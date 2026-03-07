Michael Zheng sfida le regole NCAA: “Terrò i 150 mila dollari dell’Australian Open”

Il giovane tennista statunitense Michael Zheng è diventato uno dei casi più discussi del tennis universitario americano. Campione NCAA e ancora impegnato nel suo ultimo anno nel circuito universitario, Zheng sta cercando di conciliare l’attività accademica con il tennis professionistico, ma una recente vicenda economica ha acceso il dibattito.

La questione nasce dal suo percorso agli Australian Open, dove Zheng ha superato le qualificazioni e raggiunto il secondo turno del tabellone principale. Un risultato che gli ha garantito circa 150.000 dollari di montepremi.

Le regole NCAA e il nodo dei premi

Il problema è legato alle norme della NCAA, che regolano lo sport universitario negli Stati Uniti.

Secondo il regolamento, gli atleti collegiali possono guadagnare solo fino a 10.000 dollari all’anno oltre alle spese necessarie per sostenere la propria attività sportiva. Accettare l’intero premio dell’Australian Open significherebbe quindi violare queste regole e perdere l’idoneità a competere nel circuito universitario.

Zheng non vuole rinunciare al premio

Il giocatore americano, però, non sembra intenzionato a rinunciare al denaro guadagnato. Intervistato dal portale Front Office Sports, Zheng è stato molto diretto.

“L’eventuale punizione sarebbe non poter giocare il prossimo anno all’università. Ma non ho intenzione di restare un altro anno”, ha spiegato.

Per questo motivo il tennista è convinto di poter mantenere l’intero premio senza preoccuparsi delle possibili sanzioni.

Un segnale del cambiamento nel tennis

Il caso Zheng evidenzia ancora una volta la difficoltà di conciliare il sistema dello sport universitario americano con il tennis professionistico, dove i premi in denaro sono spesso molto elevati già nelle prime fasi dei tornei.

Con sempre più giocatori che utilizzano la NCAA come trampolino verso il circuito ATP, situazioni simili potrebbero diventare sempre più frequenti. Zheng, intanto, sembra avere già preso la sua decisione: il futuro è nel tennis professionistico.





Marco Rossi