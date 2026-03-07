Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Kigali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel Md. 4 nelle quali

07/03/2026 19:06 3 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

🇷🇼 Challenger 100 Kigali – Tabellone Principale – terra
(1) Marco Trungelliti ARG vs Pol Martin Tiffon ESP
Jonas Forejtek CZE vs (WC) Aziz Ouakaa TUN
Qualifier vs Garrett Johns USA
Max Houkes NED vs (6) Luka Pavlovic FRA

(3) Roberto Carballes Baena ESP vs Qualifier
Qualifier vs Filip Cristian Jianu ROU
Eliakim Coulibaly CIV vs Corentin Denolly FRA
Oriol Roca Batalla ESP vs (5) Zdenek Kolar CZE

(8) Marco Cecchinato ITA vs Qualifier
Sandro Kopp AUT vs Calvin Hemery FRA
Mathys Erhard FRA vs Andrej Martin SVK
Qualifier vs (4) Jay Clarke GBR

(7) Joel Schwaerzler AUT vs Stefano Napolitano ITA
Florent Bax FRA vs (WC) Maximilian Neuchrist AUT
Qualifier vs Sean Cuenin FRA
(WC) Cesar Bouchelaghem FRA vs (2) Arthur Gea FRA

🇷🇼 Challenger 100 Kigali – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Eero Vasa FIN vs Siddhant Banthia IND
(WC) Claude Ishimwe RWA vs (11) Matteo Covato ITA

(2) Enrico Dalla Valle ITA vs (Alt) Patricio Alvarado ECU
Alec Beckley RSA vs (7) Gabriele Pennaforti ITA

(3) Samuele Pieri ITA vs Alexander Donski BUL
(WC) Allan Gatoto BDI vs (9) Nicholas David Ionel ROU

(4) Ryan Nijboer NED vs Nitin Kumar Sinha IND
Dillon Beckles USA vs (8) Denis Klok RUS

(5) Ivan Marrero Curbelo ESP vs (WC) Etienne Niyigena RWA
Gray Voelzke USA vs (10) Maik Steiner GER

(6) S D Prajwal Dev IND vs (WC) Guy Orly Iradukunda BDI
(Alt) Stefan Latinovic SRB vs (12) Michiel De Krom NED

CENTER – ore 09:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Etienne Niyigena RWA
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Etienne Niyigena RWA (Non prima 11:00)
Claude Ishimwe RWA vs Matteo Covato ITA
Allan Gatoto BDI vs Nicholas David Ionel ROU

COURT 1 – ore 09:00
S D Prajwal Dev IND vs Guy Orly Iradukunda BDI
Eero Vasa FIN vs Siddhant Banthia IND
Alec Beckley RSA vs Gabriele Pennaforti ITA

COURT 2 – ore 09:00
Gray Voelzke USA vs Maik Steiner GER
Dillon Beckles USA vs Denis Klok RUS
Enrico Dalla Valle ITA vs Patricio Alvarado ECU

COURT 3 – ore 09:00
Stefan Latinovic SRB vs Michiel De Krom NED
Ryan Nijboer NED vs Nitin Kumar Sinha IND
Samuele Pieri ITA vs Alexander Donski BUL

TAG:

3 commenti

miky85 07-03-2026 20:49

Gea

Carballes

Trungelliti
Clarke

Pavlovic
Denolly
Cecchinato
Schwaerzler

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianni11 07-03-2026 20:16

Gea

Martin Tiffon

Carballes
Hemery

Pavlovic
Kolar
A.Martin
Schwaerzler

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 07-03-2026 19:42

Gea

Carballes

Trungelliti
Cecchinato

Pavlovic
Coulibaly
Martin
Bax

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!