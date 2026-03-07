Dal 2028 un ATP 250 su erba a Milano prima di Wimbedon? La FITP avrebbe acquistato i diritti del torneo Bruxelles

“Milano nel 2028 diventerà casa di un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, sarà il primo torneo disputato su questa superficie in Italia”. Questa la clamorosa rivelazione del Corriere della Sera, secondo il quale la FITP guidata dal Presidente Angelo Binaghi avrebbe acquistato i diritti del torneo di Bruxelles, attualmente in calendario in ottobre (si disputa al coperto) al termine della tournée asiatica. È sicuro che proprio dal 2028 ci saranno diversi spostamenti nell’annata del tennis maschile per fare posto al nuovo Masters 1000 in Arabia Saudita, tanto che la stessa ATP starebbe cercando di riacquistare alcune licenze (si è saputo per esempio di una offerta al 500 di Basilea, seccamente rimandata al mittente forte del contratto in essere) per riorganizzare alcuni momenti dell’anno, e magari cercare anche di venire incontro alle pressanti richieste dei tennisti di un anno un filo più corto, con qualche giorno in più di riposo prima di ripartire con il nuovo anno.

Se di un eventuale accorciamento dell’annata non c’è alcuna certezza – e sembra più una speranza che reale obiettivo – è invece certo che lo schedule stagionale sarà differente e proprio da qui deve essere partita l’idea della FITP di inserirsi e comprare i diritti di un torneo 250 attualmente in un momento dell’anno “a rischio”, visto che proprio in autunno potrebbero esserci altri spostamenti di tornei per liberare spazio ai sauditi. Una delle ipotesi che infatti sono circolate è lo spostamento in ottobre di alcuni tornei attualmente in calendario a febbraio (tutti quelli in Europa al coperto per esempio, come Rotterdam che con la nascita del 500 a Doha è assai “compresso” e ha perso partecipanti).

Queste al momento sono solo ipotesi e suggestioni, ricavate dalle parole di Gaudenzi in varie interviste incrociate a quelle di organizzatori di vari tornei; ma vedremo se le informazioni del Corriere su di un nuovo torneo in Italia, a Milano su erba, diverrà realtà. Il quotidiano milanese parla anche di cifre: ben 24 milioni di dollari, più il 10% all’ATP. Il torneo di Bruxelles è attualmente organizzato da una società di Dubai, che avrebbe sottoscritto l’accordo appena prima dello scoppio della guerra tra USA e Israele con l’Iran, che ha comportato una dura rappresaglia della repubblica islamica in tutta l’area del Golfo Persico. Tempismo perfetto…

Il nuovo torneo verrebbe collocato subito dopo Roland Garros, questa sarebbe “una delle condizioni imposte dall’ATP”, si legge sul Corriere. Guardando al calendario attuale, nella prima settimana di eventi sui prati c’è il torneo di Stoccarda e quello di ‘s-Hertogenbosch in Olanda, con la settimana successiva dedicata ai classici appuntamenti del Queen’s e Halle (che ormai ha una storia trentennale), tornei di categoria 500. Appena prima di Wimbledon si gioca sull’erba di Maiorca e di Eastbourne. Se la notizia sarà confermata, resta da vedere la collocazione: prima settimana subito dopo Parigi, o appena prima dei Championships? Per avere Jannik Sinner in campo (e gli altri big) sarebbe utile collocare il nuovo torneo nella settimana degli ATP 500, ossia la seconda delle tre sui prati, ma appare difficile che l’ATP accetti un terzo evento 500, se mai si volesse alzarlo di categoria, e che Halle molli la presa pare altrettanto complesso. Scenari. Non resta che aspettare la conferma della FITP. Di sicuro sarebbe una grande novità per il tennis in Italia, sempre più forte con i tanti giocatori di qualità, le ATP Finals e la Davis Cup.

Marco Mazzoni