs Alexander Donski
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
Gea
Carballes
Trungelliti
Clarke
Pavlovic
Denolly
Cecchinato
Schwaerzler
Gea
Martin Tiffon
Carballes
Hemery
Pavlovic
Kolar
A.Martin
Schwaerzler
Gea
Carballes
Trungelliti
Cecchinato
Pavlovic
Coulibaly
Martin
Bax