Novak Djokovic si diverte a Indian Wells: lancio da quarterback e risposta di Tom Brady

Novak Djokovic si prepara al BNP Paribas Open con un allenamento decisamente insolito. Il campione serbo ha condiviso sui social un momento divertente dal deserto californiano, mostrando di cimentarsi con un lancio da quarterback con il pallone da football americano.

Nel video pubblicato su Instagram, Djokovic lancia una perfetta spirale e tagga direttamente una leggenda della NFL: Tom Brady, sette volte vincitore del Super Bowl. Nel post il serbo ha scritto ironicamente: “Buona forma?”, chiedendo un giudizio al celebre quarterback.

La risposta di Brady

La replica della star del football americano non si è fatta attendere. Brady ha commentato con ironia, ma anche con un complimento: “Onestamente sembri molto più sicuro di tanti ragazzi che vedo giocare la domenica”.

Uno scambio divertente tra due icone dello sport mondiale, che negli ultimi anni si sono incontrate più volte, anche sugli spalti di tornei importanti come lo US Open e il Roland Garros, dove Brady è stato visto assistere alle partite del serbo.

Djokovic punta al sesto titolo

Dopo il momento di leggerezza, Djokovic è pronto a concentrarsi sul campo. Il 38enne serbo va a caccia del sesto titolo a Indian Wells, torneo che ha vinto per l’ultima volta nel 2016.

Nel match d’esordio affronterà il polacco Kamil Majchrzak, con l’obiettivo di proseguire il buon inizio di stagione.





Marco Rossi